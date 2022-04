40 La migliore fondotinta clio del 2022 – Non acquistare una fondotinta clio finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore fondotinta clio? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi fondotinta clio venduti nel 2022 in Italia.

Max Factor - Fondotinta Facefinity All Day Flawless 3 in 1, n° 40 Ivory 13,99 €

8,80 € disponibile 10 new from 8,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo pratico fondotinta duo-stick ti offre una copertura completa e un controllo della brillantezza

la consistenza cremosa fornisce una finitura morbida e rugiadosa che trasferisce il sudore + a prova di sbavature! Stick a doppia punta rielaborato per una pelle opaca impeccabile in pochi secondi

L'estremità per il controllo della lucentezza è arricchita con polvere di stelo di bambù per aiutare a tenere a bada la lucentezza mentre il fondotinta ha il 30% di pigmento puro

Massima copertura con il minimo sforzo!

Maybelline New York Correttore Liquido Il Cancella Età, con Bacche di Goji e Haloxyl, Copre Occhiaie e Piccole Rughe, 02 Nude, 6.8 ml 8,99 €

8,20 € disponibile 10 new from 6,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risultato: Correzione mirata, Coprenza modulabile, Finish naturale e lunga tenuta, Occhiaie e segni di stanchezza cancellati in un istante

Applicare il prodotto intorno agli occhi su occhiaie e piccole rughe, Durante il primo utilizzo ruotare il collo dell'applicatore 8 volte fino a quando la formula non appare sulla spugnetta

Formula arricchita con bacche di goji e haloxyl per rallentare l'invecchiamento della pelle, Applicatore con spugnetta ricoperta da migliaia di micro-fibre per coprire qualsiasi imperfezione

Contenuto: 1x Correttore Il Cancella Età Maybelline New York, Tonalità: 02 Nude, Quantità: 6,8 ml

Korff Fondotinta Fluido Effetto Lifting Glow, Formula Anti-età e Lunga Tenuta con acido ialuronico 03, 30ml 25,95 € disponibile 4 new from 25,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FONDOTINTA FLUIDO idratante, dal tocco setoso, che aumenta istantaneamente la luminosità del viso, mantenendolo idratato per 24 ore e riducendone le rughe

COLMA LE MICRO RUGHE e distende i segni di espressione senza appesantirne i tratti, Minimizza le imperfezioni garantendo una copertura impeccabile, Arricchito con acido ialuronico e Vitamina E

TEXTURE Fluido e setoso, facile da applicare con pennello o spugna make up

EFFETTO GLOW ed immediato effetto lifting, rughe di espressione distese

FORMULA Clinicamente e dermatologicamente testato

Collistar Fondotinta Siero Nudo Perfetto SPF 15 n.3 Nudo | Fondotinta-Siero Effeto Nude | Texture super fluida, coprenza modulabile ed effetto satinato| Per tutti i tipi di pelle | 30 ml 37,50 €

16,40 € disponibile 18 new from 16,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il miglior fondotinta per la tua bellezza

Materiale principale: aqua

Dimensioni prodotto: 12 x 7 x 4 cm

Collistar Fondotinta + Primer Uniformante SPF 15 n. 3 Sabbia | Fondotinta 2 in 1 waterproof | Texture cremosa ad azione uniformante | Alta coprenza | Per tutti i tipi di pelle | 35 ml 36,00 €

27,99 € disponibile 11 new from 23,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche skin_type: Normale

Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 in 1 Fondotinta Liquido a Lunga Durata 50 Natural, 30 ml 9,10 €

6,70 € disponibile 11 new from 6,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facefinity: primer e correttore integrati in un fondotinta a lunga durata con SPF 20

Applicazione: stendi il fondotinta dal centro del viso verso l'esterno con le dita o con un pennello. Per maggiore coprenza, stratifica il prodotto

Effetti e benefici: la tenuta di un primer viso, la copertura di un correttore e la formula di un fondotinta in un unico gesto

Formula: fondotinta oil free senza oli aggiunti che dura tutto il giorno. Offre un finish opaco e leggero per un viso impeccabile

