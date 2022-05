40 La migliore offerte di telefonia del 2022 – Non acquistare una offerte di telefonia finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore offerte di telefonia? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi offerte di telefonia venduti nel 2022 in Italia.

Blackview A55 Pro Android 11 Smartphone, 6.52'' HD+ Cellulari in Offerta, 4780mAh Batteria Octa Core, 4GB RAM + 64GB ROM/1TB Espandibile, 13MP+5MP, Dual SIM 4G Telefono Cellulare, Face ID/3 Slot 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【6.52" HD+ PARAVENTO E 9.2 MM SOTTILE ED ELEGANTE CORPO】Lo schermo waterdrop da 6,52" di Blackview A55 Pro Cellulari Offerte, Risoluzione 720*1600, rende una chiarezza distinta e I colori vivaci. Con un peso di soli 196 grammi, il design sottile unibody da 9,2 mm con lati splendidamente curvi rende la presa più raffinata e confortevole. Il design estetico 3D di A55 Pro cellulare ti concede una naturalezza incredibile nel palmo della tua mano.

【BATTERIA GRANDE 4780MAH】Lo Blackview A55 Pro cellular offert è dotato di una batteria da 4780mAh, che consente di lavorare più a lungo senza spegnersi. Consentendo oltre un giorno di utilizzo intenso. La batteria del telefono cellulare A55 Pro può garantire 7.5 ore di visione di video HD online o 6 ore di esperienza di gioco.

【L'ULTIMO SISTEMA ANDROID 11】Blackview A55 Pro Smartphone - Blackview si concentra sempre sul miglioramento dell'esperienza utente e ha sviluppato il sistema operativo Doke. Lo smartphone Blackview A55 Pro 4G è dotato di un processore octa-core con elevate prestazioni di calcolo e basso consumo energetico. Accoppiato con il sistema Doke 2.0 basato su Android 11 per garantire prestazioni fluide.

【4GB + 64GB/1TB E DESIGN A DOPPIA SCHEDA】4GB di spazio di archiviazione e 64GB di memoria estesa massima. Per finire, goditi giochi e visualizzazioni senza ritardi con un potente processore octa core, fornendo prestazioni più veloci e risparmio energetico per lo A55 Pro smartphone offerta. Blackview A55 Pro adotta il design dello slot per schede 2+1. Possiamo utilizzare due schede SIM contemporaneamente e utilizzare una scheda TF per espandere lo spazio di archiviazione a 1TB.

【13MP+5MP/FACE ID/SBLOCCO TRAMITE IMPRONTE DIGITALI】Blackview A55 Pro offerta del giorno La fotocamera posteriore da 13MP può catturare momenti meravigliosi. La fotocamera frontale da 5MP migliora ulteriormente la chiarezza e la delicatezza dei tratti del viso. Realizza video e foto creativi per ricordare i momenti migliori. Sblocca il telefono in modo più rapido e sicuro con le ultime novità in fatto di riconoscimento facciale e sblocco delle impronte digitali.

Blackview A70 Pro Smartphone con 6.51”HD+, 4GB/32GB,256GB Espandibile, 5380mAh, Tripla Fotocamera 13MP+5MP, Dual SIM 4G Telefono Cellulare, Android 11, 5G WIFI/Face ID/Fingerprint/GPS/3 Slot 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Leggero e di Classe】Blackview A70Pro telefono cellulare mostra la sua personalità vibrante, presenta finiture lucide, riflessi profondi ed è disponibile in una scelta di 4 colori freschi: Fantasia Nero, Verde Menta, Rosso Guava, Blu Sfumato. Con un peso di 205g, il design sottile unibody da 9,6 mm con lati ben curvi lo rende più delicato e comodo da impugnare. È uno smartphone economico con un aspetto elegante e fantastiche funzionalità per tutti.

【Android 11 Sistema & 4GB RAM+32GB ROM & 5380mAh Batteria】Blackview A70Pro smartphone 4G con processore Unisoc T310 ,essendo il primo chip LTE a quad-core al mondo con il core grande introdotto, raggiunge prestazioni di calcolo elevate e un consumo energetico inferiore. 4GB RAM e 32GB di memoria ROM, espandibile a 256GB tramite funzionalità microSD con batteria da 5380mAh, soddisferà le esigenze quotidiane di base. Con sistema Doke 2.0 basato su Android 11 per garantire prestazioni fluide.

【Schermo HD+ da 6.517 pollici & Tripla Fotocamera da 13MP & Face ID e Sblocco Tramite Impronte Digitali】87.6% da schermo a corpo sul display Waterdrop da 6.517 pollici, proporzioni 20:9, risolto in HD+(720 x 1600), rende i dettagli vividi con colori ricchi e brillanti contrasto. La tacca a goccia d'acqua ospita l'auto-fotocamera da 5MP anche per videochiamate e sblocco facciale,fotocamera posteriore da 13MP con flash per catturare splendide viste con modalità pro, modalità notturna.

【Dual SIM 4G & 2.4G/5G Doppia Banda WIFI +GPS + Bluetooth 5.0】Blackview A70Pro cellulari in offerta dotato di doppia SIM 4G,Possiamo utilizzare una SIM per il lavoro e un'altra per l'intrattenimento, passare facilmente tra le due SIM per il tuo bisogno. Con il triplo sistema di navigazione GPS, GLONASS e Beidou, sentiti libero di esplorare l'ignoto senza perdere la strada. Opzioni di connettività con 2.4G/5G Doppia Banda WI-FI e bluetooth 5.0 per rendere lo stile di vita più conveniente.

【Custodia protettiva gratuita & Due anni di garanzia】Blackview A70Pro smartphone offerta del giorno viene fornito con una custodia protettiva gratuita per proteggere il tuo smartphone. Non solo, forniamo due anni di garanzia e supporto tecnico a vita per fornire una doppia protezione. Blackview è un marchio tecnologico che si concentra sul prodotto prestazioni, design, qualità e servizio.Benvenuto per l'acquisto e senza preoccupazioni!

Smartphone, Blackview A55 Cellulari con 6.5" HD+, 4780mAh, 3GB RAM +128GB Espandibile, Tre Telecamere 8MP, Dual SIM 4G Telefono Cellulare, Android 11, 3 Slot/5G-WiFi/GPS/Face ID 109,99 € disponibile 2 new from 109,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Android 11 Smartphone, Doke OS 2.1】Blackview si è concentrata sull'esperienza utente, Doke OS 2.1 in base all'ultimo sistema Android 11, qual è la diversa esperienza del nuovo aggiornamento! I punti salienti del sistema sono: notifica a bolle, screenshot lunghi, intrattenimento a doppio schermo, modalità scuro, frigorifero, muoversi a un tasto, ecc. Ti dà un'esperienza più conveniente, sicura e fluida.

【6.528" Schermo, Tripla Fotocamera 8MP, Face ID】6.528 "Schermo di gocciolamento dell'acqua ultra HD, risoluzione 720*1600 HD, sensibile alla reazione, dandoti un'esperienza visiva vivida. Tripla Fotocamera 8MP, puoi catturare i dettagli in giro, prendere foto chiari e luminose. Funzione di riconoscimento del viso sicuro e veloce, sbloccando i telefoni cellulari solo un secondo!

