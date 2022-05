40 La migliore pc per video editing del 2022 – Non acquistare una pc per video editing finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore pc per video editing? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi pc per video editing venduti nel 2022 in Italia.

Provonto PC 4K per montaggio video [AMD Ryzen 7 3800X, AMD Radeon RX 6600, 32 GB RAM, 1 TB NVMe SSD, 3 TB HDD] Windows 11 Pro Video Editing Desktop Computer 1.499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 48239 Model 548392 Language Non disponibile

BREUNOR ELITE I7 - Pc gaming i7 11700 (8 Core/ 16 Thread), Rtx 3060 12Gb, Ram 32Gb 3200Mhz,Ssd Nvme 500Gb + Hd 2Tb, Dissipatore a Liquido, WINDOWS 11 PRO, Pc assemblato i7 1.544,99 €

1.430,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con il suo design ricercato e con la sua eleganza il PC è perfetto per il Gaming. Grazie alla sua potenza, il PC è progettato anche per gestire progetti impegnativi, video editing, CAD, e aumentare la tua produttività.

✔️Scheda Video: GPU RTX 3060 12GB GDDR6/ CPU: Processore i7 11700 8 core/ 16 Thread, 16 MB di cache, fino a 4,90 GHz

✔️Case: Masterbox MB320L ARGB Case Mini-Tower con vetro laterale temperato e frontale in DarkMirror , mostrano tutti i meravigliosi colori delle ventole installate. Dimensioni: 217,5 mm x 435,5 mm x 410 mm

✔️Dissipatore a Liquido 120mm - Alimentatore 650W 80Plus Bonzo - Ram Ddr4 3200Mhz 32Gb - Ssd NVME 500Gb - Hard Disk 3,5" 2000Gb - Mainboard B560M - Hdmi - Usb 3.0 - Usb 2.0 - Audio

✔️ Sistema Operativo: Windows 11 PRO

Mini Tower Lenovo M910t i7 Fino a 4GHz Windows 11 Pro DDR4 SSD NVMe Computer Desktop Aziendale PC Fisso Editing Video Rendering Foto Grafica 3D Seriale COM RS232(Ricondizionato) (16GB RAM SSD 240GB) 657,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Condizione: Ricondizionato di Grado A, possibile presenza di difetti meramente estetici, che non influiscono sull'utilizzo, quali piccoli difetti di pixel ( norme ISO-9241-3xx) , micrograffi su scocca/schermo e/o altri difetti non visibili a più di 30cm dall'oggetto derivanti comunque dall'usura dell'oggetto nel tempo; l'hardware è comunque testato, funzionante e garantito (vedi dettagli condizione prodotto)

Lenovo ThinkCentre M910t, equipaggiato con processore i7 (Con una frequenza di clock che può arrivare fino a 4.00GHz) mette a disposizione una soluzione potente adatta ai carichi di lavoro mission-critical. Come lavorare su rendering, ottimizzazione o su elementi di accelerazione e tracking posizionale, i creatori di contenuti hanno bisogno di una piattaforma di sviluppo potente e affidabile.

Windows 11 Pro preinstallato e aggiornato. Driver Aggiornati e pacchetto software di base preinstallati (OpenOffice - Google Chrome - VLC Player - Team Viewer)

4 Slot di RAM DDR4 configurabili fino a 64GB, Disco di archiviazione A stato Solido, SSD M.2 NVMe configurabile fino a 2TB.

INTEL HD GRAPHICS 530 MEMORIA: FINO A 8263 MB CONDIVISI COL SISTEMA // USB 3.0: 4 POSTERIORI, 4 FRONTALI VIDEO OUT: VGA, 2x DISPLAYPORT SERIALE RS232: 1

HD60-ITA Box Acquisizione Video + Game Live Streaming da Sorgente RCA HDMI PC VHS DVD Hi8 Video 8 Console Xbox PS. Registra senza PC in Full HD 1080p H264 su Sd Card Pen Drive Hard Disk. Display 3,5" 199,90 € disponibile 2 new from 199,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Acquisisce con 1Click da fonti analogiche e digitali [(Videoregistratori VHS Video 8 Betamax), Videocamere Digitali e Analogiche Video 8 Hi8, Fotocamere, Retro Console, Lettori DVD, Decoder Satellitari e Digitale Terrestre, Pc Desktop e Notebook, Console Giochi Xbox Playstation tutte le versioni. Le sorgenti HDMI non devono avere protezione HDCP attiva]. Registra su Sd Card e Pen Drive (fino a 128GB), Hard Disk Esterno (4TB). Nessun Pc richiesto per acquisire i tuoi video o sessioni di gioco.

