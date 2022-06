40 La migliore cassette di legno del 2022 – Non acquistare una cassette di legno finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore cassette di legno? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi cassette di legno venduti nel 2022 in Italia.

Letto funzionale Bali 180x200 Caramello - Letto a cassetti con molto spazio di stoccaggio e cassetti, ideale per piccole stanze - Letto con contenitore in legno massello - Prezzo incl. rete a doghe 899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【MOLTO STABILE E MOLTO SPAZIO DI STOCCAGGIO】 La mancanza di spazio in camera da letto non è più un problema: il letto funzionale Bali non offre solo comfort, ma anche tanto spazio per riporre gli oggetti. Questo armadio letto è dotato di un pratico sistema di organizzazione, con 6 cassetti, 8 ripiani, 2 scomparti con ante e 2 ripiani estraibili. Armadio con letto o letto con armadio: che ne dite? Un altro dettaglio importante: il prezzo include la rete a doghe.

【SPAZIO DI STOCCAGGIO STRAORDINARIO】Stiamo parlando di MOLTO spazio di stoccaggio. Il letto Bali ha un design intelligente: oltre ai cassetti e ai ripiani, le tavole centrali della struttura del letto sono rimovibili, in modo da avere spazio extra per valigie, casse, borse.... Questa struttura letto è stata appositamente progettata dal nostro team e ne abbiamo il brevetto esclusivo. Non fatevi ingannare dalle copie!

【LETTO BALI】 Colore: caramello ▫️ Materiale: pino e maniglie in pelle ▫️ Dimensioni: larghezza 186 cm / altezza 41,2 cm / lunghezza: 205 cm ▫️ Questo letto con contenitore è ben rinforzato e supporta fino a 400 kg di peso. La dimensione ideale del materasso (superficie di appoggio) è 180x200 cm. ▫️ Il prezzo include la rete a doghe. ▫️ Il materasso e gli elementi decorativi non sono inclusi.

【QUALITÀ E DESIGN ESCLUSIVO】 Mobili dal design esclusivo di Memomad: mobili solidi e robusti, realizzati in legno massiccio (pino proveniente da riforestazione sostenibile) e confezionati in un imballaggio ecologico e sicuro. Nessuna ammaccatura o graffio, nessuna parte o vite mancante.

【MOBILI DI ALTA QUALITÀ E CONSEGNA RAPIDA】Grazie alla facilità di montaggio (istruzioni dettagliate incluse) e alle finiture di alta qualità, i nostri mobili sono fatti per rendere la vostra casa il posto migliore del mondo. Ecco perché ci impegniamo a consegnare il vostro ordine il prima possibile: Entro 72 ore, il vostro nuovo letto sarà a casa vostra!

Erst-Holz Letto a Castello 90x200 in Pino divisibile con doghe rigide e Due cassettiere 60.09-09S2 535,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto a castello per materassi 90x200 in Pino divisibile con doghe rigide e due cassettiere

Dimensioni esterne: circa 208x98x144 cm ( lungo x largo x alto )

Il letto ha una nicchia da 70 cm ed è divisibile in 2 letti singoli

Due comodi cassettti scorrevoli su ruote posti sotto inclusi

Portata Max consigliata: 80/70 (Basso/Alto)

Vecchie cassette della frutta, in legno, con effetto fiammato, ideali per la costruzione di mobili o per la conservazione, lavorazione molto massiccia e robusta 57,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassette in legno vintage con effetto fiammato.

Cassette di frutta massicce e robuste, belle e con effetto fiammato. Solo ottime e robuste cassette in legno vengono fiammate da noi e dotate di scomparti aggiuntivi.

Gli scomparti intermedi vengono avvitati manualmente nelle cassette. Grazie alla lavorazione massiccia sono ideali per la costruzione di mobili o per la conservazione, ad esempio come armadi antichi, scarpiere o librerie.

Le cassette sono tutte dotate di chiodi e non solo rivettate, come accade normalmente. Pertanto si possono riporre anche oggetti più pesanti in queste cassette come, ad esempio, bottiglie di vino o birra. Pertanto sono perfette anche per la costruzione di un mini bar.