⚡⚡【4780mAh, Processore Quad-core, 3GB RAM】Blackview A55 cellulare in offerta è dotato di una grande batteria di 4780mAh, 552h Standby, 18h Chiamata. Attraverso il processore Quad-Core MT6761V, la frequenza è alta come 2,0GHz, utilizzando un processo 12nm. Smartphone offerta montato 3+16GB di memoria (esteso a 128GB)Le più applicazioni possono essere eseguite rapidamente, ridurre la perdita della batteria per garantire che le tue esigenze siano soddisfatte per un lungo periodo.

【2+1 Design, 5G-WiFi, Navigazione】A55 telefono cellulare utilizza una progettazione di slot da 2+1 scheda, è possibile utilizzare 2 schede nano SIM e 1 scheda Micro SD allo stesso tempo. 5G WiFi rende il lavoro più efficiente, la vita è più conveniente. E supporta più sistemi di navigazione: GPS / GLONASS / BEIDOU; I sistemi di identificazione accurati del posizionamento pianificano rapidamente la direzione e il percorso corretti.

【Squisito, 3.5mm Jack, 2 Anni di Garanzia】Il grande schermo e l'ispirazione del design multicolore fanno smartphone A55 più alla moda, unico, mostrando pienamente la tua vitalità. Jack per cuffie da 3,5mm consente di godere di una chiara esperienza musicale e video(Non includere le cuffie). Intanto, offriamo 2 anni di servizio post-vendita. Per eventuali problemi nel processo di utilizzo degli smartphone, vi preghiamo di contattarci in tempo per ottenere soluzioni professionali.

OSCAL C20 Android 11 Smartphone con 6.1" HD+ Schermo, ROM 32GB+128GB Espandibile, Quad-Core, 3380mAh Batteria, 5MP+2MP, 3G Dual SIM Telefono Cellulare, Face ID/GPS/3 Slots -Blu 86,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design e colori leggeri e di classe】OSCAL C20 economici smartphone mostra la sua personalità vibrante,presenta finiture lucide, riflessi profondi ed è disponibile in una scelta di 4 colori freschi.Puoi scegliere una tonalità che si abbini al tuo stile:Airy Blue, Lavender Purple,Verde mela e nero di mezzanotte.Con un peso di soli 152g,il design unibody con i lati ben curvi lo rende più delicato e confortevole.È uno smartphone economico con un aspetto elegante e ottime funzionalità per tutti.

【Android 11 Sistema & 32GB ROM & 3380mAh Batteria】OSCAL C20 smartphone in offerta con processore quadcore Unisoc SC7731E per le sue eccellenze in termini di prestazioni (+ 20%) ed efficienza (-30% di consumo energetico) rispetto ai chip più popolari nella stessa fascia di prezzo. Il 1GB RAM e 32GB di memoria ROM, espandibile a 128GB tramite funzionalità microSD con batteria da 3380mAh, soddisferà le esigenze quotidiane di base. con sistema Android 11 per garantire prestazioni fluide.

【Schermo HD+ da 6.088 pollici & Fotocamera da 5MP + 2MP & Riconoscimento del viso 】85% da schermo a corpo sul display Waterdrop da 6,088 pollici, risolto in HD + (720 x 1560 pixel), rende i dettagli vividi con colori ricchi e brillanti contrasto. La tacca a goccia d'acqua ospita l'auto-fotocamera da 2MP anche per videochiamate e sblocco facciale, la fotocamera posteriore da 5MP per catturare splendide viste con modalità pro, modalità notturna, time lapse e modalità panoramica.

【Dual SIM 3G & WIFI +GPS + Bluetooth 4.2】OSCAL C20 telefoni cellulari in offerta dotato di doppia SIM 3G, Wi-Fi, GPS e Bluetooth 4.2.Possiamo utilizzare una SIM per il lavoro e un'altra per l'intrattenimento, passare facilmente tra le due SIM per il tuo bisogno. Con il triplo sistema di navigazione GPS, GLONASS e Beidou, sentiti libero di esplorare l'ignoto senza perdere la strada. Opzioni di connettività con WI-FI e bluetooth 4.2 per rendere lo stile di vita più conveniente.

【Custodia protettiva gratuita & Due anni di garanzia】Lo OSCAL C20 cellulare android 11 offerta viene fornito con una custodia protettiva gratuita per proteggere il tuo smartphone. Non solo, forniamo due anni di garanzia e supporto tecnico a vita per fornire una doppia protezione. OSCAL è un marchio tecnologico che si concentra sul prodotto prestazioni, design, qualità e servizio.Benvenuto per l'acquisto e senza preoccupazioni!

Blackview BV4900 Pro 2022 Rugged Smartphone 4GB + 64GB Octa-core Android 10 Cellulare Offerta, Fotocamera da 13MP +5MP Schermo da 5,7" HD+ Batteria da 5580mAh Dual 4G Cellulare in Offerta, Verde 164,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nuovo aggiornamento Design a protezione completa a 360 °】 Illuminato dalla struttura stabile e sofisticata della capsula spaziale, 27 aggiornamenti sulla costruzione integrale del telefono cellulare impermeabile BV4900 Pro che potresti nemmeno notare, apportano un enorme miglioramento alla capacità di far fronte immersione in acqua, cadute, urti. E ha realizzato il cellulare BV4900 Pro di grado militare per resistere a temperature estreme tra -22 ° F (-30 ° C) e 122 ° F (50 ° C).

【ROM Android 10 e 4 GB + 64 GB】 Il telefono Android robusto Blackview BV4900 Pro sbloccato è dotato di processore MT6761 per offrire una velocità di gestione rapida e fluida, consente di eseguire multitasking. La memoria interna da 4 GB + 64 GB può soddisfare totalmente il tuo uso quotidiano, archiviare i file, le immagini, la musica che desideri, mentre l'espansione di memoria da 128 GB supportata migliorerà notevolmente lo spazio di archiviazione.

【Doppia fotocamera da 13 MP + 5 MP + Sblocco con il viso】 Il telefono cellulare Blackview BV4900 Pro è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP è impostata per catturare grandi momenti e una fotocamera da 5 MP frontale per sbloccare rapidamente il viso e selfie squisiti. I metodi di sblocco facciale possono anche fornire maggiore sicurezza alla tua proprietà e alla tua privacy, 0,2 secondi con lo sblocco facciale.

【Batteria grande da 5580 mAh e corpo tascabile da 5,7 pollici】 La durata della batteria del telefono cellulare robusto BV4900 Pro è superiore alla media grazie alla sua batteria a lunga durata da 5580 mAh, che ti consente di lavorare più a lungo e di essere connesso al resto del mondo senza interruzione. Mentre le dimensioni tascabili da 5,7 pollici ti consentono di usarlo con una mano più comodamente e non devi preoccuparti di non avere un posto dove metterlo.

【Doppia rete globale 4G + GPS + NFC + due anni di garanzia】 Il telefono cellulare sbloccato globale Blackview BV4900 Pro può funzionare con GSM WCDMA e LTE nella maggior parte dei gestori. Forniamo una garanzia di 24 mesi, se avete domande sul telefono cellulare, contattateci liberamente.

Cellulare in Offerta, Ulefone Note 7 Smartphone Economici Android 9.0, Tre Telecamere Posteriori 8M/2M/2M, Tre Slot Per Schede, 16GB ROM 64GB Espandibili, 3500mAh, 6,1 Pollice, Face Unlock/GPS-Nero 92,99 €

79,04 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tripla telecamera】Come telefono economico e semplice da usare, Ulefone Note 7 è dotato di una tripla fotocamera per ottenere di più. Fotocamera principale da 8 MP e 2 fotocamere secondarie migliorano la qualità e la nitidezza delle foto a un livello eccellente. Il flash posteriore e l’effetto bokeh garantiscono la migliore immagine del vostro viaggio. Dimentica la tradizionale doppia fotocamera e prova Note 7.