Registrazione Video in 3 risoluzioni :1.920x1.080 (Full HD 1080p), 1.280x720 (HD 720p) o 640x480, tutte a 60fps. Per poter acquisire da sorgenti HDMI è necessario che non vi sia protezione HDCP attiva. Se hai il dubbio che la tua sorgente HDMI possa avere la protezione HDCP sulla porta HDMI puoi contattarci per ulteriori delucidazioni a riguardo. HD60-ITA dispone di display LCD a colori da 3,5", Telecomando, Batteria ricaricabile con 2,5 ore di autonomia. Menù in italiano e altre lingue europee.

Oltre che per l'acquisizione video senza PC, HD60-ITA può essere utilizzato anche per lo Streaming. La funzione streaming è possibile solo sotto sistema Windows. Non è necessario installare nessun driver, non appena collegato alla porta USB del pc HD60-ITA verrà automaticamente riconosciuto ed installato. Perfettamente compatibile con i software OBS e Xplit. Ingresso microfono jack 3,5mm per poter sovrappore e incidere la tua voce durante le sessioni di Game Streaming o acquisizione video.

Ingresso HDMI, uscita HDMI pass-throug per il collegamento su TV o Monitor esterno, Ingresso AV 3 RCA femmina, Ingresso Jack audio 3,5mm per microfono esterno, Slot Sd Card , Porta USB per collegamento Pen Drive o Hard Disk esterno alimentato, Porta micro-usb per collegamento per Streaming e card reading. Si possono collegare tutte le sorgenti analogiche dotate di uscite RCA e Scart (necessario l'integrazione con adattatore SCART/RCA selettore IN/OUT). Sorgenti HDMI prive di protezione HDCP.

HD60-ITA è la soluzione definitiva per l'acquisizione video e il live game streaming, anche in mobilità! Digitalizza e metti al sicuro i tuoi filmati. Registra, trasmetti, pubblica le tue sesssioni di gioco live! Contenuto confezione: HD60-ITA, cavo alimentazione, Telecomando, cavo HDMI, cavo AV-RCA, manuale in inglese, guida rapida in Italiano. Dimensioni 74x160x25mm, 290g. Prodotto venduto da azienda con sede legale in Italia. Forniamo assistenza in italiano, anche via telefono se necessario.

Samsung Monitor S34J550 Monitor per Video Editing da 34''con Base a Doppio Snodo, Ultra WQHD 2K, 3440 x 1440, Formato 21:9, HDMI e Display Port, Multitasking 499,00 €

329,00 € disponibile 10 new from 329,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor Ultra WQHD da 34'' con formato 21:9

Funzione di Picture By picture e Picture in Picture

Ottimo per il multitasking

Schermo inclinabile e dotato di supporto VESA

Cavo HDMI e DP

Pc Desktop Intel I7-10700 10th 4,8Ghz 8-core,Ram 8Gb Ddr4,Ssd M2 Nvme 256Gb,Grafica Integrata UHD Intel630,Hdmi,Licenza Windows 10 Pro,Monitor 22,tastiera e mouse,casse,completo,assemblato,ufficio 729,99 € disponibile 2 new from 729,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo Computer è Munito Di Tecnologia Moderna E Ad Alta Prestazione Ultima Generazione 10 .Troviamo Un Potente Processore Intel i7-10700 Fino A 4,8Ghz, Scheda Madre H410m-s2h(Ingressi Hdmi, Dvi,Vga, Usb 2.0, Usb 3.0, Audio, Video,Lan),Case Myka Cl-07(2xUsb 2.0,1x Usb 3.0, Jack Audio),Alimentatore 600W.

Memoria Di 8Gb,Ssd 256Gb Nvme, Scheda Grafica Intel Hd Graphics , Usb Wifi 300Mbps , Masterizzatore Dvd 22x. Accessori: Monitor 22 pollici (ingresso vga/attaco vesa), tastiera e mouse con filo myka, casse speaker usb myka.

Il Computer Si Contraddistingue Per La Sua Silenziosità E Un Risparmio Energetico Estremamente Efficicace. Il Pc, Oltre Ad Essere Idoneo All'Uso Dei Programmi Office E Alla Navigazione Nel Web, è Adatto Anche A Applicazioni Multimediali, Adatto Per Programmi Di Grafica, Editing, Progettazione.

