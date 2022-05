40 La migliore prodotto pori dilatati del 2022 – Non acquistare una prodotto pori dilatati finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore prodotto pori dilatati? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi prodotto pori dilatati venduti nel 2022 in Italia.

Bioderma Sebium Pore Refiner Concentré Correcteur Pores Dilatés - 30 Ml 16,31 € disponibile 4 new from 16,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di alta qualità

Prodotto in italy

Marca: bioderma

Ottima idea regalo

GYADA COSMETICS, Re:Purityskin Anti-Spot Treatment Trattamento Localizzato Anti-Imperfezioni, Contro Impurità, Punti Neri, Comedoni, Pori Dilatati, Brufoli, Riduce l’Accumulo di Sebo, 15 ml 10,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ANTI-IMPERFEZIONI: Gel da applicare localmente sulle zone del viso delle pelli a tendenza acneica per aiutare a trattare sfoghi ed impurità, punti neri, comedoni, pori dilatati, brufoli

PROPRIETÀ: Azione purificante e sebo-normalizzante sulle imperfezioni. Riduce l’accumulo di sebo e aiuta a trattare gli inestetismi legati alla presenza dei pori dilatati. Rende la pelle lucida

INGREDIENTI: Contiene Pseudoalteromonas, Chlorella, Laminaria, Acqua di Mare, Niacinamide, Acido Salicilico, Estratto di Magnolia, Acqua di Camomilla

MODO D'USO: Applicare sulle zone del viso da trattare e lasciare in posa. La zona deve essere pulita e senza makeup. La formazione di un sottile strato di pellicola favorisce l’azione degli attivi

GYADA COSMETICS: Cosmetici di alta qualità, creati attraverso l’utilizzo di formulazioni esclusivamente naturali, a base di estratti vegetali e biologici

50ml. Bio Siero Acido Salicilico e Niacinamide per Viso, Astringente Pori Dilatati, riduce Punti Neri, Acne e Brufoli, per pelle mista e grassa, peeling, esfoliante 18,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ SIERO ACIDO SALICILICO: aiuta a restringere i pori dilatati ed a purificare la pelle. L'acido salicilico produce una semplice rimozione dello strato più superficiale della pelle, costituito da cellule morte. Un vero e proprio effetto PEELING VISO, quindi, che rinnova in modo incredibile la cute, rendendola più luminosa e sana. Ha infine proprietà lenitive e sebo-riequilibranti.

✅ SIERO NIACINAMIDE: svolge proprietà sebo-riequilibranti, idratanti; previene l'invecchiamento della pelle e stimola la produzione dei lipidi e la formazione di collagene ed elastina

✅ PER PELLI MISTE O GRASSE: Questo prodotto è appositamente formulato per le persone con un tipo di pelle da mista a grassa. Aiuta a mantenere la pelle liscia e idratata senza ostruire i pori o lasciare la pelle grassa o lucida.

✅ CONTIENE INGREDIENTI DI ORIGINE BIOLOGICA e DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI

PRODOTTO MADE IN ITALY

L'Oréal Paris Maschera per il Viso Argilla Pura con Alghe Rosse, Leviga e Ristringe i Pori del Viso, 50 ml 9,99 €

7,83 € disponibile 14 new from 6,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera-scrub che non secca la pelle

Un’associazione unica di 3 argille minerali: Caolino, Montmorillonite, Ghassoul

Risultati rapidi e visibili immediatamente: la pelle è morbida e liscia

Dopo 7 giorni: i pori sono ristretti e la grana della pelle è affinata

Dopo 7 giorni: la pelle respira, è visibilmente trasformata e splendente di bellezza

Navi Pore-Refining Hydro-Emulsion per Punti Neri e Pori Dilatati con Olio di Ricino Illuminante Viso (30 ml) 27,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Emulsione idratante viso con acqua alpina. Utilizzabile con dermaroller e con vaporizzatore. Previene i punti neri e ridefinisce i pori dilatati.

✅ Benefici di una maschera punti neri. Idea regalo originale donna e uomo. Idea regalo festa della mamma! Pelle perfetta & bellezza naturale anche senza make-up!

✅ Garanzia 100% soddisfatti o rimborsati. I nostri cosmetici non ti soddisfano? Ti restituiremo l'intera somma. Idee e suggerimenti? Scrivici!

✅ Lozione punti neri e pori dilatati, con glicerina, olio di macadamia, colostro, urea. Azione astringente pori naso, viso e fronte; rigenerante, nutriente, anti-rughe, anti-macchie.

✅ La cura anti-aging ecologica. Senza parabeni, senza paraffine, senza siliconi. Dermatologicamente testato; Prodotto in Germania.

Siero Viso Acne con Acido Salicilico al 2% IMIM Trattamento Acne Brufoli Punti Neri Rimozione e Pori Dilatati Astringente per Tutti i Tipi di Pelle 30 ml 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Anti-acne e controllo dell'olio】 Aiuta a chiarire i pori, bilanciare gli oli naturali della pelle per una pelle chiara e vellutata, che funziona sia sull'acne del viso che su quella del corpo, inclusi brufoli, punti bianchi e punti neri.