【Design Waterdrop】 Ulefone Note 7 aggiunge una modalità a schermo intero da 19,2: 9 Waterdrop-Incell da 6,1 pollici. La pattumiera Waterdrop, offre un'esperienza visiva rivoluzionaria rispetto agli altri schermi a U Kerb. Ogni dettaglio o contenuto può essere ingrandito, poiché lo schermo è sufficiente per te. Merita una migliore esperienza visiva, sia che si tratti di adolescenti, adulti o anziani.

【 Minore carico e viaggio】 Android 9 Pie, insieme a 1 GB di RAM + 16 GB di memoria ROM, che offre una notevole esperienza di funzionamento del sistema e prestazioni altamente efficienti. Grazie al sistema Android Go, il Note 7 è il 15% più veloce rispetto ad altri normali telefoni Android. Puoi goderti la tua musica, film, giochi e social media senza dover utilizzare un costoso telefono cellulare.

【3G sbloccato, 3 slot per schede】Dual SIM Dual Standby. È possibile utilizzare il telefono senza preoccupazioni, sia che tu vive in Germania o in viaggio. Compatibile con la maggior parte dei gestori di rete come EE, O2, Vodafone, Three (TRE), Virgin, Orange, T-Mobile, A1, Magenta Telekom, Proximus, TDC, Telia e così via. Note 7 dispone inoltre di 3 slot per schede indipendenti per 1 x Namo SIM, 1 x Micro SIM e 1 x TF. Non è necessario sostituire frequentemente le carte.

【Più benefici】 - Come un telefono di base economico per tutti i Note 7 dispone di una funzione di sblocco del viso e di una batteria da 3500 mAh. Ha anche una funzione intelligente chiamata "Duraspeed". È stato progettato per proteggere la batteria dopo 15 minuti quando lo schermo è bloccato. In questa modalità Il telefono non ti avvisa di nuovi messaggi da parte di app di terze parti (WhatsApp, Skype, FB, YouTube, ecc). READ 40 La migliore scheda audio del 2022 - Non acquistare una scheda audio finché non leggi QUESTO!

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, White [Versione Italiana] 2021 249,90 €

169,89 € disponibile 49 new from 169,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Amplia la visuale con il display Infinity-V da 6,6 pollici¹ del cellulare Galaxy A22 5G e scopri cosa ti sei perso finora

Con la rete di telefonia mobile di nuova generazione, la potenza del 5G² cambia il modo in cui vivi e condividi i contenuti

La batteria (tipica) da 5.000mAh³ ti regala ore di autonomia, e grazie ad una ricarica rapida adattiva fino a 15W, il tuo telefono Galaxy A22 5G torna velocemente alla piena carica!

Lo smartphone Android Galaxy A22 5G unisce la potenza del processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, per prestazioni veloci ed efficienti. Sfrutta una memoria interna da 64GB⁴ o aggiungi spazio extra con una scheda microSD⁵ fino a 1 TB

Scarica le nuovissime app di Google sul sistema operativo Android del tuo Galaxy A22 5G

DOOGEE X95 4G Smartphone Economici[2022], 4350mAh Batteria Cellulari, Quad-Core 256GB Espandibili 6,52"HD+Schermo Cellulare, 3GB+16GB, 13MP+5MP, Android 10 Dual SIM Telefoni,Sblocco Facciale,GPS,Verde 104,99 €

89,24 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈️[3 GB + 16 GB + Quad Core]Il nuovo telefoni economici intelligente a buon X95 aggiornato ha un grande miglioramento nel chip e nella memoria. Dotato di una versione aggiornata del chip quad-core MT6761V e di 3 GB di RAM, le prestazioni del telefono sono state notevolmente migliorate. Supporta più applicazioni per funzionare senza problemi senza ritardi. Con 16 GB di memoria e 256 GB di memoria espandibile, puoi scaricare video e musica come preferisci.

[Grande Batteria da 4350 mAh, Esperienza di Intrattenimento Illimitata]Lo smartphone X95 aggiornato ha una batteria integrata da 4350 mAh che offre 12 giorni di autonomia in standby. Con la ricarica rapida cablata da 10 W, può essere ricaricata completamente all'istante. Una singola carica ti consente di ascoltare canzoni, chattare e inseguire drammi dalla mattina alla sera e liberarti dell'ansia della batteria. Il smartphone economic X95 è la scelta migliore.

[Schermo a Goccia d'acqua da 6,52 Pollici, la Migliore Esperienza Visiva]Il telefono intelligente ed economici X95 aggiornato utilizza uno schermo a goccia d'acqua ad alta definizione da 6,52 pollici, che è più grande dello schermo precedente.Risoluzione 540 * 1200 e rapporto schermo fino al 95%, ti offre un divertimento visivo coinvolgente. Il design del corpo del telefono cellulare ultrasottile da 8,9 mm è conforme alla tendenza dei tempi ed è più comodo da tenere in mano.

[Fotocamera Posteriore Tripla AI da 13 MP, Riconoscimento Facciale] DOOGEE X95 smartphone ha una fotocamera posteriore AI da 13 MP, le foto scattate sono più chiare e vere. La fotocamera frontale da 5 MP può registrare chiaramente ogni tuo sorriso in movimento. Il telefono supporta il riconoscimento e lo sblocco intelligente del volto e sono necessari solo 0,1 secondi per sbloccare rapidamente il telefono.

[Android 10 + GPS + SIM 4G] Lo smartphone DOOGEE X95 aggiornato è dotato del sistema intelligente Android 10, più applicazioni possono essere commutate liberamente, l'interfaccia operativa è più concisa e la tua privacy è meglio protetta. Due slot per schede SIM 4G, supportano dual standby dual card. Allo stesso tempo, il telefono cellulare supporta quattro sistemi di navigazione: GPS | GLONASS | Galileo | Beidou, per fornirti una pianificazione dell'itinerario più accurata.

3G Cellulari e Smartphone, 5.0’’ IPS Display, Android OS, 4GB ROM/32GB Espandibili, Batteria 2800mAh, Dual SIM Doppia Fotocamera Telefono Cellulare in Offerta GPS WIFI Bluetooth (Rino4-Red) 65,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dual SIM Dual Standby 5.0 inch 3G Smartphone: Telefonia mobile supporta dual standby dual card, ha 3 slot (2 Sim + 1 Tf card), può inserire due schede SIM e supporta più bande di frequenza, il che può migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro e risparmiare denaro Mi sono preso la briga di sostituire la scheda SIM per i viaggi di lavoro. Non importa dove ti trovi, puoi provare Internet veloce, che raddoppierà il comfort della tua vita e del tuo lavoro.

Memoria : Cellulare Offerta di 1 GB di RAM + 4 GB di ROM. Dopo aver inserito la scheda di memoria, la memoria può essere espansa fino a 32GB.

✈️Android OS: Dotato Android 6.0, funziona in modo più fluido e con maggiore risparmio energetico e può utilizzare facilmente più programmi contemporaneamente. È compatibile con Google Play e puoi scaricare ciò di cui hai bisogno. Applicazioni, come: Whatsapp, Facebook, ecc.

