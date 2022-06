40 La migliore goniometro digitale del 2022 – Non acquistare una goniometro digitale finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore goniometro digitale? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi goniometro digitale venduti nel 2022 in Italia.

Goniometro Digitale, Preciva Goniometro 360 con Righello in Acciaio Inox, Campo di Misura: 000,0° ~ 999,9°, Più Preciso 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goniometro digitale in acciaio inox da 150 mm per misure interne, esterne, di profondità e di passo.

Goniometro 360 realizzato in acciaio inossidabile, guide temprate, lappate, con vite di bloccaggio

Angle finder display di facile lettura con opzioni di regolazione per mm e pollici

Goniometro calibrazione semplice grazie al calibro digitale zero-key, molto preciso e facile da usare

Goniometro digitale campo di misura: da 0 a 150 mm, precisione di misurazione: 0,01 mm

Righello Angolare Digitale Display LCD Goniometro 360 Gradi Rilevatore Angolo Acciaio Inossidabile con Funzione di Bloccaggio per Falegnami Ingegneria Legno,400mm 20,99 €

17,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Goniometro durevole & ampio display LCD】L'angolo digitale in acciaio inossidabile e le misurazioni incise al laser offrono una lettura chiara. Il display LCD digitale è di facile lettura ed elimina i dubbi

【Elevata precisione】La precisione di questo goniometro è ± 0,3 gradi, campo di misura: 0-360°. Lunghezza piegata: circa 8 pollici/200 mm; lunghezza totale: 15 pollici/400 mm

【Mantieni i dati & lettura invertita】È possibile salvare i dati durante la misurazione premendo il tasto "HOLD/Rev."; il display può essere invertito per una facile lettura premendo a lungo il tasto "HOLD/Rev."

【2 funzioni combinate】Grazie alla combinazione di righello e goniometro per una facile misurazione, è possibile misurare con precisione le lunghezze e gli angoli

【Avviso per la sicurezza personale*】Il bordo in acciaio inossidabile è affilato, di conseguenza è consigliato prestare attenzione durante l'utilizzo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini

Lytool - Digitale Goniometro Angle Finder, 2 * 180 °, LCD e Retroilluminazione, Magnetico di Base, con Batteria, Nessun Cacciavite Necessario, Inclinometro per Falegnameria, Edilizia, Automobilistico 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. La base magnetica incorporata può essere fissata saldamente a qualsiasi superficie metallica per misurazioni e tagli precisi, semplificando la lavorazione del legno, la costruzione e altre attività. In particolare, il inclinometro digitale è molto adatto per la regolazione dell'inclinazione della lama di seghe da banco e troncatrici.

2. La inclinometro è di 0,1 °, l'intervallo di misurazione è 2 * 180 ° e l'unità di visualizzazione è solo GRADI. La lettura può essere stabilizzata rapidamente e il numero non cambierà ripetutamente.

3. Questo level box ha 3 pulsanti funzione. Premere a lungo "ON / OFF" per accendere o spegnere il dispositivo. Premere il tasto "HOLD" per congelare la lettura per una facile lettura. Premere il tasto "ZERO" per azzerare, che viene utilizzato per misurare gli angoli relativi.

4. Questo è un misuratore angle finde compatto e portatile. Ti abbiamo dotato di una borsa in tessuto, che ti permette di portarla con te. Il display LCD ad alta precisione con retroilluminazione consente di leggere i valori in modo chiaro, anche quando si lavora in un ambiente con scarsa illuminazione.

⏰ 5. La batteria è facile da installare e non richiede un cacciavite. 1 batteria AAA è inclusa. Si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato per 3 minuti, risparmiando energia.

Goniometro digitale, goniometro digitale magnetico con livella,3 in1 doppio lato magnetico LCD inclinazione metro con linea di marcatura laser, inclinometro digitale 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【3-in-1 misuratore di angolo digitale Design innovativo】 - Per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, siamo dotati di bilance inclinate con linee laser. Con questo prodotto, avete tre funzioni, cioè inclinometro, goniometro e righello laser. Sul retro del clinometro c'è un magnete che si può posizionare sul metallo per soddisfare le diverse esigenze di misurazione. Classe laser: classe 2 (IEC / EN60825-1 / 2014)

【LCD display e IP54 impermeabile】. - Questo inclinometro digitale è dotato di un display LCD retroilluminato da 3,66 cm e di un sensore elettronico di inclinazione per darvi misure accurate, istantanee e chiare. Il display può ruotare automaticamente di 4*90°, che è conveniente per leggere i numeri in diverse situazioni. Questo clinometro è IP54 resistente alla polvere e impermeabile e può lavorare bene in diversi ambienti.

