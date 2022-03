40 La migliore legno per infissi esterni del 2022 – Non acquistare una legno per infissi esterni finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore legno per infissi esterni? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi legno per infissi esterni venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa legno per infissi esterni. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

AREXONS 4315 6IN1 Help Rinnova Infissi 500 ml, Spray per Infissi Interni e Esterni, Lucida, Pulisce i Serramenti in Legno Verniciato, Alluminio, PVC, Incolore, Inodore 10,15 € disponibile 21 new from 6,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RINNOVA INFISSI - Spray ideale per gli infissi sia interni che esterni della casa: grazie alla sua formula completa, infatti, ravviva, lucida, pulisce i serramenti di legno verniciato, alluminio e PVC.

PROTEZIONE - Applicato sugli infissi li rinnova e li protegge da salsedine, raggi UV, smog, gelo e intemperie; li protegge inoltre dall’invecchiamento e dall’opacizzarsi. Utilizzato regolarmente, aumenta la sua azione protettiva riducendo la necessità di una ri-verniciatura.

ASPETTO - Prodotto incolore e inodore.

MATERIALI - Ideale per Legno Verniciato, Alluminio, PVC.

MODI D'USO - in caso di superfici particolarmente sporche sgrassare ed asciugare; spruzzare il prodotto da una distanza di 15 cm, passare un panno per distribuirlo uniformemente sulla superficie e togliere l’eccesso. In caso di ri-verniciatura pulire a fondo per rimuovere il prodotto.

Veleca RINNOVA SERRAMENTI ml. 750 OLIO PER LEGNO - aspetto SATINATO/CERATO 21,90 €

20,00 € disponibile 7 new from 14,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RINNOVA SERRAMENTI è una particolare miscela di oli, resine e cere selezionate indicata per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate dei serramenti esposti all’esterno

RINNOVA SERRAMENTI è facile da usare, ravviva i colori naturali del legno e la superficie trattata diventa morbida al tatto, idrorepellente e dall’aspetto satinato

Contiene dei filtri speciali che formano una barriera resistente ai raggi ultravioletti.

RINNOVA SERRAMENTI aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, non sfoglia ma si consuma lentamente nel tempo preservando quindi il trattamento di verniciatura originale del serramento.

Essiccazione: superficiale dopo 1 ora - completa in profondità dopo 24 ore.

Ica For You EASYCOAT-0050 Ritonificante All'Acqua per Serramenti in Legno, Trasparente, 0.5 L 19,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ritonificante trasparente all'acqua pronto all'uso per il rinfresco ordinario dei serramenti trasparenti e laccati (tre/quattro volte all’anno). La sua azione rigenerante permette di prevenire il degrado del film di vernice e di mantenere inalterata la bellezza del legno.

Rinnova la protezione su serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno

Pronto all'uso

Applicazione con panno

Marbec - Olio RAVVIVANTE 1LT | Impregnante rigenerante per infissi Esterni in Legno verniciati 29,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Impregnante protettivo specifico per porte, finestre, persiane, scuretti in legno verniciato deteriorati e ingrigiti della tempo e dagli agenti atmosferici. Rinnova il colore e la protezione al legno e della finitura iniziale.

✔️è un impregnante idro-oleorepellente oleo-ceroso specifico per il rinnovo delle superfici in legno verniciate in esterno;

✔️ripristina lo strato di vernice deteriorata dagli agenti atmosfericie (opacizzazioni e sbiancamenti);

✔️protegge e ravviva il colore del materiale, senza formare film superficiali; ✔️non forma film superficiali. Non sfoglia né crea spellicolamenti.

✔️facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno; ✔️si consiglia, per prolungare la vita del trattamento impregnante con OLIO RAVVIVANTE negli anni e facilitare la manutenzione ordinaria, di applicare il prodotto di finitura anti-sporco, anti-degrado BARRIER almeno due volte l’anno. Nel caso di non applicazione del prodotto BARRIER, si consiglia l’applicazione di OLIO RAVVIVANTE un volta l’anno per mantenere le caratteristiche del trattamento iniziale.

