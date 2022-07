40 La migliore borsa tracolla uomo del 2022 – Non acquistare una borsa tracolla uomo finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore borsa tracolla uomo? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi borsa tracolla uomo venduti nel 2022 in Italia.

Eastpak The One Borsa a Tracolla, 21 cm, 2.5 L, Nero (Black) 30,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Uno scomparto principale in cui riporre l’essenziale

Realizzato in misto nylon 60% e poliestere 40%

Tracolla regolabile

Eshow Borsa a Tracolla da Uomo di Tela Messenger Stile Retro'per l'uso Quotidiano della Scuola Outdoor Trekking 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【OCCASSIONI】Capiente. Classica. Pratica. Ideale. La borsa a spalla contiene tutto l'essenziale alla portata di mano. La borsa messenger perfetta e multifunzionale per uso quotidiano come lavoro, fiere, weekend, visite, scuola, liceo e università ecc. Spaziosa ma non ingombrante ed anche il SuperRegalo delle feste per figli, fidanzati, genitori, amici e colleghi.

【MATERIALE】 La borsa a tracolla da uomo è fatta in tela di ottima qualità nonchè con lavorazioni delicate ed accessori metallici: antigraffio, resistente e traspirante ma non impermeabile, facile da pulire.

【DIMENSIONE】Circa 28X35X9.5cm, 0.62Kg. Nero. Monospalla. La tracolla è regolabile ed anti-scivolo: lunga140cm, larga3.8cm, alta68cm, adatta per persone tra 150 cm e 195 cm.

【STRUTTURA】La tasca posteriore con cerniera rende gli oggetti importanti più sicuri e vicini a te. La tasca principale con cerniera ospita PC da 14 pollici, Ipad, libri ,documenti, appunti ed altri oggetti quotidiani ecc. La tasca sulla copertina e le due tasche a fianco, Vi garantiscono il rapido accesso agli oggetti più usati. All’interno ci sono le altre piccole tasche con un design adeguato per contenere vari piccoli oggetti.

【GARANZIA】Ci dedichiamo, con la sincerità e la passione, a offrir Vi il miglior servizio cliente. Per tutte le esigenze sui prodotti ESHOW, si prega di contattarci e saremo sempre alla vostra disposizione. Grazie!

flintronic Zaino Monospalla Sling Bag, Borsa a Spalla Uomo, Borsello Tracolla (includere 1 Cavo USB) 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【IDROREPELLENTE】: La borsa a tracolla è realizzata in poliestere robusto e resistente, idrorepellente. Buona costruzione e zaino leggero, versatile, robusto e robusto.

【3 TASCHE CON CERNIERA】: Tre tasche principali con cerniera, una piccola tasca con cerniera, una tasca frontale antifurto. Vano spazioso per organizzare il tuo cellulare, tablet da 7,9", portafoglio, chiavi, carta d'identità, carta di credito, piccoli snack.

【INTERFACCIA USB ESTERNA】: Puoi caricare facilmente e comodamente il tuo telefono, tablet, iPad e altri dispositivi senza aprire lo zaino.

【CINTURINO REGOLABILE】: La tracolla è regolabile, adatta sia a una persona normale che a taglie forti. Può essere utilizzata sia come borsa a tracolla, borsa a tracolla, tracolla, borsa a tracolla e borsa da viaggio.

【MULTI-OCCASION】: Borse a tracolla per lo sport all'aria aperta: trekking, campeggio, arrampicata, corsa, ciclismo, ecc..