Riceverete Un Computer Completamente Attrezzato E Pronto All'Uso. Con Licenza Originale Windows 10 Pro 64Bit (Talloncino Con Seriale Lo Troverete Sul Pc) E Tutti I Driver Installati

Offriamo 24 Mesi Di Garanzia Sui Nostri Prodotti. In Caso Di Difetto,Il Prodotto Viene Controllato E Riparato. Offriamo Massima Sicurezza Al Vostro Acquisto READ 40 La migliore smartphone per musica del 2022 - Non acquistare una smartphone per musica finché non leggi QUESTO!

Pc Desktop Gaming Intel i7-11700 4.9ghz,Gtx 1660 6Gb,Ram Ddr4 16Gb 3200Mhz,Ssd M2 256Gb Nvme,Hd 1Tb,Wifi,650 Watt 80Plus,Windows 11Professional 1.199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo computer è munito di tecnologia moderna e ad alta prestazione ultima generazione 11°.Troviamo un potente processore intel i7-11700 fino a 4.9 ghz,memoria di 16GB DDR4 3200MHZ ,SSD M2 256GB Nvme(Ultima Generazione)+ HDD SATA III da 1TB , Scheda video GTX 1660 6GB GAMING 4K,Scheda madre B560M-DS3H V2(Ingressi Hdmi "essendo una generazione nuova si deve utilizzare esclusivamente l'hdmi " , Usb2.0, Usb3.0,Lan), USB WIFI ,CASE CG-C02 rubin (Porte USB: 1x USB 3.0-2xusb 2.0,HD Audio,3XVENTOLE)

Scheda video GTX 1660 6 GB GAMING 4K , grazie a questa potente scheda il pc è in grado di reggere qualsiasi gioco di ultima generazione (impostando i dettagli grafici del gioco al massimo, senza rallentamenti e blocchi) Alimentatore Modulare 650 WATT 80 plus (è la soluzione Gaming e Workstation nel campo degli alimentatori.)

Il computer si contraddistingue per la sua silenziosità e un risparmio energetico estremamente efficace. Il PC, oltre ad essere idoneo all'uso dei programmi Office e alla navigazione nel web, è adatto anche a applicazioni multimediali, adatto per programmi di grafica, editing, progettazione, gaming

Riceverete un computer completamente attrezzato e pronto all'uso. CON LICENZE ORIGINALE WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT (TALLONCINO CON SERIALE LO TROVERE SUL PC) E TUTTI I DRIVER INSTALLATI

Offriamo 24 mesi di garanzia sui nostri prodotti. In caso di difetto, il prodotto viene controllato e riparato. offriamo massima sicurezza al vostro acquisto

Corel VideoStudio 2021 Ultimate Software di Editing Video, Disco per PC 89,99 € disponibile 4 new from 89,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crea filmati e presentazioni di grande impatto con questa suite di editing video potente, divertente e ricca di funzionalità

Vai oltre l'editing video di base con mascheratura video, gradazione colore, editing a schermo diviso e stabilizzazione video esclusivi di Ultimate

Potente raccolta di strumenti, fra cui MultiCam Capture Lite, registrazione di schermate, editing video 360°, audio, animazione fermo immagine, rilevazione movimento, effetti velocità

Aggiungi stile con oltre 2000 effetti creativi e adesivi AR di tendenza, oltre ad effetti premium di NewBlueFX e proDAD

Pc Desktop I7-11700 Fino A 4.9Ghz 8core/Ssd Nvme 256Gb/Ram 8Gb 3200Mhz/Wifi/Windows 11Pro/Monitor 24"Hdmi,Mouse,Tastiera E Casse 789,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo computer è munito di tecnologia moderna e ad alta prestazione ultima generazione 11° .Troviamo un potente processore I7-11700 TURBO MAX 4.9 GHZ,grazie alle sue elevate prestazioni è adatto per Editing, grafica, 4k, uso professionale,ufficio,studio, regge programmi di progettazione, programmi gestionali, photoshop.