【Angometro ricaricabile e portatile】- ricaricabile e portatile deDesign e interfaccia di tipo C che può essere caricata tramite PC, laptop, adattatore AC, caricatore USB e altri dispositivi con interfaccia USB. A piena potenza, questo clinometro può funzionare per 2 o 3 ore. Quando non è in uso, si spegne automaticamente dopo 5 minuti. Il suo peso di 106g lo rende facile da trasportare e utilizzare.

【Metro angolare digitale Misura assoluta e misura relativa】 - Ci sono due modalità di misurazione per soddisfare diverse esigenze di misurazione: misurazione assoluta (ABS) e misurazione relativa (REF). È possibile passare da una modalità di misurazione all'altra, basta premere brevemente il pulsante. Offre anche funzioni di memorizzazione dei dati, conversione e calibrazione automatica/manuale. È sicuramente un buon partner per il lavoro di misurazione

【Consegna】-1 × inclinometro, 1 × cavo di ricarica di tipo C, 1 × manuale operativo

CMT DAG-00Single Goniometro Digitale Tascabile 360°, Arancio/Nero 39,00 € disponibile 6 new from 39,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni 60 x 60 x 28 mm

Campo di misura ±180°

Livello di precisione 0.01°

Tascabile e dotato di un comodo schermo LCD

Goniometro digitale - Inclinometro laser - Inclinometro, misuratore elettronico di angoli con LCD, ricarica di tipo C, impermeabile per la lavorazione del legno, l'edilizia, la decorazione, DIY 39,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misurazione laser su due lati: questo goniometro può misurare angoli, controllare angoli relativi o essere utilizzato come livella laser. Come livella laser a 2 raggi, il prodotto è in grado di produrre linee laser orizzontali sui lati destro e sinistro per marcature chiare. Classe laser: Classe 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

Misura ABS e REF: misura assoluta (ABS) e misura relativa (REF). Con una breve pressione dei tasti è possibile verificare facilmente l'angolo vero o relativo. Precisione: 0,05° e 90° ± 0,2°. Con la possibilità di cambiare angolo e inclinazione con la semplice pressione di un pulsante e una risoluzione di 0,01°, questo goniometro digitale offre i dettagli necessari per i vostri progetti.

Display a LED: il goniometro digitale ha un display da 1,44" ed è dotato di retroilluminazione a LED che offre misurazioni precise, istantanee e chiare. Inoltre, il display si ribalta automaticamente quando l'unità viene capovolta.

Tempo di utilizzo 20H: il goniometro digitale è dotato di una batteria al litio integrata da 400 mAh che dura fino a 20 ore con una carica completa e di una porta di ricarica Type-C per una ricarica rapida in meno di 2 ore. La livella digitale può essere ricaricata tramite dispositivi dotati di porta USB, ad esempio PC, laptop, dispositivi mobili, caricatori USB, ecc.

Funzione magnetica su quattro lati: la livella digitale è dotata di 4 magneti incorporati a sinistra, a destra, in basso e sul retro del calibro, che la rendono facile da fissare alle lame delle seghe da banco e a nastro. L'esterno è dotato di un rivestimento metallico protettivo che mantiene il prodotto al riparo da acqua e polvere.

Bosch Goniometro PAM 220 (campo di misurazione 0°–220°, precisione di misurazione +/- 0,2°, custodia) 97,46 € disponibile 12 new from 93,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzioni integrate per il calcolo preciso di angoli di taglio obliqui, semplici e doppi (angolati e smussati), calcolo di angoli supplementari (180°)

Campo di misurazione 0-220° con precisione 0,2°, precisione di misurazione dell'angolo 0,1°

Prolunga laterale da 40 cm con righello, display illuminato, tasto hold per memorizzare il risultato

Bolla orizzontale e verticale

Bosch Professional Goniometro E Inclinometro GAM 270 MFL (Puntatore Laser, Calcolo Degli Angoli Obliqui, Campo Di Misura: 0 - 270º, Lunghezza: 60 cm) 246,28 €

224,92 € disponibile 10 new from 224,92€

3 used from 197,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche USO PROFESSIONALE: Misurazione precisa dell'angolo fino a 270º con una precisione di +/- 0,1º... Altamente robusto con protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua

DUE IN UNO: Goniometro e inclinometro con trasferimento preciso al laser

CALCOLO ANGOLO SMUSSATURA: Calcolo automatico degli angoli di smussatura singola e doppia senza altri strumenti

PUNTATORE LASER: Con l'aiuto del laser, le misure di inclinazione possono essere prese e trasferite fino ad una portata di 30 m

IN DOTAZIONE: GAM 270 MFL, 4 batterie AA, prolunga per le gambe e borsa protettiva

Proster Goniometro Digitale 0-225° 400mm Inclinometro con LCD Retroilluminazione Livella Digitale Finder di Angolo con Batteria e Custodia Misuratore Angoli per Costruzione Ingegneria Lavoro Legno 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goniometro Digitale 0-225°: Questo Inclinometro Digitale è Ideale per Misurare gli Anngoli Esatti come Vassoi, Tetti Scorrevoli e Corrimano, Utilizzato nella Linealizzazione per Lavoratori di Legno. La Gamma di Misura è 0-225 °

Alta Precisione: Due Livelli della Calibrazione Integrati in Questo Finder di Angolo Rendono la Misura Più Accurata. La Precisione di Misura è di 0,5 °.

