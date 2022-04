40 La migliore impermeabilizzante per tessuti del 2022 – Non acquistare una impermeabilizzante per tessuti finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore impermeabilizzante per tessuti? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi impermeabilizzante per tessuti venduti nel 2022 in Italia.

Green Hero Spray Impermeabilizzante per Tessuti e Pelle, 500 ml, senza Gas Propellente - Spray Sigillante Impermeabile con Nanotecnologia - Contro Sporco e Umidità 14,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sigillante: grazie all'uso della nanotecnologia, il nostro sigillante spray Green Hero forma una pellicola protettiva invisibile ma efficace sulle fibre, impedendo così l'accumulo di sporco e umidità sui tuoi tessuti e articoli in pelle

Multifunzione: lo spray impermeabilizzante può essere utilizzato su qualsiasi superficie su cui possono accumularsi sporco e umidità: giacche, tende, divani, capote, stivali in pelle, cappelli, scarpe e tanto altro. Adatto a materiali Tex: Gore-Tex, Sympa-Tex ecc

Effetto immediato: l'uso dello spray impermeabilizzante anti acqua non compromette la traspirabilità dei tessuti. Il processo di impermeabilizzazione si attiva subito dopo l'asciugatura del prodotto. Il prodotto impiega dalle 3 alle 36 ore per asciugarsi, a seconda di fattori esterni quali temperatura della stanza e umidità

Delicato: il nostro spray impermeabilizzante tessuti non contiene gas propellenti ed è inodore. Per questo può essere utilizzato anche in ambienti chiusi. È sicuro su uomo e animali

Made in Germany e dermatologicamente testato: tutti i prodotti Green Hero sono realizzati in Germania. Il nostro spray impermeabilizzante giacche e tessuti è stato qualificato come un prodotto della "massima qualità" da Dermatest

simprax® Spray impermeabilizzante per Tessuti Idrorepellente 500ml Agente impermeabilizzante per Abbigliamento Funzionale da Esterni in Gore-Tex Sympatex Softshell 17,95 € disponibile 2 new from 16,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche A base di acqua, ecologico, senza PEC

Fissaggio a temperatura ambiente (non è necessaria l’asciugatrice)

La traspirabilità rimane inalterata/elevata resistenza all'abrasione.

Additivo approvato GOTS

ECO PASSPORT certificato OEKO-TEX e V-Label / test spray in conformità a DIN EN ISO 4920:2012-12

Ma-Fra, Idrostop, Spray Impermeabilizzante per Tessuti, con Effetto Oleo-Idrorepellente, Impedisce il Deposito dei Liquidi su Sedili e Capote, Formato da 300ml 12,76 €

8,90 € disponibile 10 new from 8,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDROREPELLENTE: spray impermeabilizzante per tessuti dotato di un effetto idrorepellente. Adatto sia per fibre naturali che sintetiche, impedisce la formazione di muffe

PROTETTIVO: protegge le superfici da sporcizia ambientale, resina, pioggia, raggi UV, liquidi, olio e creme

DELICATO SULLE SUPERFICI: non altera il colore delle superfici ed è di facile applicazione

AZIONE RIGENERANTE: rigenera tende da sole, tendalini, coperture per vele e ogni tipo di tessuto

simprax® – Impermeabilizzazione spray per tenda – tanica da 5,0 litri – Certificato Oeko-TEX – resistente ai raggi UV, biodegradabile 46,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grandi prestazioni e affidabilità: mantiene e migliora le proprietà idrorepellenti di tende, gazebo e altri tessuti tecnici e accelera l'asciugatura delle attrezzature in caso di pioggia.

Ecocompatibile: il nostro impermeabilizzante per tenda a base di acqua, è completamente biodegradabile e non contiene fluorocarburi nocivi (PFC).

Protegge dagli agenti ambientali: protegge efficacemente da muffa e macchie.

Facile da usare: non ci sono limiti d’utilizzo. È possibile applicare il nostro impregnante per tenda sia con la procedura di spruzzo, sia con la procedura di immersione o con l'aiuto di un rullo da pittura o di un applicatore a cuscinetto. Il fissaggio avviene a temperatura ambiente.