100% Vegano

Physicians Formula - Nude Wear Touch of Glow Foundation - Fondotinta Fluido Leggero Illuminante - Effetto Naturale, Nasconde le Imperfezioni, Rende la Pelle Morbida e Brillante - Colore Chiaro 14,90 €

13,20 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER UNA PELLE LUMINOSA - Fondotinta fluido leggero che veste la pelle di un velo illuminante. Copre ma rimane praticamente inosservabile per un effetto pelle nuda che risulta ultra-morbida al tatto

CONSIGLI D'USO E BENEFICI - La base leggera è formulata con pigmenti nudi traslucidi e perfetti al 100% ed estratti naturali per illuminare la pelle e farne brillare il colore. È di colore Leggero

SICURO E AFFIDABILE - In Physicians Formula abbiamo sempre assicurato sicurezza, pregio e qualità per i nostri prodotti di cosmetica, che non vi deluderanno mai

QUANDO LA NATURA INCONTRA LA SCIENZA - I prodotti Physicians Formula sono a base di ingredienti innovativi ed efficaci. Crediamo che ogni tipo di pelle meriti cura e benessere

INGREDIENTI SEMPLICI, RISULTATI DI ALTA QUALITÀ - Le nostre ricette sono a base di ingredienti molto semplici ma svolgono un'azione significativa a beneficio sia della salute che della bellezza READ 40 La migliore morsetto costruzione mosche del 2022 - Non acquistare una morsetto costruzione mosche finché non leggi QUESTO!

Vichy Dermablend Fondotinta Correttore, 25 Nude - 30 ml 24,58 € disponibile 20 new from 18,63€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondo tinta fluido

Quantità:1

16h di durata

Clio Nudism - Set di cuscini con impugnatura ad acqua, 12 g + ricarica, 12 g 36,21 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number AGA02 Is Adult Product

L'Oréal Paris Fondotinta Liquido Infaillible 32h, Coprente a Lunga Tenuta con Protezione Solare SPF25, Formula Waterproof e Idratante, Tonalità: 110 Vanille Rose 17,99 €

8,87 € disponibile 7 new from 8,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondotinta liquido idratante con coprenza infallibile, Colorito fresco con tenuta fino a 32h, Low-transfer, mask friendly e waterproof

Pelle e imperfezioni coperte a lungo donando un fresco colorito senza sbavare o effetto lucido, Incarnato protetto dall'aspetto luminoso e nutrito, Non appesantisce la pelle

Consiglio di utilizzo: agitare prima dell'uso, Applicare con un pennello o una spugnetta fino a raggiungere il risultato desiderato, Abbinare al correttore Infaillible More Than Concealer per una makeup routine completa

Formula leggera e traspirante rinnovata con l'aggiunta di micro-perle e Vitamina C, Con SPF 25 per un'elevata protezione dai raggi UV

Contenuto: 1x L'Oréal Paris Fondotinta Liquido Infaillible 32h, Coprente a Lunga Tenuta con Protezione Solare SPF25, Formula Waterproof e Idratante, Tonalità: 110 Vanille Rose

Korff Base Effetto Anti-Macchie, Primer Make Up con Acido Ialuronico, Pelle Levigata, Attenua le Macchie Scure, Uniforma l'incarnato, Migliora la Tenuta del Make-Up, 30ml 23,80 € disponibile 4 new from 23,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BASE EFFETTO ANTI-MACCHIE La sua formula altamente innovativa e performante è arricchita con Acido Ialuronico, Vitamina E ed attivi specifici

CORREGGE le macchie brune del viso. Uniforma l’incarnato, rendendo meno visibili le imperfezioni della pelle

FACILITA la stesura del fondotinta e migliora la tenuta del make up

TEXTURE setosa e vellutata. Incarnato uniforme e pelle levigata

FORMULA Senza Profumo. Dermatologicamente testata

L'Oréal Paris Fondotinta In Polvere Infaillible 24h, Ultra-Coprente e Opacizzante a Lunga Tenuta, Formula Traspirante, Tonalità: 180 Sable Rosé/Rose Sand 16,99 €