Fotocamera: È dotato di doppia fotocamera posteriore da 5 MP e fotocamera frontale da 2 MP, che può regolare automaticamente la messa a fuoco e catturare rapidamente la scena.Utilizzato per scattare foto o registrare video. La fotocamera frontale da 2 MP è ideale per effettuare videochiamate con la famiglia e gli amici.

Batteria efficiente e durevole: È dotato di una batteria da 2800 mAh in grado di soddisfare la modalità standby a lungo termine. Adotta la modalità di risparmio energetico e non richiede ricariche frequenti. se lo stai usando Se hai domande durante il processo, ti preghiamo di contattarci prima, risponderemo alle tue domande entro 12 ore.

4G Smartphone Offerta del Giorno, 6.3’’Android 9.0, 3GB RAM-32GB ROM/64GB Espandibili, Cellulari Offerte Dual SIM Doppia Fotocamera 4600mAh Face ID Telefono Cellulare in Offerta GPS WIFI (blu) 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multilingua e accessori multipli:Cellulare offerta sono supportate quasi tutte le lingue; e forniamo confezioni con copertina rigida: 1 * telefono cellulare, 1 * custodia trasparente per cellulare, 1 * pellicola protettiva in vetro, 1 * auricolari, 1 * cavo USB, 1 * Testa di ricarica del telefono cellulare, 1 * manuale.

Smartphone con doppia scheda SIM: Smartphone in offerta con 3GB di RAM + 32 GB di memoria ROM, puoi anche espandere a 64 GB tramite scheda SD, doppia scheda dual standby, puoi scaricare le tue applicazioni preferite, come WhatsAPP, Facebook, ecc.

Smartphone Android 9.0: Smartphone offerta del giorno utilizza un processore quad-core da 1,5 GHz, più metodi di sblocco, sblocco facciale con impronte digitali reali, non solo puoi sbloccare facilmente e rapidamente, ma anche proteggere meglio la tua privacy.Il telefono è dotato dell'ultimo Android Versione 9.0, puoi scaricare il software di cui hai bisogno nel Store.

Doppia fotocamera: Telefono Cellulari sbloccato economico ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel che ti consente di scattare foto più nitide, modalità panoramica, fotocamera ad alta definizione, obiettivo ottico, messa a fuoco rapida e flash integrato; la parte anteriore da 5 megapixel può aiutarti a registrare ogni bel momento , diventerai il tuo ricordo eterno.

Batteria da 4600 mAh: Smartphone offerta 4g dotato di una batteria da 4600 mAh, adotta una gestione intelligente del risparmio energetico, blocca le applicazioni inattive, riduce la cache eccessiva e consente di risparmiare più energia e ha un lungo tempo di standby, che può soddisfare le tue esigenze di viaggio e di lavoro ed evitare di più problemi di ricarica secondaria。

Smartphone Offerta del Giorno, 6.1" IPS Display, 4GB ROM Smartphone Android Cellulare Dual SIM Economici Telefoni Mobile 3800mAh Batteria 3G Cellulari (S21+Uitra Black) 66,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Big Touchscreen Android Mobile Phone,6.1 Inch Full Display HD IPS Touchscreen, il miglior regalo per gli anziani e i bambiniᧀpuò anche essere usato come un cellulare di riserva.

Sistema operativo Android;Caricato con il sistema Android più stabile e liscio, meno bug rispetto al nuovo sistema operativo, rende la tua vita più conveniente.Nota:Il sistema operativo di questo telefono è Android 6.0, e il sistema Android non è aggiornato)

Dual Cameras;Camera posteriore 5.0MP+Front Camera 5.0MP,Questa fotocamera innovativa è adatta alla stessa luce sensibile dell’occhio umano, le foto della nuova fotocamera scattate in condizioni di luce basse e luce luminosa sono più nitide e realistiche.

3800 mAh Efficiente Batteria;può essere caricato a pieno titolo in 2 h-3 h e fornire fino a tre giorni di attesa e 1 giorno efficiente per l’uso quotidiano, al fine di prolungare la durata della batteria, il tempo di ricarica non dovrebbe superare tre ore ogni volta.

Quality after-sales service; If you have any questions, please email us first. we will give you the best solution to make you 100% satisfied.

Smartphone OUKITEL C21 Pro Android 11 Smartphone Offerta,4GB RAM 64GB ROM 6,39 Pollici HD+ Schermo Telefono Cellulare 4G Dual SIM, Batteria 4000mAh, Face ID e Impronta Digitale GPS OTG Verde 163,99 €

139,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema operativo Android 11】Lo smartphone OUKITEL C21 Pro utilizza l'ultimo sistema operativo Android11, supporta il multi-tasking a schermo diviso, la registrazione dello schermo integrata e altre funzioni di scelta rapida. Ti offrirà un'esperienza Android più semplice, intelligente e pratica. Il telefono è dotato di un processore octa-core MT6762D Cortex A53 integrato, che offre un'esperienza di gioco e visualizzazione fluida.

【Schermo perforato ad alta definizione da 6,39 pollici】Lo cellulare OUKITEL C21 Pro è dotato di uno schermo ad alta definizione da 6,39", un rapporto di aspetto 19,5:9 e una risoluzione ad alta definizione 1560 * 720, che rendono qualsiasi video una grande esperienza. Lo smartphone C21 Pro può regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità esterna, riducendo così l'affaticamento degli occhi.

【4 GB RAM + 64 GB ROM】I 4 GB di memoria in esecuzione di C21 Pro cellulari in offerta fanno funzionare tutto senza intoppi e goditi 64 GB di spazio di archiviazione per archiviare tutti i tuoi video, foto, applicazioni, ecc. Soprattutto, usa il potente processore octa-core MT6762D Cortex A53 per goderti giochi e visualizzazioni senza latenza . Allo stesso tempo, lo telefono C21 Pro supporta la scheda SD per espandere la memoria a 256 GB.

【Batteria grande da 4000 mAh】La grande batteria da 4000 mAh dello cellulure offerta OUKITEL C21 Pro può fornire una durata della batteria di un giorno o più. Ricarica rapida da 10 W, tieni il cellulare sempre al tuo fianco e soddisfa le tue esigenze di standby a lungo termine.

【Design alla moda + corpo ultrasottile】L'aspetto del telefono cellulare OUKITEL C21 Pro è molto delicato, leggero (192 g) + corpo ultrasottile (9 mm). Dotato di una copertura in vetro curvo 2.5D e di un display HD+ da 6,39 pollici, può darti un'eccellente sensazione di mano. Allo stesso tempo, il design sottile facilita l'utilizzo con una sola mano.

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Cosmos Black 349,00 €

231,00 € disponibile 28 new from 230,00€

44 used from 203,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche la CPU dello Snapdragon 778G 5G contiene un core principale Cortex-A78 con velocità di clock di 2,4 GHz, aumentando le prestazioni del 40%

Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz: Può presentare colori vivaci proprio come li vedi nel mondo reale e fornire uno scorrimento ultra fluido in ogni fotogramma. Te ne innamorerai a prima vista

Carica SuperDart a 65W: riesce a ricaricare il tuo telefono al 100% in 33 minuti

la fotocamera principale da 64MP può scattare foto ad alta risoluzione 9248x6936 che possono soddisfare I requisiti delle pubblicità per esterni e delle copertine per riviste ad alta definizione

Auricolari in omaggio all'interno della confezione

Blackview A70 Android 11 Telefono Offerta, Schermo HD+ 6,5’’,8,3mm Sottile, Batteria Massiccia 5380mAh, Octa Core 3GB 32GB, 13MP+5MP,Smartphone DUAL SIM 4G, Sblocco Facciale Impronta Digitale Verde 114,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【Batteria Massiccia da 5380 mAh, Tempo di Standby Super Lungo Fino a 29 Giorni:】Immagina un telefono con una capacità della batteria del 30% superiore alla media, A70 ti consente di superare facilmente da 2 a 3 giorni con una batteria ad alta capacità da 5380 mAh. Non c'è bisogno di portare un ingombrante power bank ogni volta che esci. (29 giorni in standby, 22 ore in chiamata)

★【Android 11, vai a ciò che è Importante:】Prova il primo smartphone Android 11 al mondo. Sappiamo che un sistema operativo fluido e intuitivo è davvero importante per un'esperienza telefonica straordinaria. Ecco perché A70 esegue l'ultimo sistema operativo Android 11 per offrirti il ​​meglio.