Certificazione: il nostro impermeabilizzante per tenda è certificato per tessuti tecnici, additivi approvati dal GOTS (GOTS ICEA 05-156) e detentore del passaporto eco di Oeko-Tex (18.0.49348 Hohenststein HTTI).

Scotchgard Idrorepellente Heavy Duty, 400ml, 1 can 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione definitiva contro le comuni condizioni atmosferiche

Crea una barriera protettiva che mantiene asciutti indumenti e tessuti più a lungo

Ideale per tende, zaini, capispalla, indumenti sportivi e altro ancora

Si applica facilmente con un solo passaggio e si asciuga senza lasciare odori

Non interferisce con la traspirabilità dei tessuti

Nikwax, Spray impermeabilizzante, Bianco (Weiß), 500 ml 20,00 €

17,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per Funktionsbekleidung (Hardshells, Softshells, Pile )

Rinnovato il Abperleffekt e Tonifica la Traspirabilità

Imprägnierwirkung Tenuta 4

8 Lavaggi

Protezione sia contro Süßals Anche Acqua Salata - Importante per il Sport a Vela

Mountval Textile Shield, Impermeabilizzante a Spruzzo per Climi Umidi e Abbigliamento da Trekking, Odore Gradevole, Funziona con GORE-TEX, Senza Solventi, 300 ml 12,99 € disponibile 2 new from 12,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERCHÉ? I tuoi indumenti e articoli per l'attività all'aria aperta e le escursioni perdono l'idrorepellenza nel tempo. Una volta che il DWR (Durable Water Repellency) dei tuoi indumenti si è consumato, puoi ripristinarlo con un trattamento impermeabilizzante. Mountval Textile Shield è una soluzione di impermeabilizzazione spray high-tech che rende impermeabili i tuoi indumenti e le tue attrezzature senza comprometterne la traspirazione. Adatto per membrane climatiche come GORE-TEX e altre.

COME? Mountval Textile Shield è stato progettato per ripristinare l'idrorepellenza degli indumenti per il bagnato conservandone la traspirazione. È estremamente facile da usare, basta spruzzare e lasciare asciugare. Lo usi quando l'idrorepellenza del tuo indumento è svanita. Ha un odore gradevole in quanto privo di solventi. Lo spray è utile se i tuoi capi sono troppo sensibili per applicare un impermeabilizzante tramite lavaggio.

CHE COSA? Mountval Textile è adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento e attrezzatura impermeabile. Funziona alla grande con le membrane climatiche come GORE-TEX.

SICUREZZA: Il prodotto è sicuro sia per i tuoi abiti che per te, soddisfa i più alti standard di sicurezza. È uno spray privi di aerosol.

1 flacone contiene 300 ml (10,15 fl.Oz.). Leggi la descrizione del prodotto per comprenderne l’uso. Made in Europe. READ La moglie della leggenda della musica Clarence Avant, Jacqueline Avant, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco

Sika - Sikalastic-520 Fiber IT, Grigio, Rivestimento Membrana Liquida Impermeabilizzante, monocomponente, applicata a freddo, resistente ai raggi UV, 5kg 32,90 €

26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rinforzato

Compatibile con l maggior parte dei materiali edili

Impermeabile

Elevata elasticità - capacità di fare da ponte su fessure

Buona permeabilità al vapore acqueo

NANO Spray Impermeabilizzante Tessuti 200 ml | Per Tessuti, Scarpe e Tappezzerie 22,24 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCOPRI LA SOLUZIONE COMPLETA IMPERMEABILE E ANTISTACCHIAZIONE: Il nostro protettore impermeabilizzante a base di nanotecnologia fornisce una protezione imbattibile a tutti i tipi di tessuti dall'acqua e dalle macchie.

Mantenete la vostra tappezzeria in tessuto alla sua migliore: lo spray protettivo in tessuto Hendlex respinge la maggior parte delle macchie che potrebbero rovinare il bellissimo look dei sedili o dei mobili. Ideale per la maggior parte delle macchie, tra cui olio, alcol, proteine e macchie a base d'acqua.

Rende il tessuto impermeabile e facile da pulire: le nanoparticelle ricoprono ogni fibra di tessuto singolarmente e creano uno strato protettivo che non lascia che i liquidi vengano assorbiti dalla superficie. Invece, sarà solo respinto!

