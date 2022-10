40 La migliore pinze spelafili del 2022 – Non acquistare una pinze spelafili finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore pinze spelafili? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi pinze spelafili venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa pinze spelafili. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Beta 1149F Pinza Spelacavi frontale, Colore: Nero/arancione 12,30 €

10,76 € disponibile 29 new from 10,76€

1 used from 10,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinza con adattamento automatico ai diametri dei conduttori, lunghezza spellatura e pressione di taglio regolabili

Misure: lunghezza 175 millimetri, diametro 0,2 ÷ 6 millimetri quadri, altezza 19 millimetri, awg 0 - 2.8 millimetri

Anche detta pinza spelacavi frontale

Modalità d'uso: utile per diversi tipi di lavori di precisione

Peso: 500 grammi

STANLEY Spellafili automatico FATMAX FMHT0-96230 29,40 €

26,95 € disponibile 20 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gamma FATMAX: ancora più robusta ed ergonomica, per un uso intensivo

Alte prestazioni: lo spelafili automatico in acciaio per impieghi gravosi FMHT0-96230 STANLEY offre una soddisfacente apertura delle ganasce per spelare fili di dimensioni da 0,2 a 6 mm², con la possibilità di regolarne la lunghezza da 6 a 18 mm - offre una regolazione automatica delle ganasce alle dimensioni del filo per un notevole risparmio di tempo - Multiuso: ha ganasce per crimpare le alette e una parte taglierina per tagliare i fili per qualcosa di più della versatilità

Sforzo ridotto: presenta una lunghezza di 203 mm per trasmettere una pressione potente senza sforzo. La sua leggerezza promette una facile manipolazione e un facile trasporto

Comodità d'uso: le sue impugnature bi-materiale antiscivolo soft touch offrono una presa salda e piacevole, per promettere una maneggevolezza confortevole e controllata e garantire maggiore potenza e precisione

Rotella di regolazione: utilizzata per regolare la potenza di serraggio delle ganasce per una maggiore precisione

Pinza Spelafili Automatiche, VEECEE MWS02 Spelacavi 3 in 1 per Spelatura, Taglio e Crimpatura, per Cavi con Diametro di 0,2-6 mm²,Pinza a Crimpare per Capicorda Isolato e Non Isolato 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【Spelafili Pinza Spelafili】:Ideale per spellare filo da 10-24 AWG (0,2-6mm2). Con una manopola girevole micro-regolabile in rame, puoi regolare il tappo per tagliare la lunghezza desiderata del filo centrale. Inoltre, lo spelafili non danneggia i singoli fili.

★【Caratteristiche 3 in 1】:Normalmente, un estrattore di cavi può spellare e tagliare il cavo, ma il VEECEE MWS02 può anche essere usato come un utensile a crimpare per capicorda isolati e non isolati.

★【Crimpatrice per cavi】:crimp crampi incorporati 22-10 AWG (0.5-6.0MM2) terminali isolati, 12-10 AWG (4-6.0MM2) / 16-14 AWG (1.5-2.5MM2) / 22-18AWG (0.5- 1.0MM2) terminali non isolati e terminali auto-accensione da 7-8 mm. I cutter sono realizzati con un trattamento termico speciale, la lama di alta qualità esegue un taglio efficiente. Solo rame.

★【Impugnatura antiscivolo】:impugnatura con impugnatura in plastica e cuscino, massima leva (PP e TPR), maggiore comfort e minore affaticamento della mano che rende l'impugnatura autoregolante. Utensile spellafili perfetto per lavori grandi o piccoli. il dispositivo è perfetto per tagliare i fili e la piegatura richiede pochissimo sforzo per usare e risparmiare una quantità enorme di tempo quando si estrae più fili.

★【Cosa ottieni】:Pinza spelafilix1 , Manuale dell'utentex1, 24 mesi di garanzia.

Pinza a serra con pinza spelafili e 1200 punte per cavo [0, 25-10 Mm²] per elettricista Bricoler, Pinza di cablaggio per 0, 25-10mm², spelacavi per 0, 03-10mm² DE-254 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶SET COMPLETO DI PINZA A CAPICORDA: comprende pinze a crimpare professionali per terminali isolati e non isolati, pinze per spelare e tagliare 2 in 1 e una confezione di ghiere per fili (1200 pezzi, 8 misure diverse da 0,25 a 10,00 mm²). Questo set di strumenti per pinze per cablaggio è in grado di eseguire la maggior parte dei lavori di spelatura e crimpatura in modo semplice e rapido per progetti fai-da-te e riparazioni elettriche.