【Esfoliante e asringente pori】Esfolia dalla superficie della pelle e all'interno dei pori, lasciando la pelle liscia e morbida con un bagliore naturale, aiuta anche a perfezionare i pori chiarificando il blocco che si verifica sotto la pelle.

【Ingredienti mite e naturali】Può essere usato per la pelle sensibile? Si assolutamente! Il nostro prodotto è utilizzato con formule di estratti naturali vegetali e non contiene alcol irritante, adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare alla pelle sensibile.

【Senza olio e leggero】Una miscela di acidi idratanti ed estratti vegetali rinfrescanti contenuti contribuisce a rendere la pelle più idratata, fresca e priva di untuosità.

【Illumina e uniforma il tono della pelle】Esfolia delicatamente mentre pulisci i pori, il che aiuta a migliorare la pigmentazione superficiale della pelle e a rendere la pelle più delicata e giovane.

NAVI Pure Refreshing Cleansing Gel | Detergente alla Vitamina E | Pulizia del Viso Delicata, Struccante Make-Up, Astringente Pori Dilatati, Idratante, Illuminante, Anti-Acne, 125 ml 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel detergente delicato con acqua alpina ad azione idratante, purificante, levigante & astringente pori dilatati grazie al succo di cetriolo. Utilizzalo insieme alle creme viso giorno & notte NAVI, ad un dermaroller o una spazzola per il viso. Idea regalo originale bellezza donna e uomo.

Lo struccante make-up per il tuo kit pulizia viso; ideale anche come trattamento per pelli inclini all'acne, grazie al suo effetto seboregolatore. Aiuta a correggere le rughe, le occhiaie, i segni dell’acne e dei brufoli. La vitamina E e il pantenolo (provitamina B5) regolano l'idratazione della pelle, rendendola visibilmente più fresca ed elastica.

Garanzia 100% soddisfatti o rimborsati. I nostri cosmetici non ti soddisfano? Ti restituiremo l'intera somma. Idee e suggerimenti? Scrivici!

Pulizia profonda al fresco profumo del limone e del lime, addolcito dai fiori di sambuco. Ideale per pelli grasse o miste, pelli secche, giovani e mature. Formula adatta anche per pelli sensibili e a tendenza acneica!

La tua cura antiage anti-imperfezioni, ispirata alla skincare coreana, che non può mancare nel tuo beauty case. Vegano, senza parabeni, senza paraffine, senza siliconi. Dermatologicamente testato. Prodotto in Germania.

VERA BHA Tonico Viso Astringente Pori, Contro Punti Neri - Tonico Acido Salicilico Viso per Pori Dilatati Viso - BHA Tonico Viso Pelle Mista, Grassa, Normale - Tonico Astringente Pori Idratante, 250ml 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BHA TONICO ESFOLIANTE VISO: questo tonico idratante viso di VERA rivela un incarnato più sano, idratando la pelle e bilanciando la produzione di olio senza ostruire i pori. La composizione naturale permette di essere utilizzato quotidianamente con un assorbimento rapido.

PEELING VISO E CHIUDI PORI DILATATI VISO: il toner viso non solo possiede una funzione astringente pori dilatati viso ma grazie agli acidi BHA (acido salicilico e acido ialuronico) combatte la macchie e i punti neri sulla pelle rimuovendo le cellule morte in modo delicato.

PER TUTTI I TIPI DI PELLE: questo tonico pori dilatati, grazie agli ingredienti naturali come tè verde, acido salicilico, acido ialuronico, acqua al cetriolo, aloe vera e semi d'uva, è idoneo per tutti i tipi di pelle risultando perfetto anche come tonico pelle sensibile.

FACILE APPLICAZIONE: utilizza questo tonico pelle grassa ogni giorno dopo la pulizia. Agitare bene il flacone prima di utilizzare, successivamente applica con le mani o un batuffolo di cotone. Non sciacquare e ricordati di applicare anche una crema giorno con spf.

MADE IN GERMANY: tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili. READ Rafael Nadal ha vinto l'Australian Open, il suo 21esimo titolo del Grande Slam

Paula's Choice Resist Anti-Aging Riparatore Tonico Viso - Riduce i Pori Dilatati, le Rughe e Idrata la Pelle - con Niacinamide e Acido Ialuronico - Pelli Miste o Grasse - 118 ml 29,00 € disponibile 2 new from 29,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER PELLI SOGGETTE A BRUFOLI : Un tonico riparatore antietà ultra leggero anti-età che previene la comparsa dei segni dell'invecchiamento e minimizza l'aspetto dei pori. Questo tonico combatte i segni dell'età e dona alla pelle una sensazione di pulizia e freschezza. Adatto per pelli soggette a imperfezioni.

