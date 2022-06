40 La migliore giochi da tavola adulti del 2022 – Non acquistare una giochi da tavola adulti finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore giochi da tavola adulti? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi giochi da tavola adulti venduti nel 2022 in Italia.

Coco Rido, Divertente Gioco da Tavolo per Adulti, Edizione in Italiano (0705) 24,99 €

23,74 € disponibile 19 new from 22,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il primo gioco per adulti, pensato da adolescenti, prodotto da bambini

Il gioco meno politically correct e più indecente degli ultimi anni

Le associazioni di parole possono talvolta produrre frasi inopportune, abiette o assurde, ma poco importa: la cosa importante è che siano divertenti!

Le regole sono facilissime: rispondi alla domanda nel modo più esilarante possibile e vinci!

Numero di giocatori: 3-10 | Età consigliata: 18+ | Durata media: 10-30 min | Edizione in lingua italiana

Taboo (Gioco in Scatola Hasbro Gaming, Versione in Italiano) per Quattro o più Giocatori da 13 Anni in su 27,99 €

21,44 € disponibile 99 new from 17,99€

2 used from 20,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fai in modo che i compagni di gioco pronuncino la parola misteriosa da indovinare senza nominare le parole proibite

Oops! Se nomini una delle parole proibite gli avversari schiacciano il pulsante

Comprende 260 carte; oltre 1000 parole misteriose da indovinare

Il dado del destino permette ai Giocatori di cambiare il gioco

Questo Gioco divertente e frenetico è per i Giocatori una corsa contro il tempo

Red Glove Vudù, RG2032 16,50 € disponibile 18 new from 14,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Da 3 a 6 giocatori

8 anni in su

Il gioco è semplicissimo: tira i dadi, lancia le maledizioni, e osserva i tuoi avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili

Gioca senza leggere le regole, trovi la videospiegazione del gioco sul canale YouTube di Red Glove

Contenuto: Regolamento, 5 Dadi Ingrediente, 1 Bambolina Voodoo, 6 Pedine Segnapunti, 13 Carte Artefatto, 36 Carte Maledizione, 10 Carte Maledizioni Permanenti.

Squillo deluxe - Trilogy edition 19,90 € disponibile 10 new from 19,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gioco di carte più irriverente del momento, che ogni anno con le sue migliaia di copie vendute fa tremare i polsi a politicanti e associazioni dei consumatori.

Edizione definitiva e celebrativa: Squillo Deluxe - Trilogy Edition.

Squillo Deluxe riunisce il meglio dei primi tre capitoli: Squillo, Bordello d'Oriente, Marchettari Sprovveduti.

Gioco di Immanuel Casto, noto cantautore e figura social. Illustrazioni di Martina Poli.

Adatto ad un pubblico adulto.

GLOP Game - Giochi da Tavolo Adulti - Giochi Alcolici per Feste - Giochi di Carte Adulti - Giochi per Bere - Addio al Nubilato - Addio al Celibato - Dinking Game - Idee Regalo 15,99 €

10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARTE SUPER DIVERTENTI | Probabilmente i migliori Giochi da Tavolo Adulti.Un gioco di carte per bere e divertirsi alla grande con i tuoi amici!!!

DIVERTIMENTO GARANTITO | Giochi di ore e ore senza smettere di ridere. Il classico gioco di carte da bere, l'originale, più volte copiato ma mai eguagliato. Non accettare imitazioni.

PERFETTO PER TUTTE LE OCCASIONI | Le risate saranno infinite durante le feste, i ritrovi e i compleanni con gli amici, con il gioco da tavolo per adulti più divertente.

⚡ FACILISSIMO E CON REGOLE SEMPLICI | Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere !

IL REGALO IDEALE | Stai cercando un regalo originale, un regalo da uomo, un regalo per un'amica o semplicemente un regalo divertente? GLOP è la sorpresa che tutti vogliono ricevere!

Fk. The Game - The Original Aussie Party Game 18,46 €

14,00 € disponibile 2 new from 14,00€

1 used from 11,81€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divertente gioco sociale: impreca ai tuoi amici senza offenderli.

Effetti collaterali sull'allenamento cerebrale: non ti accorgerai nemmeno che stai diventando più intelligente.

Ridi degli errori degli altri - anche i tuoi amici più intelligenti sono costretti a sbagliare.

