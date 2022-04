40 La migliore karaoke professionale del 2022 – Non acquistare una karaoke professionale finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore karaoke professionale? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi karaoke professionale venduti nel 2022 in Italia.

AUNA Kara Liquida BT - Impianto Karaoke con Microfono, Cassa Karaoke, Effetti Luce e Acqua, Bluetooth, CD, USB MP3, Uscita Video, 2 Microfoni, Altoparlante Integrato, Bianco/Grigio 94,99 € disponibile 2 new from 94,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELEGANTE: Il kit da karaoke Kara Liquida BT appartiene alla una nuova generazione di Karaoke per bambini, è ideale per i cantanti e amanti della musica grazie alle funzioni e dettagli intelligenti ed è adatto come salva-spazio per tutti gli appassionati di karaoke.

EFFETTI SPECIALI A LED: L'impianto karaoke auna Kara Liquida BT è particolarmente attraente. Grazie alla colorata illuminazione a LED che brilla per abbinare il ritmo e una fontana briosa, cantare le tue canzoni preferite è ancora più divertente.

FUNZIONE BLUETOOTH: grazie a Bluetooth, smartphone, tablet e altri dispositivi Bluetooth possono essere collegati in modalità wireless al sistema Karaoke Kara Liquida BT. Un supporto per dispositivi mobili si trova sul coperchio del lettore CD.

DIVERSI FORMATI MEDIALI RIPRODUCIBILI: questa moderna attrezzatura karaoke riproduce oltre ai normali CD e CD + G, anche CD karaoke con sottotitoli. Il lettore CD e la porta USB supportano ulteriormente il formato MP3. La porta USB offre inoltre una comoda opzione di ricarica.

COMPRESI I MICROFONI: La cassa con microfono per karaoke Kara Liquida BT di auna consente il collegamento di due microfoni. Il volume del suono viene regolato da un controllo indipendentemente dal volume della musica. Si trovano altresí due supporti nel sistema karaoke compatto.

ALTO Professional TX312 (coppia) - casse bi-amplificate 12 pollici ideali per esibizioni, DJ set, karaoke e pianobar, feste 589,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche - diffusore bi-amplificato a due vie, progettato e calibrato in usa - amplificazione in classe dc on 700 watt picco e 350 continui - woofer da 12” (305 mm), con voice coil da 2” (51 mm)

- tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" (25 mm); voice coil da 1" (25 mm) - angolo di copertura (nominali): 90°hx60°v - risposta in frequenza: dai 70hz ai 20 khz (-3 db) - punto di crossover: 2.5khz

- max spl @ 1 metro: 118db - connessioni audio: ingresso combo (xlr e jack) e uscita xlr link (line) - selettore: line/mic - pulsante contour: +3db su basse e alte frequenze

- pulsante ground per impostazione messa a terra - protezioni: termica e overload analogico (limiter) - foro per stativo da 36 mm

- posizionabile anche sul palco - dotazioni: cavo di alimentazione e manuale - dimensioni (mm): 602x381x343 - peso (kg): 13,3

JYX Macchina per karaoke con due microfoni wireless, regolazione bassi/alti e luce a LED, supporto TWS, AUX in, radio FM, REC, fornitura per feste/riunioni/matrimoni, nero 135,99 €

129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Altoparlanti per Karaoke PA】include due microfoni wireless per il tuo karaoke domestico. le macchine per karaoke sono portatili con la cinghia. È adatto a persone di tutte le età. Quindi puoi karaoke ovunque e divertirti davanti a tutti i tuoi fan ovunque.

【Luci DJ e Alti/Bassi】Le luci a LED sulla parte anteriore emettono una luce abbagliante, che può creare un effetto colorato e allegro. La regolazione indipendente degli alti/bassi rende la musica forte, chiara e potente, amplifica la tua voce senza distorcere il suono, anche a volumi più alti.

【Bluetooth 5.0】Bluetooth 5.0 offre accoppiamento istantaneo, che fornisce velocità di connessione più elevate, trasmissione del segnale più stabile. Compatibile con telefoni cellulari Android, TV, iPad, tablet, PC. Un ingresso ausiliario da 1/8" (3,5 mm), radio AM/FM integrata. Può registrare l'audio come tramite microfono con una scheda USB/TF inserita. Puoi registrare la tua voce quando premi il pulsante REC

【Casse Multifunzionale】Viene utilizzato come macchina per karaoke, lettore musicale, sistema PA, radio FM, ecc. È la scelta ideale per il karaoke a casa.È adatto per riunioni di famiglia, riunioni al chiuso, insegnamento in classe, parlare in pubblico e piccoli spettacoli teatrali.

【Modalità TWS】Collegando due sistemi stereo, puoi goderti lo stereo wireless tramite Bluetooth. Questo rende i bassi più forti ed equilibrati. La tecnologia di separazione degli alti e dei bassi può fornire un suono ottimizzato, chiaro e tonale.

Karaoke con microfono SEAAN karaoke professionale completo caraoke adulti PA Bluetooth con 2 Microfoni Wireless microfono HD cassa karaoke per Riunioni di Famiglia, Matrimoni, Picnic 139,00 €

106,16 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Klang in Stereoqualität】 Karaoke con microfono Eingebauter 2*15W-Lautsprecher, das Karaoke-System ist mit vollem Stereo-Sound ausgestattet.

【Tragbares Karaoke-System】karaoke professionale 2 Ready-to-Gospeaker haben ein stabiles drahtloses Signal für über 32 Fuß. Und die Funktion „Voice Cancel“ kann die ursprüngliche

【Bluetooth-Verbindung】 Completo caraoke Eingebautes Bluetooth 5.0, das PA-System kann Ihre Pads, Telefone oder andere elektronische Geräte verbinden. Die mit einem Arbeitsbereich von bis zu 32ft.

【Super lange Akkulaufzeit】 Der Lautsprecher ist mit einem 7,4 V / 3000 mAh Li-Ion-Akku ausgestattet, während jedes Mikrofon 3,7 V / 1500 mAh hat. Bei voller Leistung könnte das Karaoke-System bei maximaler Lautstärke bis zu 3,5 Stunden liefern.

