40 La migliore macchina tosatrice per cani del 2022 – Non acquistare una macchina tosatrice per cani finché non leggi QUESTO!

NWOUIIAY Kit Tosatrice Professionale per Cani Tagliacapelli Animali Gatto Ricaricabile Tosatore Elettrico per Impermeabile IPX7 Lavabile Ricaricabile 59,99 €

23,99 € disponibile 2 new from 23,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tosatrice Professional è estremamente robusta ed è perfetta per la tosatura completa del cane. Il potente motore è in grado di garantire un'ottima prestazione, costante e per lungo tempo.per motivi di trasporto, i nostri prodotti non possono essere collocati nell'olio, nella confezione non è presente olio.

Ottima Tosatrice specificata per cani e gatti, di ogni taglia. Il prodotto è fornito con la sua confezione originale completa di accessori per poterla usare fin da subito.Nota: pettini, forbici, tagliaunghie, accessori per lima per unghie sono posizionati sul fondo della scatola.

Set da 4 pettini(3mm/6mm/9mm/12mm) intercambiabili in omaggi, che possono venire usati con la testina da taglio regolabile(0.8~2mm). La testina è realizzato con Titanio e ceramica. Caratteristica importante fondamentale per facilitare l'operazione di tosatura, è il funzionamento anche senza cavo elettrico(Durata utilizzo(ricarica completa): Circa 70 min).

Schermo LCD - Il tagliacapelli risulta pratico ed intuitivo grazie allo schermo LCD per visualizzare comodamente la percentuale della batteria durante l’utilizzo e la ricarica. Inoltre è dotato anche di avviso di batteria scarica e blocco tasto Impermeabile 100% - Pratico e veloce da pulire grazie al design lavabile direttamente sotto l'acqua. Inclusa una spazzolina comoda per la rimozione di residui di peli o capelli

Particolarmente silenziosa(solo 60db), è dotata di uno speciale sistema per ammortizzare vibrazioni e ridurre al minimo la rumorosità.(Si consiglia di utilizzare prima della rasatura delle forbici adatte per cani, in modo da tagliare gran parte dei peli, sarà molto più facile e funzionale l'utilizzo del rasoio!)

Moser 1250-0061 Max50 152,99 € disponibile 3 new from 152,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Particolarmente potente, leggero ed silenzioso

Taglio ottimo grazie al set di taglio in acciaio inossidabile rettificato con lunghezza di taglio di 1 mm

Facile sostituzione del set di taglio e semplice pulizia grazie al pulsante di cambio rapido

Sta saldamente in mano grazie alla comprovata forma ergonomica, alla distribuzione equilibrata del peso e all'intarsio antiscivolo

Fascia di età: All Life Stages

PetLab Tosatrice per Cani Professionale Tosatrice Rasoio per Cani Pelo Lungo Professionale Toelettatura Tosatore per Cani Gatti Professionale Macchinetta Tosa Pelo Cane 39,99 €

34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set completo di tagliacapelli per cani – È il tuo set di tosatrici per animali domestici all-in-one che viene fornito con tutto il necessario per rendere il tuo animale domestico pulito e scattante! Il kit per la toelettatura del cane viene fornito con un tagliaunghie per animali domestici, rasoio, pettine, accessori per pettine, una spazzola per la pulizia, forbici, un tagliaunghie e una lima per unghie. È l'ultimo set di tosatrici per cani di cui avrai mai bisogno!

Tecnologia affilata a doppia lama: i nostri tagliacapelli professionali per cani utilizzano una combinazione unica di lame in ceramica e titanio estremamente affilate, quindi affilate che possono tagliare i capelli più spessi, fornendo una rasatura liscia e ininterrotta, risparmiando tempo. Quindi dì addio alle lunghe ore di rasatura e saluta a una migliore velocità di toelettatura!

Basso rumore: questi tagliacapelli per animali domestici sono progettati con suono e vibrazioni praticamente silenziosi, il che significa che il tuo animale domestico non si sentirà ansioso quando lo raderai. Questo rende il lavoro di toelettatura facile per te e comodo per il tuo amico a quattro zampe: una situazione vantaggiosa per entrambi!

Kit di toelettatura per cani di alta qualità: utilizzando solo materiali sicuri e di alta qualità e parti elettroniche, puoi essere certo che i nostri tagliaunghie per cani e gatti (e altri animali domestici pelosi che hai a casa) forniranno i migliori risultati: nessun inceppamento o guasto casuale, solo la migliore toelettatura che tu e il tuo animale domestico mai sperimentato!

Comodità senza cordino: senza cavo che si intrometta, questi tagliacani professionali ti danno la libertà di governare il tuo animale domestico ovunque nella tua casa o anche all'esterno - senza cavi nel modo o limitare il tuo movimento! Tuttavia, se preferisci il cavo di alimentazione, questa opzione è disponibile anche. Set di tosatrici PetLab – pawsitively il migliore!

CGOLDENWALL Tosatrice per Cani 200W, con Cavo di Alimentazione da 3m e 2 Lame, Basso Rumore e Vibrazioni, Tosatrice Elettrica Professionale per Cani e Gatti, Conigli, Pecore e Altri Animali 98,99 € disponibile 2 used from 92,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICUREZZA - La tosatrice è realizzata in acciaio inox 6 CR13 titanio e ceramica in zirconio, con una perfetta combinazione di 35 denti in titanio e 30 denti in ceramica in zirconio. Il manico in legno di mogano della tosatrice è isolato fino a 5 strati per garantire un uso sicuro. Minimo surriscaldamento della testa e del corpo della tosatrice dopo l'uso prolungato, per ridurre i danni alla pelle del tuo animale domestico.

SPAZIO DELLA LAMA E VELOCITÀ REGOLABILI - La lunghezza del pelo degli animali domestici può essere modificata in un intervallo di 0,8-2 mm regolando la spaziatura dei denti. Grazie alla velocità regolabile da 2000 a 6000 giri/min, la tosatrice per animali domestici è adatta a vari animali.