CON NIACINAMIDE / VITAMINA B3 : Molto efficace come ingrediente ristorativo in grado di migliorare visibilmente l'aspetto di pori dilatati, colorito irregolare, linee sottili e pelle opaca.

MODO D'USO : Dopo aver utilizzato il detergente, applicare una piccola quantità di tonico su viso e collo, utilizzando un dischetto di cotone. Non risciacquare. Successivamente, applicare un esfoliante, un siero antiossidante e/o una crema giorno o notte adatta al proprio tipo di pelle. Durante il giorno, utilizzare sempre una protezione solare ad ampio spettro, con SPF 30 o superiore.

PER PELLI MISTE O GRASSE : Questo toner è appositamente formulato per le persone con un tipo di pelle da mista a grassa. Aiuta a mantenere la pelle liscia e idratata senza ostruire i pori o lasciare la pelle grassa o lucida.

PRODOTTI SENZA PROFUMO AL 100% : I nostri prodotti per la cura della pelle sono senza profumo, sia da sostanze sintetiche che naturali. Inoltre, i nostri prodotti non sono mai stati testati su animali!

Nuvo' Bava di Lumaca 90% Siero Gel Viso BIOLOGICO CERTIFICATO Niacinamide Lavanda Tee tree oil Pori Dilatati Acne Pelle Impura Mista Grassa Uomo Donna Made in Italy 30ml 35,90 €

22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ EFFICACE: grazie alla presenza in formula del 90% di bava di lumaca ed alla sinergia totale di 9 principi attivi tra cui Niacinamide, l’estratto di Giglio bianco e l’acido mandelico, Remidial Serum è ottimo per una pelle impura, pori dilatati, imperfezioni o acne. Ideale sia per uomo che per donna

✔ 90% BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L'estrazione avviene manualmente senza danneggiare le lumache grazie ad un procedimento naturale e non invasivo. Contiene naturalmente Allantoina, Collagene, Elastina, Acido Glicolico e Proteine naturali. Nuvo' è nata nel 2014, con lo scopo di dar origine ad una linea cosmetica a base di bava di lumaca; vuole combinare qualità, cura dei dettagli e rispetto per l’animale con un allevamento di lumache situato sulle colline del Lago di Garda

✔ BIOLOGICO CERTIFICATO: Questo siero ha una certificazione ECOBIOCOSMESI con AIAB. Il nostro prodotto è BIOLOGICO CERTIFICATO, in linea con i più alti standard qualitativi.

✔ 9 PRINCIPI ATTIVI: Nel siero viso anti imperfezioni Nuvo' sono presenti al suo interno ben 9 principi attivi funzionali che contribuiscono ad apportare un immediato miglioramento della tua pelle. I 9 principi attivi in questione sono: bava di lumaca, acido mandelico, estratto di salice, estratto di bardana, vitamina PP (niacinamide), estratto di bianco spino, giglio bianco, tea tree oil e olio essenziale di lavanda

✔ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI PELLE: Mista, secca, grassa, sensibile efficace ad OGNI ETA', sia per donna che per uomo di giorno come di sera. Rapido assorbimento. ✔ DERMATOLOGICAMENTE TESTATO ✔ Nichel tested. ✔ Provalo oggi stesso, ti offriamo la garanzia soddisfatti o rimborsati.

Paula's Choice Clinical Trattamento 20% Niacinamide - Siero Viso Riduce i Pori Dilatati & i le Macchie - con Vitamina C - Tutti i Tipi di Pelle - 20 ml 56,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RIDUCE VISIBILMENTE I PORI DILATATI : Un trattamento con niacinamide altamente concentrato che restringe e riduce efficacemente i pori e le ruvidità dovute all'invecchiamento o ai danni del sole. Leviga la superficie della pelle e diminuisce l'aspetto delle macchie scure.

CON NIACINAMIDE / VITAMINA B3 : Molto efficace come ingrediente ristorativo in grado di migliorare visibilmente l'aspetto di pori dilatati, colorito irregolare, linee sottili e pelle opaca.

MODO D'USO : Applicare poche gocce una volta al giorno, dopo il detergente, il tonico e l’esfoliante. Se utilizzato la sera, applicare con altri trattamenti se desiderato, e finire con la crema notte. Durante il giorno, applicare sempre una protezione solare con SPF 30 o superiore.

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE : La formula de trattamento attiva e delicata può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, mista, grassa, secca e sensibile. La formula in gel si assorbe rapidamente e non lascia la pelle troppo grassa o lucida.

PRODOTTI SENZA PROFUMO AL 100% : i nostri prodotti per la cura della pelle sono senza profumo, sia da sostanze sintetiche che naturali. Inoltre, i nostri prodotti non sono mai stati testati su animali!