【Leistungsstarkes Multifunktions-PA-System】 Einfache Verbindung mit Bluetooth, AUX, TF/USB-Eingang. Es kann Audio aufnehmen, wie es über das Mikrofon mit eingelegter USB / TF-Karte gestreamt wird. Außerdem ermöglicht der USB-Anschluss die Powerbank-Funktion zum Aufladen Ihres Smartphones/Tablets.

Auna PRO Streetstar - Cassa Karaoke, Subwoofer, Microfono Wireless UHF, Sistema PA Mobile Bluetooth, Solido Alloggiamento in ABS, Maniglie di Trasporto, Design Bassreflex, Line-out, 800 W, Nero 259,99 € disponibile 2 used from 219,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TEMPO DI FESTA: Il karaoke con microfono Streetstar di Auna anima la festa si anima! Che si tratti di una cerimonia o un evento musicale, al chiuso o all'aperto, con l'AUNA Streetstar sarete pronti a portare il giusto sound per la feta ovunque vogliate.

POTENTE: il potente subwoofer della cassa amplificata portatile AUNA Streetstar offre al pubblico bassi potenti che risaltano davvero sotto la pelle, mentre il tweeter offre un suono ben arrotondato grazie alla tecnologia XMR Bass.

SPECIALISTA DI EVENTI: i due microfoni wireless UHF incorporati nell'impianto audio portatile assicurano che ogni performance sia emozionante per il cantante e un'esperienza stimolante per il pubblico. Senza il fastidio di cavi, puoi godere di un'ampia gamma di prestazioni senza interferenze.

ALTA MOBILITÀ: Questa cassa karaoke con microfono è ideale per l'uso mobile durante gli eventi. La robusta custodia in ABS può sopportare un sacco di impatto, mentre la maniglia estesa del carrello da 100 cm consente anche ai DJ di tirare comodamente il sistema.

ALTA CONNETTIVITÀ: la connessione Bluetooth offerta dalla cassa con microfono consente di accedere a playlist da smartphone, tablet o lettori MP3. L'AUNA Streetstar offre anche una porta USB e uno slot SD, nonché una linea AUX per il collegamento a sistemi HiFi audio.

Sistema PA Audio Moukey Cassa Portabile Ricaricabile Impianto Audio di 140 Watt da 10 Pollice Impianto Karaoke con ingressi USB TF MP3, un microfone, telecomando 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PORTATILE / POTENTE: questo sistema di altoparlanti e microfoni per l’amplificatore PA portatile di Moukey è dotato di subwoofer da 10 '' di 140 Watt e tweeter da 3 '' per la riproduzione del suono stereo a gamma completa e un cavo di collegamento audio

FLASHING DJ LIGHTS: Non solo questo altoparlante suona alla grande, ma si illumina anche in una varietà di combinazioni di colori. È davvero ideale per feste in giardino o riunioni di notte.

GIOCA via Connessione wireless o Scheda USB / TF: Il prodotto ha una connessione wireless integrata per lo streaming audio, supporta anche la scheda Micro TF e la connessione USB Flash. Funziona con tutti i tuoi dispositivi preferiti come iPhone, telefono cellulare Android, iPad, Tablet, PC

Eliminazione con un clic della canzone originale: scena karaoke altamente restaurata, che ti consente di mostrare le tue meravigliose canzoni nell'accompagnamento.

Batteria Ricaricabile & Certificazione di sicurezza: questo altoparlante PA portatile di tipo box ha una batteria ricaricabile integrata, che lo rende facile da trasportare, ideale per uso personale, commerciale interno / esterno. Inoltre, è dotato di un adattatore certificato CE e RoSH, che consente di utilizzarlo in modo sicuro senza preoccuparsi. (NOTA: Si prega di aprire la parte inferiore della confezione per estrarre il microfono e l'adattatore.)

AUNA Pro KTV - Cassa Karaoke, con 2 Microfoni UHF senza Fili, Display Touch, WiFi, Bluetooth, 2x Porte USB, SD & Micro-SD, HDMI, AUX, Batteria, Presa Trolley, Eco, Telecomando, 2 Prese di Trasporto 359,99 € disponibile 1 used from 313,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IMPIANTO KARAOKE: la cassa karaoke con microfono KTV di AUNA, grazie alla funzione trolley, al display touch, ai 2 microfoni UHF e alla batteria, è ideale per tutti gli amanti del karaoke. L'impianto offre un'esperienza convincente, che si fa davvero sentire.

WIFI: grazie al WiFi e al display touch da 15,4" (39 cm) è possibile riprodurre in audio e immagini attraverso l'impianto audio portatile KTV di AUNA diversi browser e app.

PRESTAZIONI ELEVATE: il potente subwoofer da 12" (30,5 cm) riempie l'ambiente con bassi intensi, che si sentono fin sotto la pelle, mentre l'alto da 3" (3,75 cm) e i 2 tweeter magnetici da 80 mm garantiscono uno spettro sonoro completo.

NUMEROSE CONNESSIONI: le diverse possibilità di connessione della cassa amplificata portatile vi offrono sempre il sound giusto: Bluetooth, 2 porte USB, SD o Micro-SD e cavo HDMI. Un'uscita AUX trasmette inoltre il segnale ad altri dispositivi audio HiFi. READ 40 La migliore zaino antifurto del 2022 - Non acquistare una zaino antifurto finché non leggi QUESTO!

Sistema di altoparlanti per karaoke Bluetooth portatile da 120 W Moukey, Sistema PA subwoofer da 8", luci DJ, funzione TWS, microfono cablato, capacità di registrazione, radio MP3/USB/TF/FM- MTs8-1 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema karaoke multifunzionale: questo sistema di altoparlanti con amplificatore PA portatile è dotato di una potenza di picco di 120 W, subwoofer da 8 pollici e tweeter da 3 pollici per una riproduzione del suono stereo a tono pieno. Vantaggi: cavo di collegamento audio, connessione bluetooth integrata per streaming audio wireless, 4 modalità opzionali, funziona come macchina per karaoke, lettore musicale, sistema PA, radio FM, ecc.