Diverse varianti e quindi versatili. Scatenate la vostra fantasia!

Scrivania In Legno Da 130 249,00 €

239,00 € disponibile 4 new from 239,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bellissima scrivania con 5 cassetti in arte povera, 130 x 65 x 80 cm (L x P x A).

Il colore noce si abbina bene a qualsiasi tipo di arredo.

Prodotta in Veneto.

Consegnata smontata.

PYXIDAS Effetto Bruciato Cassette Legno- set di Portafrutta, dimensioni 40x29x25 cm - misura media, utilizzabile come contenitore o decorativo, resistente e pulito (Effetto Bruciato, 6) 72,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: (L x P x A) circa 40 cm x 29 cm x 25 cm

In questa asta puoi acquistare un set di 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14 o 15 scatole più piccole - effetto naturale e bruciato

Indossato vintage Molto stabile e quindi ideale per la costruzione di scaffalature, la costruzione di mobili o per la decorazione.

Pratico vano portaoggetti

Casse incredibili al miglior prezzo!

Axentia Panca, Color Legno, ca. 80 x 40 x 45 cm 100,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L’elegante panca con 2 scomparti portaoggetti per scarpe, sciarpe, borse ecc, più spazio di stoccaggio sotto la panca, cesti con fori di presa, anche come scatola di trasporto

La panchina contenitore in bambù, color legno, aspetto accattivante con le doghe per un aspetto naturale, design semplice e moderno, da montare, con istruzioni di montaggio

Dimensioni della panca (LxAxP): ca. 80 x 40 x 45 cm, dimensioni contenitori: ca. 30 x 36 x 36 cm, capacità di carico massima: 110 kg, peso: ca. 7,6 kg

La panca ideale per l'uso in corridoio, area d'ingresso, spogliatoio o camera da letto, tutto è pronto: adatto anche per riporre oggetti come guinzaglio per cani e giocattoli

Consegna: 1 x panca con cassetti

Creative Deco XXL Grande Scatola in Legno | 40 x 30 x 24 cm (+/- 1 cm) | Scatole con Maniglie Cassetta Conteniore Portaoggetti Portagiochi | Ideale per Decoupage Documenti e Attrezzi 29,95 € disponibile 2 new from 29,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIMENSIONI PERFETTE - Con una dimensione esterna di 40 x 30 x 14 cm e una dimensione interna di 38 x 28 x 22,8 cm costituisce una scatola perfetta per la memorizzazione di tutti quei documenti, oggetti di valore, giocattoli e strumenti.

LEGNO DI PINO E COMPENSATO EUROPEO - Leggero con uno spessore della parete di 1cm + 3mm di base in compensato. L'odore di legno che esce dalla confezione funge da rinfrescante pensiero che si sta utilizzando legno naturale certificato.

GRANDE QUALITÀ - la Pineta proviene da foreste sostenibili nei Carpazi che sono noti per raggiungere uno dei più alti gradi di legno del mondo.

TAGLIO DI PRECISIONE - bordi arrotondati che lo rendono sicuro da usare anche da parte dei bambini! Perfetto per la colorazione, la verniciatura, la pirografia, l'artigianato e altri progetti decorativi!

PRODOTTO NELL'UE - I nostri prodotti sono fatti di materiali naturali e non tossici. Pertanto, crediamo che i nostri prodotti, fabbricati localmente nell'Unione Europea, abbiano la più alta qualità sul mercato. READ 40 La migliore cornice foto del 2022 - Non acquistare una cornice foto finché non leggi QUESTO!

Securit CR-VIN - Cassetta in Legno Vintage 23,51 € disponibile 5 new from 20,99€

2 used from 13,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassetta Portamenu/Oggetti in legno paulona leggero, resistente e laccato

Venduta in confezione piatta con Kit di montaggio incluso

Adatto sia per interno che per esterno - facile da pulire

Maniglie laterali - Facili da trasportare

Contiene fino a 40 menu

Teramico Casse di Legno Casse di Frutta Vintage 50 x 40 x 30 cm -Offerte Set-Solido e Stabile (Set di 3) 25,00 € disponibile 3 new from 25,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le cassette sono vérifiées da noi in anticipo e imballate in colori assortiti. Richiesta di colore possibile.