Dimensioni tascabili: perfette da portare a pub / feste o durante i viaggi.

Sostenuta da centinaia di giocatori felici su Kickstarter nel 2015. Ora disponibile su Amazon.

What Do You Meme? – L’UNICO IN ITALIANO 39,99 €

35,00 € disponibile 19 new from 36,09€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il più famoso Party Game per appassionati di meme è approdato in Italia! Riunisci i tuoi amici più irriverenti e gioca a creare meme pazzeschi

Unica versione in lingua italiana.

Crea meme associando le carte didascalia alle carte immagine. Lo scopo del gioco è creare il meme più divertente.

Un giudice, eletto a rotazione, leggerà le combinazioni ad alta voce e decreterà il vincitore.

Party Game per adulti: consigliato dai 18 anni in su.

Spin Master Jumanji Edizione In Legno, Il Classico Gioco Vintage Anni 90, 6045571 33,99 €

29,14 € disponibile 59 new from 27,20€

1 used from 28,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar

La confezione in legno che si apre a modi scrigno e i tutti i dettagli riproducono il gioco originale protagonista del Film

Gioca al gioco che ti insegue ma attenzione, se iniziare vorrai terminare dovrai

Vincitore del Toy Industry Awards "Game of the Year" (2018)

Hasbro Gaming Jenga Classico, Gioco In Scatola, Beige 19,50 € disponibile 116 new from 16,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fai in modo di evitare che la torre crolli; ciò richiede abilità, strategia e fortuna

Classic Jenga è un gioco intramontabile: divertente, non elaborato

Gioca da solo o in compagnia; sfida te stesso o i tuoi amici

Blocchi di legno vero; semplici, resistenti e intramontabili

Il grande classico Jenga è per grandi e piccini ed è ottimo per divertirsi e giocare in compagnia

GLOP 300 Carte - Giochi da Tavolo Adulti - Giochi Alcolici per Feste - Giochi per Bere - Giochi di Carte Adulti - Giochi di società - Dinking Game - Addio al Nubilato - Addio al Celibato - Regalo 19,99 €

16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIVERTIMENTO GARANTITO - Probabilmente i migliori Giochi da Tavolo Adulti. Il classico gioco di carte da bere, l'originale, più volte copiato ma mai eguagliato. Non accettare imitazioni.

300 CARTE SUPER DIVERTENTI - Infinite possibilità con i 3 GIOCHI per bere. Gioca con uno o più mazzi in base all'occasione. Tante varietà con cui non ti stancherai mai di giocare.

PERFETTO PER TUTTE LE OCCASIONI | Le risate saranno infinite durante le feste, i ritrovi e i compleanni con gli amici, con il gioco da tavolo per adulti più divertente.

⚡ FACILISSIMO E CON REGOLE SEMPLICI | Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere!

IL REGALO IDEALE | Stai cercando un regalo originale, un regalo da uomo, un regalo per un'amica o semplicemente un regalo divertente? GLOP è la sorpresa che tutti vogliono ricevere!

Hasbro Twister Gioco in Scatola Hasbro Gaming - versione 2020 in Italiano 22,99 €

19,94 € disponibile 93 new from 17,99€

2 used from 19,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Gioco Twister sfida i bambini: Il gioco Twister sfida i giocatori a mettere mani e piedi sul tappeto in diverse posizioni senza cadere

Gioco Twister: Ricordi quando giocavi a twister da bambino? Proprio come nel Twister classico, in questo gioco per bambini da 6 anni in su l’ultimo giocatore che rimane in piedi vince

Attività da interno per bambini: Quando i bambini hanno bisogno di un’attività da interno per sfogarsi, questo Twister classico rappresenta un’ottima scelta

Gioca in squadra: Le istruzioni del gioco Twister includono le regole per Giocare a squadre e i consigli per svolgere un torneo di Twister.

Divertentissimo gioco per feste: I giocatori da 6 anni in su si divertiranno tantissimo cercando di tenere mani e piedi sul tappeto. È un gioco divertente e attivo perfetto per feste e momenti in famiglia

GLOP 500 Carte - Probabilmente i migliori Giochi da Tavolo Adulti - Giochi per Bere - Giochi Alcolici per Feste - Giochi di Carte Adulti - Dinking Game - Addio al Nubilato - Addio al Celibato - Regalo 24,99 €

22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 500 CARTE SUPER DIVERTENTI | Infinite possibilità con i 5 GIOCHI per bere. Gioca con uno o più mazzi in base all'occasione. Tante varietà con cui non ti stancherai mai di giocare.

