40 La migliore divani letto con penisola del 2022 – Non acquistare una divani letto con penisola finché non leggi QUESTO!

Joy Divano Letto ANGOLARE con Contenitore E PENISOLA Sinistra 849,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Nero

AVANTI TRENDSTORE - Merlin - Divano ad Angolo con Funzione Letto e cassettone Integrato in Microfibra, Nero/Grigio, Penisola Lunga ordinabile a Sinistra o a Destra (Penisola Sinistra) 1.099,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AVANTI TRENDSTORE

Divano ad angolo con funzione letto e cassettone integrato, con 6 cuscini compresi. Penisola lunga montabile solo sul lato sinistro (visto frontalmente). Divano adatto per 5 / 6 persone. Si puó posizionare anche nel mezzo del soggiorno. Combinazione perfetta di design e confort.

Materiale: Microfibra di colore nero e grigio. Piedi in plastica. Tessuto non è estraibile. Consigli di trattamento: Usare prodotti appositi per divani, non usare detergenti di pulizia forti.

Spedito su un bancale, Il prodotto viene consegnato parzialmente montato, Le viti per il montaggio sono comprese, Istruzioni di montaggio comprese, Montaggio facile & veloce.

Misure: Lunghezza penisola sinistra: ca. 157 cm, Lunghezza penisola destra: ca. 206 cm, Larghezza: ca. 312 cm, Altezza: ca. 88 cm

Dafne Italian Design Divano Letto angolare 3 posti con penisola a Destra. Similpelle Bianco (cm. 285 x 245 x 97h) 2.139,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano letto angolare

n.3 posti

penisola a destra

Similpelle

bianco

Talamo Italia Divano Letto Elisabetta, Made in Italy, Apertura Girevole con Materasso e Rete Inclusi, con braccioli Slim, con Penisola Contenitore Reversibile, Cm: 260x95h90, Colore Grigio 1.443,35 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO ELISABETTA CON PENISOLA REVERSIBILE con braccioli slim pensati per guadagnare spazio è la soluzione perfetta per il vostro salotto - Robusto, resistente e confortevole, grazie alle misure ridotte è ideale per arredare ogni ambiente in modo elegante ed intelligente - Si trasforma facilmente in un letto matrimoniale e grazie al pratico meccanismo di apertura girevole potrete ospitare amici e parenti - Questo divano 2 in 1 grazie alla penisola reversibile a seconda delle esigenze è perfetto per piccoli appartamenti o per grandi saloni, essendo in grado di arredare il vostro living ottimizzando al meglio gli spazi senza rinunciare allo stile

RESISTENZA E COMODITÀ - La struttura del prodotto in ferro garantisce durevolezza, stabilità e resistenza nel tempo - Questo divano-letto include una rete letto a doghe elettrosaldata, un materasso in poliuretano espanso e braccioli imbottiti slim da 10cm - Il rivestimento è in un morbido e delicato tessuto di poliestere interamente sfoderabile e lavabile in lavatrice fino a 30 gradi, di color Grigio - Con un semplice movimento questo divano diventa un pratico letto - Il vano contenitore inserito nello schienale vi permetterà di riporre con praticità i cuscini - Lo spazio contenitore sotto la penisola è perfetto per posizionare cuscini, lenzuola e coperte

MADE IN ITALY - La produzione 100% italiana garantisce affidabilità, resistenza e comodità - I nostri prodotti nascono dall'esperienza di artigiani italiani che ne migliorano la qualità fin dal 1830 - L'accortezza ai processi produttivi, la scelta di materie prime di qualità e la cura nei dettagli rendono questo divano solido, robusto e confortevole - L'eleganza e lo stile italiano sono visibili nel design moderno e raffinato, sempre al passo con la moda

TRASFORMAZIONE IMMEDIATA - Questo divano a 2 posti si trasforma in un comodo e accogliente letto in poche e semplici mosse grazie al meccanismo di apertura girevole che vi permetterà di creare un comodo giaciglio - Il montaggio è semplice e veloce: grazie agli strumenti di montaggio forniti in un kit insieme al prodotto e al libretto delle istruzioni potrete avere il vostro prodotto in pochi minuti