Memoria di 8GB DDR4 3200MHZ ,SSD Nvme 256GB, Scheda grafica Intel HD graphics750, Scheda Madre H510M- H(Ingressi Hdmi "Essendo Una Generazione Nuova Si Deve Utilizzare Esclusivamente l'Hdmi ", Ingressi: 4X Usb 2.0, 2X Usb 3.2, Lan) WIFI 300MBPS, CASE MYKA CL-07 (USB 2.0 JACK AUDIO ALTA DEFINIZIONE)-Non è Presente il lettore Dvd - Accessori: Monitor 24 pollici Hd Hdmi, tastiera e mouse con filo myka, casse speaker usb myka.

Il computer si contraddistingue per la sua silenziosità e un risparmio energetico estremamente efficace. Il PC, oltre ad essere idoneo all'uso dei programmi Office e alla navigazione nel web, è adatto anche a applicazioni multimediali, adatto per EDITING,4K, GRAFICA, USO PROFESSIONALE.

Riceverete un computer completamente attrezzato e pronto all'uso. CON LICENZE ORGINALE WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT(TALLONCINO CON SERIALE LO TROVERE SUL PC) E TUTTI I DRIVER INSTALLATI

Offriamo 24 mesi di garanzia sui nostri prodotti. Doppio imballaggio di spedizione. In caso di problemi sul prodotto,facciamo un ritiro a nostro carico, il prodotto viene controllato e viene risolto il problema riscontrato. Garantiamo massima sicurezza al vostro acquisto. Per qualsiasi informazione ci potete sempre contattare su amazon,saremo sempre a vostra disposizione.

Pc Desktop Intel I5-10600K Fino A 4.8Ghz Sixcore/Ssd Nvme 256Gb/Ram Ddr4 16Gb/Wifi 300Mbps/Windows 10Pro/Lettore Dvd-Cd/Editing,Ufficio,Grafica,Completo,Pc Fisso 569,99 € disponibile 2 new from 569,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo Computer è Munito Di Tecnologia Moderna E Ad Alta Prestazione Ultima Generazione 10 .Troviamo Un Potente Processore Intel i5-10600k Fino A 4,8Ghz, Scheda Madre H410m-s2h(Ingressi Hdmi, Dvi,Vga, Usb 2.0, Usb 3.0, Audio, Video,Lan),Case Myka Cl-07(2xUsb 2.0,1x Usb 3.0, Jack Audio),Alimentatore 600W.

Memoria Di 16Gb Ddr4 ,Ssd Nvme 256Gb, Scheda Grafica Intel Hd Graphics , Usb Wifi 300Mbps , Masterizzatore Dvd 22x.

Il computer Si Contraddistingue Per La Sua Silenziosità E Un Risparmio Energetico Estremamente Efficicace. Il Pc, Oltre Ad Essere Idoneo All'Uso Dei Programmi Office E Alla Navigazione Nel Web, è Adatto Anche A Applicazioni Multimediali, Adatto Per Programmi Di Grafica, Editing, Progettazione.

Riceverete Un Computer Completamente Attrezzato E Pronto All'Uso. Con Licenza Originale Windows 10 Pro 64Bit (Talloncino Con Seriale Lo Troverete Sul Pc) E Tutti I Driver Installati

Offriamo 24 Mesi Di Garanzia Sui Nostri Prodotti. In Caso Di Difetto,Il Prodotto Viene Controllato E Riparato. Offriamo Massima Sicurezza Al Vostro Acquisto

Pc Desktop I5 9600k 4.6 GHZ Six-Core 9°Gen,Ssd M2 256GB,Ram 8GB DDR4 2666Mhz,Scheda Video UHD 4K USCITE HDMI DVI VGA Wifi 300 Mbps DVD CD RW,Atx 600 Watt,Windows 10 Pro 64 bit originale 529,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo computer è munito di tecnologia moderna e ad alta prestazione ultima generazione 9° .Troviamo un potente processore intel SIX-CORE i5-9600k SIX-CORE 3,7 ghz ,TURBO 4.6 GHZ memoria di 8GB DDR4 2666MHZ ,SSD M2 256GB, SCHEDA MADRE (INGRESSI HDMI,VGA DVI, USB2.0, UBSB3.0,LAN) USB WIFI,Masterizzatore dvd-cd

CASE MYKA MERCURY MODELLO GAMING CG-P01 (Dimensioni del case: 398 x 196 x 423 mm) (2 X USB 2.0 1 X USB 3.0 ) 1 VENTOLE FUN 33 LED ROSSO - ALIMENTATORE SILENZIOSO 600WATT MYKA PW-R600 (Adatto per questa tipo di configurazione)

Il computer si contraddistingue per la sua silenziosità e un risparmio energetico estremamente efficace. Il PC, oltre ad essere idoneo all'uso dei programmi Office e alla navigazione nel web, è adatto anche a applicazioni multimediali, adatto per programmi di grafica, editing, progettazione.