DIVERTIMENTO GARANTITO | Giochi di ore e ore senza smettere di ridere. Il classico gioco di carte da bere, l'originale, più volte copiato ma mai eguagliato. Non accettare imitazioni.

PERFETTO PER TUTTE LE OCCASIONI | Le risate saranno infinite durante le feste, i ritrovi e i compleanni con gli amici, con il gioco da tavolo per adulti più divertente.

⚡ FACILISSIMO E CON REGOLE SEMPLICI | Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere!

IL REGALO IDEALE | Stai cercando un regalo originale, un regalo da uomo, un regalo per un'amica o semplicemente un regalo divertente? GLOP è la sorpresa che tutti vogliono ricevere!

BANG! 19,90 € disponibile 36 new from 19,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con oltre due milioni di copie, BANG! è il gioco di carte western più venduto al mondo

BANG! è un classico moderno, perfetto per famiglie, amici e tutti coloro che amano le ambientazioni western e i giochi di bluff

16 personaggi e 7 ruoli differenti: BANG! è un gioco di sparatorie fra un gruppo di fuorilegge e lo sceriffo, protetto dai suoi vice; ma attenzione: c'è anche un rinnegato che persegue i propri scopi

BANG! è il gioco base di una linea ricchissima, composta da: sei espansioni, una versione deluxe, la versione duello, la versione con i dadi e tanti accessori di qualità

“BANG! è un gioco di partite veloci, ricche di azione e di divertimento, in grado di accontentare tutti” – Cultura Pop

Gutter Games Beat That! - L'esilarante Gioco delle sfide pazze [Gioco da Tavolo per Bambini e Adulti - Edizione in Italiano] 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL GIOCO DI SOCIETÀ PIÙ PAZZO DEL MONDO - Preparati a saltare, rimbalzare, impilare, zompettare, rotolare, soffiare e catapultare per vincere il gioco più pazzo del mondo!

VELOCE E DINAMICO - Accumula punti scommettendo sulla tua capacità di completare una serie di sfide folli che metteranno alla prova le tue abilità.

160 SFIDE DIVERTENTI - Tutti i giocatori si cimentano nelle stesse sfide, quindi preparati a sfoderare il tuo lato competitivo con la famiglia e gli amici!

UN GIOCO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI - Con la sua enorme varietà di sfide divertenti e insolite, questo gioco da tavolo conquisterà bambini e adulti di tutte le età!

REGOLE SEMPLICI, ORE DI DIVERTIMENTO - È facilissimo da imparare e garantisce tante ore di intrattenimento e risate a volontà! Adatto dai 9 anni in su, consigliato per 2-8 giocatori

Asmodee - Unstable Unicorns, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8567 24,89 € disponibile 16 new from 24,89€

1 used from 19,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un gioco di carte strategico e altamente competitivo sulle due cose che tutti amano: gli Unicorni e la Distruzione

Gli Unicorni non sono mai stati così cattivi; Crea un esercito di Unicorni. Tradisci i tuoi amici; Sono gli unicorni i tuoi amici adesso

I giocatori devono cercare di riempire la propria stalla e sabotare i piani degli avversari, sfruttando i poteri e la magia degli Unicorni

Un gioco di arcobaleni e brillantini, distruzione, strategia... e colpi bassi

Vincitore del Premio del Pubblico 2019 (Toy of the Year Awards)

Lisciani Giochi- Giochi Riuniti più di 60 Gioco, Multicolore, 57023 11,99 €

10,99 € disponibile 48 new from 9,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Più di 60 giochi in un’unica confezione

Ottimi per tutta la famiglia

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi

Conforme alle normative sulla sicurezza

Batterie non necessarie

Hasbro Gaming - Saltinmente Fat Pack (Gioco in Scatola) 29,99 €

26,30 € disponibile 104 new from 23,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il classico gioco delle categorie

Trova più parole possibili

Metti alla prova la tua creatività

Versione Italiana

Clementoni - 16740 - L'eredità Pocket - gioco da tavolo per adulti, gioco in scatola per tutta la famiglia, gioco da tavolo programma tv RAI, 2 - 6 giocatori - Made in Italy, Multicolore 14,90 €

12,90 € disponibile 25 new from 10,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE: il famosissimo programma TV serale di Raiuno "L'Eredità" diventa un gioco da tavolo Clementoni per adulti in formato pocket, per giocare ovunque si voglia

MODALITA' DI GIOCO: sfida gli amici in tutte le prove della trasmissione fino ad arrivare alla Ghigliottina... Chi riuscirà a indovinare la parola finale e a vincere?