Blocca le macchie senza danneggiare il tessuto: poiché il tessuto Hendlex è nano spray, è sicuro da usare. Il rivestimento nano non influisce sulla consistenza del materiale o sul colore. Inoltre, la nanotecnologia consente al materiale di respirare.

Non solo per la tua auto: protezione ideale per la tappezzeria dell'auto. Protegge i capispalla, abbigliamento sportivo e altri tessuti all'aperto come tende, cappotti, zaini, abbigliamento da sci, scarpe e mobili da cortile

Imper Tissu, impermeabilizzante per tessuti tessili, anti macchia, protezione per ombrelloni, tende, moquette, tappeti, tende e tovaglie 70,39 € disponibile 2 new from 70,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto in Francia, dura 3 volte più a lungo di una impermeabilizzante in spray.

È applicabile su tutti i tessuti: cotone, poliestere, chintz, ecc.

Migliora la resistenza del tessuto.

Non cambia l'aspetto, la consistenza o il colore del tessuto.

Impermeabilizzante.

simprax® - Impregnante per tessuti Wash-In da 500 ml Impregnante ecologico per tessuti funzionali/tessuti per esterni come Gore-Tex, Sympatex, ecc. Lavabili in lavatrice o a mano. 19,45 € disponibile 2 new from 18,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ecologico e delicato sulla pelle: Il nostro impregnante a base di acqua, è completamente biodegradabile, non contiene fluorocarburi nocivi ed è stato dermatologicamente testato per la tollerabilità cutanea.

Facile da usare: grazie alla semplice aggiunta dell'impermeabilizzante nel vano per l’ammorbidente della vostra lavatrice, potrete rendere il vostro abbigliamento sportivo e funzionale resistente alle intemperie in un batter d'occhio. L'asciugatura/fissaggio può avvenire a temperatura ambiente, non è necessario utilizzare l'asciugatrice.

Prestazioni potenti: la traspirabilità dei vostri indumenti rimane intatta nonostante la forte idrorepellenza e resistenza all'abrasione. L'efficacia è stata confermata da test spray secondo la norma DIN EN ISO 4920:2012-12.

Certificazione: il nostro impermeabilizzante detiene l’Eco Passport di OEKO-TEX, additivo approvato da GOTS e certificato dall'Istituto V-LABEL come completamente vegano.

CLEANPRODUCTS Impregnante 5 litri – Efficace impermeabilizzante per capote Cabrio, Softtop, Tessuto. Uso come spray impermeabilizzante 42,65 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficace impregnazione spray per il tettuccio cabriolet. Assorbe in modo uniforme e sigilla soprattutto le pieghe e le cuciture molto sollecitate. Protezione e cura di lunga durata grazie all'impregnazione del tetto cabriolet.

Spray impermeabilizzante per capote cabriolet, facile da usare, che si applica uniformemente su cappotti in tessuto e Softtop, sigillando efficacemente le pieghe e le cuciture.

Grazie all'impregnante, la superficie del tessuto ha una protezione di lunga durata: lo sporco non aderisce facilmente alla superficie e l'acqua scivola in modo eccellente – per una pulizia di lunga durata.

Lo spray impregnante si asciuga completamente senza residui e macchie ed è adatto per tutti i colori del capotasto grazie alla formulazione trasparente.

Impermeabilizzante per tessuti.

Saratoga silicone impermeabilizzante da 400ml antimacchia e traspirante per tessuti e cuoio 14,79 €

9,77 € disponibile 6 new from 9,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche si applica su qualsiasi tipo di tessuto, tende o verande da campeggio, teli protettivi, capote dell’auto e articoli in cuoio

ha un eccezionale potere idrorepellente, è antimacchia e mantiene la capacità di traspirazione dei tessuti

simprax® – Impermeabilizzazione spray per tenda – tanica da 2,5 litri – Certificato Oeko-TEX – resistente ai raggi UV, biodegradabile 34,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grandi prestazioni e affidabilità: mantiene e migliora le proprietà idrorepellenti di tende, gazebo e altri tessuti tecnici e accelera l'asciugatura delle attrezzature in caso di pioggia.

Ecocompatibile: il nostro impermeabilizzante per tenda a base di acqua, è completamente biodegradabile e non contiene fluorocarburi nocivi (PFC).