Funzione di Conservazione Dati e Spegnimento Automatico per Allungare la Vita della Batteria.

Disegn Conveniente: Progettato con LCD Retroilluminazione, che è Conveniente per Uso nella Oscurità; con un foro per Appendere ed una Manopola per Bloccare/Allentare; con Durevole: Inclinometro Digitale Fatto in Lega di Alluminio è Robusto e Durevole.

Pacchetto Include: 1*Goniometro Digitale, 1*9V Batteria, 1* Custodia, 1* Manuale Utente.

Neoteck Angle Finder Digitale/LCD Goniometro Inclinometro Impermeabile Digitale/Bevel Box Livello Misuratore Angolo Magnetico Auto Spegnimento - Colore Blu 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Angle Finder Digitale】Il Misuratore di Angolo Digitale con La gamma di misurazione ± 180° (0-360°), Piccolo e Leggero, Rendendolo Conveniente da Portare e Utilizzare, è Progettato per Impostare o Misurare Angoli Relativi tra le Superfici, anche Funziona come un Vero Livello Digitale

【Display LCD】I Valori Possono Essere Chiaramente e Facilmente Letti sul display LCD

【Magneti Incorporati】Ci sono Potenti Magneti Incorporati sulla Base che Assicura un Attaccamento a Qualsiasi Superficie di Ferro

【Alta Precisione】Fornisce Misure Precise, la cui Precisione è ±0,2 Grado

【Auto Spegnimento】È Alimentato da 2 x BatteriaAAA LR03, Che Non è Inclusa e Si può Spegnere Automaticamente Dopo 3 Minuti di Inutilizzo

Goniometro Digitale, Preciva 400mm Righello Angolare Display LCD 360° Misura Angolo in Acciaio Inox, con Funzione di Bloccaggio per Lavoro del Legno, Costruzione e Misurazione 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDE DISPLAY LCD: Il goniometro ha un grande display LCD con una visualizzazione digitale elettronica per una facile lettura. I dati possono essere mantenuti premendo i tasti funzione per una facile lettura quando si misurano grandi angoli e quando si ritorna alla misurazione.

2 FUNZIONI: Non solo è possibile misurare la lunghezza, ma è anche possibile utilizzare le viti di bloccaggio per bloccare le due gambe nella posizione desiderata o l'angolo per misurare 360 gradi (angoli interni ed esterni).

DUREVOLE: Goniometro in acciaio inossidabile durevole, resistente alla corrosione per un uso a lungo termine; oltre 2000 ore di funzionamento con batterie a bottone CR2032 (incluse).

FACILE DA USARE: Goniometro digitale con misurazione della lunghezza: 400m con scale combinate di millimetri e pollici disponibili anche in scale standard e metriche; Campo di misura: da 00.0° a 999.9°; Precisione: ±0.3°; Risoluzione: 0.1°; Campo di misura del goniometro: 0-360°.

ON/OFF AUTOMATICO: ON/OFF automatico tramite rotolamento, azzeramento dopo l'accensione (sistema spento), azzeramento su qualsiasi posizione (impostazione zero). Spegnimento automatico dopo 6 minuti di inattività.

Goniometro Digitale 400mm/16 inch 0-225° Strumento di livello magnetico digitale con LCD Retroilluminazione Livella Digitale Finder di Angolo per la costruzione di falegnameria per la lavorazione 30,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Precisione di misurazione: +-0,5 gradi Precisione digitale 0,1 gradi per tutte le gamme

Mantenimento dati: È possibile utilizzare il pulsante di attesa per trattenere i dati e trasferire il valore target ad altre aree di lavoro.

Aumenta/diminuisci l'angolo: incrementi di 0,1 gradi Spegnimento automatico dopo cinque minuti.

Resistenza agli urti e facile conservazione: il goniometro digitale utilizza plastica ABS di alta qualità, durevole e resistente alle cadute, leggero e di piccole dimensioni.

E ha una funzione di spegnimento automatico.

Goniometro digitale LCD inclinometro, 0-360°, goniometro elettronico in lega di alluminio Shell Digital Bevel Box goniometro metro magnetico base 25,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goniometro digitale: il rilevatore angolare digitale è di 4 x 90 °. Dimensioni portatili, si lavora comodamente con altri dispositivi di misurazione e aumenta l'area di misurazione. Posizione.