Riceverete un computer completamente attrezzato e pronto all'uso. CON LICENZE ORIGINALE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT (TALLONCINO CON SERIALE LO TROVERE SUL PC) E TUTTI I DRIVER INSTALLATI.

Offriamo 24 mesi di garanzia sui nostri prodotti. Doppio imballaggio di spedizione. In caso di problemi sul prodotto,facciamo un ritiro a nostro carico, il prodotto viene controllato e viene risolto il problema riscontrato. Garantiamo massima sicurezza al vostro acquisto. Per qualsiasi informazione ci potete sempre contattare su amazon,saremo sempre a vostra disposizione.

Movavi Video Editor Plus 2021 Personal | Personale | 1 Dispositivo | PC | Codice d'attivazione per PC via email 39,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crea i tuoi filmati: taglia e inverti le clip, migliora la qualità video e audio

Aggiungi filtri eleganti, transizioni, adesivi, titoli e introduzioni animate

Utilizza le tabelle di ricerca (LUT) per creare schemi di gradazione dei colori dettagliati

Sincronizza l'audio da diverse sorgenti

Carica i video direttamente su YouTube, Vimeo o Google Drive

Pinnacle Studio 24 Ultimate | Software di registrazione di schermate ed editing video avanzato [disco per PC] 129,95 €

123,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Software di video editing avanzato: potente editing nella linea temporale completamente arricchito di strumenti di qualità professionale, centinaia di grafica ed effetti, authoring di dvd e software di registrazione di schermate

Personalizzazione dei fotogrammi chiave: metti a punto ogni parametro della tua produzione con fotogrammi chiave e titoli personalizzati, transizioni, effetti, sovrapposizioni, maschere video e altro ancora

Potenza di calibro professionale: trasforma i progetti video con controlli di gradazione del colore completi, mascheratura video precisa al fotogramma e strumenti di gestione del movimento

Flessibilità dell'area di lavoro: ottimizza il tuo flusso di lavoro con un'interfaccia completamente personalizzabile, strumenti di allineamento intelligenti ed efficienti funzionalità della linea temporale che ti aiutano a modificare come un professionista

Pinnacle Studio 24 Plus | Potente software di registrazione di schermate ed editing video [disco per PC] 99,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Software di editing avanzato: modifica nella linea temporale con filtri creativi, grafica ed effetti audio, authoring di dvd e software di registrazione di schermate

Potenti strumenti e fotogrammi chiave: metti a punto ogni dettaglio delle tue modifiche con precisione al fotogramma chiave e modifica come un professionista con strumenti intelligenti e modelli

Effetti creativi e personalizzazione del colore: esplora centinaia di filtri, grafica e sovrapposizioni, oltre a strumenti di gradazione del colore di base

Ricco di funzionalità: sperimenta potenza di editing di qualità professionale, inclusi editing multi-camera, animazione con fermo immagine e strumenti di gestione del movimento

Movavi Video Suite 2021 Personal | Personale | 1 Dispositivo | PC | Codice d'attivazione per PC via email 49,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crea filmati e presentazioni di livello professionale: lavora con più tracce, modifica clip, aggiungi transizioni, filtri, titoli e introduzioni personalizzate

Registra video da qualsiasi fonte: screencast, video online, sintonizzatore TV / VHS / uscita webcam

Converti file multimediali in/da uno qualsiasi di oltre 180 formati in un istante

Ottieni l'accesso a tutti gli strumenti di editing video Movavi in un unico posto e scarica altri strumenti direttamente dal programma

Carica istantaneamente i tuoi video su YouTube, Google Drive o Vimeo, condividi i link tramite WhatsApp e Telegram

Computer fisso Intel core i9 9900 - Ram 32 GB DDR4 - SSD 960 GB - Scheda Video Nvidia GTX 1650 4GB GDDR6 - Masterizzatore DVD - WiFi - Windows 10 Pro - Antivirus e Utilities Gratuite 1.395,00 € disponibile 2 new from 1.395,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intel Core i9-9900 - Ram 32 GB DDR4

SSD 960 GB - Nvidia GTX 1650 da 4 GB

Masterizzatore DVD - WiFi Interno 2,4 GHz

Windows 10 Pro Originale

Garanzia 2 anni - Modifiche su richiesta READ 40 La migliore antivirus mobile del 2022 - Non acquistare una antivirus mobile finché non leggi QUESTO!