Protegge dagli agenti ambientali: protegge efficacemente da muffa e macchie.

Facile da usare: non ci sono limiti d’utilizzo. È possibile applicare il nostro impregnante per tenda sia con la procedura di spruzzo, sia con la procedura di immersione o con l'aiuto di un rullo da pittura o di un applicatore a cuscinetto. Il fissaggio avviene a temperatura ambiente.

Certificazione: il nostro impermeabilizzante per tenda è certificato per tessuti tecnici, additivi approvati dal GOTS (GOTS ICEA 05-156) e detentore del passaporto eco di Oeko-Tex (18.0.49348 Hohenststein HTTI).

Euromeci Rain Stop, Spray Impermeabilizzante per tessuti e tendalini, 400 ml 9,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impermeabilizzante spray

Rende impermeabili tendalini

Ottimo anche per abbigliamento e calzature

Colore: Incolore

Mountval Spray Idrorepellente Impermeabilizzante Che Protegge Contro Acqua e Sporco, per attività all'Aperto, Impermeabilizzante (400 ml - 13.52 FL. Oz.) 16,89 € disponibile 2 new from 16,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER LE ATTIVITà ALL'APERTO: Smetti di preoccuparti della pioggia e goditi le tue attività all'aperto. L'impermeabilizzante della Mountval protegge la tua attrezzatura respingendo acqua e sporco.

VERSATILE: L'Impermeabilizzante della Mountval è estremamente versatile, può essere usato su ogni tipo di pelle vera come Nabuk, pelle scamosciata, tela o tessuto. Puoi usarlo sulle giacche, sulle calzature, sulle borse e altro.

INCOLORE E TRASPIRANTE: L'impermeabilizzante della Mountval permette ai tuoi accessori di respirare e non ne altera il colore. Funziona perfettamente sul GORE-TEX.

COME APPLICARE: Rimuovere lo sporco e la polvere, spruzzare, lasciare asciugare. Dare una seconda mano in caso di piogge sostenute previste.

DISPONIBILE IN DUE FORMATI: Disponibile in due formati: 200 ml - 6.76 fl. oz. o 400 ml - 13.52 fl. oz.

Ambro-Sol - OL108 Spray Impermeabilizzante Hq, Ideale nella Nautica, Campeggio o Casa, Bomboletta Spray in Banda Stagnata 100% Riciclabile all'Infinito da 500 ml, trasparente 11,99 € disponibile 2 new from 5,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IMPERMEABILIZZANTE - Spray impermeabilizzante ad alto rendimento per l’industria della plastica, gomma, del taglio e dei tessuti. Incolore, inodore e senza solventi ideale per ogni tipo di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa. Perfetto per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc

CARATTERISTICHE TECNICHE - Colore trasparente; Odore caratteristico di solvente; Densità relativa: a 20°C 0.65 ÷ 0.69 g/ml, punto di infiammabilità 0°C; pressione a 20°C 4/6 bar; PH 6; Contenuto solido 20% c.a.; Viscosità >1,00 mPa.s; Parzialmente solubile in acqua; Temperatura di esercizio -40°C/+250°C . Stoccare in un posto asciutto e tra 0°C e 45°C. Nella confezione originale può essere conservato per 24 mesi (garanzia), non è soggetto a scadenza.

CFS GAS FREE - Tutte le nostre bombolette spray non contengono gas dannosi per l'ozono e l'atmosfera ma utilizziamo gas GPL. Stoccare il prodotto in un posto asciutto e a temperatura compresa tra 5°C e 45°C. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (non è soggetto a scadenza). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MADE IN ITALY - Ambro-Sol S.r.l. è una delle poche aziende del settore a livello nazionale ed europeo a produrre e distribuire direttamente i suoi prodotti con un proprio marchio. Nel pieno rispetto del Made in Italy, i prodotti marcati Ambro-Sol risultano sicuri ed innovativi. Le peculiarità che hanno reso grande l’azienda si possono sintetizzare nei seguenti concetti: sviluppo qualitativo e tecnologico, miglior rapporto qualità-prezzo e assistenza professionale ed efficiente.