▶REGOLAZIONE AUTOMATICA: la pinza per crimpatrice con dispositivo di alleggerimento a cricchetto si regola automaticamente, senza preoccuparsi di una crimpatura errata dovuta a una matrice sbagliata. Una pressa per formare un'aggraffatura quadrilatera e allo stesso tempo risparmiare fatica. Adatto per puntali isolati e non isolati da 0,25 a 10 mm².

▶CARATTERISTICHE PROFESSIONALI: Ganasce in acciaio temprato di alta qualità, la pinza crimpatrice è molto robusta e durevole da usare. Il blocco completo (meccanismo autobloccante e rimovibile) garantisce un'elevata qualità di crimpatura durante i lavori ripetuti. I manici ergonomici in plastica ingegneristica sono antiscivolo e resistenti.

▶SPELAFILI E TAGLIACAVI: trattato termicamente, lo spelafili e il tagliacavi sono perfettamente affilati. Le ganasce sono comode per spelare i cavi veloci senza danneggiare le anime; il bordo tagliente sul lato è sufficientemente affilato per tagliare il cavo. La capacità di estrazione è AWG32-7 (0,03-10 mm²) e la lunghezza di spellatura è di 5-20 mm (0,25-0,75 pollici).

▶1200 PEZZI DI TAGLIO: Viene fornita una scatola di capicorda, 1200 pezzi in totale. 8 tipi diversi, 200 pezzi AWG 22, 200 pezzi AWG 20, 200 pezzi AWG 18, 250 pezzi AWG 16, 250 pezzi AWG 14, 50 pezzi AWG 12, 25 pezzi AWG 10 e 25 pezzi AWG 8, in diversi colori. Adatto alla maggior parte dei progetti di ristrutturazione e riparazione elettrica.

Pinza Spelacavi Automatica,Pinza Spelafili Regolabili,Pinza Spelacavi,Pinza a Crimpare per Capicorda Preisolato e Non Isolato,per Cavi Isolati e Non Isolati,trumento di crimpatura per cavi di rete 5,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Realizzato in plastica ecologica.

2.Diametro di spellatura 5-6,2 (mm).

3. Giallo, lungo circa 90 mm.

4. Sicuro e comodo da trasportare e utilizzare, conveniente.

5.Lo strumento è adatto per l'uso industriale e quotidiano.

Weidmüller - Pinza Spellafili Stripax, 0,08-10 Mm² 84,01 € disponibile 5 new from 75,00€

2 used from 60,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per conduttori a filo sottile e rigidi con isolamento PVC

La lunghezza di spellatura è regolabile con arresto

Le ganasce di bloccaggio si aprono automaticamente dopo lo strippaggio

Viene impedita una separazione dei conduttori singoli

La pinza è regolabile sui più diversi spessori di isolamento

Pinza spelafili automatica, multifunzione per (0,8 – 2,6 mm²), include pinza crimpatrice, pinza per cavi, tagliacavi elettrico, lunghezza 175 mm 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzione: pinza spelafili automatica 3 in 1: spelafili, avvolgimento e crimpatura.

【Automatico】Le ganasce autoregolanti sono ideali per spelare cavi in rame e alluminio da 0,8 a 2,6 mm².

【 Semplice e comodo 】 Le molle a doppio lato riducono lo sforzo sulle mani e riducono lo sforzo.

Buona qualità: la pinza spelafili automatica utilizza la tecnologia di metallurgia a polvere, realizzata in PVC + materiale PRT. Lame in acciaio per utensili con buona affilabilità.

Ampia applicazione: la pinza spelafili elettrica è adatta per lavori elettrici a casa e nell'industria. READ 40 La migliore incisore laser economico del 2022 - Non acquistare una incisore laser economico finché non leggi QUESTO!

Pinza Spelafili, 3 in 1 Spelafili Automatico, Spellafili/Taglia/Crimpa, Pinza a Crimpare per Capicorda Isolato e Non Isolato, 22-10 AWG / 0,5-6,0mm², Giallo 11,29 €

10,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con ganasce di regolazione automatiche, è adatto per tutti i cavi da 10-24 AWG (0,2 ~ 6 mm²).