Schermo LCD: visualizzazione rapida del valore misurato su un grande schermo LCD.

Misurazione precisa: offre misurazioni precise con una precisione di misurazione di ± 0,2°

Magnete integrato: magnete integrato nella superficie inferiore, comodo da attaccare all'oggetto, che misura il pezzo da lavorare.

【Funzione Data Hold e Slope】Contenuto della confezione: 1 misuratore di inclinazione digitale, 1 manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita), 2 batterie AAA (non incluse). Per la misurazione angolare in automobili, legno, edilizia, trapani, ecc.

AUTOUTLET Goniometro digitale Angle Finder, Base Magnetico LCD Inclinometro con Retroilluminazione, Goniometro Digitale 360° Inclinometro Level Box con in/ft, mm/m 29,99 €

23,78 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⊿ Il cercatore angolare prodotto in materiale ottimo di plastica e in lega di alluminio. Con grado di impermeabilità IP54, ciò impedisce i spruzzi d'acqua entrino nel prodotto.

⊿ Indicatore di livello con vari funzionamenti come conservazione dei dati, spegnimento automatico, azzeramento. Offre una misurazione precisa di +/- 0,1 gradi a 0 e 90 gradi e 0,2 gradi il resto.

⊿ Goniometro con la retroilluminazione, aiuta a leggere anche nell'ambiente buio, e la base magnetico assicurano l'attaco sul qualsiasi superficie di ferro. Dimensione piccola e leggera rende facile da trasportare ed utilizzare.

⊿ Il Design umanizzato, numerazione si inverte automaticamente seguente il posizionamente del prodotto, in modo da poter leggere la misurazione direttamente.

⊿ Inclinometro digitale fornisce misurazioni rapide e accurate nella lavorazione del legno, edilizia, macchinari, telecomunicazioni, automobili. Ideali per settori della manutenzione automobilistica, decorazioni per la casa, o in campo industriale manifatturiera dei mobili.

STANLEY 0-42-087 - Goniometro digitale. 157,90 €

99,99 € disponibile 30 new from 90,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo LCD; angolo di misurazione da 0° a 225°

Bolle antichoc: 1 orizzontale e 1 verticale; precisione di misurazione angolo: 0.1°

Profilo in alluminio anodizzato

Lunghezza braccio cm 43

Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto

Bosch Professional Goniometro GAM 220 MF (Calcolo Degli Angoli, Campo di Misura: 0 - 220º, Lunghezza: 40 cm) 171,89 € disponibile 12 new from 171,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche USO PROFESSIONALE: Misurazione precisa e facile dell'angolo fino a 220º con una precisione di +/- 0,1º

CALCOLO ANGOLO SMUSSATURA: Calcolo automatico degli angoli di smussatura singola e doppia senza altri strumenti

FUNZIONE DI MEMORIA: Calcolo e trasferimento rapido degli angoli tramite la funzione di memoria per le dimensioni degli angoli di uso frequente

RESISTENTE: Il GAM 220 MF ha un grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua

IN DOTAZIONE: GAM 220 MF, 4 batterie AA, prolunga per le gambe e borsa protettiva

XTVTX Goniometro Digitale,Vodlbov 230mm/9 inch 0-999.9° Angle finder Digitale Inclinometro Righelli con LCD Livella Digitale,Bolla di Livello orizzontali, verticali e circolari 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Mirino angolare multifunzionale】:Il goniometro ha misurazioni metriche (mm) e imperiali (pollici) sul bordo del righello, oltre a un'accurata lettura digitale, può misurare sia l'angolo che la lunghezza. La livella a bolla orizzontale e verticale ti aiuta a controllare e calibrare ( NOTA: NON verrà visualizzato sul LED, ti aiuterà solo a determinare).

【Elevata precisione】:Questo mirino angolare digitale consente una gamma completa 0-360° per misurare l'angolo interno, angolo esterno e contrangolo La precisione di misurazione è ± 0,5°, la risoluzione è 0,05°. È possibile passare da gradi a minuti per migliorare l'accuratezza della misurazione, soddisfa le tue esigenze di precisione diversa.

【Data Hold】: Premendo il pulsante di attesa per mantenere la misurazione in qualsiasi angolazione, aiuta gli utenti a registrare efficacemente i valori dell'angolo. La funzione dell'angolo di blocco aiuta a mantenere la precisione ideale per l'uso nella lavorazione del legno, nella costruzione o nel disegno.

【Batteria durevole】:La super resistenza gli consente di funzionare ininterrottamente per più di 2000 ore. Funzione di spegnimento automatico del mirino digitale dell'angolo, risparmia il consumo energetico e prolunga la durata della batteria. Il goniometro è dotato di un grande LED per una facile lettura.