DIMENSIONI PRODOTTO - Dimensioni divano: Lunghezza: 260cm Larghezza: 180cm Altezza: 90cm - Larghezza bracciolo: 10cm - Altezza seduta/letto: 45cm - Dimensioni materasso: 140x190x13cm - Dimensione contenitore penisola: 80x160cm - Carico massimo: 200kg

Milani Home s.r.l.s. Divano Letto con penisola per Salotto Soggiorno in Tessuto Tortora Moderno 799,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Joy Divano Letto ANGOLARE con Contenitore E PENISOLA Destra 849,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Grigio

Dmora Divano Letto Contenitore con penisola Reversibile, con 2 Cuscini Inclusi, 227 x 80/150 x 81h cm, Color Grigio 489,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano letto contenitore con penisola reversibile , in tessuto color grigio, con 2 cucini inclusi

Questo divano è l'ideale per chi desidera un divano elegante, senza voler rinunciare alla possibililtà di avere spazio per gli ospiti

Il contenitore sottostante permette di riporre tutta la biancheria necessaria per il letto, in modo chela stanza rimanga sempre ordinata

Divano con materasso con molle incluse e struttura in legno, la penisola può essere posizionata sia adestra che a sinista

Misure divano 227 x 80/150 x 81h cm,in modalità letto 195 x 101 x81 cm READ 40 La migliore telemetro caccia del 2022 - Non acquistare una telemetro caccia finché non leggi QUESTO!

Divano con Chaise Longue Contenitore e letto estraibile Tirana, 230x83x82cm (LxPxA), chaise longue di 154cm. (Tessuto 12 - Colore 18) 779,00 €

759,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Tessuto 12 - Colore 18 Language Italiano

Milani Home s.r.l.s. Divano Letto con penisola per Salotto Soggiorno in Tessuto Grigio Scuro Moderno 799,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

AVANTI TRENDSTORE - Himala - Divano ad Angolo con Funzione Letto e cassettone Integrato, in Similpelle Nera e Microfibra Grigia, Dimensioni: Lap 274x85x180 cm 785,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano ad angolo con funzione letto e cassettone integrato. Penisola montabile a sinistra e a destra. Si puó posizionare anche nel mezzo del soggiorno. 3 cuscini per lo schienale compresi e 2 cuscini normali

Materiale: similpelle nera, microfibra grigia / Piedi: metallo e plastica / Molto stabile e resistente, combinazione perfetta di design e confort

Spedito su un banchale, 2 pacchi, Il prodotto viene consegnato parzialmente montato, Le viti per il montaggio sono comprese, Istruzioni di montaggio comprese

Misure: LAP ca. 274x85x180 cm, Misure spazio di distesa: ca. 215x118 cm, Altezza di seduta: ca. 43 cm, Profonditá di seduta: ca. 82 cm

AVANTI TRENDSTORE - Merlin - Divano ad angolo con funzione letto e cassettone integrato in microfibra, nero/grigio, Penisola lunga ordinabile a sinistra o a destra (Penisola destra) 1.099,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AVANTI TRENDSTORE

Divano ad angolo con funzione letto e cassettone integrato, con 6 cuscini compresi. Penisola lunga montabile solo sul lato destro (visto frontalmente). Divano adatto per 5 / 6 persone. Si puó posizionare anche nel mezzo del soggiorno. Combinazione perfetta di design e confort.

Materiale: Microfibra di colore nero e grigio. Piedi in plastica. Tessuto non è estraibile. Consigli di trattamento: Usare prodotti appositi per divani, non usare detergenti di pulizia forti.

Spedito su un bancale, Il prodotto viene consegnato parzialmente montato, Le viti per il montaggio sono comprese, Istruzioni di montaggio comprese, Montaggio facile & veloce.

Misure: Lunghezza penisola sinistra: ca. 206 cm, Lunghezza penisola destra: ca. 157 cm, Larghezza: ca. 312 cm, Altezza: ca. 88 cm. Altezza seduta: ca. 43cm. Spazio di distesa divano letto: ca. 268 x 130 cm.