Funzione TWS di Karaoke Lautsprechersystem: utilizza la più recente tecnologia di intercomunicazione Bluetooth per costruire un sistema wireless TWS. Hai solo bisogno di acquistare due prodotti dello stesso modello e quindi puoi utilizzare la funzione Bluetooth per collegare due altoparlanti in serie per realizzare un sistema stereo.

Eliminazione con un solo tasto della funzione di canto originale: utilizza la tecnologia analogica per eliminare il canto originale, la scena del karaoke ripristinata in modo migliore che ti consente di mostrare canzoni meravigliose in accompagnamento. Le luci LED brillanti sugli altoparlanti karaoke possono cambiare colore con il ritmo della musica, che può accendersi e lampeggiare. Quando non vuoi usarlo, puoi spegnerlo.

Potente batteria ricaricabile della macchina per karaoke: la potente batteria ricaricabile potrebbe fornire più tempo per ascoltare la musica al massimo volume. Quindi, che si tratti di balli al coperto o di raduni all'aperto, puoi rock e divertirti!

Riproduci tramite Bluetooth o scheda USB / TF: questo sistema di altoparlanti PA ha una connessione wireless integrata per lo streaming audio, supporta connessioni Micro TF card (sotto 32G) e Flash USB (sotto 32G), che possono essere collegate a tutti i tuoi preferiti dispositivi, come iPhone, telefoni Android, iPad, tablet, PC (Nota: se hai altre domande o prima di restituirlo, ti preghiamo di contattarci prima!)

AUNA Pro DisGo Box 360 - Sistemi per Karaoke, Sistema Audio per Feste, Lettore CD, Schermo TFT da 7 ", CD / CDG / CDR / MP3, 2 Microfoni, Cassa Karaoke, Supporto per Tablet, CD, Nero 189,99 €

179,99 € disponibile 2 used from 153,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTITALENTO: per eventi di grandi dimensioni con un vasto pubblico è possibile passare il segnale video a un televisore o un monitor esterno e connettersi con un sistema hi-fi attraverso l'uscita audio dell'apparecchiatura karaoke.

MUSICA MAESTRO: l'attrezzatura per il karaoke può riprodurre musica da normali CD registrabili e riscrivibili nel lettore CD. Riconosce anche il formato CD + G: il testo della musica può essere letto sul piccolo schermo TFT che ha incorporato.

KARAOKE CON MICROFONO: è possibile collegare 2 microfoni attraverso l'ingresso Jack da 6,3 mm e regolare il volume dei microfoni indipendentemente dal volume della musica. La nostra cassa karaoke con microfono ha inoltre un ingresso Jack aggiuntivo da 6,3 mm viene utilizzato per collegare strumenti come le chitarre.

INDIPENDENTE DELLA RETE: il nostro impianto audio portatile deve essere sempre pronto per andare ovunque. Pertanto, offre la possibilità di utilizzare le batterie e non dipendere da spine e ambiente sonoro per ore. Include cavo di alimentazione.

QUALITÀ: Dal 2007, AUNA ha rafforzato il suo servizio per il consumatore nel campo dell'acustica e del suono, dagli altoparlanti ai giradischi alle radio. Si concentra su un suono chiaro e moderno, un design individuale e funzioni innovative.

Sistema stereo PA portatile 100 W, Moukey macchina per karaoke ricaricabile da 5.0 Bluetooth 10", luce per DJ, 2 microfoni wireless, funzione di registrazione, radio MP3/USB/TF/FM per Party-MTs10-3 143,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema PA multifunzionale: questo sistema PA portatile è dotato di un subwoofer da 100 watt, 10 pollici e un tweeter da 3 pollici, che può ottenere uno stereo omnidirezionale. Dispone di cavo di collegamento audio, connessione Bluetooth integrata per lo streaming audio wireless. Puoi usarlo come macchina per karaoke, lettore musicale, sistema di amplificazione, radio FM, ecc. È adatto per feste, karaoke, conferenze, attività all'aperto e al coperto.

Funzione TWS del sistema di altoparlanti PA: l'ultima funzione TWS può collegare due MTs10-3 in serie con la funzione Bluetooth, che consente di disporre due dispositivi nella stessa area per facilitare la creazione di un sistema stereo. Nota: è necessario acquistare due altoparlanti per karaoke come questo in modo da poter usufruire di questa funzione.

Eliminazione in una chiave del suono originale: la macchina per karaoke ha un'eliminazione simulata della funzione audio originale, scene karaoke altamente ripristinate, che consentono di mostrare canzoni meravigliose nell'accompagnamento. Questo sistema di altoparlanti PA è dotato di due microfoni wireless, che possono essere utilizzati da due clienti contemporaneamente.

Potente batteria ricaricabile: la potente batteria ricaricabile di questo amplificatore voie può fornire molte ore di riproduzione musicale con il volume massimo. Pertanto, che si tratti di una festa danzante al coperto o di una festa all'aperto, potete divertirvi!

Riproduzione tramite Bluetooth o scheda USB / TF: questo sistema stereo PA portatile dispone di una connessione wireless integrata per lo streaming audio. Supporta anche la scheda Micro TF e la connessione Flash USB inferiore a 32G, che può essere collegata a tutti i dispositivi, come iPhone, telefono Android, iPad, tablet, PC. Nota: se hai ulteriori domande su questo prodotto, non esitare a contattarci prima di restituire il prodotto.

AUNA Moving - Impianto PA, Sistema Karaoke, Supporto Smartphone, Microfono UHF Wireless, Tecnologia XMR-Bass: 2x Woofer da 10" (25,4 cm), Tweeter da 3", 100W Potenza Nominale, 300W, Nero 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UNA MACCHINA PER LA FESTA: Il sistema AUNA Moving PA è la soluzione definitiva per feste, sessioni di karaoke o come sistema audio domestico. Grazie alla sua mobiltitá, è subito pronto all'uso e trasforma qualsiasi luogo in un palcoscenico radiante.