Le ganasce della pinza spelafili non danneggiano la parte metallica del cavo.

Quattro diverse dimensioni possono essere crimpate per soddisfare diverse esigenze.

Il manico ha un design ergonomico, comodo e non facile da stancare.

Il corpo principale dell'intera pinza è realizzato in acciaio al cromo vanadio, forte e resistente all'usura.

OriGlam Spelafili di precisione da 7 pollici, spelafili automatico, pinza tagliafili, tagliafili e spelafili, pinze multiple per spelafili, taglio, crimpatura 12,08 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche √ Funzioni 3-in-1: spelatura, taglio, aggraffatura. può spogliare il filo della specifica su 0.2-3.0mm² (10-22 AWG), soddisfare le vostre esigenze operative multiple.

√ Design dei dettagli: molle flessibili e impugnature in plastica lunghe offrono la massima leva per ridurre l'affaticamento della mano; ganasce di regolazione automatica, dadi e tappi regolabili.

√ Antiscivolo - antiscivolo e non facile da indossare, ti offre una comoda esperienza di presa; l'uso di acciaio trattato termicamente di alta qualità e aumenta la durezza, più durevole.

Precisione del √ – Taglia e strisce 8-20 AWG solido e 10-22 AWG filo incagliato con facilità. I fori di spelatura lavorati di precisione rimuovono facilmente l'isolamento senza danneggiare il filo.

√ Ampiamente applicato: adatto per industriale, elettricista e domestico. Spogliarello, taglio e crimpatura terminale isolata di filo di rame, filo di alluminio, filo di nucleo inguainato, cavo, cavi rivestiti multipli, terminale nudo.

Amazon Brand - Umi Pinza Spelafili Automatica 3 in 1, per Spelatura, Taglio e Crimpatura per Cavi con Diametro di 24-10 AWG (0,2-6mm²) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzionale 3 in 1: Taglia, piega e spela il filo. Acciaio di alta qualità, rinforzi in lega di zinco e impugnatura in gomma antigraffio garantiscono un uso durevole e duraturo

Spelatura: Ideale per spellare i vari fili come fili in PVC o conduttori solidi, a trefoli e a trefoli fini di 24-10 AWG (0,2-6mm²). Spellare i cavi in ​​modo rapido, efficiente e senza sforzo senza lesioni. Con una vite di fermo e un fermo del filo regolabile è possibile impostare la forza e la lunghezza di spelatura

A crimpatura: Crimpatura del terminale isolato: 22-10 AWG (0,5-6 mm²), Crimpatura del terminale non isolato: 22-18 AWG (0,5-1mm²), 16-14 AWG (1,5-2,5mm²), 12-10 AWG (4,0 -6,0mm²)

Ergonomico: Le pinze sono controllate da un meccanismo a molla. Le impugnature ergonomiche in PP e TPR sono comode da impugnare e riducono l'affaticamento

Applicazione: È adatto per la riparazione di elettrodomestici e la riparazione di macchine in fabbrica. Può anche facilitare il lavoro di elettricisti, saldatori e appassionati di bricolage

Spelafili Elettrici Manuale Universale Pinza Spelafili Elettricista Multifunzione Spellafili Portatile per Fili di Rame di Diverso Diametro 16,99 € disponibile 2 new from 16,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dimensioni regolabile】 La profondità di taglio può essere controllata regolando l'altezza della vite per soddisfare le diverse esigenze di taglio. La lama affilata può facilmente staccare la pelle del filo senza incepparsi.

【Ampie applicazioni】 La spellafili è adatta per fili di rame da 24 AWG (3/64") - 0 AWG (7/16"), fili di alluminio, fili unipolari, fili pieni, ecc. Offre 14 diverse dimensioni e forme di aperture, che possono essere utilizzate per diverse dimensioni o stili di utilizzo del cinturino, con un'elevata compatibilità.

【Facile e sicuro da usare】 Usa la spelafili per spelare rapidamente il filo, basta inserire il filo nel foro corretto, non è necessario toccare la lama direttamente con le mani, regolare la lama per iniziare a utilizzare, ridurre notevolmente il tempo di spellatura e migliorare l'efficienza.