Eastpak Delegate + Borsa Messenger, 39 cm, 20 L, Nero (Black) 60,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande scomparto principale con tasca a scomparsa sulla patta

Altezza: 30.5 cm, Larghezza: 38.5 cm, Profondità: 13 cm

Realizzata in poliestere 60% e misto nylon 40%

Porta con te tutti i tuoi dispositivi hi-tech grazie allo scomparto imbottito per laptop fino a 17 pollici

Dispone di tracolla imbottita regolabile e rimovibile per l'alta comodità

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regular Black

Lacoste NH2012NE, Borsa a Tracolla Uomo, Marine 166, Taglia Unica 80,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1 tasca esterna con zip e 2 tasche interne

Tracolla regolabile

Coccodrillo verde ricamato

Dimensioni 21,5 x 28 x 10,5 cm

Esterno in poliammide

Wind Took Zaino Monospalla Impermeabile Uomo Borsa a Tracolla Zaino a Tracolla Borsa a Spalla Unisex Zainetto Crossbody Sling Bag Casual Grande Capacità 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDE CAPACITÀ: Dimensioni della borsa a tracolla: 32 x 12 x 21 cm (lunghezza x larghezza x altezza). Peso: 0,46 kg, può contenere iPad Pro da 11 pollici. Con una varietà di comode tasche e portachiavi, tutto è in ordine.

Borsa a tracolla multifunzionale: La tracolla fornisce un sistema USB completo e un sistema di auricolari, che può caricare facilmente lo smartphone e ascoltare musica mentre si cammina. La tracolla è dotata di attrezzatura per riporre gli occhiali da sole e di uno scomparto con cerniera per riporre le tessere dell'autobus, molto comodo e pratico.

MATERIALE DUREVOLE: Questa borsa a tracolla da uomo è realizzata in tessuto di poliestere ad alta densità impermeabile e resistente agli strappi. Quando la cerniera a due vie è completamente aperta, lo zaino può contenere più capacità.

DESIGN ERGONOMICO E DESIGN TRASPIRANTE: Gli spallacci e lo schienale imbottiti sono comodi e traspiranti. Anche quando il dispositivo è pieno, può garantire che la gravità sia dispersa in tutta la borsa a tracolla.

AMPIA GAMMA DI USI: La borsa sul petto è regolabile, adatta sia per uomini che per donne e la misura regolabile è di 42,1-54,3 pollici. È molto adatto per il ciclismo, la vita professionale quotidiana e le gite fuori porta.È anche il miglior regalo di Natale per una famiglia o un amico. READ 40 La migliore corni portafortuna del 2022 - Non acquistare una corni portafortuna finché non leggi QUESTO!

Borsello Uomo Pelle con portafoglio gratuito, Borsa a Tracolla Uomo In Vera Pelle Tipo Messenger Bag Borsa a Spalla a Tracolla per Ufficio Lavoro Scuola Viaggio e Vita Quotidiana (nero) 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★Compra Uno Prendi Uno Gratis: uesta borsa a tracolla da uomo viene fornita con un portafoglio, borsello uomo tracolla pelle,puoi ottenere gratuitamente il portafoglio in pelle di alta qualità.

★ Borsello Uomo Borse Materiale Di Alta Qualità : borsello uomo tracolla grande PU pelle morbido, liscio, antigraffio e antiwear. Borsello da Nero: in vera pelle; Superior Metal Zipper: Apri e chiude in modo veloce, offrendo la migliore esperienza di utilizzo

★Dimensioni: 24 cm x 28 cm, borsello uomo tracolla la misura della borsa da uomo in vera pelle è ideale per la vita quotidiana, borsa a tracolla da uomo leggera e alla moda, dopo il processo di ionizzazione e lucidatura, non è facile da graffiare o sbiadire.

★Capacità: con la borsa a tracolla da uomo, si può portare cellulare, portafoglio, chiave, iPad di 9.7", libri e bottiglia di acqua. borsello uomo a tracolla totale 3 scomparti con zip + 3 tasca interna aperta per telefono cellulare

★ Unica Dacron Strap(70 cm): borsello da uomo in pelle,ad alta densità e addensata, può sopportare cose pesanti. Morbido e liscio, è abbastanza confortevole da trasportare, possiamo regolare la lunghezza della tracolla di questa borsa per adattarla al nostro corpo e rendere il nostro viaggio o l'uso quotidiano più confortev.

Ashwood - Vera Pelle - Borsa a tracolla/Borse Business/Messenger a Tracolla per Lavoro/Borsello Uomo - 8353 - MARRONE 69,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche È UNA FANTASTICA BORSA MESSENGER IN SPLENDITA PELLE EFFETTO INVECCHIATO.