MEDIAPLAYER: Il lettore multimediale integrato di AUNA Moving party system offre l'accesso agli MP3 e alla musica da numerosi supporti dati, come schede SD e chiavette USB e cavi supportati tramite ingresso AUX da numerosi dispositivi HiFi.

DISPLAY LED: Un display a LED facilita la navigazione tra i database musicali. Diventa ancora più versatile con i dispositivi compatibili Bluetooth-capable, come smartphone, tablet o laptop, che possono essere collegati per riprodurre musica senza cavi.

SUPPORTO SMARTPHONES: Gli smartphone possono anche essere posizionati comodamente sul supporto previsto a tale scopo e caricati tramite la ricarica wireless. Una porta di ricarica USB è disponibile per i dispositivi che non supportano questa funzione.

COLLEGAMENTO CHITARRA: Le potenziali rockstar possono anche collegarsi tramite una porta per chitarra, mentre gli amanti della voce hanno a loro disposizione due ulteriori porte microfoniche da 6,3 mm. Il facile controllo è fornito da un telecomando.

AUNA Moving 120 - Impianto PA, Woofer 2x8" (20cm), Potenza Nominale 60W, Picco Massimo 200W, Tecnologia Bass XMR, Microfono VHF, USB, Slot SD, Bluetooth, AUX, Batteria Ricaricabile, Nero 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEALE PER PARTY: Scopri la macchina del party! Il sistema AUNA Moving 120 PA è la soluzione definitiva per feste, eventi, sessioni di karaoke o come sistema di home audio. Grazie alla sua mobilità, è immediatamente pronto per l'uso immediato ovunque.

MULTIMEDIA: Il lettore multimediale integrato di AUNA fornisce l'accesso a file MP3 e musica da vari supporti come schede SD e unità flash USB e cavi supportati da ingresso ausiliario di numerosi impianti hi-fi.

CONNETTIVITÀ: un display a LED facilita la navigazione attraverso i database musicali. Diventa ancora più versatile con smartphone e tablet abilitati Bluetooth, che sono idealmente memorizzati su Moving 120 e possono essere collegati in modalità wireless.

POTENTE: Grazie alla tecnologia XMR-Bass AUNA il basso è più potente: Il tuo 8 "(20 cm) subwoofer riscalda con 60 W di potenza nominale e 200 watt di potenza di picco correttamente i terzi" (7,3 cm) fornisce Tweeter Centri e altezze cristallini.

WIRELESS: la batteria integrata da 4,5 A / 12 V con indicatore del livello di carica funziona fino a 5 ore completamente indipendente dalla rete e può essere alimentata da una batteria da 12 V con nuova energia. Sono inclusi anche 2 microfoni VHF wireless.

Ibiza Port8Vhf-Bt-Wh Impianto Audio Portatile Cassa Attiva (400 Watt, Ingressi USB SD Mp3, 2 Microfoni, Batteria Integrata, Telecomando), Nero, Subwoofer 8 199,90 € disponibile 3 new from 199,90€

22 used from 156,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impianto-PA attivo e mobile con Subwoofer di 20cm (8") e amplificatore di 100W e capacità delle casse di 200 RMS (corrispondente fino a 400W max.)

Consegna inclusa di 2 microfoni (wireless VHF). Microfono radio a frequenza di trasmissione: 199,6MHz

Interfaccia bluetooth per la riproduzione di musica da dispositivi smartphone, tablet o computer

Batteria integrata con lungo tempo di autonomia

Oltre alla sua eccezionale qualità del suono nella sua categoria , questo sistema PA portatile ha importanti vantaggi quali l'autonomia grazie alla batteria ricaricabile in dotazione il suo doppio e 220V e 12V , la versatilità con il suo trolley a scomparsa e ruote , i la libertà di movimento a prescindere di utilizzo grazie alla sua mano il microfono VHF senza fili e il relativo telecomando , multi sorgente grazie ai suoi numerosi ingressi / uscite e porte USB / SD / MMC - MP3 etbien altri benefici da scoprire.

AUNA Pro DisGo Box 100 DVD - Cassa Karaoke, Sistema PA Mobile, 300 W Max., Display TFT da 9", DVD, Bluetooth, Maniglia Trolley, Cassa con 2 Microfoni Wireless, Nero 219,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUONO POTENTE: il karaoke con microfono AUNA DisGo Box 100 DVD ha una potenza massima di 300 watt.

WIRELESS E CONVENIENTE: il sistema PA dispone dell'interfaccia Bluetooth per la riproduzione musicale da smartphone, tablet o laptop. Sono inoltre disponibili con questa cassa amplificata portatile, lettori DVD, porte USB abilitate per MP3 e slot per schede di memoria SD per varietà musicale.

PARTY TO GO: grazie alla funzione trolley, al lettore DVD integrato, ai 2 microfoni UHF wireless e alla batteria a lunga durata da 7A 12V, non ci sono limiti al divertimento della festa con questo impianto audio portatile.

SOUNDEXPERT: il potente subwoofer da 10 "(25,5 cm) con tecnologia Bass XMR offre all'ambiente un basso opprimente sotto la pelle, mentre il tweeter da 3" (7,5 cm) offre un suono ben arrotondato.

KARAOKE: Il DisGo Box 100 DVD è la cassa karaoke con microfono ideale per tutti gli appassionati di karaoke che vogliono condividere il loro entusiasmo con amici e conoscenti.

AUNA KaraBig - Karaoke con Microfono, Cassa Karaoke, Bluetooth, 2 Microfoni Dinamici, Funzione di Registrazione, Effetti LED, Lettore CG+G, Uscita Video, Porta USB, Grigio 184,99 € disponibile 2 used from 156,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SET COMPLETO: L'AUNA KaraBig è una cassa con microfono per karaoke compatta, dotata di tutto il necessario per potresi lanciare veramente - il microfono dinamico è collegato, il CD karaoke incluso è inserito e le prime canzoni possono essere già sintonizzate.

DISPLAY TFT: Il display a colori TFT incorporato al kit da karaoke mostra i testi e indica il percorso - questo aumenta il fattore di divertimento e i bambini possono benissimo concedersi al canto nella loro stanza senza confiscare la televisione.