Non trattato e pulito alla spazzola

Dimensioni: (L x P x A) circa 50 cm x 40 cm x 30 cm

Molto stabile e quindi ideale per la costruzione di scaffali, la fabbricazione di mobili o per la decorazione

Vintage used

Set di 2 Comodini Bianchi Shabby Chic in Legno Cassetti con Cassettiera in Vimini 227,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elegante e semplice contenitore a 2 cassetti.

Ogni comodino è dotato di un cassetto e di un cesto di vimini.

Adatto per spazi limitati come camere da letto, corridoi o bagni.

È una cornice in legno con una finitura bianca rustica, che conferisce quell'aspetto shabby chic.

Arriva entro 3-10 giorni.

Naturale Cassette Legno - Decorazioni Casa - Casse di Legno Vino - Scatola 50x40x30 - Cassetta Frutta - Piccole Storage - Decorative Cassettina(3) 32,00 € disponibile 2 new from 32,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ecologico ed elegante - Una scatola in legno di pino si adatterà perfettamente alla tua casa, indipendentemente da come è decorare; L'uso del legno permette di vivere con stile e in armonia con la natura

Multifunzionale - Una cassapanca in legno può soddisfare tutte le tue esigenze; Perfetto perché hai bisogno di un portafrutta, una scatola da scarpe antica, un contenitori per il vino, vasi di fiori flower

Durevole - Il legno pino e di qualità offre a chi lo utilizza alta qualità e stabilità per anni; Investi nel nostro prodotto e goditi la longevità della box

Indoor & Outdoor - Una cassa di legno può abbellire non solo la nostra casa, ma anche il nostro giardino; Guarda tu stesso come i fiori si adattano bene a un scatolina di legno

Più, meglio - Collega 3 cassettine verticalmente e goditi la libreria rustica; Hai bisogno di uno mensola per foto vintage: appendi alcune scatole al muro e posizionaci sopra le tue foto preferite

Teramico©, cassette di legno, dall’aspetto vecchio e usurato, in vero stile vintage, Legno, Einzeln, 50x40x30 9,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le cassette sono prima sottoposte ai nostri controlli e poi confezionate con colore intonato. -

Legno non trattato e spazzolato, adatto per interni ed esterni.

Dimensioni: (lunghezza x larghezza x altezza) circa 50 cm x 40 cm x 30 cm.

Molto stabile e quindi ideale per la costruzione di mobili, scaffali o come decorazione.

Cassette originali da frutticoltura, controllate, dall’aspetto vintage e usurato.

Rebecca Mobili Set 4 Pz Cassette Contenitori Legno Paulownia Marrone Vintage Industrial Ripostiglio Cucina - 20 x 39 x 31 cm (H x L x P) - Art. RE4293 43,99 €

42,34 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SPECIFICHE: Dimensioni Cassetta Grande: H 20 cm x L 39 cm x P 31 cm - Dimensioni Cassetta Medio/Grande: H 18 cm x L 36 cm x P 26 cm - Dimensioni Cassetta Media: H 16 cm x L 29 cm x P 21 cm - Dimensioni Cassetta Piccola: H 13,5 cm x L 26 cm x P 16 cm - Colore: Marrone - Materiale: Paulownia - Cod. RE4293

CASSETTE PORTAOGGETTI: Questo set di cassette portaoggetti sono una soluzione perfetta per tenere in ordine una stanza e per regalare un tocco decorativo in più all'ambiente

VERSATILI: Le cassette contenitori Rebecca possono essere utili in ogni angolo della casa. Potrai utilizzarle in cucina, in ripostiglio o anche in salotto. Perfette anche per l'esterno della casa, ad esempio in terrazza o in veranda

FACILI DA TRASPORTARE: Grazie alle pratiche maniglie potrai trasportare facilmente queste cassette contenitori da una stanza all'altra. Una soluzione di storage funzionale, pratica e veloce

OCCUPANO POCO SPAZIO: Le cassette portaoggetti Rebecca possono essere infilate una dentro l'altra quando non vengono utilizzate. Occuperanno così pochissimo spazio e potrai sistemarle in una credenza o un armadio in attesa di usarle di nuovo

CHICCIE Karl Set di 3 scatole di legno, cassette, scaffali, 33 x 38 x 33 cm 52,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Decorativo: il nostro affascinante scaffale Karl convince grazie al suo look vintage semplice ed attira l’attenzione in ogni salotto. I segni di usura sono intenzionali su questo articolo e fanno parte dello stile vintage di tendenza.

