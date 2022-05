40 La migliore north face zaino del 2022 – Non acquistare una north face zaino finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore north face zaino? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi north face zaino venduti nel 2022 in Italia.

The North Face Men Borealis Backpack-RTO-TNF Black 128,90 €

124,00 €

Zaino classico da 28 litri aggiornato con tasche di facile accesso e un sistema di sospensione revisionato. Il sistema di sospensione FlexVent presenta un carré flessibile costruito con spallacci personalizzati stampati a iniezione, un pannello posteriore imbottito in rete e un pannello lombare traspirante. Custodia imbottita per laptop da 15 pollici foderata in pile nello scomparto principale protegge il laptop da urti e cadute. Ampio scomparto principale per libri e raccoglitori. Scomparto frontale con organizzazione interna ha una custodia extra imbottita per tablet

The North Face - Zaino Groundwork, Taglia unica, Nero, 30L 77,95 €

67,00 €

Technologia Migliorata: Lo scomparto anteriore rinnovato semplifica l'organizzazione e include caratteristiche essenziali per riporre oggetti, come le tasche con cerniera di sicurezza, la tasca per tablet e il portachiavi

Ideale per trasportare il tuo portatile: Manica imbottita scorrevole nello scomparto principale che protegge il computer portatile da urti e cadute.

Never Stop Exploring: Tutti i prodotti The North Face sono pensati per essere utilizzati durante le attività all'aria aperta senza rinunciare a stile e qualità

Grande capacità: Uno scomparto secondario ha a disposizione un'organizzazione interna con una tasca sicura con cerniera, una tasca con velcro e delle tasche per le penne

Caratteristiche Aggiuntive: Grazie alla doppia maniglia in fettuccia sul lato superiore, puoi trasportare lo zaino al tuo fianco senza alcuna fatica

The North Face Borealis, TNF Black/TNF Black, OS 100,00 €

BOREALIS CLASSIC. Il nostro amato pacchetto Borealis è stato reinventato e aggiornato. Ora è dotato di un'organizzazione di facile accesso, una sospensione FlexVent super comoda e una orgogliosa approvazione dell'American Chiropractic Association.

Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent aggiornato presenta spallacci articolati, un pannello posteriore arrotondato e linee di cucito, e un morbido tessuto chemise per un supporto confortevole e tutto il giorno.

ORGANIZZAZIONE TOTALE. Due tasche esterne per bottiglie d'acqua doppie come tasche multiuso. Lo scomparto frontale ha una tasca imbottita per tablet e tasche con zip. Una tasca esterna foderata in pile per riporre piccoli oggetti o elettronica.

Comodo trasporto. Per la scuola, il pendolarismo o il viaggio, questo zaino ha una maniglia superiore per una facile presa e una cintura rimovibile in vita per una vestibilità personalizzata. Una cinghia dello sterno con fibbia a fischio aggiunge maggiore sostegno e sicurezza. I dettagli riflettenti a 360 gradi ti aiutano a distinguerti.

CARATTERISTICHE TECNICHE. Dimensioni: 30,5 x 16,5 x 49,5 cm. Manicotto del computer portatile: 34,9 x 28,6 cm. Volume: 28 litri. Il tessuto differisce per colorway.

The North Face - Zaino Unisex Connector, Taglia Unica, Nero, 28L 75,00 €

67,00 €

Tecnologia Migliorata: Il sistema di sospensione FlexVent è caratterizzato da spallacci sagomati a compressione e da un pannello posteriore in rete dotato di uno speciale canale per il supporto della colonna vertebrale

Ideale per trasportare il tuo portatile: Manica imbottita scorrevole nello scomparto principale che protegge il computer portatile da urti e cadute.

Never Stop Exploring: Tutti i prodotti The North Face sono pensati per essere utilizzati durante le attività all'aria aperta senza rinunciare a stile e qualità

Grande capacità: Uno scomparto secondario ha a disposizione un'organizzazione interna con una tasca sicura con cerniera, una tasca con velcro e delle tasche per le penne

Caratteristiche Aggiuntive: L'anello riflettente per agganciare le luci da bicicletta e la cinghia sullo spallaccio ti rendono visibile a 360°, anche in condizioni di scarsa luminosità

The North Face Zaino Unisex Adulto, Rosso, Taglia Unica 100,00 €

Ampia sala principale con organizer, custodia per sacca d'acqua e tasca portatile di varie dimensioni

Stampato a iniezione dovrebbe cinghie con ulteriore strato di schiuma PE per il massimo comfort