Divano letto angolare con contenitore, divano con chaise longue giallo mod. Kennedy 699,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Yellow

HOMCOM Divano Letto 3 Posti e Penisola con Vano Contenitore, Divano in Tessuto Effetto Lino con Cuscini Sfoderabili, Grigio Chiaro 698,26 € disponibile 2 new from 698,26€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO: Questo comodo divano con penisola ha un design minimalista ed elegante. Inoltre, grazie alla struttura convertibile in letto, ti offre lo spazio di cui hai bisogno per accogliere un ospite.

VANO NASCOSTO: La penisola nasconde un pratico vano contenitore, per riporre ciò che vuoi. La seduta-coperchio può rimanere aperta per lasciarti riporre i tuoi oggetti in tutta sicurezza.

DESIGN SU MISURA: Personalizza il design di questo divano moderno montando la penisola chaise longue dal lato che preferisci.

STRUTTURA ROBUSTA: Lo schienale è dotato di 3 cuscini con rivestimento rimovibile e lavabile. Il rivestimento del divano in tessuto poliestere effetto lino è morbido, traspirante e confortevole. La base è rialzata con solide gambe in plastica PP.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 211.5L x 146P x 85Acm. Capacità di peso: 135kg (ogni seduta), 150kg (penisola).

AVANTI TRENDSTORE - Polaria - Divano ad Angolo in Microfibra di Colore Grigio Chiaro, con Funzione Letto e cassettone Integrato. Dimensioni Lap 191x87x142 cm 472,65 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Avanti Trendstore

Divano ad angolo, con funzione letto e cassettone integrato, in stile elegante. Il divano è subito trasformabile in un letto e la biancheria si può riporre nel cassettone. Comodamente imbottito, è dotato di 3 cuscini grandi per lo schienale e 2 cuscini sfusi braccioli sui due lati. La penisola è montabile su entrambi i lati. Questo divano è rivestito su tutti i lati e posizionabile anche nel mezzo del soggiorno. Il grigio si lascia facilmente abbinare ad altri mobili grazie al suo tono neutro.

Materiale: Rivestimento in tessuto microfibra (100% poliestere) di colore grigio, NON sfoderabile. Imbottitura in schiuma polietere, piedini in plastica sintetica nera, struttura in legno, molto stabile e resistente. Consigli per la cura del prodotto: Usare prodotti appositi per divani, non usare detergenti di pulizia abrasivi.

Il prodotto viene consegnato smontato, istruzioni di montaggio comprese, le viti per il montaggio sono comprese.

Misure complete LAP ca. 191x87x142 cm, Spazio di distesa: ca. 120x191 cm, Altezza di seduta: ca. 41 cm, Profonditá di seduta con cuscini: ca. 47 cm, Profonditá di seduta senza cuscini: ca. 65 cm

Divano letto contenitore in tessuto, con penisola, forma ad L, disponibile in vari colori (Blu) 549,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MISURA DIVANO: 230x170; ALTEZZA: 84 cm; ALTEZZA SEDILE: 45 CM; SEDUTA: 53 CM; MISURA LETTO: 198x106 cm

Materiale: Tessuto; Disponibile in colore Bordeaux, Grigio, Marrone, Blu

Penisola a forma di L

Divano letto angolare Avada Chaise Lounge Reversibile Destra o Sinistra angolare con contenitore 3 posti 212 cm x 145 cm (Ecopelle, Bianco) 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano 3 posti angolare con braccioli e 2 cuscini abbinati inclusi in tessuto di lino che ne conferiscono un tocco di eleganza sobrio ed un inconfondibile stile dal design moderno ed accattivante. Ordinato e progettato per i clienti più esigenti. Una collezione d'arredo "Top gamma" che si differenzia per il design e l'innovazione delle forme.