Fischer Silicone Sigillante Finestre SNF 310 Marrone Testa di Moro, Neutro a Basso Modulo, Elastico, per Serramenti, Porte, Infissi, Legno, Inodore, uso Esterno / Interno, 9376 10,34 € disponibile 4 new from 6,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sigillante siliconico neutro a base alcoxi e a basso modulo per l’installazione di serramenti, marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo). Prestazioni conformi alla UNI 11673-1.

Elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili.

Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard.

Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.

Per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo; Vetrate G CC, anche per clima freddo; Pavimentazioni calpestabili PW INT; Finestre; Porte; Telai e controtelai; Giunti di costruzione in genere

CURA LIGNUM Olio di Lino Cotto per Legno - Olio di Lino per Legno per Ravvivare Parquet e Mobili in Legno - Olio per Legno da Esterno ed Interno - Olio per Taglieri in Legno con Finitura Lucida, 500ml 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ FINITURA LUCIDA E IMPERMEABILE: Il nostro olio legno di CURA LIGNUM conferisce una finitura lucida e ambrata ai vostri mobili in legno e parquet. L’olio lino penetra in profondità nelle venature del legno, formando uno strato protettivo impermeabile che ne preserva la bellezza.

✔️ RINNOVA E PROTEGGE IL LEGNO: Il nostro olio lino cotto è ideale per la manutenzione ed il restauro di mobili antichi in legno, fornendo una finitura lucida e ripristinando il suo colore naturale. Il nostro olio per mobili in legno forma uno strato protettivo anti acqua ed antigraffio.

✔️ FORMULA NATURALE, EFFETTO DURATURO: l'olio per parquet di CURA LIGNUM ha una speciale formula naturale e delicata a base di olio di semi di lino cotto e olio essenziale di arancia, che ravviva cotto, profuma e protegge i vostri mobili in legno con un'efficacia a lunga durata.

✔️ FACILE DA UTILIZZARE: applica uno strato sottile di olio per legno mobili sulla superficie pulita e non rifinita con un pennello, rullo o panno, seguendo la direzione delle veneture. Lascia asciugare l'olio legno esterno ed interno per 12-24 ore. Abradere con un tampone per migliori risultati.

✔️ MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili.

Veleca TORNABELLO ml.750 - OLIO PROTETTIVO E RAVVIVANTE PER ESTERNO - Aspetto lucido 17,33 € disponibile 8 new from 12,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TORNABELLO è una miscela di oli e resine selezionate, indicata per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate di legno e ferro esposte all’esterno.

Particolarmente indicato per il trattamento di manutenzione e protezione di porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, cancellate ed in genere per tutte le superfici deteriorate dall'azione devastante delle intemperie.

TORNABELLO ravviva il colore e riporta la brillantezza originale; rende la superficie idrorepellente proteggendola dallo sporco. Con l'applicazione periodica di Tornabello, la superficie non necessita di altra manutenzione.

Modo d'uso: Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte; versare un poco di prodotto su un panno pulito senza peli e stendere in modo uniforme

La resa del prodotto è fortemente variabile in relazione al potere di assorbimento della superficie da trattare: da 15 a 30 mq con ml.750.

Saratoga flatting 750ml finitura trasparente per legno all'acqua per interni ed esterni (lucido) 14,34 €

13,89 € disponibile 6 new from 13,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Finitura trasparente ad elevata protezione contro l'usura da agenti atmosferici e raggi UV

Forma una pellicola che lo rende impermeabile e resistente a lungo nel tempo

Dulux Smalto Satinato all'Acqua per Metallo Plastica e Legno Pronto all'Uso per Esterni e Interni, 0.5 Litri, Bianco 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Smalto acrilico di elevata qualità di aspetto satinato, può essere applicato su legno metallo plastica

La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e priva di parti di distacco. Preparare adeguatamente il supporto con uno specifico prodotto di fondo.

Applicabile a pennello e a rullo

Elevata Copertura

Temperatura minima per l’applicazione e l’essiccazione: + 5 °C.