ARCHIVIAZIONE: l'eco regolabile e l'effetto equilibrio auricolare completano l'impianto karaoke AUNA DiscoFever, mentre i brani possono essere archiviati grazie alla funzione di registrazione su una chiavetta USB e possono essere ascoltati in qualsiasi momento.

PARTY SETUP: Se si desidera aumentare di un numero, è sufficiente collegare un display più grande sotto forma di televisore o monitor tramite l´uscita video e integrare l'intera attrezzatura karaoke nel sistema audio Hifi esistente utilizzando un'uscita di linea.

GIOCO DI LUCE: Una caratteristica speciale, tuttavia, sono gli otto LED multicolori sulla parte anteriore. Questi supportano gli ambiziosi cantanti con un bagliore forte e trasportano questo kit di karaoke AUNA nei cuori dei grandi e piccini.

WAVE10 - Ibiza Sound - SPEAKER 2x10 '' / 800W con USB/SD/FM/BLUETOOTH - Effetti luce FLAME e connessione wireless TWS 279,00 € disponibile 12 used from 221,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'IBIZA WAVE10 è un potente altoparlante attivo dotato di due altoparlanti da 10 "/ 25 cm, dotato della qualità del suono IbizaSound e di uno spettacolo di luci LED" Fire "sull'intero pannello frontale.

La maggior parte delle tue serate: Grazie alla sua connettività Bluetooth, il suo ingresso USB, la chitarra e i suoi 2 ingressi per microfono, offrono ai tuoi cari una serata vivace.

Connettività: Riproduci musica in streaming dalla tua piattaforma di streaming preferita in diretta via Bluetooth, dal tuo smartphone, tablet o computer; o crea il tuo spazio per feste fisso collegando la tua installazione DJ. Collega 2 altoparlanti WAVE10 insieme grazie alla funzione TWS integrata, connessione wireless, per la massima potenza

Giochi di luci: Ovunque tu sia, crea una vera atmosfera serale grazie agli 800W di potenza sonora, alla gestione dei bassi e all'effetto di luce LED "Fire" integrato nella parte frontale, sufficiente a coprire bellissimi spazi.

Caratteristiche principali : Suono IbizaSound, potenza di 800W 2 altoparlanti da 10 "/ 25 cm e 1 tweeter da 1" / 2,5 cm Pannello frontale dotato dell'effetto LED "FUOCO" (molti effetti programmati) creato da 172 LED Connettività Bluetooth, lettore USB e MicroSD e sintonizzatore FM Ingressi: 2x microfono, 1x chitarra, 1x AUX 3.5mm con priorità microfono

Bluetooth Sistema di Karaoke - GJCrafts, Sistema di Altoparlanti PA con 2 Microfoni Wireless, Altoparlante Karaoke Macchina con Supporto per Cellulare/USB/scheda TF/AUX In, per Riunioni, Picnic 129,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Suono di qualità stereo】 L'altoparlante integrato da 2 * 15 W è progettato con multi-funzioni per una riproduzione del suono stereo a gamma completa. Rende i bassi più forti e bilanciati e la funzione "voice cancel" ti consente di cancellare la voce del cantante con una sola pressione.

【Durata della batteria super lunga】 l'altoparlante dotato di batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità da 7,4 V/3000 mAh e ciascuna batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 3,7 V/1500 mAh incorporata nel microfono Nel frattempo l'altoparlante funziona come stazione di ricarica. In caso di piena potenza, il sistema Karaoke potrebbe fornire musica non-stop fino a 3,5 ore al massimo volume.

【Connessione Bluetooth】 Il sistema PA può collegare i tuoi pad, telefoni o altre apparecchiature elettroniche. I 2 altoparlanti pronti all'uso hanno un segnale wireless stabile per oltre 32 piedi. Puoi goderti qualsiasi stile di musica e cantare liberamente.

【Portatile】 il sistema Karaoke portatile pesa 5 libbre con dimensioni mini (12 * 5 * 6 pollici). Puoi portarlo facilmente ovunque, feste, riunioni, chiese, matrimoni, picnic, attività all'aperto. La musica commovente e il canto commovente possono aggiungere un'atmosfera rilassata e piacevole ovunque.

【Potente sistema PA multifunzione】 Il Bluetooth 5.0 integrato con un raggio di azione fino a 33 piedi. Facile connessione a Bluetooth, AUX, ingresso TF/USB. Può registrare l'audio in streaming tramite il microfono con la scheda USB/TF inserita. Inoltre, la porta USB abilita la funzione power bank per ricaricare il tuo smartphone/tablet.

DIGITNOW! Microfono Karaoke portatile Mixer System Set, con doppio microfono wireless UHF, HDMI-ARC/ottico/AUX e HDMI in ricevitore per canto per home theater, amplificatore, altoparlante 139,99 € disponibile 2 new from 139,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ideale per feste musicali】 : Il ricevitore microfono per karaoke DIGITNOW TWO IN ONE è anche un mixer audio dotato di controlli di regolazione rotanti. Può consentire di regolare facilmente l'eco, il tono, il volume dei microfoni e la musica al livello desiderato. Invia i segnali audio misti alla TV o ad un altro sistema audio tramite HDMI o connettori di uscita stereo e ottica da 3,5 mm (1/8 ") per una facile configurazione con il tuo sistema home theater o di altoparlanti.

【Senza interferenze】: Il set di microfoni per karaoke DIGITNOW include 2 microfoni wireless portatili e 2 interfacce per ingressi microfonici cablati. Se necessario, puoi collegare microfoni cablati aggiuntivi. Questo sistema è dotato di frequenza ultraelevata (UHF) che è meno soggetta a interferenze da altre apparecchiature. dispone di 16 frequenze selezionabili ed è conforme alle più recenti normative FCC.

【FUNZIONE HDMI ARC】: assicurati di abilitare il CEC della tua TV e scegli PCM come formato audio sotto le impostazioni per esperti sulla TV. L'HDMI ARC sul mixer karaoke K203 consente di estrarre l'audio dalla TV al mixer. Ciò consente al mixer di fondere la musica e la voce e inviare i segnali misti a una soundbar o amplificatore (il cavo HDMI non è incluso).