Nuvo' Crema Viso Bava Di Lumaca 80% Arricchito con Esapeptide Concentrato 3% (EFFETTO TENSORE) & Retinolo Ideale per Pelle Grassa Pori Dilatati Antirughe 100% Made in Italy 50ml 32,90 €

29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ 80% BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L'estrazione avviene manualmente senza danneggiare le lumache. Contiene naturalmente Allantoina ,Collagene ,Elastina ,Acido Glicolico e Proteine naturali. Nuvo' è una realtà Made in Italy nata nel 2014, con lo scopo di dar origine ad una linea cosmetica a base di bava di lumaca; vuole combinare qualità, cura dei dettagli e rispetto per l’animale; ha scelto di avere un personale allevamento di lumache situato all’aperto sulle colline del Lago di Garda

✔ EFFICACE: Contiene Esapeptide Concentrato, Peptide con effetto tensore; questo peptide riduce la contrazione tonica dei muscoli facciali responsabili della comparsa delle RUGHE d'espressione.siero arricchito ulteriormente con RETINOLO, Antiossidante.

✔ EFFICACE: Ideale per una pelle grassa o impura. Perfetta ad OGNI ETA', sia per donna che per uomo di giorno come di sera. Crema Rapido Assorbimento, lascia traspirare la pelle senza ungerla.

✔ Nichel tested. Senza profumazioni aggiunte.

✔ DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

OPAX, Peeling con Acido Mandelico e Acido Salicilico, Combatte Pelle Grassa, Pori Dilatati, Punti Neri. Acido AHA, BHA, (Confezione da 1 x 50ml) 24,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Astringe pori dilatati

✅ Gradualmente elimina punti neri della pelle

✅ Combatte pelle grassa

✅ Rende la pelle più liscia

*** RICEVERAI IL PRODOTTO CON LE ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Poemia Siero Viso Gel Perfect X Pelle Impura Imperfezioni Acne Pori Dilatati Biologico Vegano Certificato Acido Mandelico Salice Bardana Tea Tree Oil Made In Italy 30 ml 24,90 €

22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ EFFICACE: Formulazione unica, la sinergia di 7 principi attivi naturali selezionati tra cui l’acido mandelico, estratto di salice e bardana biologico, estratto di biancospino, giglio bianco famoso per le sue proprietà emollienti, lenitive e calmanti e tee tree oil con azione antibatterica e cicatrizzante, infine gli oli essenziali di lavanda aiutano a ribilanciare le secrezioni di sebo e contrastare l'acne e la pelle impura., perfetto sia per uomo che per donna a qualsiasi età.

✔BIOLOGICO & VEGANO - Tutti i nostri sieri hanno una certificazione Bio Eco Cosmesi e Vegan uliti AIAB. Sono prodotti 100% Made in Italy, CRUELTY FREE, NICHEL TESTED e dermatologicamente testati; sono liberi da impurità con Ingredienti naturali, in linea con i più alti standard qualitativi. Tutto questo per avere un prodotto sano, che non contiene sostanze nocive, per creare un processo produttivo che non danneggia l’ambiente circostante.

✔ 7 PRINCIPI ATTIVI: Acido mandelico, Estratto di salice, Estratto di bardana, Estratto di biancospino, Giglio bianco, Tee tree oil, Olio essenziale di lavanda.

✔ ECO-SOSTENIBILE: le carte utilizzate per i nostri packaging sono certificate FSC, senza OGM e derivano in parte dagli scarti di lavorazione del mais. Inoltre gli inchiostri utilizzati sono di origine vegetale. L’intera filiera di produzione è controllata, in questo modo ci impegniamo nel nostro piccolo a ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche dannose per il nostro pianeta.

✔POEMIA - Poemia nasce tra le colline del Lago di Garda. Da queste traiamo ispirazione per creare cosmetici selezionando principi attivi naturali innovativi, ricercati e funzionali. La nostra linea di cosmetici sostenibili è formulata con ingredienti di alta qualità, biologici, vegani e a favore della sostenibilità del pianeta.

Garnier SkinActive, Maschera in tessuto idratante e purificante Pure Charcoal, Per pelli con pori dilatati, Carbone vegetale, Alghe nere e LHA, Confezione da 5 11,99 € disponibile 2 new from 11,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera in tessuto imbevuta di lozione idratante per la cura della pelle con pori dilatati, Adatta a diversi tipi di pelle, anche quelle sensibili

Risultato: una pelle estremamente morbida e intensamente purificata, Restringe i pori lasciando la pelle levigata

Applica la maschera sul viso pulito e lascia in posa per 15 minuti, Togli la maschera e massaggia delicatamente prima di rimuovere il prodotto in eccesso con una dischetto di cotone

Formula senza parabeni arricchita con estratto di carbone vegetale, noto per le sue proprietà assorbenti, acido ialuronico, LHA e alghe nere, Tessuto 100% in fibre di cellulosa naturali, Dermatologicamente testato

Contenuto: 5x Maschere in tessuto Garnier Pure Charcoal, Trattamento idratante e purificante per pelli con pori dilatati, 5 x 28 g

Lierac Sebologie Soluzione Cheratolitica Viso Purificante Anti Imperfezioni, per Pelle da Mista a Grassa, Formato da 100 ml 24,90 €