Vernice Ritonificante per Legno Sayerlack art. KK1112 Trasparente 750 ml 19,90 € disponibile 3 new from 19,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione: 1 CFColore TrasparenteContenuto 750 ml.Articolo KK1112

Vernice impermeabile per la cura e la decorazione di legni esterni (750 ml, SATINATO) 18,61 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vernice all'acqua di ottima resistenza. Protegge il legno dal sole, dalla pioggia e dall'umidità. Incorpora conservante anti-muffa e filtro solare con protezione UV. La sua finitura esalta la bellezza naturale del legno evidenziando le venature. Asciugatura rapida Eccellente trasparenza e livellamento. Resistente a urti e graffi. Impermeabile.

Pulizia acqua Diluizione Pronto all'uso. Se è necessario diluire il 5% Resa 10-14 m2/L in base al tipo e allo stato del supporto Asciugatura al tatto 30-45 minuti circa. Riverniciatura 2-4 ore Uso Esterno/ Interno Applicazione Pennello, Rotolo, Pistola

Modalità d'uso: 1. Preparazione di legno nuovo: Il legno deve essere asciutto e pulito da polvere, grassi e altre impurità, con un contenuto di umidità non superiore al 18-20%. Pulisci il legno nel senso della venatura per aprire poro, me- gentilando così l'aderenza e la finitura finale. Omogeneizza il prodotto prima e durante l'uso.

Applica 2 o più mani di vernice in strati sottili, preferibilmente - mente nella direzione della venatura del legno. Scartavetrare delicatamente tra strato e strato per una finitura perfetta. Legni deterioratati: Su vernice antica o vernici in cattivo stato, elimina completamente e procede come in legno nuovo.

Applica tra 7 e 30 °C L'asciugatura a basse temperature è ritardata a secco. Non applicare il prodotto a temperature elevate, né su superfici esposte a forte insolazione. Consigliamo di non conservare il prodotto per più di 12 mesi.

Bostik D2664 Sigillante Siliconico, Marrone 8,69 €

3,94 € disponibile 5 new from 3,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Neutro - privo di acidi

Resistente all'acqua, alle muffe, ai raggi UV, aagenti atmosferici ed alle sostanze chimiche

Mantiene l’elasticità

Resistente allo sbiadimento

aderenza a tutte le fici senza primer

Veleca LEGNOSAN Noce Medio - ml. 750 IMPREGNANTE PER LEGNO ALL'ACQUA INODORE 18,90 €

15,53 € disponibile 8 new from 12,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LEGNOSAN è un impregnante ad aspetto "semi-lucido” per il trattamento di protezione e di decorazione del legno posto all’esterno anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

LEGNOSAN garantisce protezione dal degrado causato dalla muffa, dai funghi e dai parassiti. Speciali filtri proteggono il legno dai raggi ultravioletti e dalle intemperie.

LEGNOSAN non sfoglia ed è ideale per il trattamento di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, fioriere, costruzioni e/o strutture di legno esposti all’acqua ed al sole.

LEGNOSAN è formulato con pigmenti trasparenti e dona una colorazione omogenea alla superficie mettendo in risalto le sfumature naturali del legno, non necessita di una vernice di finitura e l'aspetto estetico risulterà naturale.

Su legno nuovo: 2-3 mani. Su legno già verniciato da rinnovare: 1-2 mani . Resa media teorica: 6/9 mq. con ml.750 (variabile in base al tipo di legno ed alle sue condizioni).

Pattex SL 620 Serramenti ed Edilizia Sigillante trasparente, Silicone per lattoneria, serramenti, ecc., Sigillante impermeabile per materiali vari, cartuccia da 300 ml 9,99 €

6,49 € disponibile 14 new from 5,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Molti usi possibili – Il silicone trasparente è perfetto per vari lavori in campo edilizio, dai serramenti, alla lattoneria, alle condotture per l’aria climatizzata.

Prodotto durevole – La pasta sigillante resiste a muffe, agenti atmosferici, acidi e basi diluiti e raggi UV. Altamente elastico, assicura un’ottima resa nel tempo.

Multi-materiale – Ideale per una vasta gamma di materiali come vetro, legno, ceramica, PVC, plastiche*, calcestruzzo, ecc., il sigillante bagno è un pratico multiuso.