CONSIGLI - Se il tuo cane ha il pelo riccio, sarà più facile tagliarlo quando rimuovi il pettine di limite. - Durante il funzionamento, si suggerisce di stringere un po’ la pelle del cane con la mano (alcuni hanno la pelle flaccida e quando si usa il pettine con la tosatrice è possibile che la pelle anteriore sia spinta verso l'alto, quindi è difficile procedere con la tosatura).

COME TOSARE UN ANIMALE - Mostra al tuo animale domestico la tosatrice elettrica e lascia che la annusi quando è spenta. - Premere l'interruttore di accensione in modo che l'animale possa abituarsi al suono. - Fai sedere il tuo animale domestico mentre lo strumento è in funzione. Una volta che si abitua allo strumento, prova a toccare il pelo. Se il cane ha paura, ripetere i passaggi precedenti alcune volte.

PRECAUZIONE - Prima dell'uso, la lama deve essere lubrificata. Dopo l'uso, assicurarsi di rimuovere eventuali peli di animali e forfora dalla lama e poi lubrificare di nuovo. Il manico della tosatrice per animali domestici è realizzato in legno di mogano, ed è conciato e trattato per una durata prolungata È sufficiente pulire delicatamente lo sporco sul manico con un panno morbido.

Moser 1245-0077 Max45 149,00 €

139,99 € disponibile 5 new from 137,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche per un risultato di tosatura uniforme

Fissaggio sicuro con l'incastro nel set di taglio

Durevole, grazie ai robusti denti in acciaio inossidabile

Prodotto ottimo per le tue necessita quotidiane

Fascia di età: All Life Stages

Pecute Tosatrice Professionale per Cani Professionale, Motore Potente, di 4 Ore di Vita, 5 Velocit di Rotazione, Completa di Accessori, Tosatrice per Animali Come Cani Gatti Cavall … 49,99 €

39,99 € disponibile 1 used from 37,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Durata Lunga: Gli animali domestici hanno molti peli, il più fastidioso è che il lavoro del taglio non finisce, la batteria della tosatrice è scarica. Pecute tosatrice è dotata di una batteria al litio ad alta capacità da 2200 mAh, con protezione da sovraccarico. Può caricare rapidamente per 4 ore, quando la batteria è completamente carica, il nostro prodotto può lavorare più di 240 minuti. Soddisfa completamente le esigenze del negozio di animali domestici e dell'uso domestico che richiedono

Motore Super Potente: Pecute tosatrice ha 5 velocità di rotazione, la velocità minima è 5000 giri/min e la velocità massima è 7000 giri/min. Usare una potenza diversa per la durezza dei peli di diversi animali domestici. Il display LCD ad altissima definizione e il controllo intelligente consentono di comprendere facilmente la potenza della tosatrice e la durata residua della batteria.

Lama di Alta Qualità: La combinazione di lama fissa in acciaio inossidabile e lama in ceramica mobile fornisce una forza di taglio forte, e non si blocca nei peli di animali, resistente e durevole. Adatto a tutti i tipi di peli di animali domestici, può tagliare i peli di animali domestici in modo efficiente, rapido e semplice.

Rumore Basso: È ancora preoccupato per il rumore alto della tosatrice elettrica? Pecute tosatrice elettrica ha solo 50db di rumore a una velocità massima di 7000 giri/min. Quando taglia i peli per il Suo animale domestico, non sarà più spaventato, proteggendo la bellezza degli animali domestici.

Garanzia: Se Lei ha qualsiasi domanda, contattaci. Pecute fornirà una garanzia di 6 mesi per i nostri clienti dalla data di acquisto. Offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità è sempre la nostra promessa.

Jugendcx Tosatrice per Cani, Tosatrice Silenziosa per Animali Domestici, Kit per Toelettatura Professionale a Basso Rumore, Tagliacapelli Ricaricabile USB per Rasoio per Animali Domestici (verde) 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Blocco di sicurezza: questo tagliacapelli per animali domestici ha un blocco di sicurezza per evitare di essere spaventati avviando inavvertitamente il tagliacapelli. Premere a lungo il pulsante per 4 secondi per rilasciare il blocco di sicurezza e premere a lungo il pulsante per 4 secondi per aprire il blocco di sicurezza.

Lame affilate in metallo: le forbici per cani Jugendcx hanno lame metalliche affilate di precisione, con 2 velocità che possono tagliare rapidamente lo spesso pelo dei cani e sono più resistenti delle lame in ceramica. La lama può essere regolata da 0,8 mm a 2,0 mm, adatta a diversi tipi di cani e gatti.

Protezione a basso rumore: la tosatrice per cani è dotata di una tecnologia silenziosa, mantiene le vibrazioni della tosatrice a 50 dB molto tollerabili, che possono mantenere gli animali calmi, senza più paura di tagliare i capelli.

Alta capacità e cordless: tosatrici per cani per toelettatura batteria integrata agli ioni di litio da 2000 mAh ad alta capacità, in grado di sostenere un utilizzo di 180 minuti e il display LCD mostrerebbe quanta energia è rimasta. Il design cordless, consente di muoversi liberamente in qualsiasi direzione .

Moser 1230 Rex, Tosatrice elettrica per cani, Nero, con filo 79,99 € disponibile 6 new from 79,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set di taglio in acciaio inox levigato di precisione con dentatura grossa e 6 livelli di regolazione della lunghezza di taglio da 0,1 a 3 mm

Richiede poca manutenzione e lunga durata grazie alla tecnologia consolidata

Made in Germany

Motore pivot robusto e silenzioso, particolarmente consigliato per animali sensibili al rumore

Cavo flessibile lungo 3 m per la massima libertà di movimento durante la rasatura

Eyeleaf Tosatrice per Cani Professionale, Tosatrice per Gatti Pelo Lungo Ricaricabile con Toelettatura Accessori Cavo USB Strumento di Pulizia Oro 24,99 €

22,99 € disponibile 1 used from 22,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tosatrice per Cani Professionale: la manopola di regolazione fine consente di regolare la lunghezza dei capelli (0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm); E offrono anche Set da 4 pettini(3mm/6mm/9mm/12mm) per decidere il diradamento dei peli di animali domestici