20,99 € disponibile 4 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soluzione cheratolitica per la correzione delle imperfezioni, ottimale per la pelle da mista a grassa

Trattamento preparatore che agisce su 3 tipi di imperfezioni: pelle lucida, pori dilatati, segni ed esiti cicatriziali

Una texture attiva per un effetto purificante istantaneo

La sua formula con gluconato di zinco, acido salicilico, acido glicolico e lattico ha un'azione purificante

Purifica, leviga la pelle e affina la trama cutanea

Remescar Siero Viso Niacinamide 10% - 30 ml - Ridurre le Macchie di Pigmentazione e i Pori Dilatati - Uniforma il Tono y Ridurre le Imperfezioni della Pelle - Adatto a Tutti i Tipi di Pelle 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ 3 INGREDIENTI ATTIVI - Il siero alla niacinamide consiste in una combinazione di 3 ingredienti attivi: Niacinamide, Beta-Glucani e Antiossidanti del Tè Verde. La niacinamide (10%) riduce le macchie di pigmentazione, ripristina il tono della pelle, inibisce l'infiammazione e restringe i pori. I beta-glucani hanno un effetto curativo e di riduzione delle rughe per una carnagione uniforme e liscia. Antiossidanti dal tè verde per proteggere la pelle dai radicali liberi come la luce blu/del sole.

★ RAFFORZA E PROTEGGE LA BARRIERA DELLA PELLE - Il siero di niacinamide produce ceramidi e acidi grassi liberi. Questi formano uno strato protettivo sulla pelle, che rafforza la funzione di barriera della pelle e riduce la perdita di umidità, prevenendo disidratazione/secchezza/desquamazione. Il siero protegge la pelle dai radicali liberi: La niacinamide neutralizza i radicali liberi e protegge le cellule della pelle dai danni ossidativi causati dall'esposizione al fumo, alla luce del sole/blue.

★ RIDUCE LE MACCHIE DI PIGMENTO, RAFFINANDO I PORI - Il siero regola le cellule che producono pigmenti, riducendo il rischio di iperpigmentazione. È stato scientificamente provato che il siero di niacinamide ha un effetto positivo sulla struttura e sul tono della pelle. Le macchie di pigmentazione sono visibilmente ridotte e la pelle diventa più uniforme. Il siero rallenta anche la produzione di sebo della pelle per ridurre il rischio di brufoli e pori ostruiti e aiuta a ridurre i pori.

★ PREPARAZIONE DELLA PELLE - Usa il siero come parte della tua routine quotidiana al mattino e alla sera. Pulisci il viso e asciugalo con un panno (raccomandiamo Remescar Micellar Water). Applicare poi una piccola quantità di siero sul viso. È poi importante applicare una crema da giorno con un fattore di protezione solare per proteggere la pelle. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, il siero è adatto alle persone con acne, rosacea o macchie rosse.

★ TECNOLOGIA MICROBIOM - Il microbioma della pelle è l'ecosistema di batteri che vivono sulla pelle. Il microbioma ha un impatto diretto sull'aspetto generale della pelle; un microbioma squilibrato porta a problemi della pelle. La nostra tecnologia del microbioma mira a rafforzare e nutrire la microflora per garantire che la biodiversità e l'omeostasi del microbiota della pelle siano equilibrate. READ Morto Bob Socket: il comico e la star di Full House muoiono a 65

ALKEMY Maschera Viso Purificante e Idratante – Cosmetica Naturale – Anti Punti Neri e Pori Dilatati per una Pulizia Profonda – Dermatologicamente testata – PURIFYNG FACE MASK 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐ MASCHERA VISO PURIFICANTE, Formula Naturale al 95%: prenditi cura della tua pelle con una routine di bellezza composta da materie prime naturali e di qualità. La maschera grazie alla sua speciale composizione dona luce e splendore al viso con una rapida azione purificante, idratante e nutriente.

PULIZIA FACCIALE PROFONDA: attraverso la sua azione purificante, agisce in profondità e rimuove delicatamente le cellule morte. Riduce impurità e imperfezioni della pelle, restringe i pori dilatati e contrasta la formazione di punti neri e acne.

IDRATATA LA PELLE: la maschera fornisce nutrimento ed elasticità alla cute per un effetto di sollievo dalla pelle che tira, corregge le rughe, linee di espressione e inestetismi, per un’immagine pulita e luminosa sin dai primi utilizzi. La sua potente azione lenitiva reidrata anche gli strati più profondi della pelle.

100% MADE IN ITALY da INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: la crema viso è prodotta in Italia ed è composta da materie prime organiche e ricercate. A base di tre estratti di alga che svolgono importanti azioni a livello dei tessuti: ALGA KLAMATH supercibo selvatico dotato di straordinarie proprietà nutriterapiche, ALGA BRUNA stimola l’attività biologica dei tessuti, ALGA ROSSA crea un film protettivo con proprietà idratanti e rimineralizzanti, OLIO DI MANDORLE dona vitalità ed energia ai tessuti.