Asciuga rapidamente – Questo sigillante doccia ha un tempo di pelle di 5-10 min. e un indurimento di 24 ore per 2-3 mm di prodotto. Applicazione dai +5 ai +35°C.

Contenuto – Pattex SL 620 Serramenti ed Edilizia sigillante neutro, sigillante siliconico di tipo ossimico, silicone multimateriale, trasparente, cartuccia da 300 ml

Tixe 501.606 Impregnante, Vernice, Noce Scuro 750 ml 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione del legno

Resiste alle intemperie

Ravviva il legno

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature; resistente ai raggi uv, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni

Pattex 2647228 Sigillanti Light Esterni Outdoor Cartuccia 280ml, Trasparente 10,99 €

8,19 € disponibile 4 new from 8,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sigillare in modo facile: il sigillante per finestre, portoni, cornici, giunture, fessure e ti permette di chiudere il cattivo tempo fuori dall’ambiente domestico

Per tutte le stagioni: questo sigillante infissi resiste a pioggia, freddo, caldo e sole per molti anni; sigilla la tua casa e lascia fuori il cattivo tempo

Facile da applicare: la tecnologia del sigillante acetico lo rende ottimale per vari usi; semplice da applicare e rifinire, è un prodotto che dura nel tempo

Altamente performante: puoi sigillare fessure oggi stesso: la colla per esterni waterproof può essere usata su superfici bagnate e basse temperature

Contenuto: Pattex Esterni Riempie & Ripara sigillante resistente e impermeabile per infissi e simili, utilizzo anche a basse temperature, verniciabile, trasparente, 1x280 ml cartuccia

Cera Novecento P159 Olio Paglierino, 500 ml 12,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nutre e penetra nelle fibre del legno; indicato per legni chiari

Ravviva e scalda la tonalità del legno

Conferisce al legno tonalità calde e piacevoli; l'olio paglierino viene impiegato anche come lubrificante per far scivolare il tampone nella lucidatura a spirito e gommalacca

Sia in interni sia in esterni

Vernice per legno montagna ad acqua per la cura e la decorazione di legni da esterno (750 ML, OPACA) 19,54 €

18,67 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vernice ad acqua di ottima resistenza. Protegge il legno da sole, pioggia e umidità. Incorpora conservante antimuffa e filtro solare con protezione UV. La sua finitura esalta la bellezza naturale del legno evidenziando le venature. Asciugatura rapida. Eccellente trasparenza e livellamento. Resistente agli urti e ai graffi. Impermeabile Buona protezione per legni esposti nelle zone montate.

Pulizia con acqua, diluizione pronta all'uso. Se si necessita di diluire un 5% Resa 10-14 m2/l a seconda del tipo e dello stato del supporto. Asciugatura al tatto 30-45 minuti circa. Riverniciatura 2-4 h uso esterno/interno applicazione pennello, rullo, pistola

Modalità d'uso: 1. Preparazione del legno nuovo: il legno deve essere asciutto e pulito da polvere, grassi e altre impurità, con un contenuto di umidità non superiore al 18-20%. Levigare il legno nel senso della venatura per aprire i pori, migliorando così l'aderenza e la finitura finale.

Omogeneizza il prodotto prima e durante l'uso. Applicare 2 o più mani di vernice in strati sottili, preferibilmente nella direzione della venatura del legno. Levigare delicatamente tra strato e strato per una finitura perfetta. 2. Legni deteriorati: su vernice antica o vernici in cattivo stato, eliminali completamente e procede come su legno nuovo.

4. Non applicare il prodotto a temperature elevate, né su superfici esposte a forte insolazione. 5. Si consiglia di non conservare il prodotto per più di 12 mesi.

Spazzola veneziane, panno in microfibra per spolverare e insaponare cancelli di ferro, napoletane, veneziane e termosifoni, caloriferi. Vari Colori 9,90 € disponibile 3 new from 9,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Spazzola pulisci persiane veneziane, termosifoni... ecc., Panno in microfibra rimovibile e lavabile.