Tosatrice per Gatti: Viene fornito con 4 pettine guida, 1 pettine,1 forbici (in acciaio inossidabile), 1 tagliaunghie, 1 spazzola per la pulizia e cavo USB. Ideale per tagliare i capelli dei tuoi cane o gatto

Rasoio per cani con Lama: Lama in acciaio inossidabile e ceramica di fascia alta, che possono fornire rapidamente e senza intoppi un'esperienza di taglio confortevole e rilassante per cani o gatti. La lama può essere rimovibile e lavabile, il che garantisce l'igiene dei tuoi cani o gatti

Senza Fili: La batteria Nichel cadmio ad alta capacità dura fino a 60 minuti in modalità wireless con un tempo di ricarica di 3-6 ore. Con le tosatrice ricaricabili e wireless, non dovrai più preoccuparti di cambiare le batterie o di perforare i cavi. Può essere utilizzato anche con cavo

Silenzioso: le tosatrice per cani con esclusivo a basso rumore (solo circa 50 dB) assicurano che il tuo animale domestico non abbia paura e che tu possa tagliare la sua pelliccia senza sforzo e molto più velocemente. Si prega di notare che se i peli dell'animale domestico sono spessi e lunghi, lisciare i capelli con un pettine e tagliare i capelli troppo lunghi con le forbici a una lunghezza adatta al regolabarba dell'animale domestico

CGOLDENWALL Tosatrice Professionale per Cani Gatti 400W Batteria Ricaricabile con Testa di Taglio Rimovibile da 3mm+6mm & Limite Pettine 5 Ore di Durata Basso Rumore Meno di 50db per Pecore Conigli 98,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [TESTA DI TAGLIO INCORPORATA E PETTINE LIMITE] - Questo è un enorme passo avanti rispetto alle tosatrici per cani di vecchio stile poiché vengono risolti i problemi di intasamento dei capelli e le difficoltà nel posizionare il pettine limite.

[TESTA DI TAGLIO IN LEGA DI CERAMICA] - Il tagliacapelli per animali domestici è dotato di una testa di taglio in lega di ceramica affilata e resistente, che può soddisfare perfettamente le esigenze dell'uso quotidiano. Se hai bisogno di usarlo nella tua fattoria, puoi contattarci per acquistare una testa di taglio in acciaio più affilata.

[RICARICABILE] - In condizioni normali, il tagliacapelli per animali domestici può essere utilizzato per 5 ore quando è completamente carico. Puoi raderti sempre e ovunque senza essere limitato dai fili.

[ALTA POTENZA E AMPIA APPLICAZIONE] - La potenza del tagliacapelli professionale può raggiungere i 400 W, il che lo rende più ampiamente utilizzato e la gamma di rasatura va da pecore e cavalli a cani e gatti.

[DOPPIO DISSIPATORE DI CALORE CAVO] - La tosatrice per animali domestici versione aggiornata adotta un design a doppio dissipatore di calore anteriore e posteriore, senza paura di surriscaldarsi dopo un uso prolungato.

Tosatrice professionale per cani, Chimpuk tosatrici elettriche per toelettatura per cani Ricaricabile senza fili per tosatrici per animali domestici a velocità variabile a basso rumore 38,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lama affilata sicura】: la lama è realizzata in lega di titanio e ceramica tagliata con precisione, affilata ma sicura. Non provoca danni o strappi agli animali domestici, consentendoti di tagliare i peli degli animali in modo più efficiente.

【Basso rumore】: design silenzioso, il rumore è inferiore a 60 decibel alla massima velocità e il motore di precisione a basse vibrazioni garantisce un funzionamento silenzioso e un'esperienza di toelettatura senza stress per il tuo animale domestico durante il processo di taglio.

【Durata della batteria senza fili e potente】: design senza fili, non è necessario essere disturbati dal cavo durante il taglio ed è più comodo da usare. Durata della batteria potente, la durata della batteria più lunga può raggiungere i 250 minuti, a seconda delle dimensioni del tuo animale domestico, una carica completa può completare 3-4 lavori di taglio.

【Testa di taglio a 5 velocità e regolazione fine】: 5 velocità (5000, 5500, 6000, 6500, 7000 RPM), adatta a una gamma più ampia di animali domestici . Testa di taglio a regolazione fine a 4 livelli (1.0, 1.3, 1.6, 1.9mm), il taglio è più preciso! Il pettine limitatore da 3-6,9-12 mm è incluso nell'accessorio, permettendoti di tagliare i peli del tuo animale domestico alla lunghezza preferita.

【Pacchetto】: tagliacapelli elettrico*1, spazzola per la pulizia*1, olio lubrificante*1, cavo USB*1, manuale*1, pettini guida da 9-12 mm*1, pettini guida da 3-6 mm*1, forbici*1, pettine* 1

AIBORS Rasoio professionale per cani, macchina per cani silenziosa, per cani, elettrico, 2000 mAh, silenzioso, ricaricabile, senza fili, con 6 pettini (argento) 53,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Precisione autoaffilante e lama sicura: la tosatrice per cani AIBORS con lame ad alto contenuto di carbonio rimane affilata per una cura delicata, creando un taglio senza ganci e un'esperienza piacevole per il vostro animale domestico. La lama a prova di intasamento a forma di R rende i vostri animali domestici più sicuri. Qualità professionale a casa significa meno viaggi per un parrucchiere professionale per cani.

3 ore di durata della batteria: questo tagliacapelli per animali ha una capacità della batteria di 2000 mAh e ha una lunga durata della batteria. Può essere ricaricato per 4 ore e può essere utilizzato per 3 ore ininterrottamente. Con l'indicatore LED è possibile verificare il consumo della batteria e lo stato di carica. Grazie al design ricaricabile, è possibile muoversi liberamente quando si taglia i peli del cane e lavorare anche durante la ricarica.

Silenzioso e a basse vibrazioni: clip per la cura del cane per cappotti spessi con attrezzatura robusta per un taglio ordinato e potente con controllo stabile e uniforme. Questo tagliacapelli per cani offre prestazioni e velocità significative senza produrre calore o rumori aggiuntivi per mantenere gli animali domestici tranquilli e godersi la cura.