Misure Divano Avada: Angolo: 212 x 145 cm; Altezza: 80 cm; Altezza del sedile: 43 cm; Indietro: 44 cm; Posto a sedere: 50 cm; Dimensione letto: 100 x 184 cm; Spessore seduta: 22 cm

Dotato inoltre di funzione letto. Grazie al semplice meccanismo di ribalta, lo schienale si trasforma in una comoda postazione notte.

Un elemento d'arredo dove abbiamo voluto che venisse unita la bellezza del design e del comfort, all'utilità, inserendo un ampio e comodo vano contenitore foderato, posto sotto la seduta in mdf nobilitato e completamente usufruibile per tutta la sua grandezza. Perfetto in ambienti sia classici sia moderni.

Materiali sintetici e superfici tecnologiche rendono questo elemento d'arredo pulitissimo nelle linee senza perdere di vista l'importanza del design, rendendo questo divano un componente indispensabile per la propria casa.

Chris Divano letto angolare con penisola in microfibra smacchiabile 1.499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO ANGOLARE: un divano trasformabile in letto, con un vero e proprio materasso all'interno e una penisola apribile con contenitore per coperte e cuscini

MISURE: il materasso misura 120 - 140 - 160 cm in base alla dimensione scelta del divano letto angolare

DESIGN: il modello Chris ha uno scompartimento porta cuscini, così da non doverli riporli da nessun'altra parte

CONSEGNATA AL PIANO: Il nostro servizio specializzato vi consegnerà il prodotto direttamente al piano

MADE IN ITALY: Divano realizzato completamente in Italia

HOMCOM Divano Letto Angolare 3 Posti con Chaise Longue Contenitore e Rivestimento Effetto Lino, 217x134x85cm, Grigio 729,95 € disponibile 2 new from 729,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO: Questo divano 3 posti non solo è comodo ma è anche funzionale perché puoi trasformarlo velocemente in un letto ogni volta che ti serve.

VANO CONTENITORE: La chaise longue nasconde un pratico vano per riporre ogni tuo oggetto. Il coperchio rimane aperto così puoi mettere in ordine il contenitore in modo sicuro.

PERSONALIZZABILE: Puoi assemblare il divano angolare come preferisci, con la chaise longue a destra o a sinistra secondo le tue necessità.

DIVANO ROBUSTO: Lo schienale del divano letto è dotato di cuscini. Il rivestimento in poliestere effetto lino è morbido e traspirante e le gambe sono in plastica.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 217L x 134P x 85Acm (divano). Capacità di peso: 150kg (per seduta). READ 40 La migliore accappatoio bambina spugna del 2022 - Non acquistare una accappatoio bambina spugna finché non leggi QUESTO!

Divano letto angolare con penisola Reversibile a destra/sinistra contenitore in tessuto con penisola modello Mersin corner 230x170 cm (Grigio) 649,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano letto contenitore in tessuto 2/3 posti con penisola

MISURA DIVANO: 230×170

MISURA LETTO: 198×106 cm

ALTEZZA: 84 cm - ALTEZZA SEDILE: 45 CM - SEDUTA: 53 CM

Doppio vano contenitore sotto la seduta e sotto la penisola

HOMCOM Divano Letto 3 Posti, Divano Angolare in Tessuto Grigio con Schienale Regolabile, Stile Scandinavo, 207x146x80cm 561,95 € disponibile 2 new from 561,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO 3 POSTI: Questo divano angolare 3 posti ha un look ispirato allo stile scandinavo. Comodo e pratico, puoi convertirlo in un letto di 207L x 107P x 60.5Acm in pochi secondi.

SCHIENALE RECLINABILE: Lo schienale è diviso in due sezioni che puoi regolare su 3 posizioni in modo indipendente. L'ideale per guardare la TV, giocare ai videogame o per schiacciare un pisolino.

SISTEMA A MOLLE: La struttura con molle e sistema di cinghie elastiche ti offre una seduta flessibile ma resistente, ed è progettata per seguire le linee del corpo offrendoti il massimo supporto.

MATERIALI DI QUALITÀ: Il tessuto in poliestere "effetto lino" è morbido e traspirante, mentre le gambe in legno di albero della gomma danno al divano angolare una base solida e stabile.