Megaport PC-Gaming AMD Ryzen 5 3600 6x 4.20 GHz Turbo • Windows 11 • Nvidia GeForce GTX1660 Super 6GB • 16GB 3200MHz DDR4 • 240GB SSD • 2TB HDD • WiFi • pc da gaming 1.129,00 €

999,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie alla sofisticata combinazione di componenti di alta qualità, questo PC da gaming di Megaport gode di particolare apprezzamento e notorietà.

Sotto il coperchio del nostro bellissimo case Hunter RGB, il processore AMD Ryzen 5 3600 ha un clock ad alte prestazioni (4,2 GHz in modalità turbo) e, in combinazione con la NVIDIA GTX 1660 Super con 6 GB VRAM, DLSS e ray tracing, offre un'esperienza grafica da sogno che ti farà battere il cuore.

Grazie ai 16 GB di RAM a 3200 MHz e all'SSD da 240 GB, potrai godere dei tempi di caricamento più brevi ed essere sempre un passo avanti rispetto ai tuoi avversari.

Per la tua massima comodità, abbiamo preinstallato una licenza originale di Windows 11 Home sul tuo PC Megaport e abbiamo anche montato una scheda wifi. Basta collegarlo, accenderlo e il divertimento può iniziare fin da subito.

Completiamo la tua esperienza di acquisto con un servizio di ritiro e di ritorno per 24 mesi, un servizio di consegna veloce e un team di assistenza clienti competente e cordiale. Condizioni per la fattura esentasse per clienti possessori di partita iva leggere in fondo alla pagina nella descrizione del prodotto!

PC Desktop i7 AGM di Ultima generazione / Scheda Video Gt1030 2Gb / Ram 32GB / M2 ssd Nvme 1000Gb / Hd 1Tb / WI-FI / WINDOWS 779,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche **** whatsapp 0881206023 / 3473173193 **** - INFO e ASSISTENZA

PROCESSORE i7 di Decima GENERAZIONE - 32GB RAM -ssd M.2 Nvme da 1TB + HARD DISK DA 1TB

Completo di Sistema Operativo Windows 10

GARANZIA 24 MESI - ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Tutti i PC AGM Sono assemblati con Hardware dei BRAND piu importanti e affidabili

Pc fisso gaming Ryzen 5 5600G 4.40Ghz,Scheda Video Radeon,Ram 16gb ddr4 3200,Ssd M.2 500 Gb,Pc desktop,gaming ready Pc gaming assemblato 669,98 €

599,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ CARATTERISTICHE: Cpu AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz 6CORE / Case: Atx Noob X3 Black 0.55MM SPCC 3*USB3.0 (L)420*(W)180*(H)450mm / Scheda Madre: B550M Con USB 3.0 - USB 2.0 – HDMI - Audio / Alimentatore : 500 WATT 80PLUS / Wifi: USB 300Mbps / Lettore Masterizzatore: CD-DVD / Sistema Operativo : Windows 11Pro , 64Bit , Originale

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: Scheda Video : Radeon Vega ,Graphics Frequency 1900 MHz

✅ MEMORIA ARCHIVAZIONE E ACCESSORI : / Ram : 16GB (2 x 8GB), DDR4, 3200MHz / 500 GB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi.

PC FISSO INTEL QUAD CORE I7-16 GB RAM - SSD 480 GB - WINDOWS 10 PRO - SCHEDA VIDEO NVIDIA GT 730 4 GB - WI-FI - MONITOR 24" - MOUSE E TASTIERA 729,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cpu: Intel Quad Core i7 - Adattatore USB WIFI

Ram: 16 GB ddr3 - Nvidia GT 730 4 GB

Ssd da 480 GB disco allo stato solido

Monitor FHD-LCD-LED-IPS 24 pollici / mouse e tastiera

Windows 10 Professional Originale - Modifiche Hardware su richiesta

PC Desktop Computer Gaming Assemblato Intel I9 11900 Octa Core 5,20 GHz SSD 24O GB Ram 32 GB Windows 10 Pro Wifi 969,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modello Cabinet Sharkoon VG6 Colore NERO, 2 Connettori Frontali USB 2.0 e 2 - 3.0 Audio frontale in HD - Alimentatore 500 Watt