【Ampia gamma di applicazioni】: questo strumento di misurazione dell'angolo viene spesso utilizzato in mobili per la lavorazione del legno, decorazioni per l'edilizia, scuola, bricolage, lavorazioni meccaniche e altri campi (compresa la regolazione dell'angolo di seghe da banco, troncatrici, seghe a nastro, ecc. )

Righello Angolare Digitale farway 2 in1 Goniometro digitale , 7 pollici / 200 mm, 360 Gradi Rilevatore Angolo in acciaio Inossidabile con display LCD per Falegnami 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mirino angolare digitale 2 in 1: si tratta di un goniometro digitale elettronico 2 in 1 per misurare lunghezze e angoli, sia all'interno che all'esterno. La combinazione di un righello millimetro e pollici e un goniometro rende facile misurare l'angolo interno ed esterno. Ottimo regalo per papà, uomini e donne che lavorano nella lavorazione del legno, nell'edilizia, nell'ingegneria.

Goniometro digitale in acciaio inossidabile: il materiale in acciaio inossidabile è duro e durevole, il che può prolungare il tempo di funzionamento di questo goniometro. Le misurazioni incise al laser offrono una chiara lettura e anni di utilizzo.

Alta precisione e strumento di misurazione a 360°: la precisione di questo goniometro digitale è di ± 0,3 gradi. Il righello supporta la misurazione tra metrica (mm) e imperiale (pollici), rendendo possibile misurare la lunghezza (0 ~ 200 mm/0 ~ 7 pollici) in modo comodo e preciso. Il meccanismo a cerniera sull'angolo consente una gamma completa da 0 a 360 gradi per misurare angoli interni ed esterni di inversione.

Mirino angolare con display LCD e funzione di blocco: il goniometro angolare viene fornito con un ampio display LCD ben leggibile. Per una facile lettura, questo strumento per la lavorazione del legno può essere bloccato in qualsiasi angolo e dispone di un pulsante zero per ripristinare lo strumento di ricerca angolare in qualsiasi momento. Viene fornito anche con un pulsante di funzione di inversione. Se si misura un grande angolo e si effettua una misurazione inversa, la visualizzazione può essere posizionata sulla testa.

Newaner Gognometro Digitale 2 en 1 360 con Doppia Gradazione, 200 mm Misuratore Angoli con LCD e Funzione di Blocco, Righello per Ingegneria, Lavorazione del Legno, Costruzione e Misurazione, Nero 14,99 €

13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Goniometro professionale】 Il goniometro ha superato i nostri rigorosi test per garantire una precisione più precisa. La precisione del goniometro è ±0,2° e il campo di misura è 0-360°. Lunghezza piegata del goniometro: 200 mm/7,9 pollici, lunghezza totale: 400 mm/15,7 pollici.

【Funzione due in uno】 La combinazione due in uno di righello e goniometro digitale può misurare la lunghezza e l'angolo. È molto adatto per la lavorazione del legno, la decorazione architettonica, la lavorazione meccanica, il disegno architettonico, il fai-da-te domestico, gli utensili per l'insegnamento scolastico.

【Funzione pulsante】Pulsante ON/OFF/ZERO (premere a lungo il pulsante OFF per spegnere), HOLD pulsante di blocco dati (dopo il blocco, non è necessario preoccuparsi della deviazione dei dati), Tasto D/M

【Leggero e portatile】Rispetto alla goniometro 360 gradi in acciaio inossidabile, questa sgoniometro 360 gradi è più leggera e sicura. Il rotatore di bloccaggio stabile può bloccare qualsiasi angolo del goniometro.

【Ampio display LCD】Il goniometro falegname è dotato di un ampio schermo LCD, puoi leggere facilmente i dati ed è molto amichevole con le persone vulnerabili. Se il ggoniometro falegname non viene utilizzato per un lungo periodo, si spegne automaticamente per prolungare la durata della batteria.

IWILCS Inclinometro Digitale Goniometro, LCD Inclinometro, Goniometro Elettronico, Scatola di Livello Digitale, per Falegnameria, Edilizia, Automobilistico 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Misura Esatta]: Il campo di misura di questo inclinometro digitale goniometro è 4 x 90 ° (0-360 °). Può essere utilizzato per determinare o controllare l'angolo relativo tra le superfici e, soprattutto, fornisce misurazioni accurate con una precisione di ± 0,2 gradi.

[Display LCD]: Puoi misurare rapidamente e con precisione l'angolo di cui hai bisogno e il display LCD del goniometro digitale ti consente di leggere il valore facilmente e chiaramente, il che è facile da leggere.