DIMENSIONI: 207L x 146P x 80Acm (divano), 207L x 107P x 60.5Acm (letto). Carico massimo: 300kg.

Milani Home s.r.l.s. Divano Letto con penisola ergonomico con poggiatesta Regolabile e Supporto Lombare penisola Contenitore 1.249,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Dimensioni: D.86x62/88x43/84/DL.148x88x84

✅In pochi passaggi diventerà un comodo letto

✅Poggia testa regolabile

✅Penisola contenitore, ideale per sistemare coperte e cuscini

✅Design moderno e contemporaneo

HOMCOM Divano Letto Angolare 3 Posti con Rivestimento Effetto Velluto, Chaise Longue con Contenitore, 232x141x85cm, Blu 768,95 € disponibile 2 new from 768,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO LETTO: Questo divano 3 posti è comodo e funzionale. Puoi accomodarti per chiacchierare in compagnia o trasformarlo velocemente in un letto.

VANO CONTENITORE: Sotto la chaise longue è presente un pratico vano per riporre ogni tuo oggetto. Il coperchio rimane aperto così puoi mettere in ordine il contenitore in modo sicuro.

PERSONALIZZABILE: Il divano angolare può essere assemblato come preferisci, con la chaise longue a destra o a sinistra secondo le tue necessità.

DIVANO ROBUSTO: Lo schienale del divano letto è dotato di 3 cuscini. Il rivestimento in poliestere effetto velluto è morbido e traspirante e le gambe sono in plastica.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 232L x 141P x 85Acm (divano). Capacità di peso: 150kg (per ogni seduta).

Bagno Italia Divano Letto angolare 223 cm in Microfibra Grigio o Marrone Chaise Longue Reversibile con vano Contenitore braccioli con luci LED 689,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche divano letto angolare con penisola a destra o a sinistra, luci led, letto 2 piazze

in microfibra disponibile in due colori: marrone o grigio(Terminato) ; INVIA UN MESSAGGIO AL VENDITORE DOPO L'ACQUISTO PER INDICARE IL COLORE SCELTO

Prodotto certificato CE

Garanzia italiana di 2 anni

BUDWING Orlando Divano Letto ad Angolo con Contenitore a 3 posti, a Forma di L Chaise Longue a Sinistra o Destra Reversibile (Grigio Oscuro) 749,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ BUDWING è un marchio ben stabilito in Portogallo, con divani e poltrone realizzati dai migliori professionisti. I nostri prodotti sono venduti solo su Internet, il che ci consente di offrire ai nostri clienti prezzi vantaggiosi e un servizio personale. Confort24 offre divani e poltrone di design, di qualità e ai migliori prezzi.

Dafne Italian Design Divano Letto angolare 3 posti con penisola a Sinistra. Tessuto Romeo Senape (cm. 282 x 242 x 96h) 1.958,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano letto angolare

n.3 posti

penisola a sinistra

Tessuto romeo

senape

Divano AlfaSofa' mod. Roma con angolo penisola reversibile, pouf contenitore, letto estraibile e poggiatesta reclinabili 16/16(grigio) 1.375,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Tessuto 16 - Colore 16 Language Italiano

Skraut Home - Divano Letto Chaise Longue - 88 x 267 x 137 cm - 3 Posti - Regolabile a Destra o Sinistra - Angolo - Schienali Reclinabili - Modello Verona 429,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVANO 3 POSTI CONVERTIBILE: il nostro divano chaise longue è un'opzione molto pratica per ottimizzare lo spazio e avere un letto in più a casa tua. Puoi usarlo come un normale divano per 3 persone o aprirlo usando il suo sistema click-clack per trasformarlo in un comodo letto ausiliario. Sarà un'esperienza davvero confortevole grazie ai sedili, ai braccioli e agli schienali imbottiti con schiuma riciclata ad alta densità.