METAL RECYCLES FOREVER - L’imballaggio metallico soddisfa tutti gli aspetti della sostenibilità assicurando una protezione totale dal contatto con ossigeno, gas, luce, umidità o altre contaminazioni e conserva a lungo le caratteristiche del prodotto, evitando così gli sprechi. Ambro-Sol è attiva in politiche di sensibilizzazione all’utilizzo del packaging in metallo in quanto garantisce un enorme risparmio energetico sul riciclo dello stesso e riduce drasticamente le emissioni serra. READ Indagine Juicy Smolett: l'attore è stato dichiarato colpevole di aver falsamente segnalato un crimine d'odio. Ecco cosa viene dopo

3 Bombolette di Impermeabilizzante Spray da 500ml, idrorepellente, anti umidità protettivo per tessuti scarpe ideale nella Nautica, campeggio e casa 25,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ RICEVERAI - 3 Bombolette spray di Impermeabilizzante da 500 ml cadauna, che crea una forma di barriera protettiva contro le macchie a base acquosa e liquidi oleosi su tessuti, pelli naturali e scamosciate.

✅ CARATTERISTICHE - l'impermeabilizzante è trasparente con il caratteristico odore di solvente. Prima dell’utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

✅ PRODOTTO CONFORME - prodotto "Made in Italy" sinonimo di altissima qualità dell'impermeabilizzante che è conforme a tutte le normativi vigenti. Le bombolette non contengono gas dannosi per l'ozono e l'atmosfera. L'imballaggio metallico soddisfa tutti gli aspetti della sostenibilità assicurando una protezione totale dal contatto con ossigeno, gas, luce, umidità o altre contaminazioni econserva a lungo le caratteristiche del prodotto evitando così sprechi.

✅ MODALITA’ D’USO - utilizzare il prodotto in un luogo areato. Agitare prima dell'uso, pulire bene la superficie da trattare (la superficie deve essere pulita e asciutta). Applicare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 30cm. Per un risultato ottimale si consiglia di ripetere l'operazione dopo qualche ora.

✅ AMBITO DI UTILIZZO - il prodotto è ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali borse ecc. L'impermeabilizzante è utile in diverse situazioni, può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.

Nikwax Vaude Softshell Proof, Spray 300 ml - Prodotto impermeabilizzante, Bianco (Weiß), 300 ml 15,00 €

12,66 € disponibile 3 new from 12,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rinnova l'effetto perlato

Per tutti i tipi di abbigliamento softshell

Migliora la traspirabilità

Kärcher - Impermeabilizzante per tessuti Care Tex RM 762 (500 ml, pellicola protettiva, per tappeti, tappezzeria e sedili auto, compatibile con Kärcher SE) 30,75 € disponibile 12 new from 27,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione tessile altamente efficace.

Previene la formazione dello sporco.

Effetto a lunga durata.

Nikwax, Prodotto per la Manutenzione della Tenda, impermeabilizzazione e Protezione Raggi UV, 1 litro (vpe 6) Conc, Bianco (Weiß) 42,00 €

28,16 € disponibile 3 new from 28,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da usare, sicuro, potente impermeabilizzante e protezione UV per tutti i tessuti sintetici impermeabili

Dispone di un effetto idrorepellente durevole, aumenta la resistenza del materiale e protegge contro l'invecchiamento causato dai raggi UV

Una applicazione può raddoppiare l'efficacia dei tessuti grazie alla protezione dai danni UV

Contenuto della confezione: Nikwax Tent & Gear, prodotto solare resistente

Sneaker Care Protective Spray, Impermeabilizzante, Spray Anti-Acqua e Anti Macchia, Bianco, 200ml 7,49 € disponibile 8 new from 7,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☂️IMPERMEABILIZZANTE: Sneaker Care Protective Spray è ideale per la cura e la protezione delle tue sneakers: ne previene l’usura evitando i danni causati da sporco e acqua e le mantiene come nuove.

☂️PROTETTIVO: Contribuisce a rifinire la superficie della scarpa proteggendola da macchie, agenti atmosferici e raggi UV.

☂️SENZA RISCIACQUO: Una volta effettuato il trattamento il prodotto non richiede risciacquo

☂️SNEAKER CARE CONSIGLIA: Utilizza Sneaker Care Protective Spray anche sulle sneakers appena acquistate per conservarle impeccabili.