PROCESSORE I9 - 11900 8 CORE 16 THREAD fino a 5.20GHZ in turbo mode

Scheda madre H510M - RAM 32 GB 2666 MHz

Scheda grafica Integrata UHD Intel 750

SSD 240 GB

ASUS VivoBook 15 K513EA#B097Q1Y74F, Notebook in Alluminio, 1.8 kg, 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento 890,20 € disponibile 2 new from 889,00€

9 used from 660,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook con display NanoEdge dai bordi sottili, un peso di soli 1,8kg e uno spessore di 17,9mm: rapporto schermo-corpo dell'85% per una visione senza limiti

Completo set di porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi

Prestazioni all'avanguardia con Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB, aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Dotazione di webcam interna HD 720p e tecnologia Wi-Fi 5 802.11ax

Perfetto per chi cerca produttività e versatilità in un Notebook all'avanguardia, adatto a multitasking produttivo, editing multimediale ma anche gaming occasionale

COMPUTER FISSO INTEL CORE i7 QUAD CORE - RAM 16 GB - SSD 240 - HDD 1TB - SCHEDA VIDEO DEDICATA 4 GB - LICENZA ORIGINALE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO - MASTERIZZATORE DVD - PC DESKTOP 585,00 € disponibile 2 new from 585,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cpu: Intel Quad Core i7 2600 - Adattatore USB WIFI

Ram: 16 GB DDR3 - Masterizzatore DVD

SSD 240 GB + HDD 1 TB (Sistema operativo su SSD)

S. Video Nvidia GT 730 4 GB con HDMI - DVI

Windows 10 Professional Originale - Modifiche Hardware su richiesta

Pc desktop i7 11700 Cpu intel 4.90ghz in boost 8-core,Ram 16GB Ddr4,Ssd M.2 250Gb,masterizzatore cd dvd Full hd 4k,Windows 11 pro Pc fisso Computer i7 assemblato Wi Fi Pc i7 679,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ CARATTERISTICHE: Case Noob X3 Black ( Dimensioni 42*18*45cm ) Alimentatore : 625watt / Scheda Madre : H510M Con Hdmi - Usb 3.0 / Wifi :USB 300mbps / Cpu Processore : Core i7-11700 Processor, 2.90 GHz up to 4.90 GHz 8CORE / S.O : Windows 11 Professional 64bit / Masterizzatore : CD - DVD

✅ MEMORIA E ARCHIVAZIONE: / Ram : 16GB DDR4, 3200MHz / 250 GB SSD NVMe

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: Grafica UHD 750

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi.

PC-Gaming Wolf Intel Core i7-12700KF 12-Core a 4,90GHz Turbo • Windows 11 • Nvidia GeForce RTX3080 • 16GB DDR4 3200MHz DDR4 • 1TB M.2 SSD • 2TB HDD • WiFi • Raffreddamento ad acqua • pc da gaming 2.389,00 €

2.329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Benvenuti nel mondo del gaming. In questo PC Gaming Pro di Megaport troverai i componenti di altissima qualità in una combinazione ingegnosa per soddisfare tutte le tue esigenze di gioco.

Grazie al potente Intel Core i7 12700KF con 12 core, 20 thread e un boost clock fino a 4,9 GHz, avrai sempre molta potenza e i 16 GB di RAM con 3200 MHz sono perfettamente bilanciati per godere del gameplay più fluido in una classe propria.

L'SSD M.2 da 1 TB assicura tempi di caricamento e trasferimenti di dati incredibilmente veloci. Per memorizzare i tuoi giochi, immagini, musica e film, abbiamo aggiunto al computer un HDD Toshiba da 2 TB.

I riflessi attraverso la tecnologia di ray-tracing all'avanguardia, le ombre disegnate in modo nitido e la spinta FPS aggiuntiva attraverso DLSS si possono ottenere grazie a NVIDIA GeForce RTX 3080 con un incredibile 10 GB VRAM. Otterrai tutto questo nel bellissimo case Azza Inferno 310 RGB.

Con il pc riceverai anche una licenza originale e preinstallata di Windows 11 Home, 24 mesi di servizio di ritiro e ritorno, consegna veloce e assicurata e un eccellente supporto clienti in sede. Condizioni per la fattura esentasse per clienti possessori di partita iva leggere in fondo alla pagina nella descrizione del prodotto!