【Sbucciatrice portatile】 La dimensione è di circa 11 x 7 x 6 cm. È grande quasi quanto le chiavi della tua auto e si adatta facilmente alla tua tasca per un facile trasporto.

【Robusto e durevole】 Il guscio è realizzato in ABS di alta qualità e la lama è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, non facile da invecchiare, resistente e durevole.

Macchina spelafili manuale, macchina spellacavi di rame con manovella, sguainacavi per il riciclaggio di cavi, gamma di calibro del filo 1,5 mm - 25 mm 84,99 €

72,99 € disponibile 1 used from 77,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Costruzione in alluminio】 - Questa macchina spellafili manuale è ben costruita con lega di alluminio di alta qualità, che la rende durevole e resistente alle intemperie in tutti gli ambienti e garantisce un uso a lungo termine.

【Azionamento a manovella】 - Con la manovella, questa macchina spellafili è conveniente per operare manualmente. È portatile, conveniente e senza sforzo per voi con la biella quando si affrontano pesanti carichi di lavoro di spellatura.

【Grande compatibilità】 - Ruota la manopola superiore per regolare la distanza tra la lama e l'albero in base alle diverse dimensioni del cavo; Adatto a fili con diametro da 1,5 mm a 25 mm.

【Dettagli squisiti】 - Realizzata in acciaio legato ad alta tenacità, la lama può tagliare facilmente e rapidamente l'isolamento in plastica o gomma del filo di scarto non danneggiato; Inoltre, la ruota di passaggio del filo adotta il processo di tempra, che è resistente all'usura ed evita notevolmente di scivolare durante il funzionamento.

【Ampia applicazione】 - La macchina spellafili è ampiamente utilizzata nell'elaborazione del cablaggio, nell'elaborazione del filo aerospaziale, nell'elaborazione della linea audio e dati, nello smantellamento del riciclaggio del filo e in altre industrie.

Knipex 12 21 180 Pinza Spelacavi a Regolazione Automatica 92,64 €

60,77 € disponibile 7 new from 60,77€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinze spelacavi a regolazione automatica

Professionale

Pinze spelacavi b 2186/7

Spellafili elettrici Pinza spelafili elettricista, 11 × 7 × 6 CM, Spogliarello veloce, Multifunzione, per fili di diverso diametro- (1 pz) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Applicazioni estese】La spelafili è adatta per fili di rame da 24 AWG (3/64 ") - 0 AWG (7/16"), fili di alluminio, fili unipolari, fili rigidi, ecc.

【Facile e sicuro da usare】Usa la spelafili per spelare rapidamente il filo, basta mettere il filo nel foro giusto, non è necessario toccare la lama direttamente con le mani, regolare la lama per iniziare a utilizzare, ridurre notevolmente il tempo di spelatura e migliorare l'efficienza. Più sicuro, più efficiente e più facile da decollare.

【Robusto e durevole】Il guscio è realizzato in ABS di alta qualità e la lama è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, non facile da invecchiare, resistente e durevole. Offre 14 diverse dimensioni e forme di aperture, che possono essere utilizzate per diverse dimensioni o stili di utilizzo del cinturino, con elevata compatibilità.

【Profondità regolabile】la profondità di taglio può essere controllata regolando l'altezza della vite per soddisfare le diverse esigenze di taglio.

【Formato tascabile】La dimensione è di circa 11 x 7 x 6 cm. È grande quasi quanto le chiavi della tua auto e sta facilmente in tasca per un facile trasporto.

BETA 11430001 PINZE SPELLAFILI AUTOMATICHE 0.5-6, 165 mm 78,00 €

54,80 € disponibile 7 new from 50,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinze spellafili automatiche 0,5-6

PINZE SPELLAFILI AUTOMATICHE 0,5-6

Pinze spellafili

Prodotto di qualità

GEDORE Pinza Spellafili Professionale VDE, Regolabile per Fili da 0.5 a 5.0 mm², Acciaio Temprato a Olio e Bonificato, Pinza Spellafili Elettricista, VDE 8099-160 H 51,70 € disponibile 4 new from 51,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CERTIFICAZIONE VDE: Grazie alla forma a V della ganasce da taglio, la pinza è adatta per spellare i fili, e la guaina isolante protegge anche durante lavori su fili di 0.5-5.0 mm² sotto tensione