Versatile: può essere utilizzato in molti ambienti abitativi grazie al suo aspetto neutro. Con una capacità di quasi 40 litri, Karl offre molto spazio.

Utilizzo: perfetto come scaffale, libreria, scatola regalo, scatola decorativa, mobiletto per piante, cesto per biancheria, contenitore per giocattoli, comodino e molto altro ancora. Le diverse possibilità dipenderanno solo dalla tua creatività.

Pratico: la scatola Karl dispone di due pratiche maniglie forate per una facile presa e trasporto. Può essere combinato con altre scatole, se necessario. Si può complementare perfettamente con divisori di stanze. I feltrini in dotazione garantiscono la protezione della parte di appoggio.

Qualità: da CHICCIE grazie ai numerosi anni di esperienza e passione, progettiamo scatole che sono sia eccezionali che stabili. Utilizziamo solo legno proveniente da foreste sostenibili. In questo modo nella nostra casa viene utilizzato solo il legno di pino di migliore qualità.

DlandHome Tavolo da Disegno Regolabile in Legno Tavolo da Disegno Scrivania da Disegno con Sgabello Tavolo da Hobby Scrivania Scrivania da Studio con cassetti, CZKLD-026 132,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶ ❤️Tavoli da disegno: il tavolo da disegno è composto da un desktop in MDF di qualità e da un telaio in metallo verniciato a polvere resistente. I piedini in gomma garantiscono la stabilità e proteggono il pavimento dai graffi.

▶❤️Tavoli da disegno: L 38,9 "x W23,6" x H33,9 ''. Tavolo extra: 23,7 x 11,9 pollici. Sgabello-11,8 `` x 20,4 ''. Una scelta intelligente per artisti, ingegneri e designer per il disegno, l'artigianato e la pittura.

▶ ❤️Tavoli da disegno: il vassoio laterale è rimovibile se non in uso. Facile da estrarre i cassetti in tessuto non tessuto e comodo per riporre i tuoi oggetti privati.

▶❤️Tavoli da disegno: non solo l'altezza del tavolo è regolabile, ma anche l'angolo del tavolo superiore è regolabile, rendendo possibili diverse posizioni di lavoro secondo le vostre necessità.

▶ ❤️Tavoli da disegno: tutti gli strumenti sono inclusi nella confezione. Se il tuo tavolo da disegno arriva con qualche problema, non esitare a farcelo sapere, forniremo una soluzione soddisfacente.

MAQA 1 pz Cassette legno arredo per decorazione casa, Cassetta porta oggetti, aperitivo, frutta, Centrotavola 17 x 12 x 9 cm 7,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALE: Le cassette sono realizzate in legno naturale, biodegradabile e riciclabile, proveniente da foreste FSC, inoltre è un prodotto che è stato realizzato per essere utilizzato a contatto con gli alimenti.

MULTIUSO: Le cassettine legno piccole sono usate anche per creazioni per allestimenti di matrimoni, cerimonie, feste, o semplicemente come arredo per la tua casa o il tuo giardino.

UTILIZZO: Le cassette in legno sono perfette in cucina per servire pane e stuzzichini, in bagno per contenere asciugamani e accessori o in giardino come porta piantine. Inoltre è possibile usare la cassetta di legno come vassoio, centrotavola, svuotatasche, accessori da ufficio ad esempio portapenne, per il tuo giardino per metterci piccoli vasi con le piantine o per il tuo negozio

DIMENSIONE: La cassetta in legno ha le seguenti misure: 17 x 12 x 9 cm.

QUANTITA': Le cassettine legno piccole vengono vendute singolarmente.