12,14 € disponibile 10 new from 11,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondotinta in polvere ultra-coprente per un risultato infallibile fino a 24h, Copre come un fondotinta e opacizza come una polvere, Low-transfer, mask friendly e waterproof

Pelle e imperfezioni coperte per tutto il giorno, Incarnato all'aspetto naturale e matte libero dall'effetto lucido, Trucco resistente a calore e sudore

Applicare con la pratica spugnetta integrata su tutto l'incarnato fino a raggiungere il risultato desiderato, Abbinare al correttore Infaillible More Than Concealer per una makeup routine completa

Formula traspirante impercettibile sulla pelle per evitare l'effetto maschera, Specchietto e spugnetta integrati per usarlo quando e dove vuoi

Contenuto: 1x L'Oréal Paris Fondotinta In Polvere Infaillible 24h, Ultra-Coprente e Opacizzante a Lunga Tenuta, Formula Traspirante, Tonalità: 180 Sable Rosé/Rose Sand

L'Oréal Paris Infaillible Total Cover Fondotinta Copertura Totale a Lunga Durata, 22 Radiant Beige 11,99 €

10,49 € disponibile 2 new from 8,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 24 ore di coprenza, senza appesantire

Effetto alta coprenza

Adatto per coprire imperfezioni della pelle come segni dell'acne, macchie e cicatrici

No effetto mascherone, no trasferimento

Adatto a tutti i tipi di pelle

Rimmel London Match Perfection Foundation, Fondotinta Liquido Pelle Perfetta e Levigata No Effetto Maschera a Lunga Tenuta con SPF 20, Classic Beige, 30 ml 9,98 € disponibile 9 new from 5,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Matching Perfection - Fondotinta fluido a media coprenza che si adatta perfettamente all'incarnato e idrata la pelle a lungo per un effetto assolutamente naturale

Applicazione - Indossalo da solo direttamente sulla pelle pulita oppure sopra al primer per una tenuta ancora maggiore

Effetti e benefici - Incarnato uniforme e idratato senza imperfezioni, pori dilatati o occhiaie fino a 24 ore

Formula - La texture leggera lascia la pelle morbida e levigata. Inoltre la protezione SPF 20 ti protegge dai dannosi raggi UV

Live the London Look! Rimmel London è la certezza di avere sempre uno stile cool, irriverente, imprevedibile e in continua evoluzione. Rimmel non aspira alla perfezione e non vuole intimidire. È come Londra: giovane, eclettico, metropolitano e all'avanguardia. Un'espressione senza regole, reale e accessibile

Max Factor Fondotinta Liquido Radiant Lift, Formula Antietà a Lunga Durata con SPF 30 ed Acido Ialuronico, 55 Golden Natural 21,10 €

8,90 € disponibile 10 new from 8,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Radiant Lift, Fondotinta anti-età a lunga tenuta ed alta coprenza che idrata, illumina e corregge le imperfezioni

Applicazione: stendi il fondotinta dal centro del viso verso l'esterno con le dita o con un pennello; per maggiore coprenza, stratifica il prodotto

Effetti e benefici: finish radioso, coprenza alta e lunga tenuta (fino a 8 ore)

Formula: Composizione levigante e anti-age con acido ialuronico e protezione solare SPF 30; Adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente indicato per pelli mature

You x Max Factor, Conosci la verità sulla bellezza? Migliora con il tempo; Migliora con la vita; La verità è; non sei mai stata così bella La tua vita la nostra ispirazione

Deborah Fondotinta Formula Pura N.02 Beige Senza Parabeni, Tenuta e Comfort Estremi con Filtro Anti Inquinamento, SPF15 - 30 ml 25,40 € disponibile 14 new from 16,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le polveri riducono visibilmente l'aspetto dei pori e opacizzano le zone oleose del viso minimizzando le imperfezioni cutanee

Formulato senza parabeni, siliconi, petrolati, acrilati e fragranze

È adatto anche alle pelli sensibili

Protezione solare pari a 15 SPF

NYX Professional Makeup Fondotinta, Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation, Lunga tenuta, Waterproof, Finish Matte, Tonalità: Natural 17,90 €