DIMENSIONI: Altezza 29 cm, Larghezza 34 cm, Spessore 9.5 cm, TRACOLLA REGOLABILE: 148 cm

TASCHE: 1 scomparto principale + 1 tasca interna con chiusura a zip + 2 tasche portacellulare + 2 tasche portapenne + 2 piccole tasche frontali aperte in velcro + 1 tasca anteriore con zip + 1 tasca posteriore con zip + 1 tasca posteriore esterna con zip

PARTI RIGIDE: Argentato anticato, CHIUSURA: Patta e velcro.

LOSMILE Uomo Tela Borsa a Tracolla Borsa di Tela Sacchetto del Messaggero Sacchetto di Messenger bag 16 pollici Laptop Borsa. (Caffè) 39,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 40x35x13cm / 16 "L x 14" H x 5 "W, Grande disegni per compartimenti per libri e notebook. La tasca principale può essere inserita in un computer portatile da 15".

Materiale: tela di canapa e cuoio di alta qualità, impermeabile e antigraffio; Fodera: panno di cotone. È lungo 130cm quando la cinghia di spalla è completamente estesa.

Sacchetto perfetto del messaggero / laptop / spalla / scopo generale. Abbastanza buona qualità e aspetto di classe. Ci sono tasche ovunque e tu puoi inserire tonnellate di roba casuale.

Il flap è fissato da scatti magnetici, non è necessario trascorrere più tempo quando si apre o chiude la borsa.

La tasca frontale del flap è anche impressionante! Puoi utilizzarlo per memorizzare le tue cose di accesso rapido, come il caricabatteria, la gomma, il balsamo per le labbra, il cambio extra e così via. E 'una borsa perfetta per lavorare, corsa breve, scuola e uso quotidiano.

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzate in nylon e poliuretano con minuteria in metallo opaco e logo Samsonite squadrato

Comparto dedicato al tablet e cellulare

Tracolla regolabile

Chiusura a cerniera

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATTO - Con dimensioni di 17 x 4,5 x 21 cm e solo 220 g, questa borsa da uomo è pratica e perfetta per l'uso quotidiano.

TASCA EXTRA - Oltre alle tasche anteriori e posteriori con zip, è presente una tasca extra all'interno dello scomparto principale con zip.

TRACOLLA REGOLABILE - La tracolla può essere regolata fino a 150 cm, rendendola adatta a qualsiasi taglia.

MATERIALE LAVABILE - È facile da pulire e resistente alle macchie grazie alla combinazione di telone e poliestere.

ALTA QUALITÀ - I materiali di prima qualità e l'ottima fattura rendono questa elegante borsa perfetta per i viaggi, il lavoro, la scuola e la vita quotidiana.

ELIOX Borsello Uomo Tracolla Regolabile per iPad Tablet Fino a 8,5 Pollici Impermeabile Messenger a Spalla per Viaggio Ufficio Lavoro Business e Uso Quotidiano - Nero 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅GRANDE CAPACITA': Borsello che offre un ampio scomparto principale in grado di contenere facilmente iPad o Tablet fino a 8,5 pollici e altri oggetti quotidiani, 2 tasche anteriori con cerniera di cui una multiuso e una posteriore con zip per portafogli, smartphone, documenti, penne etc.

✅TESSUTO IMPERMEABILE: Borsello con tracolla di tessuto impermeabile oxford garantisce un utilizzo resistente all'abrasione, ai graffi e durevole, in grado di proteggere i tuoi oggetti dall'umidità anche nelle giornate di pioggia.

✅AMPIO UTILIZZO: La borsa a tracolla da uomo o donna sarà un buon partner per la tua quotidianità. Questa borsa a tracolla può essere utilizzata per escursioni, viaggi brevi, lavoro, scuola, viaggi di lavoro, uso quotidiano, shopping, escursionismo ecc.

✅TRACOLLA REGOLABILE: La tracolla del borsello consente di regolare liberamente la lunghezza, soddisfacendo le diverse esigenze di utilizzo.