✅ DERMATOLOGICAMENTE e CLINICAMENTE TESTATO, adatta a pelli sensibili e delicate.

Remescar - Riduttore Istantaneo Dei Pori - Perfezionamento Cutaneo - Riduzione Istantanea Dell'aspetto Dei Pori - Finitura Opaca Intensamente Liscia - Siero Minimizzante Clinicamente Testato 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CLINICAMENTE PROVATO A RIDURRE L'ASPETTO DEI PORI - Il nostro riduttore dei pori Remescar ha risultati clinicamente testati ed è adatto per le pelli sensibili - Per rimuovere, pulire semplicemente la pelle usando acqua o un detergente per il viso

RISULTATI IMMEDIATI - Questa crema viso ridurrà l'aspetto dei pori per creare una pelle dall'aspetto uniforme in meno di un minuto - L'effetto di questo durerà per molte ore

TRUCCO PRIMER - Il nostro riduttore dei pori Remescar rende il primer perfetto per il trucco - Una volta che il prodotto viene assorbito dalla pelle, il trucco può essere applicato per dare all'immagine una pelle perfetta

QUANTO UTILIZZARE - Si consiglia di iniziare con una quantità di pisello del siero a portata di dito - Se è necessario di più, è possibile aumentare la dimensione di questo per coprire efficacemente l'area

REMESCAR MEDMETICS - Remescar sviluppa soluzioni scientifiche per la cura della pelle per migliorare la tua autostima - La nostra gamma di dispositivi medici e prodotti cosmetici clinicamente testati è progettata per aiutare i problemi della pelle

Maschera Viso di Plantifique 100% Vegana - Maschera Viso Purificante e Idratante - Maschera Argilla Verde con Superfoods 100 ml – Deterge e Restringe i Pori - Dermatologicamente Testata 27,95 €

19,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La maschera all'argilla per il viso e il corpo di Plantifique è stata formulata con una combinazione unica di 7 potenti supercibi: Avocado, Spinaci, Mirtillo, Spirulina, Tea Tree, Aloe Vera, Calendula.

Grazie ai nostri ingredienti naturali, la nostra maschera all'argilla ti aiuta a combattere l'acne, le eruzioni cutanee e a disintossicare la pelle, senza causare irritazioni o ustioni. Per rimuovere le impurità e ridurre l'aspetto dei pori dilatati, la maschera può essere utilizzata almeno 2 volte a settimana.

A differenza della maggior parte delle maschere per il viso, la nostra maschera all'argilla disintossica e purifica la pelle, lasciando il viso morbido e perfettamente idratato, grazie ai Supercibi che contiene.

La qualità e la sicurezza della nostra maschera viso e corpo è garantita da un Laboratorio Dermatologico Tedesco Indipendente con la quota "ECCELLENTE".

Eccellenza del servizio clienti! Vogliamo che tu abbia la migliore esperienza con il prodotto. Se non sei soddisfatto non esitare a contattarci e troveremo la soluzione migliore per te.

NYX Professional Makeup Blurring Pore Filler, Face Primer Stick, Infuso di vitamina E, Clear 7,95 €

7,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non-drying blurring primer mimetizza senza appesantire l'aspetto dei pori e delle piccole rughe, Ideale per creare la base perfetta per l'applicazione del trucco

Riduce l'aspetto dei pori dilatati, Crea un aspetto uniforme della pelle, Per un effetto filtro soft focus su tutto il viso e per migliorare la tenuta del trucco per tutto il giorno

Applicare dopo la crema idratante, prima del fondotinta o da solo, Applicare una piccola quantità di primer direttamente sul viso con movimenti circolari per ottenere un effetto morbido come la seta

Vitamina E per idratazione e nutrimento, Formulazione senza talco e olio

Contenuto: 1x NYX Professional Makeup Blurring Pore Filler, Face Primer Stick, Vitamin E Infused, Tonalità: Clear

Crema Equilibrante Pelle Grassa 24H | Cosmeteria Verde | Riduce visibilmente Pelle Grassa, Mista o con Impurità | Normalizza produzione Sebo, Riduce Rossori, Irritazioni e Pori Dilatati 21,00 € disponibile 2 new from 18,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Riduce i principali inestetismi della pelle grassa: Normalizza la produzione di sebo.

✅ NOTERAI I RISULTATI ✅ Riduce i pori dilatati. Lenisce i rossori e le irritazioni. Rende le rughe meno visibili. Favorisce la rinascita di una pelle nuova, luminosa, ben ossigenata ed elastica.

✅100% MADE IN ITALY ✅ Tutti i prodotti Cosmeteria Verde sono basati su Eccellenze Botaniche Italiane, raccolte e lavorate in Italia, secondo rigorosi criteri di rispetto ambientale. Tante sono le certificazioni Europee che la nostra azienda può vantare: ISO 9001 (Sistema di Gestione Qualità Certificato), ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale Certificato) e ISO 22716 (Applicazione delle GMP - Good Manufacturing Practices - nel Settore Cosmetico)

SOLO PRINCIPI ATTIVI ITALIANI I prodotti Cosmeteria Verde non utilizzano principi attivi ricavati da piante lontane e costose o coltivate su terreni sottoposti a deforestazione. I nostri prodotti sono basati su principi attivi NATURALI, estratti da piante tipiche dei territori italiani, vere Eccellenze Botaniche Italiane.