OTTIMO DA USARE: La pinza spelafili automatica con molla di regolazione integrata permette una rapida regolazione del diametro del filo o del trefolo

LAVORAZIONE OTTIMALE: La pinza in acciaio è dotata di una impugnatura bicomponente, e questa la rende comoda da utilizzare e aumenta la superficie di contatto tra la mano e l’utensile

GEDORE: Gli oltre 17.000 utensili della gamma, come martelli, pinze o cassette degli attrezzi complete, soddisfano gli standard imposti nel settore e garantiscono ai professionisti un lavoro ottimale

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 x GEDORE pinza spelafili VDE STRIP-FI x con guaina isolante, lunghezza: 160 mm, peso: 211 g, numero d'articolo: VDE 8099-160 H

Amazon Brand - Umi Pinza Spellafili 3 in 1, Pinza Elettricista Multifunzione 200mm per Spelatura, Taglio e Crimpatura per Cavi, la Scelta per Elettricisti, Bricolage e Professionisti 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale duro e durevole, lame affilate per un uso continuo, taglio e spelatura precisi del filo

Strumento spelafili di precisione che combina spelatura, taglio e crimpatura in un unico utensile. Intervallo di spelatura: 20-10 AWG (0,8-2,6mm), crimpatura del capocorda isolato: 16-10 AWG (1,3-2,6mm), crimpatura del capocorda nudo: 22-18 AWG (0,6-1mm)

Strumento spelafili di precisione che combina spelatura, taglio e crimpatura in un unico utensile. Intervallo di spelatura: 20-10 AWG (0,8-2,6mm), crimpatura del capocorda isolato: 16-10 AWG (1,3-2,6mm), crimpatura del capocorda nudo: 22-18 AWG (0,6-1mm)

Sicuro e poco ingombrante, lo spelafili è compatto e può essere azionato con una sola mano, il che lo rende facile da riporre e trasportare. 183 g, 21*7*2cm

Il design ergonomico dell'impugnatura assicura che le pinze spellafili siano tenute comodamente e crea le condizioni ottimali per una crimpatura lunga e intensiva

VCELINK Professionale Spelafili e Taglierina, Pinza 3 in 1 Spelafili/Taglierina/Crimpatrice, Strumento Manuale Multifunzione per Filo Pieno e Trefoli 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore repellente per serpenti del 2022 - Non acquistare una repellente per serpenti finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Spelatura Precisa: Adatta per cavi 0,6-2,6MM² ( 22-10AWG ). I fori della pinza spelafili non danneggiano le anime dei cavi, riducendo gli sprechi

Migliora l'efficienza del lavoro: Taglierina affilata può tagliare fili di rame e alluminio da 0-6 mm², filo di ferro da 0-1 mm². La spellafili può crimpare con precisione i terminali di 0,5-2 mm². Spelafili multifunzione 3 in 1 risolvere i problemi di cablaggio elettrico di routine nella vita

Design Intimo: Spelacavi è dotata di un blocco di sicurezza, facile da riporre e trasportare. Le maschelle seghettate forniscono una presa forte, rendendo facile piegare, modellare e tirare i fili. La molla di ritorno e l'impugnatura ergonomica curva lo rendono facile da usare e senza sforzo

Materiale: realizzato in acciaio inossidabile, non facile da ossidare e arrugginire. Utilizzando HRC51-53, elevata durezza e lunga durata. Manico in PVC con motivo, morbido e confortevole, antiscivolo

Servizio di imballaggio: 1 x Spelafili elettricista , 18 mesi di garanzia e la fattura includo VAT

Pinza spelafili automatica 0,2 – 6,0 mm2 / 24 – 10 AWG, 3 in 1, multifunzione per spelatura, taglio e crimpatura 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinza spelafili multifunzione: pinza spelafili 3 in 1, pinza da taglio e pinza crimpatrice. Adatto per spelai: 0,2 – 6,0 mm2 / 24 – 10 AWG; morsetti a crimpatura: 0,5 – 6 mm²/10 – 22 AWG; morsetti non isolati: 0,5 – 2,5 mm²/22 – 14 AWG, 4 6 mm²/12 mm². 0 AWG; Connettori di accensione crimpatrice: 7-8 mm. Con il taglierino è possibile tagliare facilmente rame, ferro e fili di alluminio.