✅DIMENSIONI: Altezza 24 X Lunghezza21 X Larghezza 7 CM.

Lacoste NH2102NE Borsa a tracolla Uomo, Nero, Taglia unica 70,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsello verticale con zip Neocroc in tela tinta unita

1 tasca esterna con zip e 2 tasche interne, di cui 1 con zip

Coccodrillo verde ricamato

HEROIC KNIGHT Borsello Uomo Tracolla,Borsa a Spalla con Usb Porta Impermeabile,Messenger Bag Casual Lavoro Viaggio per Ipad 9.7 Pollici 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 26*21*7cm questo borsello da uomo 3 tasche principali ,1 x tasca principale con scomparto per cellurare.1 x tasca posteriore , 1 xTasche frontali che può contenere le chiavi, carta d'identità, carta di credito, piccoli snack ecc.

Jack per Cuffie&Portachiavi Retrattile:Questo borsa a tracolla viene fornito con un Jack per Cuffie in modo da poter godere della tua musica preferita ovunque tu vada. Ha anche un Portachiavi Retrattile per tenere le chiavi dell'auto o le chiavi. Facile prendere in ogni momento.

Porta di Ricarica USB::Con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato,permettendoti di caricare il tuo cellulare, iPad, laptop e altri dispositivi elettronici.(Attizione: è necessario preparare prima la tua power bank)Questo borsa a spalla ti offre un modo conveniente per caricare il tuo cellurare senza aprire lo zaino del laptop da viaggio.

Impermeabile e Alta Qualità:La borsa a tracolla sportiva uomo è fatta di tessuto Oxford di alta qualità e impermeabile, anti-graffio e anti-strappo. Realizzata in poliestere robusto e resistente, idrorepellente. Buona costruzione e zaino leggero, versatile.

Design Moda:Questa borsa a tracolla dal design semplice ed elegante è perfetta per le tue passeggiate, brevi viaggi, passeggiate con il cane, sport, ciclismo e altro ancora!

Eastpak Rusher Borsa a Tracolla, 23 cm, 1.5 L, Nero (Black) 30,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotata di un compatto scomparto singolo, la Rusher è ottima per le tue avventure

Altezza: 23 cm, Larghezza: 18 cm, Profondità: 2 cm

Realizzata in nylon 100%

Due tasche frontali con zip per rimanere ordinati anche in viaggio

Tracolla regolabile READ 40 La migliore pinot nero del 2022 - Non acquistare una pinot nero finché non leggi QUESTO!

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsello a tracolla con zip cerniera. Utile per viaggi, lavoro, sport, tempo libero e tutte le occasioni

Dispone di 2 tasche anteriori con zip, 1 tasca posteriore con zip, 1 scomparto con zip, 1 taschino interno. Tracolla regolabile.

Borsa da uomo donna, marsupio a spalla capiente e comodo.

Dimensioni in cm: altezza 24 - larghezza 22 - spessore 5

COVERI WORLD

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsello resistente e compatto

Tracolla regolabile

Chiusura con zip

Bugatti Universum Borsello Uomo Tracolla, Borsa per Tablet 10 Pollici - Nero 27,95 € disponibile 3 new from 27,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAPIENTE - Con dimensioni di 23 x 4 x 27 cm e solo 230 g, questa borsa a tracolla è perfetta per l'uso quotidiano, offrendo abbastanza spazio per gli oggetti di tutti i giorni come tablet, telefono cellulare, portafoglio e anche una piccola bottiglia d'acqua.

TASCA PER TABLET - Lo scomparto imbottito per tablet protegge i dispositivi fino a 10 pollici da urti e cadute. C'è anche un pratico scomparto esterno con cerniera, adatto per riporre le chiavi o i soldi.

TRACOLLA REGOLABILE - La tracolla può essere regolata fino a circa 140 cm, rendendola adatta a tutte le taglie.

DUREVOLE - Resistente all'acqua e facile da pulire grazie alla combinazione di telone e poliestere.

ALTA QUALITÀ - I materiali di alta qualità e le migliori finiture rendono questa borsa ideale per lo sport, il lavoro, l'università o i viaggi.