Facile da usare: la leva conica regolabile consente di regolare le lunghezze di taglio da 0,8 mm a 2,0 mm. Dotato anche di 6 pettini guida (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 19 mm). È possibile regolare facilmente il pettine l'altezza giusta e tagliare l'acconciatura desiderata per il vostro cane.

【Un anno di garanzia】1 anno dopo la vendita per tagliabordi per animali domestici. Non esitate a contattarci se non siete soddisfatti. Il kit per la cura del cane contiene tutti gli strumenti di cui i tuoi animali domestici hanno Include tagliacapelli elettrico per animali domestici, pettini guida, forbici e pettine in acciaio inox, spazzola per la pulizia, olio. Perfetto per tutte le pelli e razze, come gatti, cani, pecore, cavalli, ecc.

Tosatrice per Cani Professionale Ninonly Tosatrice Cani Professionale Pelo Lungo IPX7 Macchina Tosatrice Rasoio per Cani Display LCD Intelligente per Cani, Gatti, Animali Domestici 24,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Potente durata della batteria e lama in ceramica]: Batteria ricaricabile che si carica completamente in un massimo di 4 ore e dura 260 minuti. Una carica completa può completare 3-4 lavori di taglio. La lama è realizzata in lega di titanio e ceramica tagliata con precisione, affilata ma sicura. Non provoca danni o strattoni agli animali domestici. Lame rimovibili progettate, facili da pulire

[Display LCD e impermeabile]: Questa tosatrice per cani professionale è progettata con un display LCD, per ricordare l'utilizzo e lo stato di carica. Design impermeabile IPX7 per tutto il corpo, non è necessario smontare la testa della lama per la pulizia, basta usare il rubinetto per pulire, semplice e conveniente

[Design cordless e ricaricabile]: Design leggero e cordless, che ti consente di muoverti liberamente in qualsiasi direzione, facile da maneggiare in luoghi difficili da raggiungere. Design di ricarica USB, adatto a diversi scenari, facile da caricare. Non avresti più problemi con batterie o cavi, fornisce sessioni di toelettatura ininterrotte

[Design a basso rumore e vibrazioni]: Le tosatrice per cani professionale pelo lungo sono progettate per ridurre al minimo il suono e le vibrazioni e il tuo animale domestico rimarrà rilassato e calmo! Il rumore è inferiore a 50 db alla massima velocità e il motore di precisione a basse vibrazioni garantisce un'esperienza di toelettatura senza stress per il tuo animale domestico durante il processo di rifinitura

[4 pettini guida e nuovo facile da usare]: 4 pettini guida rimovibili (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm) per cambi pettini facili e veloci e una maggiore versatilità. Il design 2 in 1 del pettine guida è più comodo da riporre. Questo tosatrice rasoio per cani viene fornito completo di accessori, anche se non l'hai mai fatto prima, non preoccuparti di iniziare

Tosatrice per Cani Professionale Tosatore per Gatti Pelo Lungo Elettrico Rasoio per Cani Ricaricabile con Toelettatura Set Cavo USB 21,59 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tosatrice per Cani Professionale: la manopola di regolazione fine consente di regolare la lunghezza dei capelli (0,8 ~ 2,0 mm); E offrono anche Set da 4 pettini (3mm/6mm/9mm/12mm) per decidere il diradamento dei peli di animali domestici

Tosatore per cani con toelettatura: Viene fornito con 4 pettine guida, 1 pettine e 1 forbici, 1 tagliaunghie, 1 spazzola per pulizia e cavo USB. Ideale per tagliare i capelli dei tuoi cane o gatto

Rasoio per cani con Lama: Lama in acciaio inossidabile e ceramica di fascia alta, che possono fornire rapidamente e senza intoppi un'esperienza di taglio confortevole e rilassante per cani o gatti. La lama può essere rimovibile e lavabile, il che garantisce l'igiene dei tuoi cani o gatti

Senza Fili: La batteria 18650 ad alta capacità dura fino a 3~4 ore minuti in modalità wireless con un tempo di ricarica di 3-4 ore. Può essere utilizzato anche con cavi

Silenzioso: le tosatrice per gatti con a basso rumore (solo circa 60 dB) assicurano che il tuo animale domestico non abbia paura e che tu possa tagliare la sua pelliccia senza sforzo e molto più velocemente. Si prega di notare che se i peli dell'animale domestico sono spessi e lunghi, lisciare i capelli con un pettine e tagliare i capelli troppo lunghi con le forbici a una lunghezza adatta al regolabarba dell'animale domestico

oneisall Tosatrice per cani a pelo spesso IPX6, impermeabile, a pelo lungo per cani di grossa taglia professionale senza fili 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design silenzioso: il rumore della tosatrice per cani durante il lavoro è inferiore a 55 dB. Lama in acciaio inossidabile di alta qualità, basso coefficiente di attrito per evitare scottature della pelle degli animali, ma anche ridurre il rumore. Affinché gli animali si sentano a proprio agio e non abbiano più paura di tagliare i capelli.

Lunga di lavoro con ricarica rapida: design di ricarica USB, adatto per diversi scenari, comodo per la ricarica. Batteria da 2000 mA ad alta capacità, può essere utilizzata per 180 minuti con un tempo di ricarica completo di 3 ore ininterrottamente. L'uso a lungo termine non causa pressione o dolore al polso.

Design impermeabile IPX6: design impermeabile IPX6, l'intero corpo del tagliacapelli per animali può essere lavato direttamente e con l'esclusiva spazzola per la pulizia il tagliacapelli per animali può essere pulito rapidamente e comodamente. Rendi la taglia più accurata e pulita, con prestazioni più forti e una maggiore.

Design senza fili e facile da usare: design wireless, funzionamento in interni ed esterni. Inoltre, dispone anche di una speciale funzione di blocco. Quando si esce, si può portare con sé questo prodotto, non preoccupatevi che la tosatrice non funzioni improvvisamente a causa degli effetti fisici.