Colore: Rosso

The North Face Borealis, Zaino Unisex Adulto, Nero (TNF Black), 28L 129,00 €

Il vano per portatile e tablet imbottito e foderato in pile all'interno dello scomparto principale protegge i dispositivi elettronici da impatti e cadute

Il cordino elastico anteriore funge da portaoggetti esterno

Il cordino elastico anteriore funge da portaoggetti esterno

Tasca esterna foderata in pile per occhiali da sole o dispositivi elettronici
Cintura in vita rimovibile

The North Face - Zaino Fall Line - Zaino Ultraleggero, Riflettente con Tasca per Laptop, Nero 100,00 €

Ideale per trasportare il tuo portatile: Manica imbottita scorrevole nello scomparto principale che protegge il computer portatile da urti e cadute.

Never Stop Exploring: Tutti i prodotti The North Face sono pensati per essere utilizzati durante le attività all'aria aperta senza rinunciare a stile e qualità

Sempre in vista: Anello riflettente per le luci della bici, linguette per le bottiglie d'acqua e spallacci creano una riflettività a 360 gradi

Caratteristiche Aggiuntive: Tasca esterna foderata in pile per occhiali da sole o dispositivi elettronici

The North Face Vault, Zaino Unisex Adulto, Nero (TNF Black), Taglia Unica 105,00 €

Gli spallacci S sono flessibili e si adattano a un'ampia gamma di tipi di corpo

Pulire con acqua calda e detergente

Con una custodia imbottita per laptop

Una tasca con chiusura in Velcro e tasche portapenne

The North Face Zaino Borealis Mini Blu Taglia Misura Unica Cod 52SW-MWE 65,80 €

Color Blu Size Taglia unica

The North Face Women's Borealis, TNFBLACKHTR/BRNTCORALMTLC, One Size 149,90 €

Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent presenta un carré flessibile costruito con spallacci stampati a iniezione, un pannello posteriore imbottito in rete e un pannello lombare traspirante per un supporto confortevole e ventilato.

Organizzazione totale. Due tasche estese in rete per bottiglie d'acqua doppie come tasche multiuso. Lo scomparto frontale ha una custodia extra imbottita per tablet e tasche con cerniera. Una tasca esterna foderata in pile memorizza piccoli oggetti o dispositivi elettronici.

Comodo da trasportare. Per la scuola, il lavoro o i viaggi, questo zaino per pendolari ha una maniglia superiore per una facile presa e una cintura rimovibile in vita per una vestibilità personalizzata. Una cinghia per lo sterno con fibbia a fischietto aggiunge maggiore supporto e sicurezza. I dettagli riflettenti ti aiutano a distinguerti.

Specifiche tecniche. Dimensioni: 50,2 x 33,7 x 24,8 cm. Capacità: 28 litri.

The North Face NF0A3VXFJK3 JESTER BLACK uni Unisex – Adulto 110,40 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Zaino sportivo

Spallacci personalizzati stampati ad iniezione

Pannello lombare altamente traspirante

The North Face Jester, Zaino Unisex Adulto, Nero (TNF Black), Taglia Unica 104,90 €

Con sprone flessibile e spallacci su misura stampati a iniezione

Ampio scomparto principale per libri e raccoglitori

Cordini elastici frontali per capacità esterna

Per adattarsi a strutture fisiche diverse

The North Face Piccolo Explore Fusebox Tote Pendolare Zaino per laptop, Banff Blu/TNF Nero, Taglia Unica 206,19 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impegnarsi quotidianamente. Ultra-resistente e super funzionale, il pacchetto Explore Fusebox da 14 litri porta i tuoi go-to per navigare in città, sia che tu sia su due ruote, quattro o a piedi.

Comodo da trasportare. Gli spallacci imbottiti e le due maniglie con bottoni a pressione in metallo consentono un trasporto comodo e comodo tutto il giorno. Il materiale Base Camp e le due catene esterne a margherita rendono questo pacchetto resistente ed elegante per qualsiasi esplorazione della città.

Organizzazione totale. Lo scomparto principale rettangolare con cerniera di questa confezione contiene elementi essenziali per una giornata in città. Una custodia foderata in pile protegge il tuo laptop da urti e cadute.

PRENDI IL GIORNO. Un elemento essenziale per la vita, questo zaino è un classico di riferimento per il pendolarismo, il lavoro o semplicemente per uscire. Abbinalo alla tua maglietta preferita, felpa o giacca e indossa con orgoglio il distintivo dell'esplorazione con The North Face.