AMPIA APPLICAZIONE Perfetto per la riparazione in industria, elettrica e casa. Adatto per spelare, tagliare filo di rame, filo di alluminio, filo di nucleo rivestito, cavo, fili rivestiti più volte e crimpare il morsetto nudo, il morsetto isolato, i morsetti non isolati e i collegamenti di accensione automatici.

Facile da usare: la ganascia in acciaio legato di alta qualità ha un'elevata durezza HRC36-42. La ganascia appositamente progettata e lavorata con precisione può essere tenuta e rimossa con una sola mano durante la crimpatura, lo spellamento e il taglio.

Regolabile: è possibile regolare lo spessore di spelatura con il pulsante in rame in base al diametro del filo per assicurarsi che lo spelacavi abbia la tensione più adatta per spellare il guaina di protezione del cavo per prevenire efficacemente danni al nucleo. Il cursore in plastica può regolare e controllare la lunghezza della striscia centrale in base alle vostre esigenze di lavoro.

Design scientifico ed ergonomico: le molle flessibili e le lunghe maniglie in plastica offrono il massimo effetto leva per ridurre l'affaticamento delle mani. Il manico in PP + TPR è antiscivolo e non facile da trasportare, il che può aumentare notevolmente il comfort e l'efficienza del lavoro.

Pinze Spellafili Frontale con Dispositivo di Taglio, Spelacavo Multiuso per Spellatura, Utensile Spelacavi per Cavi Coassiali e Cavi di Trasmissione, per Spelatura, Taglio e Crimpatura 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche --- SPELAFILI MANUALE MULTIFUNZIONALE: spelafili universale per cavi coassiali RG6, RG7, RG11, RG59, un must per ogni famiglia, due spelafili per la spellatura interna ed esterna di cavi telefonici piatti (4P/6P/8P) a doppio isolamento Laminati - un'operazione.

--- LAMA SPELAFILI REGOLABILE: con un regolatore del quadrante, il quadrante della testina di taglio può essere regolato per controllare la profondità di taglio della lama, prevenendo danni accidentali al cavo.

--- SET DI COLTELLI TRASFORMABILI: per tagliare e spellare in sicurezza cavi tondi, piatti, telefonici e coassiali - Facile da usare: inserimento cavi, attorcigliamento e spellatura.

--- MATERIALE PREMIUM: il guscio è realizzato in ABS, comodo da maneggiare, piccolo e compatto, la lama è realizzata in SK5, che garantisce nitidezza ed elevata resistenza all'usura, lo strumento è adatto per l'uso industriale e quotidiano.

--- LA CONSEGNA INCLUDE: Strumento per la buccia universale con istruzioni per l'applicazione stampate sul retro della confezione.

VCELINK Pinza Spelafili e Tagliacavi, Pinza Multifunzione per Spellafili Filo di Rame, Spiaggiato e Multi-core Filo da 0,6-2,6 MM, 16 CM di Lunghezza, Blu 9,99 €

8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spelafili precisa e affilata: La Spelafili professionale è dotata di tenaglie affilati e temprate per prestazioni eccellenti, le lame sono resistenti ed affilate e sono molto resistenti all’usura. Il manico in PVC è molto ergonomico e garantisce un utilizzo lungo e comodo, la molla interna permette di lavorare senza affaticarsi

Pinza Multifunzione: Questa spelafili professionale è perfetta per tagliare e piegare fili con precisione, adatta a fili da 10 a 22 AWG, adatta anche a cavi curvi e duri

Comodo e sicuro: Le pinze spelafili sono comode e dotate di serratura di sicurezza per essere riposte e trasportate agevolmente

Il modulo di collegamento delle lame può essere rimosso con un semplice chiavino esagonale

Contenuto e servizi inclusi: 1 x Pinza Spellafili Elettrici, garanzia di 18 mesi inclusa. Disponibile la fattura IVA

Intercable PTS4 Pinza Spelafili 35,40 € disponibile 8 new from 30,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per l' incisione dell' isolamento dei cavi elettrici da 0.2 a 6 mm² di sezione

Per guaine esterne di cavi uni- o multipolari

Non è consigliato l'uso per lavori sotto tensione

Mxmoonant Strumento spelafili 2 coltelli per cavo da Φ 1 a 30 mm, macchina spelafili a manovella in rame, trapano collegabile, con fibbia di fissaggio tipo G e 2 lame di ricambio 58,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 ruote: in grado di spellare 2 fili contemporaneamente, il che migliora notevolmente l'efficienza del lavoro. Il passo delle ruote spelafili può essere regolato, i cavi Φ1-30mm (Φ0.04-1.18in) sono tutti adatti.