[Base Magnetica]: La superficie di misurazione inferiore dell'inclinometro digitale contiene una forte pellicola magnetica con la quale la superficie di misurazione può essere assorbita e che può fissare saldamente gli accessori su qualsiasi superficie di ferro.

[Facile da Trasportare]: Inclinometro Digitale Goniometro ha una custodia in lega di alluminio ultraleggera, struttura compatta, peso leggero e dimensioni ridotte. È molto comodo per te portarlo con te. Puoi metterlo in tasca e può essere comodamente utilizzato anche con altri dispositivi di misurazione.

[Utilizzo]: Inclinometro Digitale Goniometro può essere utilizzato in molti casi, inclinometro digitale fornisce misurazioni rapide e accurate nella lavorazione del legno, edilizia, macchinari, telecomunicazioni, automobili.

Neoteck 400mm/16 inch 0~225 Gradi Angle Finder Digitale Inclinometro LCD Retroilluminazione Goniometro Livello con Custodia Portatile per Applicazione Industriale Lavoro Ristrutturazione - Nero 33,99 € disponibile 2 new from 33,99€

1 used from 32,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Angle Finder Digitale] Questo Angle Finder Digitale con un Foro per Appendere il Livello dell'Angolo Digitale, è Progettato per Applicazioni Industriali che Coinvolge la Definizione degli Angoli Esatti, come Nicchie e Bbay, Tetti Scorrevoli e Corrimano

[LCD Display con Retroilluminazione]Fornito con il Display di LED Retroilluminato che Rende Possibile Vedere Chiaramente i Dati, Anche In Circostanze di Scarsa Luminosità

[Alta Precisione] Precisione di Misurazione: ±0.5°, Angolo di Aumento/Diminuzione: 0.1°, Gamma di Angolo è di 0-225° che Permette di Misurare Precisamente l'Angolo con il Suo Livello Orizzontale e Verticale

[Blocco Meccanico] C'è una Manopola di bloccaggio per Mantenere l'Angolo Invariabile nel Processo della Linea e un Pulsante "HOLD" per il Blocco dell'Angolo

[Auto Spegnimento] E' Alimentato da Batteria 9V, che è Inclusa e Si può Spegnere Automaticamente Dopo 5 Minuti di Inutilizzo per Allungare la Vita della Batteria

USAG 831 A - Goniometro digitale 08310001 134,00 € disponibile 2 new from 134,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Permette serraggi angolari di precisione digitale in totale semplicità (per serraggi destrorsi e sinistrorsi)

Precisione angolo: +/- 2%

Scala: 0÷360°

Risoluzione: 0,1°

Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato

KKnoon 0-360° Inclinometro Digitale Goniometro Elettronico In Lega di Alluminio Shell Digitale Smusso Box Angolo Gauge Meter Magneti Base (senza Cavo) 19,99 € disponibile 2 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il guscio in lega di alluminio ultra leggero ha una grande durata.

Dimensioni portatili, comode da abbinare con altri strumenti di misura e ingrandire il campo di misurazione.

Scambio di misura relativa/assoluta in qualsiasi posizione.

Magnete integrato nella superficie inferiore, comodo da attaccare al pezzo di misurazione dell'oggetto.

Inclinometro digitale, goniometro elettronico, scatola conica digitale, calibro angolare, misuratore angolare

Goniometro Digitale, Orthland Righello Angolare Digitale Display LCD,Goniometro 360 Gradi 400 mm in Acciaio Inossidabile con Funzione di Bloccaggio per Squadra Falegname, Falegnameria Costruzione 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Goniometro digitale 2 in 1】 Non solo misura la lunghezza, ma anche l'angolo di 360 Gradi (angolo interno, angolo esterno). Goniometro Funzione di bloccaggio: utilizzare le viti di bloccaggio per bloccare entrambe le gambe nella posizione desiderata o nell'angolo desiderato.

【Grande display LCD da 1 pollice】Goniometro digitale Orthland LCD con display digitale elettronico, passare dal gradi al minuto con il pulsante "°/". Il pulsante "Hold" memorizza i dati durante la misurazione, il pulsante "ON/OFF/ZERO" ripristina i dati premendo brevemente qualsiasi angolazione;

【Più lungo, Più ampio e Preciso】 Goniometro digitale Misurazione della lunghezza: 400 mm; campo di misurazione: 00,0 ° ~ 999,9 °; precisione: ± 0,3 °; risoluzione: 0,1 °; Goniometro campo di misurazione: 0-360 °.

【 Eccellente qualità】Goniometro digitale la scala in acciaio inox forgiato di alta qualità è incisa al laser (scala mm e pollici), resistente all'abrasione e alla corrosione.che garantisce qualità.