GARANZIA DEL PRODUTTORE Se non ami la crema viso pelle grassa, entro 30 giorni dall'acquisto Cosmeteria Verde ti rimborserà completamente grazie alla propria politica soddisfatti o rimborsati senza cavilli. Acquista oggi in tutta tranquillità e cura la tua pelle con le ottime qualità anti-invecchiamento di questo straordinario prodotto.

Maschera All'argilla Purificante al Tè Verde, Stick per Maschera Facciale, Maschera Detergente, Rimozione dei Punti Neri, Pulizia Profonda dei Pori, Controllo dell'olio Idratante 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Bastone per Maschera al Tè Verde】 Pulizia dell'acne, rimozione di punti neri, crema idratante per il viso, miglioramento dell'opacità della pelle, pulizia profonda del viso, purificazione della pelle e anti-invecchiamento, disintossicazione naturale della pelle dalle impurità

【Pulizia Profonda】 Il detergente per il viso può ridurre efficacemente i punti neri, pulire i pori e rimuovere le impurità dai pori congestionati. Aggiungi una varietà di estratti vegetali per pulire e nutrire la pelle lasciandola morbida e liscia. Migliora la carnagione della pelle, libera i pori, rimuove lo sporco e i tessuti morti.

【Calma e Rinfrescante】 Contenente estratti di tè verde, questa maschera al tè verde fornisce un'ulteriore ondata di idratazione che calma e lenisce la pelle irritata. È anche una ricca fonte di antiossidanti per aiutare a migliorare l'elasticità della pelle e proteggerla dagli stress ambientali.

【Semplice da Usare】 Apri il prodotto, rimuovi il coperchio protettivo e svita questo stick per maschera; Applicare quindi la maschera uniformemente sul viso e attendere circa 10 minuti; Infine, risciacqua con acqua e fai la tua cura quotidiana della pelle.

【Garanzia di Soddisfazione al 100%】 Miriamo a fornire prodotti di alta qualità e ci prendiamo cura delle esperienze di ogni cliente. In caso di domande, non esitate a contattarci e faremo del nostro meglio per assistervi.

FARMAVERA Crema al Veleno di Vipera, Crema Viso Antirughe Donna/Uomo, Siero di Vipera Idratante Viso-Contorno Occhi-Collo-Pori Dilatati 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CREMA VIPERA SUPERIORE - Syn-Ake - una combinazione di tre aminoacidi non presenti nel veleno di vipera ma ne riproducono l'effetto in maniera localizzata, Miglior Crema Antirughe Donna per un effetto mirato

TUTTI I TIPI DI PELLE la sua formula innovativa, delicata e profumata elimina i segni dell’età. Ottima Crema Rughe Collo-Occhi-Pori Dilatati-Idratante Viso. Stupisci i tuoi cari con una pelle davvero morbida e pura

CREMA IDRATANTE VISO Donna-Uomo con proprietà anti age, anti ossidante, antibiotica, cicatrizzante, purificante, rigenerante. Siero di Vipera Viso di Qualità regala alla tua età una magnifica espressioni giovane e fresca

CREMA RIMPOLPANTE VISO Regalati risultati visibili e duraturi in appena 3 settimane di utilizzo. Ideale anche come base make-up e contorno occhi, per tutte le pelli, per tutte le età, studiata per il miglior risultato

SODDISFATTO O RIMBORSATO Siamo sicuri dalla qualità della nostra Crema Viso Pelle Mista, ma se dovessi essere insoddisfatto effettua il reso senza dover fornire alcuna spiegazione.

Paula's Choice Clear Gel Detergente Viso - Pulizia Trucco e Rimuove Brufoli & i Pori Dilatati - per la Pelle con Acne - con Acido Salicilico - Tutti i Tipi di Pelle - 177 ml 22,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LAVAGGIO DEL VISO DELICATO : Un gel rinfrescante e detergente che rimuove delicatamente l'eccesso di sebo, lo sporco e le impurità che bloccano i pori. Dona alla pelle una sensazione di pulizia e freschezza, delicato sulla pelle, spietato con i brufoli e rimuove il sebo in eccesso. Delicato sulla pelle, efficace contro le imperfezioni.

CON PANTENOLO / VITAMINA B5 : Il pantenolo è un umettante poiché è in grado di attrarre e trattenere l’idratazione. Migliora l'aspetto e la sensazione della pelle.

MODO D'USO : Applicare mattina e sera. Sciacquare abbondantemente il viso e gli occhi con dell’acqua. Applicare una piccola quantità di detergente sul viso, con movimenti circolari energici ma delicati. Risciacquare bene. Ripetere il procedimento o utilizzare un panno pulito per rimuovere il trucco più resistente.