CONTENUTO: tabellone di gioco, 165 carte, 32 tessere, 6 pedine, una spugnetta e un regolamento

CARATTERISTICHE: tantissime sfide che ricalcano quelle del celebre quiz televisivo, per divertirsi in compagnia di amici e famiglia. Domande con 3 livelli di difficoltà, adatte per tutte le età

DETTAGLI: durata media del gioco: 30 minuti. Un gioco di società per 2 - 6 giocatori. Età consigliata dal produttore: 10 - 99 anni. Made in Italy

Pork Corn - Gioco da tavolo per adulti 29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pork Corn è un party game piccante in grado di stuzzicare la fantasia e sfatare qualsiasi tabù!

Hasbro Gaming - Cranium (Gioco in Scatola) 26,99 €

25,40 € disponibile 62 new from 24,86€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche I giocatori possono dare dimostrazione del proprio talento - sono previsti gioco di parole, schizzi a mano libera, attività di investigazione, recitazione e altro ancora

Spostati sul tabellone - completa le attività comprese nelle 4 divertenti categorie

Gioca in squadra - party game divertente - con diverse modalità di gioco

Indovina le parole misteriose o gli spassosi rompicapo

dV Giochi - DVG9346, The Mind - Con il Solo Aiuto della Mente - Edizione Italiana, Blu 10,90 € disponibile 19 new from 8,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The Mind è più di un semplice gioco di carte: è un esperimento di telepatia

A The Mind si vince e si perde tutti insieme: se la squadra riesce a completare con successo tutti i livelli, conquista la vittoria. Se invece perde l’ultima vita, è stata sconfitta

Perfetto per giocare con il proprio partner oppure con un piccolo gruppo di amici ben consolidato: dopotutto essere sulla stessa lunghezza d’onda non è da tutti

Con il solo aiuto della mente, The Mind vi farà scoprire l'esperienza di squadra più geniale che si possa vivere

Finalista del premio Spiel des Jahres 2018

ZENAGAME Maxi Sbronza, Il Gioco Alcolico con Carte per Bere Italiano - Giochi Alcolici, Drinking Game - Giochi da Tavolo Alcolici - Giochi per Adulti, Giochi Alcolici per Feste 29,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 300 CARTE PER SBRONZA PER UNA SERATA MEMORABILE… FORSE - "Dai, solo un bicchiere…” tutti conosciamo questo genere di aperitivi che cominciano con questa frase magica/maledetta e finiscono l’indomani, con mal di testa e pochi ricordi: sono le migliori serate! Maxi Sbronza, gioco di carte alcolico ti farà trascorrere regolarmente serate come queste.

SEMPLICISSIMO DA GIOCARE, ANCHE IN STATO CONFUSIONALE - Maxi Sbronza, gioco da tavolo adulti è un gioco per bere che anche il più "astuto" dei tuoi amici (sai benissimo di chi parlo) saprà capire: prendi una carta, leggila ed esegui ciò che dice. E sì, anche Pinco Pallino imparerà a giocare a questo gioco alcolico.

300 CARTE SBRONZA DIVERSE E DIVERTENTI - Il nostro mazzo di carte da gioco ti farà dimenticare i giochi bere in cui usi carte gioco alcolico banali che suscitano risate finte agli ospiti annoiati: con il gioco per adulti "Maxi Sbronza", le tue serate saranno animate da voti, azioni, sorsate da fare, da assegnare e soprattutto da risate sincere ad ogni carte alcoliche giocata!

TRA AMICI ADULTI: DA 2 ALL’INFINITO - Che siate tra pochi intimi o un bel gruppo numeroso, anche una breve partita del gioco di carte adulti per serate alcoliche Maxi Sbronza, giochi alcool saprà catapultarvi in un’altra dimensione.