Kiamami Valentina Composizione Bagno SOSPESA 100CM A CASSETTI Effetto Legno Olmo | Berlin 359,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPOSIZIONE BAGNO BERLIN 100CM CON CASSETTI EFFETTO LEGNO Questa composizione bagno da 100cm tinta effetto legno è la nuova proposta della serie Berlin, di mobili bagno sospesi KvStore. L'intera linea si caratterizza per un design contemporaneo dalle linee essenziali.

Letto per futon Sara, 180 x 200 cm, con 4 cassetti, in legno di rovere massello oliato 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto per futon per camera da letto Sara, 180 x 200 cm, con 4 cassetti in rovere massello oliato.

Altezza della testiera: circa 88 cm. Dimensioni dei piedi (forma angolare): circa 15 x 18 cm.

Lunghezza complessiva: circa 215 x 185 cm x un’altezza del lato del letto pari a circa 18 cm.

Altezza laterale del letto: circa 46,5 cm. Spessore del legno: circa 23 mm.

Superficie: circa 180 x 200 cm.

Vecchio stampo per mattoni, 32 x 15 x 9,5 cm, doppia camera, scatola in legno vintage con attacchi in metallo, vero stampo utilizzato in India in legno anticato, ogni pezzo è unico 17,76 €

17,08 € disponibile 16 new from 11,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non solo il vino diventa migliore con l'età, ma anche questi stampi per mattoni. Realizzato in legno massiccio anticato, ogni forma è davvero un pezzo unico.

In paesi lontani venivano usati come stampi per mattoni, ma non sono ancora stati eliminati. Dotato di diverse caratteristiche, come ad esempio un chiodo che è stato inserito nella scatola o guarnizioni in metallo che donano un look vintage. Molti prodotti in stile vintage/shabby sono stati rifiniti solo in stile vintage. Ma questi oggetti lo sono davvero e hanno dietro di sé una storia lunga ed emozionante.

Si presentano così: rustici ed estremamente pratici. Possono essere utilizzate come libreria, per riporre i vostri oggetti o anche come fioriera.

Grazie alla struttura a uno scomparto, avrete abbastanza spazio per riporre diversi oggetti che si possono mettere negli scaffali.

Dimensioni Lunghezza: circa 32 cm. Larghezza: circa 15 cm. Altezza: circa 9,5 cm.

Inter Link Letto Singolo Multi Funzione Pino Massiccio Verniciato, Bianco 359,00 € disponibile 4 new from 359,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. Letto con molteplici contenitori, cassetti, comodini, mensole, rete a doghe incluse, 2 piccoli e 1 cassetti grandi, 2 ripiani e 1 comodino

Legno massello, vernice bianca, tipo di legno pino Loblolly, materiali conformi agli standard ambientali europei

Dimensioni 90 x 200 cm, strumenti essenziali per l'assemblaggio

Dimensioni 90 x 200 cm, strumenti essenziali per l'assemblaggio

Legno sostenibile, ecologico, organico, che dona calore, benessere e tranquillità al tuo interno.

Rayher Cassetta Frutta Decoro In Legno, Scatola Portaoggetti, 35.5 x 20.3 x 8.4 cm, Legno di Pioppo Liscio, con Ganci per Appendere, da Personalizzare e Colorare, 62728000 11,72 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassetta per frutta in legno per decorazioni, lunghezza 35.5cm, larghezza 20.3cm, altezza 8.4cm

Realizzata in legno di pioppo naturale con superficie liscia, certificato FSC

Ottimo da usare come scaffale, con due ganci da appendere inclusi

Scatola robusta, da decorare e personalizzare con colori, pennarelli, timbri, in stile classico, vintage o shabby chic

Cassetta portaoggetti versatile, ottima in casa o fuori in giardino, ottimo come fioriera, scaffale, contenitore, scatola per regali

letto casetta legno stile montessori scandinavo bambino 160x80 cassetto sponda (colore: naturale) 249,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il letto a casetta e un luogo magico dove il Tuo bambino potra rilassarsi e giocare. Durante il giorno, la forma originale del letto stimolera la sua immaginazione, lo incoraggera nel gioco aiutandolo a imparare cose nuove, mentre di notte garantira un sonno sicuro.