☂️IDEALE per Sneaker in Tela, Sneaker in Tessuti Tecnici, Sneaker in pelle lisce e Pelli Scamosciate di qualsiasi colore.

IMPERMEABILIZZANTE SPRAY PER SCARPE IN CAMOSCIO,PELLE,NABUK PROTECTOR ACQUA STOP 250 ML 10,30 €

4,90 € disponibile 5 new from 4,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product

1 Bomboletta di Impermeabilizzante Spray da 500ml, idrorepellente, anti umidità protettivo per tessuti scarpe ideale nella Nautica, campeggio e casa 13,40 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ RICEVERAI - 1 Bomboletta spray di Impermeabilizzante da 500 ml, che crea una forma di barriera protettiva contro le macchie a base acquosa e liquidi oleosi su tessuti, pelli naturali e scamosciate.

✅ CARATTERISTICHE - l'impermeabilizzante è trasparente con il caratteristico odore di solvente. Prima dell’utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

✅ PRODOTTO CONFORME - prodotto "Made in Italy" sinonimo di altissima qualità dell'impermeabilizzante che è conforme a tutte le normativi vigenti. Le bombolette non contengono gas dannosi per l'ozono e l'atmosfera. L'imballaggio metallico soddisfa tutti gli aspetti della sostenibilità assicurando una protezione totale dal contatto con ossigeno, gas, luce, umidità o altre contaminazioni econserva a lungo le caratteristiche del prodotto evitando così sprechi.

✅ MODALITA’ D’USO - utilizzare il prodotto in un luogo areato. Agitare prima dell'uso, pulire bene la superficie da trattare (la superficie deve essere pulita e asciutta). Applicare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 30cm. Per un risultato ottimale si consiglia di ripetere l'operazione dopo qualche ora.

✅ AMBITO DI UTILIZZO - il prodotto è ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali borse ecc. L'impermeabilizzante è utile in diverse situazioni, può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.

Kiwi Sneaker Care, Spray Impermeabilizzante per Scarpe da Ginnastica, Protegge fino a 14 giorni, adatta per Tutti I Tipi di Materiali, Confezione da 200 ml 6,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KIWI Sneaker Protector è un impermeabilizzante che crea una barriera invisibile per proteggere le tue sneakers

Protezione di lunga durata fino a 14 giorni da pioggia, neve, sale e sporco

Crea una barriera invisibile che non impedisce alla scarpa di traspirare

È adatto a tutti i tipi di materiali

Provalo insieme a Kiwi Sneaker Cleaner e Deo; sneakers ottime in 3 semplici step: pulisci, proteggi, profuma

Mountval Idrorepellente Nubuck & Pelle Scamosciata & Tessuto, impermeabilizzante performante per calzature da trekking, con applicatore in spugna 13,39 €

11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERCHÉ? Le scarpe outdoor, da trekking e casual realizzate in nubuck e pelle scamosciata perdono l'idrorepellenza con il passare del tempo. È necessario trattarle con un impermeabilizzante per evitare che le scarpe si inzuppino. L’Idrorepellente Mountval per Nubuck & Pelle Scamosciata & Tessuto è una soluzione di impermeabilizzazione hi-tech che rende impermeabili gli stivali senza comprometterne la traspirabilità. Adatto per scarpe con membrane climatiche come GORE-TEX e altre.

COME? L'idrorepellente Mountval ripristina l'idrorepellenza degli stivali. Crea uno strato invisibile e traspirante che impedisce all'acqua di penetrare. Inoltre, protegge gli stivali dalla sporcizia. Ha un applicatore in spugna che consente una stesura efficace in zone difficili da raggiungere con uno spray.

COSA? L’Idrorepellente Mountval per Nubuck & Pelle Scamosciata & Tessuto è indicato per l'uso con qualsiasi tipo di scarpe nubuck o scamosciate. Funziona benissimo con le membrane climatiche come GORE-TEX.

SICUREZZA: Il prodotto è sicuro sia per le scarpe che per te, soddisfa i più alti standard di sicurezza.

1 flacone contiene 100 ml (3,38 Oz.). Leggi la descrizione del prodotto per comprenderne l’uso. Made in Europe.