DA 15 MINUTI... ALLA MATTINA DOPO - Il gioco adulti da tavolo è pensato per farti divertire sia che si tratti di una breve partita di riscaldamento che di lunghe serate alcoliche. O analcoliche! Quindi... decidi tu. Una cosa è sicura: ci sarà da divertirsi.

SCARABEO, Scarabeo Classico, gioco di parole in scatola, gioco da tavolo per tutta la famiglia, a partire da 8 anni, board game da 2 a 4 giocatori - Per sfide in famiglia 29,99 €

25,50 € disponibile 108 new from 21,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCARABEO ORIGINALE: il più classico tra i giochi da tavolo, che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 2 fino a un massimo di 4 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici, componendo parole sulla giglia nelle serate in compagnia oppure nei weekend. Vince chi fa più punti creando parole di senso compiuto

GIOCO DA TAVOLO DI PAROLE: Il gioco di parole con la tessera dello Scarabeo

Da 2 a 4 giocatori

STIMOLA L'UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA: tra i migliori giochi da tavolo per adulti e bambini per allenare la conoscenza della lingua italiana, Scarabeo permette di riflettere usando la pazienza e sfruttando la conoscenza delle parole, aiutando i bambini ma anche gli adulti a comporre le parole con i punteggi più alti, incrociandole con quelle sula plancia. Potreste ricevere una confezione con le lettere stampate su tessere in legno oppure una confezione con tessere in plastica

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: una plancia, quattro leggii in plastica porta tessere, 130 tessere stampate con le lettere dell'alfabeto, una clessidra, un sacchetto in stoffa , un blocchetto segna punti, un regolamento contenente anche l'elenco aggiornato delle sigle

Leomark Tavolo multigioco 4 in 1 con Biliardo Pool, Calcetto, Hockey e Ping Pong, Calcetto Balilla da Tavolo in Legno, biliardino Calcio per Adulti e Bambino, Dimensioni: 118cm x 61cm x 82cm (LxPxA) 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⚽️ CARATTERISTICHE: Giochi da tavolo 4 in 1 (biliardo, ping pong, air hockey e calcio balilla). Giocattolo multifunzionale per tutta la famiglia.

⚽️ L"INSIEME CONTIENE: due palline, due contatori dei gol, Porta 2 pezzi, 2 stecche da billardo, bilie da pool, triangolo, panno di pulizia pennello, superficie del campo del tessuto, Due racchette del tennistavolo + rete, 2 palline,pannello del hockey da tavolo.

DIMENSIONI: 118cm x 61cm x 82 cm (lunghezza, larghezza, altezza). Dimensioni del pacchetto: 113 x 64 x 13,5 cm (lunghezza, larghezza, altezza). Peso:24 kg. Età: dal 8° anno.

❕ SEMPLICE MONTAGGIO: Prodotto consegnato smontato, bisogno di montaggio che è molto semplice e rapido istruzioni per l'installazione incluse.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Perfetto come regalo e per trascorrere del tempo attivamente con la famiglia e gli amici.

Ravensburger La Cucaracha, Età Consigliata 6+, Gioco da Tavolo per 2-4 Giocatori 49,99 €

29,99 € disponibile 44 new from 29,95€

2 used from 23,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Cucaracha è uno dei giochi da tavolo Ravensburger più conosciuto e continua a far divertire intere generazioni di famiglie, adulti, bambini e ragazzi.

I giocatori si sfidano alla caccia della Cucaracha, lo scarafaggio che si aggira per la cucina. Le regole per giocare sono semplici: ogni volta che il giocatore acchiappa lo scarafaggio, riceve un gettone. Vince chi per primo raggiunge 5 gettoni.

La scatola contiene: 1 tabellone di gioco, 4 trappole, 24 posate in plastica (8 cucchiai, 8 coltelli, 8 forchette), 1 HEXBUG nano dotato di pila, 18 gettoni, 1 dado, 2 adesivi/porte per decorare il piano di gioco.

La Cucaracha è un gioco per bambini a partire dai 6 anni, sviluppa la velocità di reazione e la capacità di osservazione e grazie all'alta rigiocabilità non annoia mai e risulta un regalo ottimo per ogni occasione.

La linea de La Cucaracha di Ravensburger comprende la versione Travel del gioco, da portare con sé oltre alla versione La Cucaracula, dove l'obiettivo è scacciare lo scarafaggio vampiro da un misterioso castello.