La semplicita del letto scandinavo lo rende adatto agli interni della cameretta di ogni bambino.

Il letto e prodotto con legno di pino di alta qualita e ricoperto con smalto decorativo e protettivo, adatto ai bambini.

Fatto a mano, stabile, solido e sicuro grazie ai bordi rettificati e arrotondati.

Le doghe incassate sono un supporto ideale per il materasso e permettono la circolazione dell'aria.

COSTWAY Carrello da Cucina Carrello di Servizio in Legno Tavola Acciaio, Scaffale da Cucina con Ruote, con Cassetto e Armadietto, Legno 188,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ampio spazio per una cucina pulita】Il carrello da cucina ha un cassetto e un armadio con 2 ante e 2 scompartimenti interni. C’è tanto spazio per organizzare utensili, posate, condimenti e altri accessori in un solo posto per avere la cucina pulita e ordinata.

【Piano di lavoro ampio e barra laterale】Con il piano di lavoro in acciaio inox di 66 x 48,5 cm, il carrello da cucina ha molto spazio e regge fino a 30 kg. La barra laterale si può usare per riporre l’asciugamano o come maniglia per spingere il carrello.

【Ruote girevoli a 360° per facili spostamenti】Il carrello da cucina ha 4 ruote girevoli a 360° di cui 2 con freno per mantenere il carrello stabile in una posizione. Si controlla facilmente e si sposta da una parte all’altra. Essendo compatto, è perfetto per piccoli appartamenti con una cucina limitata.

【Struttura in legno di gomma di alta qualità】Realizzato in legno di gomma, il carrello è molto stabile e resistente e il piano di lavoro regge fino a 30 kg. Le cerniere solide offrono un maggiore collegamento e una maggiore affidabilità.

【Aspetto classico e design facile da usare】Con un colore naturale e linee chiare, il carrello da cucina ha un aspetto classico che si abbina allo stile decorativo della cucina. Inoltre, sia il cassetto che le ante dell’armadio hanno delle maniglie per una facile apertura. Le istruzioni dettagliate incluse semplificano il montaggio.

Altea Dogar – Credenza da Porta, con cassetti 86x88x44 cm Miele 144,92 € disponibile 2 new from 135,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Miele

Altezza del pacchetto: 44 centimetri

Lunghezza del pacco: 88 centimetri

Larghezza del pacchetto: 86 centimetri

Iconico Home MIK Modern - Cassettiera 4 cassetti su guide a ruota, Con maniglia integrata, Bianco, 80 x 44.5 x 113 cm 165,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo viene spedito in 2 scatole. Le diverse scatole possono essere consegnate con un massimo di 72 ore di differenza. DESCRIZIONE: cassettiera dal design moderno e funzionale, dotata di 4 cassetti su guide a ruota; provvista di dispositivo di fissaggio a parete anti-ribaltamento; perfetta per la camera da letto, cameretta ragazzi, studio, stanza hobby, ecc; Made in Italy, ideata e realizzata in Italia; design italiano

MATERIALI e FINITURE: mobile realizzato in truciolare/mdf rivestito proveniente da foreste gestite responsabilmente; disponibile nelle finiture Bianco opaco e Rovere naturale

INSTALLAZIONE e USO: facile e veloce da assemblare, foglio istruzioni incluso; semplice da pulire

ABBINABILE a tutti i mobili della serie mik: armadio a 2 ante, comodino, cassettiera 3 cassetti, cassettiera 4 cassetti, mobile basso 2 ante, base TV con cassetti, scrivania, mensola, libreria 3 ripiani, libreria 5 ripiani, scarpiera

Conforme alle normative europee di sicurezza per mobili a uso domestico. L'articolo viene spedito in 2 confezioni.