✅ Con un solo movimento pulisce entrambi i lati delle veneziane. Leggero e pratico

✅ Materiale resistente che consente di fare forza per un rapido lavaggio. inoltre dopo diversi utilizzi è possibile sostituire il panno in microfibra acquistando solo la ricarica.

✅ Fattura: si prega i gentili clienti di inviare un messaggio con i propri dati di fatturazione entro un giorno dall'acquisto.

✅ La soddisfazione del cliente è il nostro punto cardine di ogni prodotto, per questo cerchiamo e selezioniamo solo i migliori articoli, garanzia soddisfatti o rimborsati.

Arexons 4888 Vernifer Prodotto Antracite antichizzato, Smalto antiruggine 750 ml, Adatto a Protezione e Finitura di Interni ed Esterni, Gel verniciante 22,10 €

19,85 € disponibile 31 new from 12,85€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coprente e antiruggine - Vernifer è sia uno smalto coprente, che dona lucentezza alle superfici, sia un ottimo fondo antituggine, che protegge dalla corrosione.

Adatto a tutte le superfici - Lo smalto verniciante protegge e rifinisce manufatti in ferro, anche arruginiti, e dà ottimi risultati anche su alluminio, legno e cemento.

Formula gel - Lo smalto verniciante è strutturato in forma di gel morbido per evitare colature ed assicurare un'ottima pennellabilità. Vernifer non necessita l'applicazione di un fondo anticorrosivo.

Versatile - Vernifer è idoneo per essere applicato sia per spazi interni che per esterni.

Senza componenti nocivi - Vernifer non contiene componenti nocivi come piombo e cromo, quindi ha una bassissima tossicità. Un trattamento sicuro, privo di sostanze dannose.

Saratoga legno prof 750ml impregnante all'acqua per legno per interni ed esterni (noce scuro) 15,49 € disponibile 6 new from 10,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impregnante base acqua inodore

Protegge efficacemente senza formare pellicola: garantisce profonda azione protettiva e preventiva

Penetra negli strati del legno, ne consente la naturale traspirazione, conservandolo sano nel tempo

Sovraverniciabile con finiture, smalti e flatting all'acqua

ALTA RESA: 18 - 20 metri quadri a litro

Pellicole adesive effetto legno Pino talpa, Foglio adesivo, foglio decorativo, foglio decorativo, foglio autoadesivo, PVC, senza ftalati, legno, 45 cm x 3 m, Venilia 53156 8,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pellicola autoadesiva di alta qualità con effetto legno

Senza plastificanti dannosi per la salute (senza ftalati)

Facile da installare e facile da pulire

Resistente all'acqua e al calore fino a 50° c

Nuncas Dsa Detergente persiane e infissi - 500ml 5,65 € disponibile 11 new from 5,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto: è un detergente specifico studiato per pulire rapidamente e in profondità lo sporco

Può essere con facilità distribuito su tutta la superficie ed agisce fra le liste delle tapparelle e fra gli intrecci dei manufatti in rattan e midollino

Profumo di menta e pino

Formula: combina l'azione dell'ammoniaca a quella disincrostante di tensioattivi e di solventi

Come si usa: spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, passare con una spugna umida; risciacquare la superficie per rimuovere ogni residuo di sporcizia

TIXE 630305 Impregnante per Legno all'Acqua, Vernice, Noce Chiaro, 252 ML 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione del legno

Resiste alle intemperie

Ravviva il legno

Protettivo impregnante inodore, non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature; resistente ai raggi uv, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni

2 spazzole per la pulizia della tenda alla veneziana, aspiratori per tende alla veneziana, spazzole per la pulizia della tenda alla veneziana, attrezzatura per la pulizia della casa con 7 lamelle 10,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SPAZZOLA SPECIALE PER LA PULIZIA】Con 7 spazzole indipendenti, è la scelta ideale per la pulizia delle tende, un potente gadget domestico.

【ALTA QUALITÀ】Manico in fibra e ABS, facile da afferrare, non facile da danneggiare, resistente e durevole.

【DESIGN UNICO】In base alla forma della mano, la presa del manico saldamente tenuta nella mano aumenta. La spazzola può pulire 6 tende contemporaneamente e l'efficienza di pulizia è aumentata del 200%.