La qualità è sgargiante. Questo tagliacapelli per animali è realizzato con materiali di alta qualità per l'efcia delle parti elettriche Se c'è un problema con il tagliacapelli, riceverete un incondizionato e un servizio di . Siamo dietro i nostri prodotti e garantiamo la piena soddisfazione.

oneisall Tosatrice per Cani Professionale rumore basso Rasoio per cani Toelettatura Cani Gatti Animali Tosatore 39,99 € disponibile 4 used from 37,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Batteria incorporata】 Il tagliabordi per cani ricaricabile con batteria integrata è ottimo per una flessibilità eccezionale. Può essere utilizzato anche durante la ricarica, quindi non devi preoccuparti che smetta di funzionare e abbia un cane mezzo curato.

【Lama sicura e affilata】 La lama fissa in acciaio inossidabile di aggiornamento e la lama mobile in ceramica possono fornire eccellenti prestazioni di taglio. La lama è abbastanza affilata per un uso prolungato. Lame staccabili, facili da cambiare e pulire.

【Bassa vibrazione e design ultra silenzioso】 Il rumore durante il lavoro è solo di circa 50 db, per aiutare l'animale a sentirsi a proprio agio, senza più paura di tagliare i capelli.

【6 pettini di protezione (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/15 mm/18 mm)】 Il pettine di taglio regolabile è applicabile per tagliare capelli di diverse lunghezze; e i pettini guida rimovibili consentono un cambio pettine facile e veloce e una maggiore versatilità.

【Nota】 Se i tuoi animali domestici hanno i capelli lunghi e folti, all'inizio devi usare le forbici tagliate più corte, altrimenti le tosatrici potrebbero incepparsi e non funzionare correttamente.

PetKing Premium Tosatrice per Cani Professionale Pelo Cane Tosatore Rasoio per Cani Pelo Lungo Tosatrice per Gatti Macchinetta Tosa Cani Rasoio 34,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore morsetto costruzione mosche del 2022 - Non acquistare una morsetto costruzione mosche finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche LAMA AFFILATA - Poiché le nostre tosatrici professionali per cani utilizzano lame, sono forti e affilate, il che significa che rasoio per cani può tagliare i peli più spessi in modo facile e liscio, rendendolo il miglior rasoio su cui puoi mettere le mani.

BASSA RUMOROSITÀ - Queste tosatrice per cani professionale sono progettate con basse vibrazioni e tecnologia del suono! Il tasso di rumore di queste forbici per toelettatura è inferiore a> 58 dB, il che garantirà comfort e sicurezza per il tuo animale domestico durante la rasatura.

ESPERIENZA SENZA CAVI - kit taglia capelli del cane è senza fili, significa che hai più libertà di usarlo. Viene fornito con una batteria ricaricabile, che offre 60-70 minuti di potenza operativa con 3-4 ore di tempo di ricarica. Le sue dimensioni portatili ti consentono di impilarlo facilmente in tasca e portarlo con te ovunque. Inoltre viene fornito con un cavo di ricarica USB che si adatta a qualsiasi adattatore, permettendoti di farlo.

LA QUALITÀ È IMPORTANTE - La qualità eccellente è sempre ciò a cui miriamo, ed è esattamente ciò che ottieni con queste tosatrici professionali. Siamo orgogliosi del nostro rasoio capelli professionale per animali domestici, progettato utilizzando solo materiali di alta qualità e parti elettroniche per garantirne l'efficacia. Nessun errore casuale, inceppamento o interruzione: solo la migliore esperienza di toelettatura cani per te e il tuo animale domestico per dargli un aspetto fantastico!

SET TAGLIERINE PROFESSIONALI PER CANI - Questo set di tosatrice per cani è dotato di tutti gli accessori per una toelettatura efficiente: 1 rasoio elettrico capelli con lama, 1 batteria ricaricabile, 4 accessori per pettini, 1 spazzola per la pulizia, 1 forbice in acciaio inossidabile , 1x pettine in acciaio inossidabile, 1x tagliaunghie, 1x lima per unghie e 1x manuale utente. Questo tosatore per cani è progettato per radere anche i peli più folti!

AIBORS, tosatrice per cani, silenziosa e professionale, per cani e gatti a pelo lungo, elettrica, 2000 mAh, non fa rumore, ricaricabile, senza cavi 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Rumore inferiore a 50 dB, maggiore comfort】: nota: il pettine argentato e le forbici si trovano sotto la scatola di plastica. Forbici da toelettatura per cani dotate di un potente motore, lama con ingranaggi Heavy-Duty per un taglio davvero potente, dispositivo tuttavia a basse vibrazioni ed estremamente silenzioso (meno di 50 dB). Design silenzioso e a bassa vibrazione, non crea panico negli animali, è molto pratico tagliare i peli.

【Taglia in modo uniforme e non si incastra facilmente】: la tosatrice per cani Aibors con lama fissa in acciaio inox e lama in ceramica mobile offre un'eccellente potenza di taglio. Motore potente e lama a forma di R anti-intasamento, perfetta per rasare il tuo animale domestico di qualsiasi taglia, senza incastrarsi. Lame rimovibili, facili da cambiare e da pulire.

3 ore di durata della batteria: questo tosatore per animali ha una batteria da 2000 mAh e dalla lunga durata. Può essere ricaricato per 4 ore ed essere poi utilizzato ininterrottamente per 3 ore. L'indicatore LED ti consente di controllare il consumo della batteria e lo stato di carica. Il design ricaricabile consente di muoversi liberamente durante il taglio dei peli del cane e di lavorare anche durante la ricarica.

【Tosatrice multifunzione per animali】: tosatrice Aibors per animali domestici, con 4 pettini guida regolabili (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm), con le 4 lame precise ad alto contenuto di carbonio (0,5 mm/1,3 mm/2,0 mm/2,5 mm) per una cura delicata che offre al tuo animale domestico un'esperienza piacevole e senza problemi. Per una tosatura semplice di tutti i tipi di pelo (incluso il doppio pelo), per razze grandi e cani di piccola taglia.

【Affidabile】: AIBORS lavora da oltre 10 anni a tosatrici elettriche per animali domestici.