Tommy Hilfiger 1985 - Mini crossover in nylon, taglia unica, Cielo del deserto, Medium 89,90 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tommy Hilfiger Borsa uomo

Calvin Klein FLATPACK Classico Repreve, CK Black, Medium Uomo 69,90 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Calvin Klein Borsa uomo

Eastpak Flex Borsa a Tracolla, 23 cm, 3.5 L, Grigio (Black Denim) 45,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsa a tracolla con scomparto singolo con zip

Altezza: 23 cm, larghezza: 18 cm, profondità: 4,5 cm

Realizzato in una miscela 60% nylon 40% poliestere

Tasca di sicurezza sul retro chiusa da un gancio e anello

La tracolla si adatta alla dimensione che fa per te

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Equipaggiamento: tasca cellulare, tasca esterna, tasca interna

Tipo di chiusura: cerniera lampo

Capacità in L. ca.: 0-10

Serie: City

Misure esterne (L x L x A): 16.5cm x 7cm x 20cm

Parnerme Borse a Tracolla in Nylon Impermeabile Borsello Uomo Tracolla Per Uomo Messenger Borse A Tracolla Per Tutti i Giorni Tracolla Uomo Da Lavoro Per il Lavoro Uso Quotidiano (Nero) 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Borsello Uomo Unica Dacron Strap(56,5 ") :ad alta densità e addensata, può sopportare cose pesanti. Morbido e liscio, è abbastanza confortevole da trasportare, possiamo regolare la lunghezza della tracolla di questa borsa per adattarla al nostro corpo e rendere il nostro viaggio o l'uso quotidiano più confortev.

2. Tracolla Uomo Struttura: 1 tasca frontale, 1 tasca laterale con cerniera, 1 tasca posteriore, per chiavi, ID e altre piccole cose. Interno: 2 scomparti tasche aperte per chiavi / carta, 1 tasca laterale con cerniera per portafogli, tasche multiple e camere può rendere le tue cose più organizzate

3. Borsa uomo Tracolla: a tracolla da uomo leggera e alla moda, dopo il processo di ionizzazione e lucidatura, non è facile da graffiare o sbiadire.

4. Borsa a Tracolla Per Uomo Waterproof: il materiale di questa borsa a tracolla è in tessuto Oxford resistente, e può mantenere i vostri oggetti di valore lontano dal bagnato

5. Garanzia 100% Di Soddisfazione: Vi preghiamo di contattarci se non vi piace il prodotto o se avete domande

Eastpak The One Borsa a Tracolla, 21 cm, 2.5 L, Grigio (Sunday Grey) 30,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Uno scomparto principale in cui riporre l’essenziale

Altezza: 33.5 cm, Larghezza: 23 cm, Profondità: 15 cm

Realizzato in misto nylon 60% e poliestere 40%

Tracolla regolabile

Bugatti Blanc Zaino Monospalla Uomo Piccolo - Nero 37,95 € disponibile 6 new from 37,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAPIENTE - Con dimensioni di 18 x 9 x 30 cm e 250 g, questo zaino monospalla offre molto spazio per tutti i vostri oggetti essenziali.

MOLTE TASCHE - Oltre all'ampio scomparto principale, c'è una tasca frontale con zip e piega estensibile, una tasca posteriore con zip, una piccola tasca con zip sulla tracolla e due tasche interne.

TRACOLLA REGOLABILE - La tracolla imbottita può essere regolata fino a 105 cm, rendendola adatta a qualsiasi taglia.

MATERIALE LAVABILE - È facile da pulire e resistente alle macchie grazie alla combinazione di telone e poliestere.

ALTA QUALITÀ - I materiali di prima qualità e l'ottima fattura rendono questo elegante zaino perfetto per i viaggi, il lavoro, la scuola e la vita quotidiana.

Zaino da Lavoro Semplice Borsa a Tracolla Casual da Uomo Multifunzione Pratica Valigetta per Computer di Ricarica Intelligente - Nera 9,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤ ♔ 1. Finché lo zaino viaggia, non è necessario trasportare un pesante alimentatore mobile, né è necessario inserire il telefono cellulare nello zaino, purché un cavo possa alimentare continuamente il tuo telefono cellulare, goditi il ​​piacevole viaggio.