【Super qualità del suono e funzionamento a lungo raggio Portata wireless】: il filtro anti-pop integrato riduce il potenziale suono scoppiettante e aiuta a fornire un suono coerente e eccellente. Perfetto per karaoke, musica con DJ e feste in casa.

【Compatibilità versatile】 Dispositivo compatibile con iPad, TV, smart TV, Bluetooth, lettore Blue-ray, computer desktop, live sream, laptop, tablet, smartphone, lettore DVD, soundbar, sistema home theater, ricevitore, altoparlante ecc. 12 mesi di garanzia , se hai domande sul prodotto, ti preghiamo di contattarci.

AUNA CenterStage - Cassa Karaoke, Sistema Karaoke, Bluetooth, USB, Slot MicroSD, Display a Colori 14.1", Radiomicrofono, Batteria Ricaricabile, 40 W RMS, Nero 169,99 € disponibile 1 used from 143,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEALE PER I PARTY: un altoparlante per karaoke mobile di cui si parla solo nei toni più alti: l'AUNA CenterStage con display extra-large, molte connessioni e microfono VHF wireless trasforma ogni evento in una festa esuberante!

DISPLAY A COLORI: L'altoparlante per karaoke mobile convince con un display a colori TFT da 14,1 "(35,8 cm), e con l'aiuto dei testi delle canzoni nella classica modalità karaoke e nei formati video MP4, AVI, FLV, ASF, RMVB, MOV, MKV e 3PG.

BLUETOOTH: Ovviamente fornisce anche le prestazioni audio necessarie: un altoparlante da 8 "(20,3 cm) con tecnologia Bass XMR promette la massima qualità del suono. Con il Bluetooth, i file musicali possono essere trasmessi da uno smartphone, tablet o laptop.

MICROFONO WIRELESS: una porta USB e uno slot MicroSD offrono anche la possibilità di riprodurre musica e video. Il microfono palmare VHF wireless incluso ti consente di muoverti liberamente senza essere impigliato nei cavi.

EFFETTI LED: La funzione Music2Light immerge l'ambiente del Center Stage in una luce accattivante quando riceve un segnale musicale. Una batteria al litio da 12 V / 4,5 Ah a lunga durata e a risparmio energetico conferisce a CenterStage una maggiore mobilità

Ibiza PORT12VHF-MKII - Sistema audio portatile stand-alone 12 "/ 30cm con 2 microfoni vhf, USB-MP3, VOX e Bluetooth, 700W, Nero 269,00 € disponibile 4 new from 269,00€

5 used from 213,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 17-2602 Model 17-2602 Color Nero Release Date 2019-12-03T00:00:01Z Size 12” Language Inglese

auna Rockstar Plus - Impianto per Karaoke, Funzione Bluetooth, Porta USB, Lettore CD Adatto a CD, CD+G, CD-RW, incl. Microfono, 2 Ingressi Microfono, Show LED, Nero 139,99 € disponibile 1 used from 128,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NON SOLO PER PICCOLI TALENTI: con l'impianto per karaoke, anche gli adulti riscoprono la rockstar che è in loro! Assolutamente immancabile a ogni festa di compleanno, evento di famiglia o per una serata tra amici all'insegna del divertimento.

DISPLAY: il lettore dell'impianto legge CD in formato tradizionale, ma anche CD riscrivibili e CD+G con sottotitoli per karaoke. Non sbaglierai neanche una parola, grazie al grande display su cui seguire il testo della canzone.

LUCI LED: la vera festa inizia quando si accendono le luci LED, che creano una coloratissima cornice luminosa per le tue performance. Sincronizza i LED al canto o lascia che si muovano casualmente lampeggiando in tutta la stanza.

BLUETOOTH: le casse frontali assicurano un sound di livello, che può essere ulteriormente amplificato con dispositivi esterni, mentre il Bluetooth permette lo streaming da smartphone o tablet.

USB: con la porta USB potrai invece riprodurre con la massima facilità la tua collezione musicale in MP3 o MP3+G.

KARAFAN'S - KIT IMPIANTO COMPLETO PER KARAOKE CON 2 CASSE AMPLIFICATE E 2 RADIOMICROFONI WIRELESS INTEGRATI USB MP3 FM PC-AUX per Karaoke domestico o picoli eventi. Assitenza e ricambi Italia 129,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 CASSE LED ( Bi-amplificata, passiva, cavi) in ABS Nero con foro per stativi

REGOLAZIONI Echo e volumi separati per microfoni e musica, alti e bassi

INGRESSI per PC (Aux) e Jack Microfonici aggiuntivi oltre ai 2 wireless

LETTORE a bordo per USB-MP3 con Radio FM, Display, Bluetooth

VeGue Sistema di Altoparlanti PA Wireless per Bambini e Adulti con Macchina per Karaoke Bluetooth con Subwoofer da 10 '', Palla da Discoteca, 2 Microfoni Wireless UHF 245,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤ 『Multifunzione』- La macchina è dotata di 4 modalità, Bluetooth integrato per lo streaming audio wireless, sia aux-in che aux-out per extra.

❤ 『Ottima qualità del suono』- Il Karaoke portatile VS-1088 è progettato con un subwoofer da 10'' e due tweeter da 1,5'',rende i bassi più forti e bilanciati e non distorce l'audio anche a volumi più alti.La super riduzione del rumore e la forte capacità anti-interferenza assicurano un suono chiaro e forte.

❤ 『Palla da discoteca colorata e luci a LED』- Le luci colorate andranno con la musica,creando la migliore atmosfera per te.2 microfoni wireless per eliminare i fili aggrovigliati,Design UHF per una distanza di trasmissione più lunga,e un segnale più stabile (fino a 65 piedi).

❤ 『Batteria potente』- Dotato di una batteria a lunga durata che può darti più di 6 ore di suono di qualità con una carica completa.La porta USB sul pannello multifunzione può caricare il telefono e il tablet. Quindi, che si tratti di un ballo al coperto o di un raduno all'aperto,puoi scuoterlo senza dover trovare un posto dove ricaricarlo.