Moser 1230-0079 Rex 85,00 €

60,86 € disponibile 11 new from 65,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Azionamento di precisione fluido e robusto

Durevole grazie alla tecnologia consolidata

Set da taglio completo di metallo rettificato di precisione made in Germany con passo dei denti grossolano

Regolazione della lunghezza di taglio integrata con 6 posizioni di arresto fissabili da 0.7 a 3 mm

Silenzioso, ottimi per animali nervosi e sensibili al rumore

KYG Kit Tosatrice Professionale per Cani Macchinetta Tosa cani Basso Rumore e Vibrazione Macchina Tosatrice per Cani e Gatti con 4 pettini 3/6/9/12 cm Regolabile per distinto Pelo 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Motore silenzioso e basso rumore: il taglierino è realizzato con un motore silenzioso e ad alta velocità. Il rumore di lavoro è < 50 dB. Rende i vostri animali domestici comodi e non temere di tagliarsi i capelli.

Lama sicura e affilata: è adatta per un'esperienza di toelettatura più piacevole per la pelle del vostro animale domestico e grazie alle lame in titanio tagliate con precisione, non sarà scomodo per il vostro animale domestico nel tagliare il pelo. Puoi tagliare il tuo animale domestico in modo sicuro anche se non lo hai mai fatto prima.

Batterie ricaricabili: KYG taglierino ricaricabile possono rendere flessibile per voi. Non è un problema usarlo durante la ricarica, non preoccuparti, è sicuro e non smetterà di funzionare.

Facile da usare e regolabile: abbiamo 4 pettini guida (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm). Il pettine di taglio regolabile è applicabile per tagliare i capelli di diverse lunghezze. Con i pettini rimovibili consentono un cambio semplice e una maggiore versatilità. È inclusa anche una spazzola per la pulizia delle lame.

Attenzione: se il vostro animale domestico ha una causa di peli estremamente lunghi e spessi, fai il favore prima di utilizzare le forbici per tagliare i nodi. In caso contrario, il tagliacapelli elettrico si intasano e smetteranno di funzionare.

oneisall Tosatrice per Cani Toelettatura Cani Gatti Tosatore per Cani per tagliare i peli del cane intorno a zampe, occhi, orecchie, viso 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Abbastanza facile per i principianti】 Questo piccolo tagliacapelli include una testa standard (1 '') e una testa compatta (0,35 ''), molto facile da tagliare intorno a piccole aree. La lama può essere rimossa senza problemi per pulire e lavare sott'acqua.

【Design silenzioso e a basse vibrazioni】 Il rumore del tosatore per cani è di circa 60 dB, lascia che il tuo animale domestico goda di un'esperienza confortevole durante il processo di toelettatura, senza causargli alcun disagio.

【Batteria incorporata】 Ricaricabile tramite USB con indicatore luminoso, lo rende più conveniente, senza cambiare le batterie. Questo tagliacapelli per cani può essere utilizzato per circa 2 ore dopo 70 minuti di ricarica completa.

【Lama sicura e affilata e motore potente】 La lama fissa in acciaio inossidabile di aggiornamento può fornire prestazioni di taglio eccellenti. Fornisce 2 velocità per ogni lama, funziona alla grande per tagliare piccole aree come zampe, orecchie, occhi e fianchi.

【Cosa ottieni】 Set tosatrice per cani oneisall (con 1 mini lama e 1 lama standard), 1 spazzola per la pulizia, 1 mini pettine guida, 1 bottiglia di olio, 1 cavo di ricarica USB di tipo C.

Surker Tosatrice Macchinetta Per Animali Domestici, 2 Batterie 44,99 € disponibile 2 new from 38,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUPER SILENZIO: Design ultra-silenzioso. Motore ad alta velocità, precisione e meno vibrazione. Progettazione a basso rumore durante il lavoro meno di 50dB, equivale al volume delle conversazioni in camera a bassa voce.

2 BATTERIE: Funzionamento portatile con filo o senza filo, due batterie ricaricabili per sostituire.

SUPER POTENTE: La macchina è dotata di un motore ad velocità di 5000 giri/min , e un controllo elettronico speciale per prevenire danno del motore, il che assicura un'eccellente prestazione.

IMPOSTAZIONE DI LUNGHEZZA VARIE: Le lunghezze della lama fissata sono 5 dalla 0.8 mm alla 2.0mm, 4 pettini sostituibili dalla 3.0mm alla 12.0mm.

Stabilità e sicurezza: Lama fissa in acciaio INOX e ceramica lame fornisce l'alta qualità e la lunga durata, protegge la pelle senza graffiata.

Andis - Macchina BBLD II-2 ZR Stampa a 5 Marce 378,73 € disponibile 5 new from 359,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche taglierina senza fili con batteria rimovibile.

Adatto a cani e gatti sensibili al rumore

Batteria agli ioni di litio

Approssimativi 180 minuti

5 velocità regolabili 2500-4500 rpm

Bonve Pet Tosatrice Professionale per Cani Gatti, Tosatore Clipper Ricaricabile per Cani Gatti Animali, Rumore Inferiore a 50 Db, Batterie Ricaricabili, 5 distanze di Taglio con 11 Accessori 27,99 € disponibile 2 new from 27,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐【VARI ACCESSORI】 Viene fornito con 6 pettini (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15mm, 18mm), 1 pettine e 1 forbice (entrambi in acciaio inossidabile), 1 spazzola per la pulizia, cavo USB, rendere più facile e sicuro il funzionamento della macchina anche per i nuovi utenti, ideale per tagliare i capelli dei tuoi animali domestici

⭐【ALTA POTENZA & 5 POSIZIONI REGOLABILI】 La lama di tosatrice per cani e gatti è fatta di ceramica e titanio, che protegge i tuoi animali da ferite e taglia i capelli folti dei tuoi animali domestici con alta efficienza. Inoltre, è possibile regolare la distanza della lama in base alle proprie esigenze, quando si gira la ruota, è possibile selezionare 5 posizioni regolabili (0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.7 / 2.0mm) per tutti i tipi di capelli

⭐【SENZA FILI & SILENZIOSO】 la base di ricarica fornisce una tensione stabile che può prolungare la durata delle funzione. Inoltre, vibrazioni e rumori minimi a meno di 50 db, silenzioso, professionale e pratico, così i tuoi animali domestici non si innervosiscono