Specifiche tecniche. Dimensioni: 24 x 17 x 39 cm. Custodia per computer portatile: 29 x 22 cm. Capacità: 14 litri. Tessuto: corpo: 900D 100% poliestere con finitura idrorepellente resistente non PFC. Tessuto 100% nylon.

The North Face Zaino Borealis Giallo Taglia Misura Unica Cod 52SE-ZU3 115,00 €

Color Giallo/Nero Size Taglia unica

The North Face Recon, TNF Black/TNF Black, OS 117,68 €

CAMPUS CLASSIC. Sia che tu stia imballando libri e un computer portatile o percorrendo il sentiero per una rapida escursione di giornata tra le lezioni, il Recon è uno zaino versatile da 30L con una migliore organizzazione e un'approvazione dell'American Chiropractic Association.
Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent è dotato di spalline articolate, pann

ORGANIZZAZIONE TOTALE. Due tasche per bottiglie d'acqua a rete estese, si raddoppia facilmente come tasche multiuso. Una tasca esterna foderata in pile contiene occhiali da sole o elettronica e una tasca frontale estensibile con catena a margherita offre ulteriori punti di ciglia.

Pronto alla classe. Un enorme scomparto principale contiene tutti i tuoi libri e raccoglitori necessari per una giornata nel campus e contiene una custodia imbottita per laptop per proteggere il computer da urti e cadute.

CARATTERISTICHE TECNICHE. Peso: 1125 g. Dimensioni: 48,9 x 33 x 17,8 cm. Manicotto del computer portatile: 29,2 x 45 cm. Volume: 30 L. Tessuto: 600D Poliestere Toile, 500D Nylon Oxford Slub, 210D Cordura Nylon Ripstop.

The North Face Jester School Laptop Backpack, Kelp Tan TNF Camo Print/TNF Black, One Size 96,96 € disponibile 2 new from 96,96€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Brand: The north face

Taglia: TU

Colore: Camouflage

Materiale: Cordura

Articolo: NF0A3VXF

The North Face Router, TNF Navy/TNF Black, OS 138,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAMPUS CLASSIC. Il Router, il nostro più grande stile di vita, ha una capacità di 40 litri, idrorepellente e può adattarsi a laptop fino a 17 pollici. Ha anche una ricercata approvazione dell'American Chiropractic Association.

Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent aggiornato ha spallacci articolati, un pannello posteriore arrotondato e linee di cucitura per il massimo comfort e un tessuto chemise soft-touch, tutti certificati dall'American Chiropractic Association.

Organizzazione totale. Questa confezione ha un ampio scomparto principale per libri e raccoglitori, uno scomparto frontale con organizzazione interna e sicura con cerniera e custodia imbottita per laptop, una tasca esterna foderata in pile per oggetti di valore e 2 tasche laterali elasticizzate.

Comodo da trasportare. Per la scuola, il lavoro o i viaggi, questo zaino per pendolari ha una maniglia superiore per una facile presa e una cintura rimovibile in vita per una vestibilità personalizzata. Una cinghia per lo sterno con fibbia a fischietto aggiunge maggiore supporto e sicurezza. I dettagli riflettenti ti aiutano a distinguerti.

Specifiche tecniche. Peso: 1500 g. Dimensioni: 54 x 35,6 x 26,7 cm. Custodia per computer portatile: 26 x 35,6 cm. Volume: 40 L. Tessuto: nylon Oxford 500D, nylon 420D, nylon Cordura 210D Ripstop.

The North Face Vault 26l Zaino One Size Black 76,68 € disponibile 2 new from 76,68€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore zaino trail running del 2022 - Non acquistare una zaino trail running finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Scomparto imbottito per il porta til da 15 pollici nello scomparto principale che protegge il port tipico da urti e cadute

Il sistema di sospensione n Flex VentTM è dotato di spallacci modellati e di un pannello posteriore in rete imbottito con c vertebrale per il massimo supporto e ventilazione.

Due tasche in rete per bottiglie d'acqua.

Il secondo scomparto è dotato di una tasca sicura con cerniera, chiusura in velcro e tasche per la ciotola.

La cinghia riflettente per la luce della bicicletta, le spese riflettenti e le cinghie riflettenti garantiscono un riflesso a 360 gradi.

The North Face Sunder, TNF Black, OS 85,40 € disponibile 2 new from 79,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number NF0A52T7JK3OS-CA Color Colore: Nero Size Taglia unica

The North Face sac à Dos Vault 109,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRONTO DEL CAMPUS. Abbiamo aggiornato il tanto amato pacchetto Vault con una finitura estetica più moderna, idrorepellente, la capacità di rimanere senza supporto e un'ambita approvazione dell'American Chiropractic Association.