POSIZIONI MULTIPLE: le sue misure corrispondono a 88 cm (altezza) x 267 cm (lunghezza) x 137 cm (profondità), tutte con le gambe assemblate. Il lettino ha la possibilità di essere modulato sia a destra che a sinistra per adattarsi a qualsiasi angolo si desideri e i suoi schienali sono reclinabili tramite un semplice sistema click-clack per diventare un letto con capacità di 1 o 2 posti letto persone. .

MATERIALI DI MASSIMA QUALITÀ: la struttura è realizzata in legno massello e truciolare e le gambe sono in PVC con finitura legno in modo da ottenere un colore più vivido più a lungo. I suoi sedili e schienali sono riempiti con schiuma riciclata con una densità di 50 kg/m³ e, infine, il suo rivestimento in tessuto disponibile in grigio o marrone si distinguerà per il suo design moderno e senza tempo che si abbinerà perfettamente al tuo stile di decorazione.

MONTAGGIO FACILE E VELOCE: offriamo un kit di montaggio facile in modo che tu possa installarlo da solo in modo semplice, per questo forniamo un libretto di istruzioni e gli strumenti necessari per un montaggio ottimale. Per fare questo, il divano arriverà semimontato in 2 confezioni differenti. Si consiglia di pulirlo con un panno umido, evitando l'uso di prodotti chimici e/o abrasivi.

SERVIZIO CLIENTI: Se hai domande sulla spedizione o sul prodotto, puoi contattarci tramite il servizio di messaggistica interna di Amazon e ti risponderemo il prima possibile. Vogliamo che la tua esperienza di acquisto sia squisita, motivo per cui il nostro servizio post-vendita con soddisfazione al 100% include la rispedizione gratuita di parti di fabbrica perse o difettose.

AVANTI TRENDSTORE - Judith - Divano ad angolo in microfibra di colore grigio-marrone con funzione letto e cassettone integrato. Puó essere montato a entrambi i lati. Dimensioni LP 215x155 cm 683,73 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Avanti Trendstore

Dettagli prodotto: Divano ad angolo con penisola montabile in entrambi i lati. Adatto per 2 - 3 persone. Funzione letto con cassettone integrato. Allestimento: 3 x cuscini per lo schienale 2 x cuscini laterali.

Materiale: tessuto in microfibra con imbottitura in polietere espanso. Identificazione tessile: 62% polipropilene, 38% poliestere. Piedi: cromati.Colore: grigio. Consigli per la cura del prodotto: usare prodotti appositi per divani, non usare detergenti di pulizia abrasivi. Design: particolarmente bello nel soggiorno. Combinazione perfetta di design e comfort.

Spedizione e montaggio: il prodotto viene consegnato smontato. Le viti per il montaggio sono comprese. Istruzioni di montaggio comprese.

Misure complete LP ca. 215x151 cm. Altezza del sedile: ca. 42 cm. Profondità del sedile con cuscino: ca. 48 cm. Profondità di seduta senza cuscino: ca. 72 cm. Misure divano letto: 136x201 cm. READ Xi Jinping: il presidente cinese Hu Jintao continuerà a riunirsi pacificamente con Taiwan

Germanvox Divano ad Angolo con Funzione Letto e Penisola Contenitore Dx, in Microfibra Nappata Beige Cat.1 L.265 P.218 H.92 cm 1.390,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Germanvox Divano ad Angolo con Funzione Letto e Penisola Contenitore Dx, in Microfibra Nappata Beige Cat.1 Misura L.265 P.218 H.92 cm

Misura L.265 P.218 H.92 cm

Divano in stile moderno con tessuti di alta qualità facilmente lavabili. Letto estraibile a carrello, penisola con comodo contenitore, poggiatesta reclinabili

Germanvox Divano ad Angolo con Funzione Letto e Penisola Contenitore Dx, in Microfibra stampata Cat.1 Grigio scuro e Grigio chiaro L.244 P.172 H.88 cm 1.199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divano angolare 3 posti con funzione letto estraibile a carrello e penisola con contenitore. Rivestimento in tessuto microfibra stampata bi-colore con 2 tonalità di grigio

Divano in stile moderno con tessuti di alta qualità facilmente lavabili

Misura L.244 P.172 H.88 cm