⭐【LAMA RIMOVIBILE & LAVABILE】 La lama può essere rimovibile e lavabile, il che garantisce l'igiene dei tuoi cani o gatti. Il corpo in plastica e l'impugnatura ergonomica rendono il taglio più facile ed efficiente. È anche sicuro e resistente, che è la scelta migliore per i vostri animali domestici

⭐【CHE COSA OTTERRÀ】 1 x Bonve Pet Tosatrice per cani e gatti, 6 x Pettini (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15mm, 18mm), 1 x Pettine in Acciaio Inossidabile, 1 x Forbici in Acciaio Inossidabile, 1 x Spazzola per la Pulizia, 1 x Cavo USB

Tosatrice per Cani Domipet Professionale Tosatore per Cani 3 velocità Basso Rumore Ricaricabile Pelo Lungo con Toelettatura Accessori Gatti Animali Impermeabile 39,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affilatore per peli di animali efficaci e affilato: la lama a forma di R della tosatrice professionale per cani è realizzata in lega di titanio ceramica per mantenere l'affilatura e la durata del coltello. Il design a forma di R protegge anche gli animali domestici da lesioni. Tosatrice per cani con lame in lega di titanio e ceramica che non sono facili da passivare, possono tagliare i peli degli animali in modo efficace.

Si prega di notare i seguenti suggerimenti: si prega di tagliare i capelli con un pettine e forbici prima dell'uso, per evitare che i peli rimangano impigliati nella macchina o che siano rasati in modo irregolare. Scegliere il pettine giusto in base alla lunghezza desiderata dei capelli (sono disponibili 4 lunghezze a scelta) e poi tagliare i peli di animali per ottenere risultati migliori.

Tagliacapelli potente e silenzioso, per cani e gatti: la tosatrice per cani è dotata di un potente motore, a bassa vibrazione ed estremamente silenziosa con meno di 50 dB, tagliacapelli silenzioso per animali domestici. I motori di precisione offrono diverse forze per la durezza dei peli di diversi animali, in modo che i vostri animali domestici non abbiano più paura di tagliarsi e riducono la paura degli animali domestici.

3 velocità e 5 regolazioni di precisione: questo tagliacapelli professionale per cani dispone di 3 velocità (6000 – 7000 giri/min) e 5 funzioni (0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm) per la regolazione di precisione, è possibile controllare liberamente il taglio dei capelli e la regolazione a più aree è adatta per tutti i tipi di peli di animali. TosTosTosTosTosTosTosmacchina Infine, quattro pettini di lunghezza diversa, per regolare la lunghezza dei capelli (3/6/9/12 mm).

Tosatrice per cani con display LCD intelligente e stazione di ricarica a 360°: La funzione di promemoria intelligente sul display LCD: tempo della batteria, promemoria oliato, promemoria di ricarica, promemoria di pulizia e funzione di promemoria di blocco possono aiutare a mantenere meglio il tagliacapelli e dare al vostro animale domestico un'esperienza di taglio perfetta.

Andis Macchina AGC2 / 2 GATB velocità Nero 296,66 € disponibile 2 new from 296,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche taglierina senza fili con batteria rimovibile.

Adatto a cani e gatti sensibili al rumore

Batteria agli ioni di litio

Approssimativi 180 minuti

5 velocità regolabili 2500-4500 rpm

Anyoug Tosatrice per Cani Professional,Kit Toelettatura Cani Gatti Animali Tosatore per Cani Pelo Riccio Pelo Lungo Dog Grooming Clippers a 2 velocità Silenzioso e Ricaricabile di Rasoio per Cani 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Lama Affilata]: Anyoug tosatrice per cani professionale è fatto di lame in acciaio ad alto tenore di carbonio. Questa lama taglia i capelli spessi senza strappare o tirare, eliminando qualsiasi intasamento. Questo kit toelettatura cani per animali domestici è perfetto per rifinire gli animali domestici di qualsiasi dimensione e pelo, e il design smussato a forma di R intorno al bordo della lama protegge il tuo animale da eventuali lesioni.

[Pettine Guida Regolabile]: Il kit toelettatura cani animali domestici è dotato di 4 pettini guida regolabili di diverse dimensioni, Il pettine guida regolabile accurato è in grado di fornire un'esperienza di taglio regolare. Tosatrice per cani professionale il suo funzionamento è conveniente, e può tagliare tutto il corpo, viso, orecchie, suole e glutei. Hai solo bisogno di allacciare il pettine guida lungo il bordo della lama per tagliare tutti i tipi di animali domestici di cappotto.

[Motore Potente]: Questo è un kit toelettatura cani appositamente progettato per gli animali domestici. Il motore silenzioso fornisce prestazioni forti e meno vibrazioni.Il suo rumore di lavoro è solo circa 50dB, che è molto tranquillo da usare. Inoltre, il tosatrice per cani professionale domestici ha un buon effetto di dissipazione del calore, in modo che gli animali domestici non possano sentire il calore, il che aiuta il vostro animale a godersi il taglio di capelli tranquillamente.

[Ricarica Rapida]: Il kit toelettatura cani domestici adotta un design ricaricabile e senza fili, dotato di una batteria agli ioni di litio. Una carica completa richiede 4 ore, ma può fornire 240 minuti di potenza operativa. Il display a LED sul tosatore per cani professionale può visualizzare chiaramente la capacità della batteria, e lo stato di carica della tosatrice per cani può essere afferrato in qualsiasi momento durante l'uso, che migliora l'efficienza d'uso della tosatrice per animali.

[Struttura di Alta Qualità]: Questa tosatrice per cani è composta da lame in acciaio inossidabile di alta qualità, aste a cono regolabili e interruttori di potenza. L'asta del cono regolabile può regolare in modo flessibile la lama per facilitare la regolazione dell'altezza della pila e fornire eccellenti prestazioni di taglio. L'interruttore di accensione e spegnimento consente ai tosatrice per cani kit toelettatura cani durare a lungo in uno stato di riposo. READ 40 La migliore cotton fioc del 2022 - Non acquistare una cotton fioc finché non leggi QUESTO!