❤ 『Design per comodità』- Questa macchina per karaoke con un supporto sia per il telefono che per l'iPad rende comodo cantare con la visualizzazione dei testi.Inoltre, il pacchetto che include 2 supporti per microfoni evita che i microfoni siano fuori posto.VS-1088 adotta ruote girevoli resistenti e un design a tirante,che è facile da trasportare e adatto a molte occasioni.

Doppio UHF Microfono Wireless, Portatile Karaoke Set di microfono sistemi mixer, HDMI e AUX In/Out per Karaoke, Home Theater, Amplificatore, Altoparlante 89,99 € disponibile 2 new from 89,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ideale per Music Party】Emette i segnali audio misti al sistema TV o home theater o ad altri sistemi audio tramite HDMI o Aux-in / out Aux da 3,5 mm. È l'ideale per la musica e la festa in casa di DJ che puoi facilmente goderti il divertimento del karaoke istantaneo.

【Microfono senza fili】Il set microfono Rybozen include 2 microfoni wireless portatili e 2 ingressi per microfono cablato. Puoi collegare altri microfoni cablati se necessario.

【Gamma wireless 100Ft】Rybozen Microphone Mixer System Set ha una gamma di utilizzo wireless UHF fino a 100Ft. Puoi ballare mentre canti e interagisci con amici e familiari.

【Semplice impostazione dei parametri】Interfaccia semplice con 5 manopole rotanti per regolare rapidamente il volume della tua musica, microfono, eco e tono al livello desiderato. Puoi impostare tu stesso parametri diversi per riflettere il tuo stile particolare.

【Ottima compatibilità】Il dispositivo è compatibile con TV, lettore Blu-ray, computer desktop, laptop, iPad, tablet, smartphone, lettore DVD, sistema home theater, ricevitore, altoparlante ecc. 12 mesi di garanzia, se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci.

Bewinner Karaoke Wireless,Altoparlante Bluetooth per la Casa con Due Microfoni,Microfono Altoparlante Karaoke Portatile per Feste in Casa Microfono Bluetooth Portatile Altoparlante Karaoke Casa Nero 132,89 € disponibile 2 new from 132,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Karaoke a Due Microfoni:Questo karaoke KTV per la casa con 2 microfoni, puoi goderti serate di karaoke con la famiglia e gli amici a casa.Microfono con batteria integrata da 1500 mAh, può portarti gioia e risate per 2-3 ore

Sistema Karaoke Compatto:Questa macchina per karaoke Bluetooth può essere utilizzata come microfono, amplificatore o altoparlante Bluetooth, ideale per esercitarsi a cantare, riprodurre musica melodica o ascoltare canzoni; Puoi collegare i tuoi dispositivi tramite Bluetooth o cavo e supporta schede TF esterne, unità flash USB e AUX

Supporto per Altoparlante per Microfono Karaoke:La parte superiore è appositamente progettata, puoi posizionare il tuo telefono o tablet in modo sicuro e questo altoparlante supporta Bluetooth, scheda di memoria, AUX, FM, disco U, è ideale per uso interno o esterno commerciale o individuale

Altoparlante Karaoke Multifunzionale:Questa mini macchina per karaoke può essere utilizzata come sistema KTV privato; creando un fantastico ambiente audio live KTV e un meraviglioso riverbero eco, goditi il ​​tempo libero con la tua famiglia e i tuoi amici; le dimensioni compatte consentono di portarlo come autoradio durante i tuoi viaggi, riunioni di famiglia o amici, feste; Fai risplendere la tua voce come una pop star

Regali per Bambini e Adulti:È uno strumento indispensabile per l'intrattenimento all'aperto o in casa, creando l'atmosfera di canto ideale per un festival o una festa di compleanno; Un regalo ideale per Natale, celebrazioni e feste, se hai domande su questo karaoke con microfono, contattaci

AUNA Karaboom 100 Sing - Karaoke, Cassa Karaoke con Microfono, Altoparlante da Pavimento, 120 Watt max., Bluetooth, Lettore CD, Porta USB, 2 Microfoni Wireless, Ingresso AUX, Bianco 139,99 € disponibile 2 used from 121,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KARABOOM: Le caratteristiche di base del kit karaoke Karaboom 100 Sing includono un lettore CD e una radio FM. Una porta USB consente la riproduzione di MP3, tramite una seconda porta USB si possono caricare anche altri dispositivi idonei.

BLUETOOTH E AUX: il Bluetooth può essere utilizzato per trasmettere la musica all'altoparlante in modo semplice e wireless. Una connessione AUX IN completa il repertorio di connessione dell'altoparlante a torre.

FORTI PRESTAZIONI: con una capacità di 120 watt max. il contenuto musicale è riprodotto sui diffusori dell' impianto karaoke Karaboom 100 Sing tower: il subwoofer OneSide garantisce suoni straordinariamente pieni e bassi.

COMODO: tutte le funzioni sono controllate dall'altoparlante stesso o comodamente tramite telecomando. Grazie al display a LED, l'ora, gli artisti e le stazioni radio sono sempre visibili: sono disponibili anche le funzioni di sveglia e snooze.

PRONTO ALL'USO: la cassa con microfono per karaoke occupa poco spazio grazie alle sue dimensioni ridotte. La consegna include due microfoni wireless. Basta accendere un microfono, selezionare la modalità dispositivo e iniziare a cantare! READ 40 La migliore telefono cordless per anziani del 2022 - Non acquistare una telefono cordless per anziani finché non leggi QUESTO!

Kacsoo Macchina per karaoke Bluetooth ricaricabile Suono di altissima qualità | Un pulsante per rimuovere il suono originale | 2 microfoni di ricarica wireless Impianto Karaoke Kit Karaoke 119,90 € disponibile 2 new from 119,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sonido de calidad estéreo | Un silencio clave】 El altavoz incorporado de 2 * 15 W está equipado con funciones múltiples para la reproducción de sonido estéreo en toda el área. Hace que los graves sean más fuertes y equilibrados, y la función "Cancelar voz" le permite eliminar la voz del cantante con solo tocar un botón.