➤ ♔ 2. Mostra la nuova moda e lo stile artistico, il nuovo stile maschile alla moda e piacevole.

➤ ♔ 3. Piccola innovazione, grande comodità, due passaggi per far fronte alla carenza di energia dei telefoni cellulari. Antifurto, ricaricabile, multifunzionale.

STILORD 'Tom' Borsa a tracolla in pelle da uomo donna Vintage Cartella porta PC 15 pollici documenti Messenger casual da viaggio in cuoio, Colore:siena - marrone 137,90 € disponibile 2 new from 137,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche STILORD 'Tom' Borsa a tracolla da uomo donna Vintage | Messnger | Borsa porta PC in cuoio | Borsa per l'università e lavoro | Portadocumenti dallo stile elegante e casual

Il design minimal incontra lo stile vintage, creando questa borsa messenger raffinata, semplice ed unica nel suo genere | molto spaziosa ed ampia, perfetta per un raccoglitore DIN A4 grande, libri, documenti e articoli di cancelleria

Suddivisione: 1 x scomparto principale per un portatile da max 15 pollici (38 x 27 cm) | 1 x tasca sotto la patta | 1 x tasca anteriore quadrata con cerniera | numerose altre tasche interne portaoggetti

Versatile e multi-uso come: borsa per PC, borsa per l'ufficio o per l'università, come messenger bag, come portadocumenti, come borsa da città o da passeggio

Dimensioni esterne: 41 x 32 x 12 cm (LxHxP) | Peso: 1350 grammi | Modello: Tom | Materiale: vera pelle di vitello | Produttore: STILORD | Anche adatta come custodia (Macbook) per Macbook Pro da 16 pollici

CHEREEKI Borsa Tracolla, Borsa a Spalla in Tela da Uomo con Più Tasche per Lavoro, Scuola, Uso Itinerante e Quotidiano (Per Laptop da 13.3 Pollici) (Grigio) 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiale premium】La borsa a tracolla è realizzata in robusto tessuto di tela resistente all'acqua, fodera in poliestere, Velcro resistente e fibbie robuste. II materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata

【Doppio protetto e pad per laptop antiurto】Il borsa messenger è doppiamente protetta da velcro e cerniere che ti permettono di accedere rapidamente alle tasche.La tasca interna realizzata con un pad anti-urto addensato offre una buona protezione al tuo laptop

【Multi compartimento e classificato】Rispetto ad altre borse, CHEREEKI borsa a tracolla in tela è stata progettata con più tasche per soddisfare le tue esigenze-1 tasca imbottita con cerniera per laptop fino a 13,3 pollici, 2 strati interni per caricabatterie, cellulare carte, penne, ecc. 1 tasca interna con cerniera per chiavi, portafogli e altri piccoli oggetti, 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore con cerniera, un'ulteriore tasca con cerniera sul cappuccio della falda

【Dimensione e compatibilità universale】La borsa di tela è realizzata con le dimensioni di 34 * 8 * 26 cm (13,3 * 3,1 * 10,2 pollici) (L * W * H) e la lunghezza della tracolla è di 71 cm-139 cm. È una borsa a tracolla dall'aspetto retrò con uno stile classico unisex conduce una vita alla moda

【Garanzia a vita】★★★★★ CHEREEKI offre un servizio di assistenza post-vendita per tutto il prodotto CHEREEKI nel caso in cui l'acquisto non sia soddisfacente. Non hai RISCHI da provare. Se incontri qualche domanda, non esitare a contattarci, risolveremo il problema entro 24 ore READ Sacerdote ortodosso grida "Papa, sei un fanatico" a Francesco ad Atene

TRACOLLA CONVERSE CROSS BODY 10003338A01001 UNISEX NERO Nero UNICA 28,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRACOLLA CONVERSE CROSS BODY 10003338A01001 UNISEX NERO