★【Processore Octa-Core da 3 GB RAM + 32 GB ROM, Multitasking Senza Sforzo:】Processore Octa-core con potenza di elaborazione AI e velocità di accesso migliorata, consente all'A70 di eseguire più APP e giochi contemporaneamente, garantendo un'esperienza più fluida e risposte più rapide a le tue richieste.

★【Schermo più Grande, Visione Migliore, Display Waterdrop Immersivo HD da 6,517 Pollici:】 Il nuovissimo schermo da 6,517 pollici presenta un rapporto schermo-corpo dell'87,6% e un impressionante rapporto di aspetto 20:9 per un ampio campo visivo, permettendoti visualizzare più contenuti a colpo d’occhio.

★【Cattura il tuo Momento:】A70 è dotato di una fotocamera posteriore Sony da 13 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, che ti consentono di catturare foto straordinarie e trasformare ciò che vedi in immagini creative. Con il sensore BSI per la fotocamera anteriore e posteriore, anche le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono migliorate.

Cellulari Offerte, i12Max 3G Dual SIM Dual Camera Smartphone Offerta Android Telefonia Mobile, 5.5'' Schermo,2800mAh Batteria,4GB/32GB Espandibili Cellulare (i12 Max-Black) 64,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo smartphone di base economico, la rete 3G e lo schermo 5.5-pollice sono i migliori regali per i bambini e gli anziani.

Android operating system, version 6.0, Android system cannot be upgraded

1GB RAM+4GB Rom,Poiché il telefono ha solo 1GB di memoria corrente, non è possibile scaricare più applicazioni, ma è possibile scaricare Facebook o WhatsApp, una scheda di memoria 32GB può essere inserita per espandere la memoria di archiviazione del telefono per memorizzare più immagini e video.

Duali carte e doppi fotocamere. Questo cellulare può inserire due micro schede SIM. Ha camere doppie, telecamera posteriore 5.0MP e fotocamera anteriore 2.0MP

La batteria è 2800 Ma e può stare in attesa per un giorno intero. Può essere completamente carica dopo ricarica per due-3 ore ogni volta. Non caricare troppo a lungo per evitare di ridurre la durata di servizio della batteria READ 40 La migliore pianoforte al mondo del 2022 - Non acquistare una pianoforte al mondo finché non leggi QUESTO!

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Crystal Black 159,99 € disponibile 25 used from 134,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Camera: 13MP tripla fotocamera con IA, fotocamera frontale da 8MP, Flash posteriore con sensore di temperature e colore

Funzioni della fotocamera: Foto, Ritratto, Panorama, Video, Time-lapse

Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica standard 10W

Sblocco schermo: Riconoscimento facciale, Sblocco laterale con impronta digitale, supporta pagamenti con impronta digitale, NFC

Impermeabilità: IPX4 resiste agli spruzzi d’acqua

HUAWEI nova 8i Smartphone 6,67", SuperCharge 66W, Quadrupla fotocamera AI 64MP, Display borderless 6GB RAM + 128GB ROM, 4300 mAh, EMUI 11, Argento (Moonlight Silver), 6 GB + 128 GB + Ap52 349,90 €

199,90 € disponibile 22 used from 175,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Huawei supercharge da 66w: grazie alla tecnologia huawei supercharge da 66w, il tuo huawei nova 8i può essere caricato fino al 60% in 17 minuti e bastano 38 minuti per una ricarica completa

Quadrupla fotocamera da 64 mp con ai: grazie al suo potente e migliorato sensore, la fotocamera principale da 64 mp ti consente di immortalare tutti i tuoi momenti migliori con dettagli vividi

Display borderless da 6.67 pollici: il display borderless da 6.67 pollici ha un'incredibile rapporto schermo-corpo del 94.7% e una cornice ultrasottile

Ampia memoria da 128 gb: memorizza senza problemi tutte le tue foto, video e messaggi; grazie all'ampia memoria rom da 128 gb, non dovrai più preoccuparti di avere poco spazio a disposizione; e la ram da 6 gb ti permette di aprire più applicazioni contemporaneamente e di passare in modo fluido da una all'altra

Bello ed estremamente maneggevole: grazie all'estetica premium e ai colori dinamici caratteristici della serie nova, huawei nova 8i è uno smartphone molto.bello esteticamente e particolarmente maneggevole; l'esclusiva finitura realizzata con la tecnologia ncvm crea un suggestivo impatto visivo di colori e ombre, mentre l'accentuata curvatura 4d con i bordi arrotondati lo rende ultra liscio al tatto

Samsung Galaxy A03s Smartphone Android, Display Infinity-V HD+ da 6,5 Pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, Nero [Versione Italiana] 159,90 €

139,90 € disponibile 13 new from 140,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display da 6,5 pollici: grazie alla tecnologia HD+, i tuoi contenuti saranno sempre al top: nitidi, brillanti e cristallini.

Finitura moderna: Galaxy A03s combina una selezione di colori classici a una texture piacevole al tatto. Le linee affusolate favoriscono una presa confortevole e facilitano la navigazione.

Tripla fotocamera: la fotocamera principale da 13 MP ti consente di immortalare momenti memorabili in maniera nitida, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani estremamente definiti con la fotocamera macro.

Batteria a lunga durata: la batteria da 5.000 mAh dello smartphone Android non rallenta i tuoi ritmi e ti consente di andare avanti per ore e ore.

Sensore di impronte digitali: il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione dello smartphone dual sim consente di accedere al telefono con un semplice tocco.

DOOGEE V10 Dual 5G Rugged Smartphone, Supper Batteria 8500mAh 33W Ricarica Rapida, 8GB+128GB Dimensity 700 Octa-Core, Fotocamera AI da 48MP, Android 11 Telefoni Cellulari in Offerta, IP68/IP69K Rosso 379,99 €

349,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Doppia Banda di Frequenza 5G + Dimensity 700】 DOOGEE V10 rugged smartphone 5g è dotato di un chip octa-core Dimensity 700 recentemente aggiornato, adotta un processo di produzione a 7 nm, supporta la modalità doppia scheda doppia standby integrata e progettato per offrirti un'esperienza 5G avanzata. V10 smartphone supporta più bande di frequenza di rete e operatori e ti porta a goderti l'era della velocità estrema e l'intera linea di navigazione in Internet è super stabile.

【8500mAh Batteria Eccellente + Ricarica Rapida da 33W】DOOGEE V10 rugged smartphone super batteria integrata da 8500 mAh, che supporta 27 giorni di lunga attesa, 47 ore di conversazione e elimina facilmente l'ansia della batteria. Smartphone V10 è dotato di un dispositivo di ricarica rapida di tipo C da 33 W, che può caricare completamente il tuo smartphone immediatamente. Ricarica rapida wireless da 10 W, ricarica il tuo cellulare sempre e ovunque.