10,27 € disponibile 11 new from 10,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondotinta liquido per copertura matte e shine-control no transfer per tutto il giorno

Ideale per tutti i tipi e sottotoni di pelle

Applicazione facile, Formula cremosa per una stesura uniforme, Applicare con movimenti morbidi, Aggiungere più prodotto per maggiore copertura

Formula non comodogena non irritante, Waterproof

Contenuto: 1x NYX Professional Makeup Fondotinta Can't Stop Won't Stop Full in Natural, 30 mL

L'Oréal Paris Makeup Fondotinta Accord Parfait, Effetto Naturale, Arricchito con Acido Ialuronico, 3.D/3.W Beige Doré/Golden Beige, 30 ml 17,99 €

13,27 € disponibile 18 new from 12,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Texture molto fine e infinitamente fondente

Colorito uniforme senza effetto maschera

Un colore adatto ad ogni tono e sottotono della pelle

Trova l'accordo ottimo con la tua pelle

Ampia gamma di 21 nuance di fondotinta

Olakin Pennello per Fondotinta con Punta Piatta per Lucidare, Applicare Fondotinta, Arrossire, Contouring Creme et Polveri 5,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Spessa e morbida] - Molto morbido setole ancora abbastanza ferma, morbide, comode e igieniche, coprire facilmente difetti minori, macchie e persino l'acne con la maggior parte dei tipi di fondazioni.

[Effetto perfetto] - testa morbida e confortevole, adatta per pelli sensibili viso e corpo, facili per la pulizia e la manutenzione.a lunga durata per risultati impeccabili.

[Risparmia Tempo] - Usa questo pennello da trucco, rendono la tua routine più veloce, con una migliore copertura che dura più a lungo.

[Smetti di usare le dita!] - Per favore, smetti di applicare il fondotinta con le dita. I pori non hanno bisogno di batteri e oli extra.

[Multiuso] - Pennello per fondotinta a testa piatta, perfetto per fondotinta. Può essere utilizzato anche per lucidare e con l'impostazione di polveri per il trucco. rende la spazzola per il viso ideale per qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. READ 40 La migliore olio extravergine di oliva altroconsumo del 2022 - Non acquistare una olio extravergine di oliva altroconsumo finché non leggi QUESTO!

Korff Terra Compatta Illuminante, Polvere Abbronzante, Effetto Radioso, Tocco Setoso per una Pelle Morbida 01, 9g 21,31 € disponibile 3 new from 20,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POLVERE COMPATTA NUTRIENTE Rende morbida la pelle arricchita con Acido Ialuronico, Vitamine E e C, Luteina

EFFETTO ABBRONZANTE Illumina la pelle e dona un effetto naturalmente abbronzato

TOCCO SETOSO e confortevole e rendono la pelle morbida grazie a l'Acido Ialuronico, Vitamine E e C, Luteina ed un mix di burri vegetali

VISO ILLUMINATO con un colore sano e radioso, ideale per il contouring

FORMULA Dermatologicamente testata

L’Oréal Paris True Match N2 Vanille fondotinta Flacone a pompa Liquido 30 ml 15,21 € disponibile 11 new from 14,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 9 nuovi esaltatori di tonalità per una corrispondenza precisa delle tonalità

Pigmenti perfezionatori della pelle

Texture cremosa ultra scorrevole

Pelle più luminosa e radiosa

Korff Fondotinta Fluido Effetto Lifting, Formula Anti-età con Acido Ialuronico, Texture setosa 01, 30ml 26,73 €

26,06 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FONDOTINTA FLUIDO EFFETTO LIFTING mantenendo la naturalezza dell’incarnato, segni d'espressione distesi, incarnato luminoso

COLMA LE MICRO RUGHE e distende i segni di espressione senza appesantirne i tratti, Minimizza le imperfezioni garantendo una copertura impeccabile, Arricchito con acido ialuronico e Vitamina E

EFFETTO LIFTING immediato, segni d'espressione distesi, incarnato luminoso

TEXTURE Fluida e setosa facile da applicare con pennello o spugna make up. Senza profumo