TECNOLOGIA FLEX VENT. Il sistema di sospensione FlexVent è dotato di un giogo flessibile costruito con spalline personalizzate stampate a iniezione e flessibili, un pannello posteriore imbottito in rete e un pannello lombare traspirante per un supporto confortevole e ventilato.

DESIGN ORGANIZZATO. Uno scomparto frontale semplifica l'organizzazione mantenendo le caratteristiche essenziali per lo stoccaggio con tasche sicure con zip, custodia per tablet e portachiavi. All'esterno, ha due tasche per bottiglie d'acqua e una catena a margherita per ulteriori punti di ciglia.

TRASPORTO COMODO. Un enorme scomparto principale contiene tutti i tuoi libri per una giornata nel campus e contiene una custodia imbottita per laptop per proteggere il computer da urti e cadute. Le maniglie superiori consentono una facile presa e una cinghia sternale fornisce un supporto aggiuntivo.

SPECIFICHE TECNICHE. Dimensioni: 27,9 x 21,6 x 45,7 cm. Custodia per computer portatile: 29,2 x 27,9 cm. Volume: 26 litri. Tessuto: poliestere riciclato 600D con finitura idrorepellente durevole non PFC.

The North Face Zaino Cryptic, Olive Green Camo 68,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number T93KY7-G2G Model T93KY7-G2G Color Burnt Olive Green/Woods Camo Print Is Adult Product Size Taglia unica

The North Face Jester, Thyme Brushwood Camo Print/TNF Black, OS 104,06 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAMPUS PRONTO. Il pacchetto definitivo per una giornata nel campus presenta una custodia per laptop da 15 pollici, comodi spallacci e un layout ricco di funzionalità. Un ampio scomparto principale contiene libri e raccoglitori, mentre un sistema elastico frontale fornisce spazio esterno.

Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent è dotato di un carré flessibile costruito con spallacci personalizzati stampati a iniezione e flessibili, un pannello posteriore in rete imbottito e un pannello lombare traspirante per un supporto confortevole e ventilato.

ORGANIZZAZIONE TOTALE. Due tasche in rete per bottiglie d'acqua doppie come tasche multiuso. Lo scomparto frontale ha una tasca imbottita per tablet e tasche con zip.

Comodo trasporto. Per la scuola, il pendolarismo o il viaggio, questo zaino ha una maniglia superiore per una facile presa e una cinghia dello sterno con fischio per un maggiore sostegno e sicurezza. I dettagli riflettenti ti aiutano a distinguerti.

CARATTERISTICHE TECNICHE. Dimensioni: 50 x 34 x 19 cm. Volume: 28 litri. Tessuto: poliestere 600D, stampa poliestere 600D, poliestere 300D Heather Poliestere.

The North Face Kuhtai 18, Zaino Unisex-Adulto, Rosso/Grigio, Taglia Unica 65,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il pannello posteriore NextVent in rete sospesa allontana il sudore per un asciutto garantito

Copertura antipioggia inclusa

Più di 3 tasche

Compatibile con sacca di idratazione

The North Face Double Time Pack (marittimo puntini blu blu stampa/marittimo) 67,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche zaino da 20 litri con tasche organizzative

Scomparto principale con zip ha un asimmetrico esterno anteriore con cerniera tasca

Pannello di organizzazione interna e maglia tasca per l'extra storage

Due tasche di bottiglia di acqua di rete

Comodo pannello dorsale cucito-schiuma e spallacci

The North Face Explore Fusebox Daypack—L, Evergreen/TNF Black, OS 303,63 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impegnarsi quotidianamente. Ultra resistente e super funzionale, il pacchetto Explore Fusebox trasporta tutto ciò di cui hai bisogno quando sei in città, sia che si tratti di quattro ruote, due o a piedi.

Organizzazione totale. Lo scomparto principale rettangolare con cerniera di questa confezione contiene elementi essenziali per una giornata in città. Una custodia foderata in pile protegge il tuo laptop da urti e cadute.

Comodo da trasportare. Gli spallacci imbottiti e le due maniglie con bottoni a pressione in metallo consentono un comodo e comodo trasporto tutto il giorno.

Durevole ed elegante. Il materiale Burly 900D Base Camp e due catene esterne a margherita rendono questo pacchetto resistente ed elegante per qualsiasi esplorazione della città.

Specifiche tecniche. Dimensioni: 32 x 19 x 47 cm. Custodia per computer portatile: 36 x 30 cm. Capacità: 26 litri. Tessuto: corpo: 900D 100% poliestere con finitura idrorepellente resistente non PFC. Tessuto 100% nylon.