【8 GB di RAM, 128 GB di ROM e Android 11.0 】 DOOGEE Android 11.0 cellulare ha un'interfaccia operativa più concisa e protegge meglio la tua privacy. V10 rugged smartphone è dotato di una configurazione di memoria ultra-lussuosa da 8 GB di RAM, che può eseguire più applicazioni senza problemi contemporaneamente. Con 128 GB di spazio di archiviazione, foto, video e vari software, puoi installarlo a piacimento.

⛄【Fotocamera AI da 48MP+ 6.39'' Schermo】DOOGEE V10 telefoni cellulari in offerta fotocamera principale AI da 48MP, che cattura più luce e dettagli e mostra la magnificenza del paesaggio. La fotocamera frontale da 16 MP cattura perfettamente il momento dei selfie. Registra facilmente la vita ed esegui meravigliosamente in qualsiasi momento. V10 rugged smartphone attrezzato schermo corning gorilla Glass da 6,39",offre divertimento visivo coinvolgente proteggendo meglio il telefono.

【Termometro a Infrarossi + IP68 Impermeabile e Antiurto】DOOGEE V10 rugged smartphone offerti funzione di misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto per proteggere meglio la salute di te e della tua famiglia. Telefoni cellulari in offerti certificazione IP68 / IP69K e ha un'eccellente resistenza all'acqua, alla polvere, agli urti e alle alte temperature. Certificazione militare MIL-STD-810G, progettata per ambienti estremi.

Xiaomi Redmi 9A Smartphone 2Gb Ram 32Gb Rom Telefono Cellulare, Schermo 6.53” Hd+ Mtk Helio G25 Processore Octa Core, Doppia Sim+Micro-Sd, 13 Mp Camera Ai Face Unlock Globale Versione (Grigio) 101,90 €

95,00 € disponibile 7 new from 95,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Batteria ad alta capacità da 5000 mah (tipo) batteria da 5000 mah enorme con 34 giorni di autonomia in standby, questa batteria fornisce energia che dura

Display hd + dotdrop da 6,53 "display display hd + da 6,53" immersive l'ampio display ti consente di immergerti completamente nel mondo virtuale. Luce blu bassa per un'esperienza visiva confortevole. Con la certificazione di protezione dalla luce blu, i tuoi occhi saranno a proprio agio anche dopo passare lunghe ore sul telefono

Processore mediatek helio g25 maggiore potenza di elaborazione, il processore mediatek helio g25 offre prestazioni affidabili, garantendo un'esperienza senza ritardi

Ai face unlock sblocca in un lampo con ai face unlock! il telefono riconoscerà il tuo viso e si sbloccherà in un istante

Nuovo aspetto lucido la parte posteriore presenta un design strutturato che impedisce le impronte digitali in modo che il dispositivo possa mantenere il suo aspetto incontaminato in ogni momento

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, 2021, Snapdragon 865, Cloud White [Versione Italiana] 669,00 €

345,00 € disponibile 37 new from 345,00€

1 used from 488,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Galaxy S20 FE vanta colori audaci e design che attira l’attenzione. L'elegante parte posteriore realizzata con policarbonato rinforzato aggiunge stile e carattere.

Il Galaxy S20 FE è audace all'interno e all'esterno. Il display FHD+ Infinity-O da 6,5 ​​" e la frequenza di aggiornamento da 120 Hz regalano un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Immortala i tuoi momenti importanti con la tripla fotocamera professionale, vedi più lontano con lo Space Zoom 30x e usa la Modalità Notte per scatti luminosi e dettagliati anche con poca luce.

Scatta una volta e ottieni più immagini e video grazie a Scatto Singolo e all’avanzata Intelligenza Artificiale. Con uno scatto puoi ottenere fino a 10 foto e 4 video.

Goditi le tue attività preferite senza interruzioni con la batteria da 4.500 mAh. Con la Condivisione di Carica Wireless carica orologi, auricolari e persino smartphone Galaxy sul retro di Galaxy S20 FE.

OUKITEL C25 (2022) Smartphone Offerta 6,52" Pollici Schermo 5000mAh Batteria Telefono Cellulare 4GB+32GB 13MP+8MP Camera Dual SIM 4G Android 11 Cellulari Offerte/Face ID/Fingerprint/GPS/OTG Verde 154,99 €

119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Corpo Sottile e Leggero con Design Antiscivolo】 Smartphone offerta Oukitel C25 ha un corpo sottile e leggero che permette il funzionamento con una sola mano. Con un peso di soli 200 grammi, il sottile design unibody di 9,6 mm con un retro con motivo a maglie d'acqua non solo offre una presa raffinata e confortevole, ma è anche anti-scivolo e resistente alle impronte digitali. Uno smartphone economici che è elegante e abbastanza potente per tutti.

【4GB RAM + 32GB ROM & 5000mAh Battery Smartphone】Cellulari in offerta Oukitel C25 4G ha 4GB di RAM e 32GB di memoria ROM, espandibile fino a 256GB per le necessità quotidiane di base. Con una batteria da 5000mAh, puoi facilmente usarlo tutto il giorno per un'esperienza duratura!

【6,52 Pollici HD + Schermo】Telefono cellulare display waterdrop da 6,52 pollici ha una cornice più stretta per un campo visivo più ampio, una sensazione visiva più piena e luminosa, dettagli vividi con colori ricchi e contrasti netti, e una risoluzione HD+ (720 x 1600). Quando avrai questo smartphone economici, lo adorerai.

【Fotocamera da 13MP + Riconoscimento Facciale + Sblocco con Impronta Digitale】Smartphone offerta del giorno C25 dispone di una fotocamera posteriore Sony da 13MP per una riproduzione accurata dei colori e immagini realistiche e vivide. Supporta anche le riprese al rallentatore in modo da poter godere dei momenti emozionanti di espressioni mutevoli e pose di danza. Fotocamera frontale da 8 MP, anche per videochiamate e sblocco del viso.

【Dual SIM 4G & GPS + Bluetooth 5.0 + OTG】Telefono cellulare Oukitel C25 è dotato di una doppia SIM 4G, quindi possiamo facilmente passare tra le due SIM. Dotato di sistemi di navigazione GPS, GLONASS e Beidou, esplora l'ignoto senza perderti. Il telefono supporta anche la funzione OTG, che può essere utilizzata come fonte di alimentazione cellulare per caricare altri smartphone.

Xiaomi Redmi 9A - Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey) 119,90 €

97,00 € disponibile 54 new from 97,00€

3 used from 77,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Xiaomi

Redmi 9A 2+32GB

Granite Gray

DOOGEE X96 Pro Smartphome Economici[2022], Batteria 5400mAh, 4GB+64GB Quad Core Cellulari, 256GB Espandibili, Fotocamera Tripla da 13MP, 6.52”HD Schermo, Android 11.0 Dual 4G SIM Telefono, Blu 145,99 €

124,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈️[4+ 64 GB, Quad Core, Android 11] Lo smartphone DOOGEE X96 PRO è dotato di un processore quad-core aggiornato e di un sistema terminale intelligente Android 11.0 e le prestazioni del sistema di telefonia mobile sono più stabili e potenti. La memoria in esecuzione da 4 GB di RAM supporta il multitasking senza ritardi. Memoria espandibile da 64 GB + 256 GB per soddisfare le esigenze di archiviazione quotidiane.