AIBORS Tosatrice per cani, silenziosa, per cani e cani, per peli lunghi, silenziosa, con cavo da 2,5 m, 8 pettine, sicuro e facile da usare (nero) 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Silenzioso sotto i 50 dB, maggiore comfort: forbici da parrucchiere per cani dotate di un potente motore, lama con ingranaggi Heavy-Duty per un taglio davvero potente, ma a basse vibrazioni ed estremamente silenziose con meno di 50 dB. Design silenzioso e a bassa vibrazione, non causerà alcun panico negli animali, è molto pratico tagliare i capelli.

Cavo lungo 2,5 m, molto adatto per animali domestici. La doppia tensione da 100 a 240 V e una lunghezza del cavo di 98 pollici consentono di muoversi con il vostro animale domestico. La struttura plug-in per cappotti spessi possono fornire una corrente costante di energia elettrica. Non sarete mai disturbati dalla fatica di sostituzione della batteria o interrotti da una batteria scarica. Plug and Play.

32 impostazioni di lunghezza di taglio, tosatrice multifunzione per animali domestici: tosatrice Aibors con 4 pettini guida regolabili (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm), vai con le 4 lame precise con alto contenuto di carbonio (0,5 mm/1,3 mm/2,0 mm/2,5 mm) per una cura delicata delle forbici per cani In 32 Disponibile in diverse lunghezze, per uno styling flessibile in base alla vostra acconciatura per animali domestici.

Lama di precisione e motore ad alte prestazioni da 12 V: la tosatrice per cani AIBORS ha una potenza forte, non si attacca ai capelli senza impigliarsi o tirare. I nostri tagliacapelli per la cura dei cani con lame ad alto contenuto di carbonio rimangono affilati per una cura fluida, che offre al vostro animale domestico una piacevole esperienza e consente un taglio senza problemi. Questo set per la cura degli animali è perfetto per la rasatura del vostro animale domestico di qualsiasi dimensione e spessore dei capelli.

【Affidabile garanzia di 24 mesi】AIBORS lavora da oltre 10 anni su trimmer elettrico per animali domestici. Se avete dubbi sul kit per la cura del cane o tagliacapelli elettrico per animali domestici, non esitate a contattarci e vi forniremo le soluzioni soddisfacenti.

vidaXL Tosatrice per Cavalli 6 pz Animali Grandi 350 W Spazzole Pennello Olio 95,28 € disponibile 11 new from 80,83€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Nero e rosso; Dimensioni valigetta: 43 x 18 x 10 cm (L x P x A); Dimensioni clipper: 30,5 x 6,5 x 6 cm (L x P x A)

Questo set tosatrice per cavalli con 6 pezzi, compatto e molto efficiente, offre ampia potenza e rapidità per affrontare qualsiasi lavoro di tosatura!

Questo set completo di tosatrice per cavalli vi aiuterà a eseguire questo compito in modo efficiente.La combinazione di un involucro sottile con un motore ad alta efficienza, la tosatrice W 350 è abbastanza forte per tagliare il folto pelo del cavallo, e compatta abbastanza per voi senza molto sforzo

Ha una velocità di 2400 RPM, consentendo un'esperienza di tosatura del pelo in modo confortevole per voi così come per il vostro cavallo.Non vi è il minimo rumore e vibrazioni durante l'uso, che si aggiunge al comfort di maneggevolezza

Con oli per lubrificazione il cavo lungo in dotazione, si può affrontare qualsiasi lavoro di tosature esigenti.La tosatrice e gli accessori sono comodamente contenute in una pratica valigetta, in modo da poter comodamente avere tutti gli strumenti necessari con se per la tosa del cavallo.

YISORA Kit per toelettatura e aspirapolvere per animali domestici, Tosatrice per Cani e gatti a pelo lungo Professionale, 5 Strumenti per la toelettatura Per la depilazione di cani e gatti 169,99 € disponibile 2 new from 169,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Ultra Silenzioso】 Questo aspirapolvere per tosatrice per cani e gatti presenta un design silenzioso unico e offre 3 modalità di pulizia: modalità bassa (50 db), modalità standard (55 db) e modalità massima (60 db). Per offrire ai tuoi cani un'esperienza di toelettatura confortevole, presentagliela lentamente e dai loro delizie e amore prima di toelettatura

【Kit per la toelettatura degli e aspirapolvere per peli di animali】 I tradizionali prodotti per la rimozione dei peli di animali domestici e le spazzole per la cura degli animali lasciano sempre molti peli sui vestiti e fanno un pasticcio a casa. Evita le allergie e mantieni la tua casa pulita con questo aspirapolvere per la cura degli animali domestici che aspira i peli sciolti e li taglia direttamente nella scatola dell'aspirapolvere durante la toelettatura e la rifinitura

【Tosatrice Per Cani Pro 5 in 1】 5 strumenti per tosatrice per cani risolvono tutti i tuoi problemi. Usa una spazzola per la bellezza per rimuovere i peli aggrovigliati, usa una spazzola per la depilazione per rimuovere i peli in eccesso, usa un tagliacapelli elettrico per tagliare i capelli, usa una spazzola per pulire per rimuovere i peli dai vestiti dopo che gli animali hanno giocato e usa uno strumento per fessure per rimuovere i peli sul divano.

【Tagliacapelli Elettrici Con 4 Pettini】 Per adattarsi completamente a diversi animali domestici, ti forniamo 4 pettini a clip regolabili (6 mm/12 mm/18 mm/24 mm), adatti per tagliare capelli di diverse lunghezze. Che il tuo animale domestico sia un dispettoso gatto a pelo lungo o un simpatico barboncino dai capelli ricci, puoi personalizzare la sua pettinatura per adattarla alla tua estetica, quindi iniziamo.

【Nuova esperienza di toelettatura degli animali domestici】Rispetto al lungo processo di prenotazione di appuntamenti, pendolarismo e attesa di toelettatura per animali domestici, questo aspirapolvere per la toelettatura degli animali domestici 5 in 1 può svolgere il lavoro più velocemente e facilmente, facendoti risparmiare un sacco di soldi e preziosi volta. YISORA offre 12 mesi di garanzia e un servizio clienti 24*7. In caso di domande, non esitate a contattarci.