Leva della lama: il design innovativo di Mxmoonant risolve efficacemente il problema della facile rottura della lama della tradizionale spelafili! L'aumento della leva può forzare uniformemente la lama per evitare che si rompa quando si applica troppa forza.

Materiale adatto: fili di scarto, fili unipolari, fili sciolti, fili piatti inguainati, ecc. È possibile tirare a mano il filo per piccole quantità, inoltre è possibile collegare il trapano elettrico sul lato, il che migliora la velocità di spelatura.

2 Metodi di installazione: è possibile praticare piccoli fori sul piano di lavoro per fissare la macchina con le viti (fornite nella confezione) o bloccare la macchina con il morsetto G (fornito nella confezione).

Lama in acciaio ad alta velocità × 4: la lama spellata è una lama a doppia faccia in acciaio frontale HHS, che non è solo affilata, ma anche durevole e resistente all'usura, forniamo 2 lame di ricambio, 4 in totale.

VCELINK GJ702 Pinza Spellafili Automatica, Spelacavi per 0,2-6,0 mm² con La Taglierina Laterale Possibile Tagliare Cavi di 0,08-8 mm 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinza spelafili Frontale che combina le funzioni di spelatrice e di taglio in un solo strumento. La pinza spelafili può spellare fili unipolari, multipolari e fili piatti. La pinza è in grado di spelare cavi da 10 a 24 AWG. La Pinza è inoltre dotata di un regolatore di lunghezza e di una vite di regolazione della tensione per regolare la lunghezza e la resistenza del filo spellato; il taglierino può tagliare fili da 0,08 a 8 mm

Design ergonomico: La molla interna rende la spelatura e il taglio più sempliici e veloci. Grazie all’impugnatura ergonomica lo strumento è comodo da tenere in mano e permette di lavorare senza sforzo eccessivo

Materiale resistente e longevo: L’impugnatura anteriore è realizzata in acciaio di alta qualità e carbonio. L’impugnatura posteriore è realizzata in nylon PA, resistente e longevo. La lama è realizzata in acciaio Mn65, resistente alla corrosione e all'ossidazione e può essere utilizzata per un lungo periodo

Modalità di applicazione: il design sottile della pinza spelafili permette di spellare in spazi stretti. La pinza spellafili è precisa e adatta per fili unipolari, fili multipolari e fili piatti; perfetta per elettricisti professionisti, addetti alla manutenzione o dilettanti

Contenuto e servizi inclusi: 1 x spellafili elettrici. Garanzia di qualità per 18 mesi, Disponibile emissione di fattura IVA

Xrten 3 Fori Pinza Spelafili Pinze Fibre Ottiche Spelafili Fibre Stripper per Fibra a Tre Porte Pinza Spelafili per Fibra Ottica 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔Design a stripping a tre sezioni, bordo tagliente, apertura precisa, nessun danno alla fibra durante lo stripping, chiusura sicura, più sicuro e più comodo da usare, lunghezza 16,5 cm, facile da riporre e trasportare.

✔Impugnatura in PVC, ergonomica, antiscivolo, resistente all'usura, impugnatura confortevole, quindi è molto facile da usare, facile da usare, le mascelle sono state regolate in fabbrica, non è necessario regolare.

✔Il nostro prodotto è una spogliatrice segmentata a tre pezzi con un foro superiore da 1,98 mm per rimuovere lo strato esterno del codino, una porta a forma di V sulle pinze e un'apertura di 140 μm per rimuovere il coperchio da 250 μm della fibra da 125 μm.

✔Tutte le superfici di taglio hanno tolleranze meccaniche precise per garantire un funzionamento pulito e regolare e il blocco del coltello è chiuso quando non in uso.

✔Ideale per l'uso domestico o per coloro che sono impegnati in servizi di rete ottica, questo prodotto consente di rimuovere facilmente la guaina protettiva della fibra e ha una buona base per un lavoro più agevole e regolare.