[Corpo di Grande Capacità da 5400 mAh, Corpo Sottile] Il telefono cellulare DOOGEE X96 PRO ha una batteria integrata di grande capacità da 5400 mAh, che offre 17 giorni di lungo tempo di attesa e 25 ore di chiamate continue. La delicata cover posteriore curva del telefono cellulare è realizzata con un rivestimento speciale e la cover posteriore del telefono cellulare emette una luce abbagliante sotto la luce. Con un peso di soli 198 g, è comodo da tenere.

[Fotocamera Principale AI da 13 MP + Fotocamera Frontale da 8 MP] Lo smartphone economico DOOGEE X96 PRO è dotato di una fotocamera quadrupla AI da 13 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP. Fotocamera principale da 13 MP, i dettagli delle foto sono più chiari, il colore dell'immagine è più realistico e ogni meraviglioso momento della vita viene registrato. La fotocamera frontale da 8 MP è dotata della funzione di bellezza AI per evidenziare ulteriormente il tuo sorriso affascinante.

[Schermo Goccia D'acqua da 6,52 Pollici + Viso, Riconoscimento Delle Impronte Digitali] DOOGEE X96 PRO adotta uno schermo goccia d'acqua ad alta definizione da 6,52 pollici, rapporto schermo 91%, risoluzione 720 * 1600, campo visivo più ampio, colori dell'immagine più ricchi e più chiari. Il telefono supporta i metodi di sblocco del riconoscimento facciale intelligente e del riconoscimento delle impronte digitali e sono necessari solo 0,19 secondi per sbloccare rapidamente il telefono.

[4G Dual SIM + Servizio Post-vendita Professionale] DOOGEE X96 PRO è uno smartphone conveniente con 3 slot per schede indipendenti, che supporta nano SIM + nano SIM + TF card. Le due carte possono essere scambiate a piacimento e il lavoro e la vita non interferiscono l'uno con l'altro, rendendo la tua vita più confortevole. In caso di domande, saremo online per te 24 ore al giorno. I prodotti che acquisti nel nostro negozio godranno del premuroso servizio fornito da DOOGEE.

Smartphone Offerta, OSCAL C20 Pro Telefono Cellulare con 6.1" HD+, Octa-core, 32GB ROM +128GB Espandibile, 3380mAh Batteria, 8MP+2MP, Android 11, Dual 4G SIM Cellulari, Face ID/GPS/3 Slots -Nero 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design e colori leggeri e di classe】OSCAL C20 Pro economici smartphone mostra la sua personalità vibrante,presenta finiture lucide, riflessi profondi ed è disponibile in una scelta di 4 colori freschi:Airy Blue, Lavender Purple,Verde mela e nero di mezzanotte.Con un peso di soli 156g,il design unibody con i lati ben curvi lo rende più delicato e confortevole.È uno smartphone economico con un aspetto elegante e ottime funzionalità per tutti.

【Android 11 Sistema&2GB RAM+32GB ROM&3380mAh Batteria】OSCAL C20 Pro smartphone in offerta con processore quadcore Unisoc SC7731E per le sue eccellenze in termini di prestazioni (+20%) ed efficienza (-30% di consumo energetico) rispetto ai chip più popolari nella stessa fascia di prezzo. Il 2GB RAM e 32GB di memoria ROM, espandibile a 128GB tramite funzionalità microSD con batteria da 3380mAh, soddisferà le esigenze quotidiane di base. con sistema Android 11 per garantire prestazioni fluide.

【Schermo HD+ da 6.088 pollici & Fotocamera da 8MP + 2MP & Riconoscimento del viso 】85% da schermo a corpo sul display Waterdrop da 6,088 pollici, risolto in HD + (720 x 1560 pixel), rende i dettagli vividi con colori ricchi e brillanti contrasto. La tacca a goccia d'acqua ospita l'auto-fotocamera da 2MP anche per videochiamate e sblocco facciale, la fotocamera posteriore da 8MP per catturare splendide viste con modalità pro, modalità notturna, time lapse e modalità panoramica.

【Dual SIM 4G & WIFI +GPS + Bluetooth 4.2】OSCAL C20 Pro telefoni cellulari in offerta dotato di doppia SIM 4G, Wi-Fi, GPS e Bluetooth 4.2.Possiamo utilizzare una SIM per il lavoro e un'altra per l'intrattenimento, passare facilmente tra le due SIM per il tuo bisogno. Con il triplo sistema di navigazione GPS, GLONASS e Beidou, sentiti libero di esplorare l'ignoto senza perdere la strada. Opzioni di connettività con WI-FI e bluetooth 4.2 per rendere lo stile di vita più conveniente.

【Custodia protettiva gratuita & Due anni di garanzia】Lo OSCAL C20 Pro cellulare android 11 offerta viene fornito con una custodia protettiva gratuita per proteggere il tuo smartphone. Non solo, forniamo due anni di garanzia e supporto tecnico a vita per fornire una doppia protezione. OSCAL è un marchio tecnologico che si concentra sul prodotto prestazioni, design, qualità e servizio.Benvenuto per l'acquisto e senza preoccupazioni! READ 40 La migliore cavo coassiale per radioamatori del 2022 - Non acquistare una cavo coassiale per radioamatori finché non leggi QUESTO!

Nokia C20 - Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 32GB, 2GB RAM, Camera, Android 11 Go, Batteria 3000mAh, Blu (Dark Blue) [Italia] 97,50 € disponibile 51 new from 97,00€

29 used from 85,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie al design scandinavo e la qualità costruttiva della resistente scocca in policarbonato, Nokia C20 è progettato per accompagnarti in tutte le tue attività quotidiane; non è solo bello da vedere, l’ampia durata della batteria ti consente di fare ciò che ami ancora più a lungo, che si tratti di ascoltare musica o guardare video attraverso il suo grande display

Sistema Operativo: Android 11 Go Edition; nokia C20 ti garantisce 2 anni di aggiornamenti software per essere sempre aggiornato e in piena sicurezza

Display HD+ da 6.5” 1600 x 720, Processore Octa-Core, RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB espandibile con MicroSD fino a 256 GB

Camera posteriore con sensore da 5mp con flash LED e HDR, camera frontale da 5mp con flash LED

Tipo di connetore: Micro-USB

Smartphone Offerta, OSCAL C20 Cellulari Android 11 con 6.1" HD IPS, 32GB ROM, 3380mAh Batteria, 5MP+2MP, 128GB Espandibile, 3G Dual Sim Telefono Cellulare, 3 Slots/Face ID/GPS/FM/WIFI/Anziani/Bambini 86,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Schermo Trasparente 6.1“ & Aspetto Raffinato & Leggero】 Il design del corpo comodo e aderente è abbinato a uno schermo waterdrop da 6.1 pollici, risoluzione ultra nitida 720*1560 e dimensioni del carattere regolabili che sono comode da usare per gli anziani. Quattro splendide moda i colori più un corpo sottile e leggero di 152g, il funzionamento semplice e la modalità di controllo parentale integrata sono i migliori regali per i bambini. C20 cellulare in offerta - il re dei telefoni di base!