Spray impermeabilizzante Weather Proof con 4 usi per scarpe, abbigliamento e accessori in pelle, tessuti e sintetici. 28,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Weather Proof Spray impermeabilizzante con 4 benefici per scarpe, abbigliamento e accessori in pelle, tessuti e sintetici.

Protegge efficacemente da umidità, sporco e luce solare.

Le preziose sostanze nutritive garantiscono la cura e il rinnovamento del colore.

Protezione contro lo sbiadimento, rinfresca i colori e nutre.

Per tutti i materiali, dimensioni confezione: 250 ml, prodotto in Germania.

Impermeabilizzante Idrorepellente Protezione idrorepellente totale per facciate, tetti, terrazze, marciapiedi, pareti, ecc (5 Litre) 32,13 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per l'impermeabilizzazione di materiali porosi come mattoni, pietra naturale, pietra artificiale, intonaco di cemento, ecc. Mantiene l'aspetto naturale del supporto, permette la traspirazione e riduce l'assorbimento dello sporco. Offre grande penetrazione e buona flessibilità. Previene la formazione di muffe e alghe. Evita efflorescenze.

Modalità d'uso: 1. Omogeneizzare il prodotto prima e durante l'uso. 2. La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di perdite, priva di polvere, grassi, salsedine o altri prodotti che non si attaccano. 3. Protegge i supporti da idrofughe (vetri, cornici, ecc.). -

4. Applicare il prodotto in modo omogeneo sulla superficie in due passate, con un intervallo di 10-15 minuti. 5. Applicare a 5-35 °C e con umidità relativa inferiore all'80%. Non applicare il prodotto a temperature elevate, né su superfici esposte a forte insolazione. Non applicare quando si prevede la pioggia. -

6. Si consiglia di non conservare il prodotto per più di 12 mesi nella sua confezione originale ben chiusa e protetta dalle intemperie, al coperto e a temperature comprese tra 5 e 35 °C.

Pulizia con acqua, diluizione pronta all'uso, resa 2-5 m2 circa per mano, asciugatura 1 h, verniciabile, prodotto per uso esterno e interno, applicazione con pennello, rullo, pistola. Note sul prodotto: READ Guerra Russia-Ucraina: Live News - The New York Times

Mountval Waterproofing Refresher, Lavaggio in Soluzione Impermeabilizzante per Abbigliamento da Pioggia e Abbigliamento da Trekking, 300 ml 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERCHÉ? I tuoi indumenti e articoli per l'attività all'aria aperta e le escursioni perdono l'idrorepellenza nel tempo. Una volta che il DWR (Durable Water Repellency) dei tuoi indumenti si è consumato, puoi ripristinarlo con un trattamento impermeabilizzante. Mountval Waterproofing Refresher è una soluzione di impermeabilizzazione hi-tech che rende impermeabili indumenti e attrezzatura senza comprometterne la traspirabilità. Adatto per membrane climatiche come GORE-TEX e altre.

COME? Mountval Waterproofing Refresher ripristina l'idrorepellenza degli indumenti da pioggia. Penetra nel tessuto in profondità, lo rende impermeabile e allo stesso tempo lo mantiene traspirante, il che è di fondamentale importanza per l'abbigliamento sportivo da escursionismo. Lo usi quando l'idrorepellenza del tuo indumento è svanita. Se sono sporchi, lava i vestiti prima o durante l'impermeabilizzazione con una soluzione non detergente come Mountval Wash & Care.

CHE COSA? Mountval Waterproofing Refresher è adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento e attrezzatura impermeabile. Funziona alla grande con le membrane climatiche come GORE-TEX. Può essere utilizzato per impermeabilizzare attrezzature come tende.

SICUREZZA: Il prodotto è sicuro sia per i tuoi abiti che per te, soddisfa i più alti standard di sicurezza.

1 flacone contiene 300 ml (10,15 fl.Oz.). Leggi la descrizione del prodotto per comprenderne l’uso. Made in Europe.

Nikwax, Spray impermeabilizzante per tende, 300ml 11,63 € disponibile 7 new from 10,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mantiene l'impermeabilizzazione delle tende

Protegge le tende ed altre equipaggiamenti dai raggi UV

Una sola applicazione può raddoppiare la durata dell'equipaggiamento

L'equipaggiamento si asciuga velocemente per poterlo riporre

Applicazione facile