FORMULA Clinicamente e dermatologicamente testato

L’Oréal Paris Siero colorato Accord Parfait Nude, Per pelle rimpolpata e levigata, Finish naturale, 2-3 Light 16,99 €

12,74 € disponibile 6 new from 12,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Siero colorato rimpolpante che combina i benefici di un siero e la copertura di un fondotinta, Arricchito con 1% di acido ialuronico puro, Texture leggera e morbida

Incarnato radioso e uniforme dal finish nude e naturale, Pelle levigata e rimpolpata per un aspetto rivitalizzato

Consiglio: agitare prima dell’uso. Applicare qualche goccia su fronte, guance e mento e distribuire sul viso con la punta delle dita, per uniformare e illuminare l'incarnato istantaneamente

Facile applicazione grazie al pratico dosatore, Princi attivi anti-invecchiamento, Adatto alla pelli sensibili

Contenuto: 1x Siero colorato Accord Parfait Nude L'Oréal Paris, 2-3 Light

Double Wear Fluid Spf10 1W1-Bone 30 Ml 35,99 € disponibile 2 new from 35,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Double Wear SPF 10, fondotinta a lunga tenuta (Stay In Place) di Estée Lauder.

Adatto a tutte le età.

Un prodotto speciale per le donne.

Legami - Spugnetta Make Up, Cutie Friends, Morbida Spugnetta per l'Applicazione di Fondotinta e Correttori, Facile da Utilizzare, Morbida al Tatto, Tema Dino 3,95 € disponibile 3 new from 3,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE: non ti perdi un tutorial della tua make-up artist preferita o sei tu che dai lezioni sul web? Che tu sia un'influencer o una follower, la spugnetta make-up Dino di Legami è il must have che non può mancare a una vera beauty addicted. La sua forma a uovo garantisce un'applicazione uniforme di fondotinta e correttore ed è senza lattice per adattarsi anche alle pelli più sensibili. Per rendere il tuo make-up davvero kawaii!

MATERIALI E DIMENSIONI: in PU. Dimensioni: diametro 4 cm, altezza 6,5 cm.

CARATTERISTICHE: priva di lattice.

LEGAMI è un brand italiano attento all’innovazione, all’estetica, ai materiali e ai processi produttivi. Sempre alla ricerca di nuove tendenze per stupire le persone con proposte originali, nel suo universo ci sono infiniti mondi da scoprire, grazie a prodotti di qualità pensati per portare gioia nella vita delle persone. Legami esplora i mondi Stationery, Agende e Calendari, Lifestyle, Beauty, Hi-Tech, Borse, Accessori e tanto altro e fa di ogni prodotto un’esperienza unica. Passione, etica, integrità e rispetto sono alla base della filosofia aziendale.

Pennello per fondotinta Kabuki,Pennello per Fondotinta con Punta Piatta per Lucidare, Miscelare e Sfumare il Trucco Sul Viso(Nero) 6,49 € disponibile 2 new from 6,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pennello per fondotinta a testa piatta, perfetto per fondotinta. Può essere utilizzato anche per lucidare e con l'impostazione di polveri per il trucco.

Usiamo setole sintetiche, non porose, super morbide, dense, setose, e coprono facilmente le imperfezioni minori, adatte a qualsiasi tipo di pelle e fatte per durare.

I graziosi manici in legno dei pennelli hanno una presa piacevole e un aspetto ancora migliore. La forma della maniglia aiuta a guidare la mano per un processo di applicazione impeccabile.

Questo pennello da trucco è ideale per il trucco quotidiano e la punta piatta permette un'applicazione fluida e omogenea, può essere utilizzato sia per uso professionale che personale.

Utilizzare acqua tiepida o un detergente per spazzola per pulire questa spazzola. Strofinarlo delicatamente sul palmo della mano o su un pennello per rimuovere il liquido, la crema o qualsiasi altro estratto di trucco dalle setole e lasciarlo asciugare prima di riutilizzarlo.