DELL XPS 8930 PC Gaming | Intel Core i7-8700 3.2Ghz 6Cores | Ram 32Gb | SSD 512Gb | Nvidia GTX 1050Ti 4Gb | Windows 11 Pro Il Pronto per il VR (Ricondizionato) 1.349,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche *****SCHEDA VIDEO GTX 1050****

INTEL CORE i7 8700 32GB DI RAM 512 GB SSD

PER GIOCARE E PROGETTARE

WINDOWS 11 PRO INSTALLATO E CONFIGURATO

PC COMPUTER i7 QUAD CORE RAM 16 GB SSD 480 GB SCHEDA VIDEO DEDICATA GT 210 CON USCITE HDMI VGA E DVI - MASTERIZZATORE DVD - WIFI - WINDOWS 10 PRO ORIGINALE 407,00 € disponibile 3 new from 407,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DISPONIBILE QUALSIASI MODIFICA HARDWARE

RAM 16 GB - S. VIDEO NVIDIA GT 210 CON USCITE VGA HDMI DVI

Processore Intel Core i7-860

SSD DISCO ALLO STATO SOLIDO 480 GB

WINDOWS 10 PRO ATTIVATO COMPLETO CON STICKER COA APPLICATO READ 40 La migliore widget meteo android del 2022 - Non acquistare una widget meteo android finché non leggi QUESTO!

Pc desktop gaming completo Intel i5 10400F 4.3Ghz / Nvidia Ge Force Gtx 1650 Gaming 4gb Ddr5/ Ram Ddr4 16gb/ Ssd M.2 250gb + Hdd 1tb / Wifi - Windows 11 Pro/Computer da gaming assemblato/Pc gaming i5 849,99 € disponibile 2 new from 849,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Case : NX260 mid-tower gaming case (L)379*(W)215*(H)448mm / Scheda Madre: H510M Con HDMI - USB 3.0 / ALIMENTATORE 80+PLUS 650 WATT

Processore : Core i5-10400F 6-CORE , 12 MB di cache, 2,90 GHz fino a 4,30 GHz / Ram : 16GB DDR4 3000 MHz / Kit 3 Ventole Halo ( Gia' Installate) : Ventola Noua Skiron 3 Black (Kit 3pcs con Controller) 1200Rpm PWM 18 Led Dual Slim Halo Rgb Rainbow Addressable

SCHEDA VIDEO: GTX 1650 4GB NVIDIA GE FORCE / SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 Pro pronto all'uso / SSD M.2 : 250GB + HARD DISK : 1TB 1000Gb 7200 RPM / WIFI : Pennetta Usb esterna a 300mbps

La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi,

Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

Pc Fisso DILC Business 7 Octa-Core i7-11700 2.50 ghz Ram 16 gb Ssd 480 gb Hard Disk 2 tb WiFi 300 mbps Masterizzatore Alimentatore 80+ Licenza Windows 11 PRO 859,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pc Fisso DILC Business 7 con processore Intel Core i7 di 11° generazione per prestazioni eccezionali ed affidabi. Soluzione ideale per la produttività e l'intrattenimento, con l'aggiunta di una scheda video dedicata può consentire anche sessioni di gaming ed editing.

Scheda grafica integrata Intel UHD 750 con supporto a risoluzioni fino a 4K, directX 12 ed OpenGL 4.5. Basata su processo costruttivo a 14nm, garantisce temperature e consumi minimi.

Sistema operativo Windows 11 PRO e programmi (tra cui Libre Office, Acrobat Reader e codec/driver aggiornati) installati su SSD da 480gb per avvii e caricamenti fino a 5 volte superiori rispetto ai dischi rotativi. Hard disk secondario per un ampio spazio di archiviazione dati.

Memorie RAM 16 gb DDR4 con frequenza 2400 mhz, configurate in dual channel per raddoppiare la velocità di trasferimento dati.

Include: masterizzatore Super Multi dual layer, scheda wireless pci-express 300mbps a doppia antenna, connessioni USB 3.0. Garanzia Italia 24 mesi ed assistenza tecnica dedicata.

Amazon Photos disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Personalizza lo screensaver della tua Fire TV con le tue foto personali dell'app Amazon Photos.

Guarda foto e video personali direttamente su Fire TV, tablet, telefono o computer.