The North Face Zaino per laptop per pendolari, Goblin Blu/Ghiaia/Giallo Citrino 127,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAMPUS PRONTO. Il Tote Pack è un moderno bagaglio a mano. Facile accesso e con un pannello posteriore imbottito, questo zaino è ideale per l'aula e dopo uscire al quad.

Comodo da trasportare. Per scuola, pendolarismo o viaggi, un pannello posteriore imbottito e spallacci stabiliscono lo standard per un comodo trasporto. Le maniglie della borsa con chiusura a scatto consentono una moltitudine di opzioni di trasporto.

Conservazione sicura. Lo scomparto principale con cerniera consente un facile accesso ai tuoi effetti personali. L'ampia apertura consente di visualizzare il contenuto della confezione e afferrare ciò di cui hai bisogno.

PRENDI IL GIORNO. Un elemento essenziale per lo stile di vita, questa borsa è un classico di riferimento per la scuola, i viaggi o semplicemente per uscire. Abbinalo alla tua maglietta preferita, felpa o giacca e indossa con orgoglio il distintivo dell'esplorazione con The North Face.

Specifiche tecniche. Dimensioni: 25 x 11 x 37 cm. Custodia per computer portatile: 27 x 25 cm. Capacità: 14,5 litri. Tessuto: 600D 100% poliestere riciclato erica con finitura idrorepellente resistente non PFC (non-PFC DWR).

The North Face Women's Vault, Laurel Wreath Green/Asphalt Grey, OS 82,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VAULT CLASSIC. Abbiamo aggiornato il tanto amato pacchetto Women's Vault con stoccaggio semplificato, una finitura idrorepellente, la capacità di stare non supportato e un'ambita approvazione dell'American Chiropractic Association.

Tecnologia Flex Vent. Il sistema di sospensione FlexVent presenta un carré flessibile costruito con spallacci personalizzati stampati a iniezione e flessibili, un pannello posteriore imbottito in rete e un pannello lombare traspirante per un supporto confortevole e ventilato.

Design organizzato. Uno scomparto frontale semplifica l'organizzazione mantenendo le caratteristiche essenziali per riporre gli oggetti con tasche con cerniera di sicurezza, una custodia per tablet e un portachiavi. All'esterno, ha due tasche per bottiglie d'acqua e una catena a margherita per aggiungere punti di ciglia.

CAMPUS PRONTO. Un enorme scomparto principale contiene tutti i tuoi libri per una giornata nel campus e contiene una custodia imbottita per laptop per proteggere il computer da urti e cadute. Le maniglie superiori consentono una facile presa e una cinghia dello sterno fornisce un supporto extra.

Specifiche tecniche. Dimensioni: 27,9 x 20,3 x 44,5 cm. Custodia per computer portatile: 29,2 cm x 27,9 cm. Capacità: 21,5 litri. Tessuto: poliestere riciclato 600D con finitura idrorepellente durevole (non PFC, DWR).

The North Face, Vault, Zaino, Unisex adulto, Blu (Cosmic Blue/Bomber Blue), Taglia unica 99,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di bretelle FlexVent dotato di spallacci a compressione e di pannello imbottito posteriore in rete con canale per colonna vertebrale

Scomparto per laptop staccabile e imbottito all'interno dello scomparto principale per proteggere il portatile da urti e cadute

Scomparto secondario dotato di organiser interno con una tasca di sicurezza con cerniera, una tasca con chiusura e tasche portapenne

Passante per le luci da bici, le linguette per le bottiglie dell'acqua e gli spallacci per creare una riflettività a 360° READ 40 La migliore zaino trail running del 2022 - Non acquistare una zaino trail running finché non leggi QUESTO!

North Face Hot Shot Zaino, Blu (Urbnnvy/Banffbl), Taglia Unica 119,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abborda tutte le necessità di un atleta in quanto alla durabilità, traspirazione, mobilità e leggerezza nei suoi capi d'abbigliamento

L'apertura anteriore a D è dotata di organiser interno con tasca per dispositivi mediatici foderata in pile

La tasca per laptop imbottita e foderata in pile nello scomparto principale protegge il computer da urti e cadute

Le due tasche laterali opache in rete elasticizzata racchiudono discretamente il loro contenuto

The North Face T0CWT51VA, Unisex - Adulto, Multicolore, Taglia unica (LXL) 263,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di sospensione Optifit per garantire una vestibilità comoda e sicura in ogni momento.

Apertura superiore

Materiali di alta qualità.

Scomparto per trasportare il sacco a pelo con ingresso separato.

Ampio accesso a pannello