Glop Disegna - Giochi da Tavolo Adulti - La Versione più Contorta e Divertente del Classico Gioco delle Parole Disegnate - Senso dell'umorismo Perverso e Senza Censure - Giochi di società 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GIOCO DA TAVOLO SUPER DIVERTENTE | È arrivata la versione più contorta e divertente del classico gioco delle parole disegnate. Il gioco di società a squadre per adulti.

✍️ IL GIOCO DI SOCIETÀ A SQUADRE PER ADULTI | Il gioco da tavolo in cui le squadre devono indovinare parole e frasi attraverso disegni.

IL GIOCO DELLE PAROLE DISEGNATE PIÙ SFACCIATO | Se hai un senso dell'umorismo un po' perverso e degli amici che non si offendono facilmente, questo gioco da tavolo adulti è perfetto per TE!

DISEGNA E INDOVINA | 500 parole e frasi troppo stravaganti da pubblicare.

⚡ LE CARTE PIÙ SELVAGGE DI TUTTI I TEMPI | Se sei una persona sensibile, questo gioco non è per te.

Asmodee Italia - Stay Cool - Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano (8147) 21,99 €

20,69 € disponibile 19 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un divertente party game che richiede abilità, velocità…e sangue freddo.

Per vincere i giocatori dovranno rispondere correttamente a diverse domande, assemblando i dadi per costruire la giusta risposta.

Sembra facile, ma non lo è! Un gioco frenetico e sfrenato adatto a tutta la famiglia e perfetto per gruppi numerosi

Cosa contiene? 50 Carte Rosse a doppia faccia - Domande Scritte (500 domande), 50 Carte Turchesi a doppia faccia - Domande Orali (1.000 domande), 7 Dadi Lettera, 1 Clessidra, 1 Carta Tempo

Numero di giocatori: 3-7 | Età consigliata: 12+ | Durata media: 25 min. | Edizione in lingua italiana

Cranio Creations Escape room-Gioco da Tavolo, Multicolore, CC111 44,99 €

38,71 € disponibile 31 new from 38,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gioco in scatola

Asmodee - Insondabili, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9666 79,99 €

69,59 € disponibile 9 new from 69,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un gioco da tavolo di lealtà segrete, sospetti, intrighi e paranoia ambientato nell’universo di Arkham Horror

1913: i giocatori si trovano a bordo del battello a vapore SS Atlantica diretto a Boston

Alcuni dei giocatori vestono i panni degli umani che lottano per la sopravvivenza della nave, dei suoi passeggeri e del suo equipaggio

Altri sono invece traditori, inviati a bordo della SS Atlantica dagli Abitatori del profondo per assicurarsi che il battello non arrivi mai in porto

Ainvliya Twisting Game per Adulti, Giochi da Tavolo Bambini 6 Anni, Gioco per Esercitare Equilibrio e Flessibilità, Giochi di Società per Famiglie Gruppo, Giochi di Abilità Divertente per la Festa 14,99 €

12,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Pacchetto Incluso】 1 x tappeto gioco con macchie colorate, 1 x filatore, 1 x istruzioni. Età: oltre i 6 anni.

【Giocattolo per Tappetino da Gioco Grande】 Il tappetino misura ca. 63 pollici x 46,5 pollici (160 cm x 118 cm). Adatto a più di 2 giocatori, i giochi all'aperto o al coperto sono una buona scelta.

【Materiali di Alta Qualità】 Il tappetini giochi è realizzato in plastica di alta qualità, durevole e robusto, resistente all'usura e agli strappi, con un lungo servizio. Non facile da danneggiare e sicuro per bambini e adulti.

【Divertente Gioco Twisting】 Puoi giocarci ovunque come a casa, al parco, al parco giochi. È un gioco di atmosfera di attività e un gioco rompighiaccio per la festa di compleanno dei bambini o il team building. Può anche sfidare la reattività e la capacità di coordinazione, esercitare la flessibilità fisica.

【Regalo Perfetto】 Il classico gioco da tavolo da pavimento porta il grande divertimento per tutti! Questo è un buon regalo per i tuoi bambini, famiglie, parenti o amici per il compleanno, il Ringraziamento, Natale, San Valentino, il giorno dei bambini, ecc.