Max Factor Lasting Performance Fondotinta Liquido, Alta Coprenza, Finish Matte e Lunga Durata, 105 Soft Beige, 35 ml 19,90 €

8,21 € disponibile 10 new from 8,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lasting Performance - Fondotinta coprente no transfer e a lunga tenuta fino a 8 ore

Applicazione - Stendere uno strato di prodotto in maniera uniforme su tutto il viso come base uniformante e perfezionante

Effetti e benefici - Viso perfetto e uniforme più a lungo, elevata elasticità, no transfer

Formula - Composizione ricca di agenti opacizzanti per un effetto opaco, particolarmente adatto a pelli da miste a grasse

You x Max Factor - Conosci la verità sulla bellezza? Migliora con il tempo. Migliora con la vita. La verità è... non sei mai stata così bella! La tua vita la nostra ispirazione

Pennello da Trucco Pennell Fondotinta Pennello Correttore con Morbida Fibra Sintetica per Correttore Fondotinta Liquido Cremoso 2 Pezzi 10,99 €

10,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pennelli per il trucco essenziali: Inclusi pennello per fondotinta e pennello per correttore, per aiutarti a creare il trucco base perfetto, molto adatto per il trucco quotidiano.

Pennello correttore: La testina piccola può applicare parzialmente le aree che devono essere nascoste, rendendo l'effetto di copertura più uniforme e naturale.

Pennello per fondotinta: Il trucco in polvere spazzato dalla parte superiore inclinata e dalle setole dense ha una consistenza setosa e la superficie del trucco è più pulita e duratura.

Capelli in fibra morbida: I pennelli per il trucco sono realizzati con setole in morbida fibra sintetica, manico in legno e tubo di alluminio spesso, resistente e non facile da staccare.

Ampiamente usato: I pennelli sono adatti per crema, fondotinta liquido e polvere minerale, possono essere applicati per lucidare e sfumare, contornare, punteggiare.

NYX Professional Makeup Fondotinta Total Control Pro Drop, Dosaggio preciso, Copertura personalizzabile e modulabile, Formula vegana, Finish come una seconda pelle, 13 ml, Tonalità: Light Ivory 17,90 €

11,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondotinta liquido personalizzabile, per una coprenza modulabile da leggera a totale, Ideale per tutte le tonalità e i sottotoni della pelle, Adatto per pelli normali, grasse e miste

Formula leggera, Coprenza modulabile, finish seconda pelle, Si fonde perfettamente con tutte le tonalità e i tipi di pelle

Dosaggio del prodotto in gocce: 1 goccia per coprenza leggera, 2 per media e 3 per una coprenza totale (per metà viso), Completa il look con la cipria o illumina con l'illuminante per un finish radioso

Contagocce in vetro, che assicura un'applicazione precisa a seconda dei tuoi bisogni, Formula vegana, senza ingredienti né derivati di origine animale, Ideale da applicare con il nostro pennello Total Control Drop Foundation (non incluso)

Contenuto: 1x Fondotinta Total Control Pro Drop NYX Professional Makeup, Light Ivory, 13 ml READ 40 La migliore cannolo siciliano del 2022 - Non acquistare una cannolo siciliano finché non leggi QUESTO!

Maybelline New York Fondotinta Liquido SuperStay 30H Active Wear, Alta coprenza e lunghissima tenuta senza effetto maschera, Nude Beige (21), 30 ml 14,99 €

9,35 € disponibile 14 new from 9,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fondotinta liquido ad alta coprenza e lunghissima tenuta per un finish matte naturale fino a 30 ore, Per tutti i tipi di pelle

Formula Active Wear ultra leggera e traspirante che resiste ad acqua, sudore e umidità, No transfer, Base perfetta senza linee di demarcazione che uniforma la carnagione e mimetizza le imperfezioni

Applicare in modo omogeneo sul viso e sfumare con la punta delle dita o un pennello per un risultato impeccabile e duraturo

Texture liquida senza oli che non ostruisce i pori, Dermatologicamente testato, Con comodo dosatore per evitare sprechi

Contenuto: 1x Fondotinta liquido Superstay 30H Active Wear Maybelline New York, Tonalità: Nude Beige (21), Quantità: 30 ml