Pinza Spelafili, pinza spelafili automatico 3 in 1 per spelatura, taglio e crimpatura per cavi con diametro di 0,2-6 mm², pinza a crimpare per capicorda isolato e non isolato 12,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinza Spelafili:Realizzato in speciale acciaio al manganese.Perfetto per uso industriale e quotidiano Pinze per spelatura filo 3 in 1 per spelatura, taglio, crimpatura del filo.La pinza dentata appositamente progettata e lavorata con precisione può afferrare saldamente e tagliare facilmente i fili.

Auto-regolazione:Vieni con ganasce autoregolanti ideali per cavi in rame e alluminio da 10-24 AWG (0,2-6 MM2). Manopola girevole microregolatrice a rotella per spellare il filo più piccolo di 24 AWG.

Capacità universale:Ganasce in acciaio al manganese Presenta una super durezza (HRC36-42), adatta per il filo della specifica 24-10 AWG (0,2-6,0 mm). Terminali isolati a crimpare: Adatto per 22-10 AWG (0,2-6 mm Terminali non isolati: idonei per 12-10 AWG (4-6,0 mm) / 16-14 AWG (1,5-2,5 mm) / 22-18 AWG (0,5-1,0 mm). Connessioni di accensione automatica a crimpare: Adatto per 7 -8 mm

Impugnatura comfort antiscivolo:Le impugnature touch offrono il massimo comfort e riducono l'affaticamento della mano. Impugnatura in plastica e cuscino, offre la massima leva (PP e TPR) e un maggiore comfort rendendo la presa autoregolante.

Ampia Applicazioni:Questo prodotto viene utilizzato principalmente per filo conduttore, cavo inguainato, cavo, cavo guaina multifilo, filo metallico, ecc. Può essere utilizzato per un'ampia gamma di regolazione e manutenzione del filo, inclusi elettrodomestici, installazioni di illuminazione e così via. READ 40 La migliore bici granfondo del 2022 - Non acquistare una bici granfondo finché non leggi QUESTO!

fsk-10 N mini pinza a crimpare filo Crimper mano pinze spelafili combinazione kit utensili elettrici 192,56 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Di alta qualità yousailing fsk-10 N Mini Pinza crimpatrice Wire Crimper mano pinza spelafili per cavo combinazione strumenti Kit di strumenti

Pinza spelafili Pinza spelafili Pinza spelafili multifunzione per cavi per computer per crimpatura per elettrodomestici Fili per spelatura 13,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa spelafili può essere utilizzata in scatole collettive di cavi, cavi di computer, cavi di elettrodomestici, circuiti automobilistici, cavi di macchine radio, cavi fai-da-te e altri

Questa è una pinza multifunzionale che può essere utilizzata per spelare, crimpare, bloccare, tagliare e ti aiuta a far funzionare perfettamente i fili o i cavi

Realizzato in lega di acciaio al manganese di alta qualità, è molto robusto, resistente e fa il lavoro facilmente

Impugnatura della pinza dal design ergonomico per un maggiore comfort e lavoro di precisione, ed è antiscivolo, facile da impugnare con poco sforzo

Con la lunghezza totale di 175 mm e la bocca allargata di 32 mm, è semplice bloccare l'oggetto e comodo da usare

KNIPEX MultiStrip 10 Pinza spelacavi automatica (195 mm) 12 42 195 80,38 € disponibile 18 new from 79,73€

1 used from 46,10€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spelatura senza ulteriore ripassatura da 0,03 a 10,0 mm²

tagliafili situato in profondità

geometria delle lame universale - robusta e durevole

strutturazione dei manici ottimizzata con eccezionale sensazione tattile

Adattamento completamente automatico a tutti i conduttori monofilari, multifilari e a fili sottili con isolamento standard con capacità compresa tra 0,03 e 10,0 mm²

KNIPEX Pinza spelacavi automatica (180 mm) 12 62 180 35,99 € disponibile 39 new from 34,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spela cavi con materiali standard senza regolazione manuale

La regolazione fine consente una regolazione precisa delle lame in condizioni speciali del materiale, ad esempio grandi differenze di temperatura

Strumento compatto, maneggevole e leggero per sezioni comuni di cavi e materiali isolanti

Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm² con isolamento standard

Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso