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE : La formula attiva e delicata può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, mista, grassa, secca e pelle a tendenza acneica. Il detergente normalizzante Clear è un gel molto leggero, ideale per pelli con brufoli.

PRODOTTI SENZA PROFUMO AL 100% : I nostri prodotti per la cura della pelle sono senza profumo, sia da sostanze sintetiche che naturali. Inoltre, i nostri prodotti non sono mai stati testati su animali! READ 40 La migliore pellet per carpe del 2022 - Non acquistare una pellet per carpe finché non leggi QUESTO!

Paula's Choice Booster 10% Niacinamide - Siero Viso Riduce i Pori Dilatati, i Brufoli & i le Macchie - con Vitamina B3 & B5 - Tutti i Tipi di Pelle - 20 ml 52,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RIDUCE VISIBILMENTE I PORI DILATATI : La concentrazione di niacinamide al 10% riduce al minimo la grandezza dei pori e i segni lasciati dalle imperfezioni, combatte molteplici segni dell'invecchiamento e migliora la texture della pelle. Leviga la superficie della pelle, schiarisce le macchie e idratante pelle. La formula leggera e multi-tasking contiene anche ingredienti calmanti e idratanti, per ricostituire la pelle e ripristinarne la radiosità.

CON NIACINAMIDE / VITAMINA B3 : Ingrediente altamente efficace per il ripristino della pelle, può migliorare visibilmente l’aspetto dei pori dilatati e il tono della pelle non uniforme, nonché ridurre le linee sottili e l’opacità.

MODO D'USO : Applicare una o due volte al giorno dopo il detergente, il tonico e l'esfoliante. Dosare 2-3 gocce di prodotto e mescolarle alla propria crema idratante o al proprio siero preferito. Può essere utilizzato anche da solo. Per il giorno, utilizzare una protezione solare ad ampio spettro, con SPF 30 o superiore. Può essere applicato sul contorno occhi.

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE : La formula de trattamento attiva e delicata può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, mista, grassa, secca e sensibile. La formulazione leggera si assorbe rapidamente e non lascia la pelle troppo grassa o lucida. Può essere applicato sul viso, sul contorno occhi (attorno all'orbita oculare), sul collo e sul décolleté.

PRODOTTI SENZA PROFUMO AL 100% : I nostri prodotti per la cura della pelle sono senza profumo, sia da sostanze sintetiche che naturali. Inoltre, i nostri prodotti non sono mai stati testati su animali!

Kiehl's, Detergente per pori dilatati Rare Earth Deep Pore Cleanser, con argilla bianca dell'Amazzonia, 75 ml 30,00 € disponibile 2 new from 25,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel detergente nutriente

Bioderma Sébium Pore Refiner Crema Senza correttore di pori dilatati, 30 ml 15,69 € disponibile 5 new from 15,69€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotti di bellezza

Prodotti di Bioderma

BioNike Defence Color Primer Base Uniformante - 30 Ml 31,00 €

28,34 € disponibile 9 new from 23,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distribuire il prodotto su viso e contorno occhi con l’aiuto delle dita o del pennello fondotinta

Sublima, leviga l’incarnato e prolunga la tenuta del make-up

Base uniformante per viso e occhi da applicare prima del make-up.

Può essere utilizzato senza difficoltà

Paula's Choice Resist Anti-Aging Siero Antiossidante Viso - Riduce le Macchie e i Pori Dilatati per una Pelle Liscia e Radiosa - con Niacinamide e Acido Ialuronico - Pelli Miste o Grasse - 30 ml 43,00 € disponibile 2 new from 43,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMBATTE I SEGNI DELL'ETA : Un siero antietà leggero che riduce le macchie dovute a imperfezioni e rende i pori meno visibili. Combatte anche i segni del tempo, il tono della pelle non uniforme e l'ottusità.

CON NIACINAMIDE / VITAMINA B3 : Molto efficace come ingrediente ristorativo in grado di migliorare visibilmente l'aspetto di pori dilatati, colorito irregolare, linee sottili e pelle opaca.

MODO D'USO : Applicare la mattina e/o la sera, in base alle proprie esigenze. Dopo aver utilizzato il detergente, il tonico e l'esfoliante, applicare alcune gocce di prodotto su viso, collo e contorno occhi. Può essere applicato prima della crema idratante. Per il giorno, utilizzare sempre una protezione solare ad ampio spettro, con SPF 30 o superiore.

PER PELLI MISTE O GRASSE : questo prodotto è appositamente formulato per le persone con un tipo di pelle da mista a grassa. Aiuta a mantenere la pelle liscia e idratata senza ostruire i pori o lasciare la pelle grassa o lucida.

PRODOTTI SENZA PROFUMO AL 100% : I nostri prodotti per la cura della pelle sono senza profumo, sia da sostanze sintetiche che naturali. Inoltre, i nostri prodotti non sono mai stati testati su animali!