【FACILE DA PULIRE】Se la spazzola è molto sporca, utilizzare un detergente neutro e acqua calda per pulirla.

【USI MULTIPLI】Pulire facilmente ed efficacemente la maggior parte dei tipi di tende e oggetti simili, in modo semplice e conveniente.

Ica For You KITH2OP Arborea Kit Prodotti per la Pulizia e Il Rinfresco dei Serramenti in Legno, Trasparente 25,93 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tutti i prodotti fondamentali per la manutenzione del tuo legno. Contiene: FAST CLEANER detergente liquido neutro 500 ml, EASY COAT ritornificante all'acqua 500 ml, panno in microfibra per EASY COAT 1 pz.

Per la periodica protezione e pulizia di serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno

Contenuto tecnologico innovativo. Sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno

Applicazione con spugna e panno

Pronto all'uso

Veleca SINTIBARK Trasparente lucido - lt 1 - FLATTING PER LEGNO ESTERNO 17,03 €

16,33 € disponibile 11 new from 12,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SINTIBARK è una vernice brillante per il trattamento di protezione e di decorazione del legno posto all’esterno anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

SINTIBARK rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente, dall’aspetto pieno e brillante; contiene additivi particolari che respingono ed annullano l’azione distruttiva dei raggi U.V. proteggendo il legno dalle intemperie.

La superficie trattata con SINTIBARK non assorbe la polvere e risulta quindi di facile pulizia. La pellicola protettiva non sfoglia, ma si consuma lentamente con il passare degli anni.

Applicazione: 1/2 mani di prodotto su legno nuovo preventivamente trattato con impregnante protettivo; 1 mano di prodotto su legno già verniciato da rinnovare

Resa media teorica-indicativa: 14/16 mq. con 1 lt. Essiccazione: superficiale 2 ore - completa 48 ore - (variabili in relazione al tipo di legno trattato ed alla temperatura ambientale).

CREMONESE MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO ESTERNI"PERSIANA" Colore NERO RAL 9005-Ambidestra Bidirezionale Apertura Esterna con blocco GIESSE 1006 22,60 € disponibile 2 new from 15,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche -Funzioni Cremonese ambidestra, particolarmente indicata per aperture esterne e persiane, con rotazione del manico a 90° e scatto di posizionamento in apertura e chiusura-DOTATA DI BLOCCO-CHIUSURA sul manico

-Caratteristiche Tecniche Disponibile sia in versione monodirezionale, che bidirezionale. In entrambe le versioni è disponibile la versione con blocco del manico in chiusura per conferire maggiore sicurezza al serramento

-La cremonese NOVA adotta una lavorazione con interasse 104 mm

-Materiali Manico in alluminio pressofuso. Cassa, ingranaggio, cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa. Copricassa in alluminio estruso. Basetta in poliammide rinforzata con fibra di vetro

FINITURA NERO RAL 9005

Mediawave Store Spazzola Pulisci Veneziane in Microfibra 169109 spolvera persiane caloriferi 10,49 € disponibile 2 new from 10,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pulisci tutte e due i lati dell'infisso con un solo movimento.

Il panno in microfibra è smontabile e lavabile in lavatrice.

Dimensioni singola (LxAxP): 41x7x6cm Circa.

Può essere usata da asciutta o da bagnata.

Maneggevole e flessibile. La spazzola sarà inviata con colore casuale.

Smalto Lotary Baldini Vernici 750 ml vari colori smalto per legno e ferro smalto per interni e esterni (MARRONE 110) 15,61 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ ★ LOTARY Smalto brillante 750 ml in varie colorazioni. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE VERRANNO SPEDITE LE CONFEZIONI CON GRAFICA PRECEDENTE. IL CONTENUTO NON CAMBIA

✅ ★ Smalto polivalente per interni ed esterni

✅ ★ Buona copertura, ottima adesione, brillante e resistente alla luce

✅ ★ Usi Esterno Interno Ferro Legno Vantaggi Buona adesione Buona copertura Esterni ed interni

✅ ★ Resa: 13-16 mq/L per mano