【Smartphone Android 11 & 32GB ROM & Processore Unisoc】Trasportato con il sistema operativo Android 11 supporto per bolle di chat e protezione della privacy aggiornata. 32GB di memoria di archiviazione e 128GB di memoria di espansione sono sufficienti per salvare file come materiali didattici. Il processore Unisoc migliora le prestazioni del 20% e riduce il consumo di energia del 30%. È abbastanza potente da fornire un'esperienza fluida sia per i video di classe online che per le chiamate

【Fotocamera da 5/2 MP & Face ID】Fotocamera posteriore 5MP registra i momenti della vita, come verdure rigogliose o simpatici animali domestici. Oltre a scattare selfie, fotocamera frontale 2MP può anche effettuare videochiamate e lezioni online a casa e comunicare faccia a faccia online in qualsiasi momento. Il comodo face ID di C20 smartphone economici non richiede ad anziani e bambini di ricordare il codice PIN, basta scansionare il viso per sbloccarlo (l'operazione è semplice)

【Batteria 3380mAh & 3 Slots】Capacità della batteria da 3380mAh con il sistema di risparmio energetico intelligente è sufficiente per supportare una giornata di uso quotidiano e anche la pulizia tempestiva del software in esecuzione in background può far risparmiare energia. Il design di tre slot per schede compensa limitazione della memoria insufficiente, inserisci una scheda di espansione fino a 128GB per archiviare video e altri file. Inserito in 2 carte Nano per comunicare con i familiari

【Navigazione Triplo & Radio FM & 2anni Garanzia】GPS&GLONASS&Beidou di C20 cellulari e smartphone individua con precisione la posizione del bambino e controlla le informazioni sulla sicurezza. Supporta l'inserimento del jack per cuffie da 3.5mm per ricevere informazioni sui canali radio, come notizie di attualità e spiegazioni di storie e altri contenuti interessanti. La connettività Bluetooth si associa facilmente ad altri dispositivi elettronici per trasferire informazioni

Blackview BV4900 Rugged Smartphone, Batteria 5580mAh, Display 5,7 Pollici, Antiurto Telefono Robusto con Fotocamera Tripla 8MP, 3+ 32GB, 128GB Espandibili, Cellulare Antiurto 4G con GPS/Face ID/NFC 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 5,7 pollici Rugged Smartphone】Blackview BV4900 Rugged Smartphone ha un schermo da 5,7 pollici HD + 18: 9-proporzionale, offrendo un'eccellente prospettiva a 360 gradi, offrendo un'esperienza di visualizzazione scioccante e immersiva. Attraverso il livello militare certificato IP68 / 69K MIL-STD-810G, può sopportare fino a 1,5m di goccia, 30 minuti in acqua 1,5m, anche nell'intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, può ancora funzionare.

【5580mAh Robusto Telefono & OTG】BV4900 Smartphone robusto ha la capacità della batteria fino a 5580mAh, la durata della batteria lunga può essere utilizzata per tutto il giorno, il gioco, il video, la disposizione non interruzione. Attività all'aperto, il viaggio non è necessario per essere basso al potere. Utilizzando la linea OTG, il BV4900 può anche essere caricato per altri dispositivi intelligenti come alimentatori mobili.

【Diversa esperienza】Il processore quad-core incorporato MT6761V e la forte combinazione di Android 10 consentono allo smartphone Blackview BV4900 di reagire rapidamente e prestazioni notevolmente, portarti un'esperienza diversa. 3GB RAM + 32GB ROM fornisce spazio sufficiente per memorizzare tutte le immagini, le applicazioni multimediali e i file, espandere fino a 128GB di memoria, possono offrirti possibilità illimitate.

【Fotocamera + NFC】Con la fotocamera anteriore di base da 8MP, indipendentemente dal contesto, puoi catturare un momento meraviglioso; La perfetta funzione Selfie and Face Sblocco può essere chiaramente catturata attraverso la fotocamera frontale da 5MP, più velocemente e sblocca il telefono più sicuro. Supporta anche Google Pay, che può essere utilizzato tramite la funzione NFC.

【Potenti funzioni + Servizio】Questo smartphone robusto supporta più sistemi di navigazione come GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO e la bussola della funzione di primo soccorso, e ha anche giroscopio e magnetico per il tempo di volta in volta. Se hai perseguito il telefono cellulare a tre prove ad alte prestazioni, BV4900 è la scelta migliore per il budget! Forniremo 2 anni di servizi di garanzia. Se avete problemi nel processo di utilizzo dello smartphone BV4900, non esitate a contattarci.

Rugged Smartphone 2022 4G Telefono Indistruttibile,HOTWAV Cyber 8 Telefono Antiurto Android 11 6.3"HD 8280mAh Telefonia Cellulare 16MP Dual SIM Otto-core 4+64GB 256GB Expandable IP68 IP69K NFC/OTG/GPS 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【IP68& IP69K impermeabile,MIL-STD-810G&360 Protezione a tutto tondo】Rugged smartphone Cyber 8 può impermeabilizzare fino a 1,5 M per 30 minuti. Potrebbe proteggerti da acqua, polvere e sabbia. Non preoccuparti di graffi e cadute accidentali. HOTWAV Cyber 8 indistruttibile smartphone è il miglior telefono per Extremsportler e rugged smartphone nel 2022

【Schermo Waterdrop da 6,3"+Batteria grande da 8280 mAh】HOTWAV Cyber 8 Robusto smartphone offerta vanta un design dello schermo da 6,3", offrendo la migliore sensazione di uno smartphone a schermo intero. La batteria Cyber 8 rugged phone è sorprendente da 8280 mAh!La batteria dura molto, con un adattatore OTG questo antiurto telefono può diventare un powerbanc e caricare altri dispositivi.Come altri smartphone o tablet.

【Pulsante Personalizzato e Altre Funzioni all'aperto】HOTWAV Cyber 8 telefonia cellulare pulsante personalizzato consente di accedere rapidamente alla torcia, alla fotocamera, alle chiamate di emergenza SOS e così via, è comodo e pratico per qualsiasi attività e lavoro all'aperto.Cyber 8 Antiurto Smartphone ha anche molte funzioni, come il riconoscimento facciale, lo sblocco delle impronte digitali, la bussola, il posizionamento GPS, ecc., possono diventare un valido aiuto per le tue attività all'aperto.

【da -30 a 75 ℃ per ambienti estremi+Potente torcia elettrica】Con un ampio intervallo di temperature operative da -30 ° C a 75 ° C. lo smartphone rugged Cyber 8 può gestire una varietà di ambienti esterni. Se sei un fan degli sport estremi, questo è il telefono che fa per te.potente torcia elettrica La tua torcia è più luminosa rispetto agli altri! Cyber 8 Rugged phone può brillare ulteriormente semplificando le tue attività di campeggio o di avventura notturna.

【Tripla fotocamera principale, Global 4G】 Il telefono cellulare Cyber 8 è dotato di un obiettivo posteriore da 16MP+5MP+2MP, Fotocamera frontale da 8 MP, che ti consente di catturare liberamente il momento e la bellezza del mondo. HOTWAV Cyber 8 4G outdoor smartphone è un telefono cellulare mondiale che copre tutti i principali operatori di rete in Europa, Asia e America. Elimina la necessità di un telefono alternativo anche quando non viaggi in tutto il mondo.

Samsung Galaxy A32 4G Smartphone Android Senza SIM 6.4 Pollici, Display Infinity-U FHD+, 4 Fotocamere Posteriori, 4GB RAM e 128GB, Batteria 5.000 mAh, Awesome Blue (Blu) [Versione Italiana] 279,00 €

190,99 € disponibile 73 new from 190,99€

1 used from 199,00€