Rebecca Mobili Cassettiera Piccola, Organizer Stretto 4 Cassetti, Legno Bianco Beige, Stile Vintage, Arredo Casa - Misure: 80,5 x 29 x 25 cm (HxLxP) - Art. RE6536 71,99 € disponibile 1 used from 38,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SPECIFICHE: Dimensioni: H 80,5 cm x L 29 cm x P 25 cm - Dimensioni Cassetti: H 15,7 cm x L 22 cm x P 18,9 cm - Colore: Beige, Bianco - Materiale: Legno di Paulownia - Già montato e pronto all'uso - Cod. RE6536

CASSETTIERA PICCOLA PORTAOGGETTI: E' adatta come cassettiera salvaspazio. Le sue dimensioni ridotte ti permettono di collocarla anche in stanze di piccole dimensioni. Ideale per chi ha problemi di spazio. Puoi utilizzarla come cassettiera piccola da bagno o comodino organizer x ingresso.

CASSETTIERA STRETTA DA BAGNO: E' una cassettiera slim che si adatta perfettamente ai piccoli spazi. Un mobiletto bagno utile per riporre tutti i piccoli accessori quali elastici, trucchi, smalti, cotton fioc e creme.

STILE SHABBY E ROMANTICO: I colori tenui e chiari del bianco e del beige sono perfetti per un arredamento stile shabby. I cassetti sono impreziositi da stampe dal gusto retro. Ideale per dare un tocco di eleganza a camera da letto, bagno, salotto, ingresso.

GIA' MONTATA E PRONTA ALL'USO: Non sei appassionato di bricolage? La cassettiera 4 cassetti Rebecca ti arriverà a casa già montata e pronta all'uso. Apri la confezione e posizionala dove preferisci. READ 40 La migliore poltrona economica del 2022 - Non acquistare una poltrona economica finché non leggi QUESTO!

Cassetta Contenitore in legno BIANCA 28x38 Altezza 14 cm 11,07 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La nostra cassetta in legno di betulla verniciato Bianca, è un prodotto molto apprezzato per il suo carattere vintage, grazie al suo design tipico delle cassette da frutta

Pratico cesto, box, contenitore multiuso sarà molto versatile nell’utilizzo

Utile per arredo di casa o giardino, organizzare i tuoi accessori nel tuo ufficio, utilizzarlo come pratico porta oggetti in casa, salvaspazio

Gli utilizzi delle nostre cassette sono tantissimi, anche come decorazione per eventi in stile campagnolo o shabby o come centro tavola per le festività e per il Natale

Disponibili in tante misure da scegliere

Festnight Tavolo Consolle Vintage con 2 Cassetti in Legno Massello di Sheesham 90x32x76 cm da Salotto/Ingresso 213,38 € disponibile 4 new from 213,38€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo tavolo consolle aggiunge un tocco dallo stile coloniale all'arredamento del vostro salotto. Realizzato in legno massello di sheesham, il tavolo è stabile, resistente e di facile manutenzione.

Materiale: Legno massello di sheesham (noto anche come palissandro o dalbergia) Dimensioni: 90 x 32 x 76 cm (L x P x A)

ATTENZIONE: Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato con il dispositivo di fissaggio a parete fornito

Nota importante: Il colore e le venature del legno possono variare da pezzo a pezzo, rendendo ogni mobile unico; la consegna è casuale.

HOMCOM Carrello da Cucina in Legno con Cassetto, Armadietto e Ruote, Portaspezie e Porta Coltelli, 136x47x91.5cm 225,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TANTO SPAZIO: Con i suoi due cassetti e i tre armadietti questo carrello da cucina ti offre tanto spazio per tenere in ordine utensili, piatti e accessori. È inoltre dotato di portaspezie, 3 porta coltelli e una barra per appendere i canovacci.

MENSOLE REGOLABILI: All'interno degli armadietti del carrellino per cucina sono presenti delle mensole regolabili su 3 livelli, per riporre oggetti di diverse dimensioni.

STRUTTURA SOLIDA: Questa piccola isola per cucina è realizzata in legno di albero della gomma, MDF e legno truciolare. L'ampio piano di lavoro ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per preparare ogni ricetta.

FACILE DA SPOSTARE: Le quattro rotelle, di cui due dotate di freno, ti permettono di spostare facilmente il carrello portavivande dove ti serve.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 136L x 47P x 91,5Acm. Capacità di peso: 80 kg (totale), 20kg (piano di lavoro),2kg (cassetto), 10kg (mensola).