【 Servizio di alta qualità】 In caso di domande sull'uso, l'installazione e il prodotto si può contattare in qualsiasi momento. Risolveremo il problema entro 24 ore. 24 mesi di garanzia, promemoria caldi, il righello potrebbe essere leggermente affilato, si prega di indossare guanti quando lo si utilizza.

XRCLIF - Goniometro digitale con LCD, mini inclinometro con magnete, strumento di misurazione digitale dell'angolo 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comodo e portatile: il mini mirino angolare digitale è piccolo e leggero, quindi è comodo da trasportare e utilizzare. Seghe a nastro, aste metalliche, tubi tondi, ecc. Veloce e semplice. Questo goniometro è particolarmente utile per lavorare su scale, tetti o altri punti pericolosi.

Alta precisione: la precisione del misuratore angolare è di ± 0,1°, il campo di misurazione è di 360° (4 x 90°), una risoluzione di 0,1°. Il valore di misurazione può essere stabilizzato rapidamente e il numero non cambia ripetutamente.

【Angolo assoluto/relativo】Il nostro inclinometro è adatto per misurare sia l'angolo assoluto che l'angolo relativo, rendendo questo goniometro più facile e veloce durante le applicazioni quotidiane e le applicazioni tecniche.

Multifunzione: il goniometro è dotato di un ampio display LCD, potenti magneti in rafia e display verticale, che rende la lettura dei valori molto più semplice e chiara.

【Chi siam】 — Se avete un problema con lo strumento di misurazione angolare digitale, non esitate a comunicarci: ci contattiamo entro 24 ore.

Goniometro Digitale,Vodlbov 230mm/9 inch 0-999.9° Angle finder Digitale Inclinometro Righelli con LCD Livella Digitale,Bolla di Livello orizzontali, verticali e circolari con Data Hold e Azzeramento 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Misura 360 ° e conserva i dati】 Campo di misura: 0-999,9 °; Risoluzione: 0,05 ° (3 '); Precisione: ± 0,5 °; Il goniometro, in grado di misurare angoli interni ed esterni di 360 °, supporta la conversione di unità di gradi e gradi / minuti.Il ha il pulsante di blocco e il pulsante zero per rendere più efficiente la misurazione. Se si desidera bloccare i dati, premere il pulsante HOLD. (Ruotare il pulsante è solo per allentare e stringere, non è possibile fissare completamente l'angolo)

【Cercatore angolare digitale multifunzione 4 in 1】: questo prodotto è una combinazione di goniometro, livella a bolla d'aria, livella a bolla circolare e righello. È calibrato da 3 livelle a bolla d'aria. ti aiuta a controllare e calibrare (NOTA: NON è una livella digitale, nessun numero viene visualizzato sul display LCD, può solo giudicare se l'oggetto è inclinato). Il righello principale è una doppia scala in metrico e pollici.

【Ampio display LCD e spegnimento automatico】: questo goniometro è dotato di un ampio display LCD a schermo intero che consente di leggere i dati facilmente e rapidamente. Il righello angolare digitale si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia. Il goniometro digitale ha anche un pulsante di zero che può essere azzerato in qualsiasi posizione ed è adatto per la misurazione assoluta e relativa.

【Materiale di alta qualità e design portatile】: il corpo del righello ispessito e allargato è realizzato in materiale di costruzione in fibra di vetro di nylon ad alta resistenza, che ha una buona durezza, resistenza all'usura, nessuna deformazione, nessun graffio, 230 mm ,leggero e resistente, design piccolo e delicato, facile da portare. Il design dei fori per appendere è comodo per appendere.

【Ampia gamma di applicazioni】: questo strumento di misurazione dell'angolo è ampiamente utilizzato in mobili per la lavorazione del legno, decorazioni di edifici, scuole, bricolage, lavorazioni meccaniche e altri campi (inclusa la regolazione dell'angolo di seghe da banco, troncatrici, seghe a nastro, ecc.) [ Contenuto della confezione] 1 × mirino angolare digitale, 1 × batteria CR2032 3V, 1 × manuale di istruzioni. Certificazione CE e FC superata.

DIFCU LCD Goniometro Inclinometro Impermeabile Digitale, Misuratore Di Precisione Protractor Inclinometro Scatola Di Livello Mini Digitale Goniometro Inclinometro Retroilluminazione 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Facile da trasportare】: realizzato in lega di alluminio e ABS. Il mitrametro magnetico ha una struttura compatta, dimensioni ridotte, peso leggero ed è facile da trasportare e utilizzare. Compatto e leggero.

【Display LCD】: il goniometro digitale è dotato di un ampio display LCD retroilluminato e solo una batteria può fornire misurazioni accurate, rapide e chiare. I valori possono essere letti in modo chiaro e semplice sul display LCD.