【El compañero vocal perfecto | Micrófono de carga inalámbrico】 Cante, escuche canciones, practique canciones, graves completos pero no apagados, agudos claros pero no nítidos, restaure el sonido estéreo real, cuando el micrófono está conectado al micrófono de carga, se puede cargar o conectar a USB para cargar .

【Potente sistema de megafonía multifuncional】 El Bluetooth 5.0 integrado con un alcance de hasta 33 pies. Fácil conexión a bluetooth, AUX, entrada TF / USB. Puede grabar audio transmitido a través del micrófono con la tarjeta USB / TF insertada. Además, la conexión USB permite que la función de banco de energía cargue su teléfono inteligente / tableta.

【Portátil】 El sistema de karaoke portátil pesa 5 libras con tamaño mini (12 * 5 * 6 pulgadas). Puede llevarlo fácilmente a cualquier lugar, fiesta, reunión, iglesia, boda, picnic, actividad al aire libre. La música en movimiento y el canto conmovedor pueden crear un ambiente relajado y agradable en todas partes.

【Duración de la batería superlarga】 El altavoz está equipado con una batería recargable de iones de litio de 7,4 V / 3000 mAh y cada uno de los micrófonos con una batería de iones de litio integrada de 3,7 V / 1500 mAh. El altavoz ahora funciona como una estación de carga. A plena potencia, el sistema de karaoke puede reproducir música de forma continua durante hasta 3,5 horas al volumen máximo

JYX Casse karaoke con 2 microfoni wireless, Altoparlante portatile Bluetooth per Casse karaoke completo con supporto per controllo bassi/alti TF/USB, AUX IN, FM, REC 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Qualità del Suono Superiore】L'altoparlante Bluetooth portatile è dotato di driver audio ad alte prestazioni e processore di segnale digitale avanzato, subwoofer integrato da 5,25" e tweeter da 2", che rendono il suono più chiaro, i bassi più forti, il volume. più moderato e bilanciato senza alcun rumore. e non distorce l'audio anche a volumi più alti.

【Altoparlante Karaoke Multifunzione】Incorpora l'ultimo chip Bluetooth 5.0 e fornisce una trasmissione più stabile e una distanza maggiore. Questo fantastico altoparlante supporta anche la scheda Micro TF, USB Flash e la connettività AUX-in. Compatibile con telefoni cellulari Android, TV, iPad, tablet, PC. Il pannello di controllo ha un ingresso microfono 6,35, l'esclusivo design della scanalatura della macchina per karaoke ti consente di posizionare il telefono.

【Batteria Ricaricabile】Batteria ad alte prestazioni (batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile di grande capacità da 3,7 V/5200 mAh), basso consumo energetico, potenza massima con una singola carica per riprodurre musica continuamente per 6-8 ore (in standby 72 ore, normale il tempo di gioco è di 10 ore).

【Casse Portatile con Luci a LED Colorate】Il guscio dell'altoparlante per feste JYX è realizzato in legno/pelle. questo sistema audio è dotato di luci da discoteca colorate. Le luci a LED colorate creano per te un'atmosfera piacevole e romantica per il karaoke e la festa. Pesa 2,96 kg ed è fissato a una tracolla portatile. Puoi portarlo facilmente in spiaggia, all'aperto, ecc.

【Modalità TWS】Collegando due stessi sistemi stereo, il potente suono stereo verrà sincronizzato e ti circonderà con 2 canali. Puoi goderti la musica con il miglior senso di presenza, potenza e volume. (Nota: se non sei soddisfatto di questo sistema di altoparlanti o hai altre domande, non esitare a contattarci prima di tornare. Ci impegniamo a fornirti una soluzione soddisfacente.)

AUNA KA8P-V2 - Impianto Karaoke, Display TFT 3,5'', 2 x Microfoni Dinamici, Altoparlante Incorporato, Uscita Video, CD, CD+G, MP3, Ingresso AUX, Rosa Confetto 139,99 € disponibile 2 used from 121,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ORIGINALE: Il karaoke AUNA KA8P-V2 è un dispositivo multimediale in grado di accontentare grandi e piccini, grazie alle sue funzioni e possibilità di connessione ad altri dispositivi.

SCHERMO INTEGRATO: Il kakaoke è dotato di uno schermo TFT da 3,5'', grazie al quale sarà possibile visualizzare i testi mentre si canta; in questo modo potrete dare il via alla festa ovunque vi troviate, senza bisogno di dispositivi esterni.

VIA ALLE FESTE: il karaoke è dotato di un uscita RCA posteriore, per la connessione a fonti video come proiettori e televisori, e di un'uscita AUX per la connessione a fonti esterne; in questo modo non dovrete preoccuparvi più per il numero degli invitati.

PROGRAMMABILE: Oltre alle caratteristiche sopra elencate, sono disponibili due entrate microfono ed è possibile regolarle separatamente, armonizzando la sessione di canto.

TRASPORTABILE: il design compatto ed il peso ridotto, oltre alle due maniglie per il trasporto, conferiscono al karaoke quel dettaglio in più. Basterà un attimo per ravvivare le vostre serate in famiglia, a casa così come in vacanza.

Impianto Audio per karaoke, animazione, presentazione, ecc, ES 210 MX BLU KIT- 2 diffusori da 600w, stativi, Mixer con lettore multimediale, 1 microfono 399,00 € disponibile 2 new from 399,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche - coppia diffusori passivi a 2 vie - potenza: 600 watt di picco - risposta in frequenza: 20 hz - 20.000 hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - sensibilita': 102 db - connessioni speakon - cabinet in abs

- mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line - 2 ingressi line stereo - phantom 48V - bluetooth - lettore usb ed sd card integrato

- Stativi con corpo in acciaio - sistema di bloccaggio a vite con manopola - altezza (mm - min/max): 1200/1800 - capacità di carico (kg): 40 (cadauno) - peso: 2,5 kg (cadauna) - finitura: nero verniciato