【Adatto per】: controllare/inclinare angoli, installare scaffali e armadi, livellare piastrelle e cornici, misurare tetti inclinati, installare porte e finestre, ecc. I valori possono essere letti in modo chiaro e semplice sul display LCD.

【Misurazione accurata】: l'intervallo di misurazione è 4 × 90° (0 ~ 360°), la precisione è ± 0,2 gradi e il valore di risoluzione è 0,1 gradi, il che può garantire letture rapide e accurate.

Proster Livella a Bolla Digitale 400mm Inclinometro LED Display Goniometro Digitale Preciso con 4 Modalità Indicatore Sonoro Base Magnetica Angle Finder con Custodia per Costruzione Lavoro Legno 38,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Precisione Elevata: Precisione Di ± 0,1°a 0°e 90°e ± 0,2°da 1-89°; Visualizza le Letture di Angolo e Smusso in Gradi, Passo in / Ft, Mm / M e Pendenza Percentuale. Ottimo Per Tetti, Binari, Rampe.

Alta Robustezza: Robusto Solido Telaio in Alluminio I-Beam, Magneti al Neodimio, Tappi Terminali in Gomma e Protezione IP54 Resistente a Polvere / Spruzzi d'Acqua per Ambienti di Lavoro Difficili

Doppia Funzionalità: Come una Vera Livella Digitale (Assoluta) e Inclinometro / Goniometro Elettronico Consente di Impostare o Controllare gli Angoli Relativi tra le Superfici.

Display Led Retroilluminato con Indicatore Audio: Questo Livello è Dotato di un Display Led Ampio e Luminoso Che Gira, in Modo da Poter Leggere Facilmente le Tue Misurazioni Tutto il Giorno e la Notte, Anche negli Spazi più Bui. Inoltre, Realizziamo il nostro Livello Digitale con Funzionalità di Indicatore Audio, in Modo che tu Possa Raggiungere il Livello e 90 Gradi anche con gli Occhi Chiusi.

Base Magnetica con Scanalatura a V: La Base Magnetica con Scanalatura a V si Fissa Saldamente a Superfici Metalliche Ferrose come Condotti, Tubi, Strutture in Acciaio, Fabbricazione di Metallo.

Orthland - Goniometro digitale 0-230°,livella verticale 300 mm,con LCD Goniometro Livello Digitale Rilevatore Angoli per Costruzione Ingegneria Lavoro Legno 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non si graffia facilmente: realizzato in alluminio spaziale di alta qualità, non graffia e mantiene la livella in perfette condizioni.

Alta precisione: la precisione di questo mirino angolare è di ± 0,5 gradi. Campo di misurazione: 0-230°, lunghezza totale: 300 mm. Con funzione di spegnimento automatico e foro per appenderla.

【 Goniometro ad angolo durevole 】 Lavorazione robusta e stabile, facile da trasportare, lega di alluminio resistente alla corrosione, LCD HD con display digitale elettronico: stabile, affidabile e preciso.

【Goniometro e livella 】 Questo strumento può misurare sia l'angolo che livelli (nota: non si tratta di una livella digitale. Non mostra alcun numero sul display LCD, ma ti aiuta solo a valutare se questo è orizzontale/verticale o no)

Servizio di alta qualità: in caso di domande su utilizzo, installazione e prodotto, è possibile contattare il servizio clienti locale in qualsiasi momento. Risolveremo il problema entro 24 ore. Offriamo anche una garanzia di 18 mesi.

iFCOW Goniometro digitale Angle Finder, Inclinometro digitale con goniometro impermeabile preciso 4 x 90° con base magnetica e retroilluminazione 18,99 € disponibile 2 new from 18,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misure ad alta precisione: realizzato in lega di alluminio e ABS, misuratore angolare digitale con quattro unità di misurazione: ° gradi, % percento, mm/m e in/ft, ampio campo di misurazione: 4x 90°, regolabile 0° e 90°, fornisce misurazioni precise, la cui precisione è ± 0,2 gradi

Facile da leggere: questo misuratore di angolo digitale con ampio display LCD digitale per una visualizzazione rapida e facile, la retroilluminazione verde consente di leggere la misurazione in condizioni di scarsa illuminazione, comodo da usare di notte

Facile da spegnere: si spegne automaticamente dopo 30 secondi senza movimento, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di assenza di funzionamento, o si spegne manualmente l'unità premendo a lungo il tasto OFF 4s

Funzione di congelamento di misurazione: premere il tasto HOLD per salvare le letture di misurazione dell'angolo, comodo per registrare e controllare i dati misurati

Base magnetica e batteria alimentata: questo inclinometro digitale con base magnetica integrata per un facile fissaggio a qualsiasi superficie di ferro, alimentato da 2 batterie AAA (batterie non incluse, per garantire la sicurezza del trasporto, è necessario acquistarlo localmente) e indicatore di batteria scarica

