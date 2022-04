40 La migliore scheda audio del 2022 – Non acquistare una scheda audio finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore scheda audio? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi scheda audio venduti nel 2022 in Italia.

Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen interfaccia audio USB 105,00 € disponibile 37 new from 105,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il preamplificatore microfonico dalle prestazioni migliori che la gamma scarlett abbia mai visto, da oggi con modalità air commutabile per conferire alle registrazioni un suono più aperto e vibrante

Un ingresso per strumenti con headroom elevato per collegare la chitarra o il basso

Convertitori ad alte prestazioni per registrare e mixare fino a 24-bit/192.khz

Due uscite bilanciate senza ronzio per una riproduzione audio sempre pulita

Con il nostro strumento easy start, tutto è pronto in un attimo

Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen interfaccia audio USB 189,99 €

148,00 € disponibile 39 new from 148,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Due fra i migliori preamplificatori microfonici mai visti nella gamma scarlett, da oggi con modalità air commutabile per conferire alle registrazioni un suono più aperto e vibrante

Due ingressi per strumenti con headroom elevato per collegare la chitarra o il basso

Due livelli del segnale di linea in ingresso bilanciati, per collegare le fonti a livello di linea

Convertitori ad alte prestazioni per registrare e mixare fino a 24-bit/192.khz

Con il nostro strumento easy start, tutto è pronto in un attimo

Behringer UMC204HD, scheda audio / interfaccia MIDI 2x4 USB, 24-Bit/192 kHz, con preamplificatore microfonico Midas per audiofili 97,39 € disponibile 13 new from 93,90€

21 used from 74,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scheda audio / interfaccia MIDI 2x4 USB 2.0 per registrare microfoni e strumenti

Risoluzione da 24 bit/192 kHz per un audio di qualità professionale

Compatibile con i software di registrazione più comuni, inclusi Avid Pro Tools*, Ableton Live*, Steinberg Cubase* ecc.

Trasmette al computer 2 ingressi / 4 uscite e MIDI in/out con bassissima latenza e supporta Mac OS X* e Windows XP* o superiore

Due preamplificatori microfonici Midas all'avanguardia, con alimentazione fantasma +48 V

M-Audio M-Track Duo — Interfaccia audio/scheda audio USB per registrazione, streaming, podcasting con ingressi XLR, Line e DI, oltre a un pacchetto software 59,00 € disponibile 17 new from 55,99€

12 used from 41,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Podcast, registrazione, streaming. Questa interfaccia audio portatile può fare tutto: scheda audio USB per Mac o PC con risoluzione audio a 48 kHz per una registrazione perfetta in ogni sessione

interfaccia M-Audio Versatile: registra chitarra, voce o strumenti musicali con due ingressi combo XLR/Line con alimentazione phantom +48 V

Scheda audio per un facile monitoraggio: uscita cuffie da 6,35 mm e uscite stereo da 6,35 mm per una totale versatilità di monitoraggio; interruttore USB/diretto per il monitoraggio a latenza zero

Ottieni il massimo dai tuoi microfoni: i preamplificatori Crystal dell'M-Track Duo assicurano un suono ottimale per tutti i microfoni, in particolare i microfoni a condensatore

Podcast o musica, questo pacchetto software non ti deluderà con: MPC Beats e RevAlver

Best Price Square USB Audio Interface BPSCA UMC22 - DP33378 di BEHRINGER 52,00 € disponibile 15 new from 52,00€

38 used from 37,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche USB AUDIO INTERFACE BPSCA UMC22 - DP33378 Di BEHRINGER

Manufacturer Name : BEHRINGER

Manufacture Part No : BPSCP UMC22 - DP33378

Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen interfaccia audio USB 205,00 €

198,00 € disponibile 31 new from 197,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il preamplificatore microfonico dalle prestazioni migliori che la gamma scarlett abbia mai visto, da oggi con modalità air commutabile per conferire alle registrazioni un suono più aperto e vibrante

Il microfono a condensatore a diaframma largo consente di acquisire registrazioni di qualità professionale fedeli alla fonte originale

Le cuffie chiuse hp60 mkiii all'avanguardia offrono alta qualità del suono e comfort di lunga durata, fondamentale per la registrazione o il mixaggio

L'ingresso per strumenti con headroom elevato consente di registrare chitarre e bassi senza clipping o distorsioni indesiderate

Con il nostro strumento easy start, tutto è pronto in un attimo

CREATIVE Sound Blaster X4 Scheda Audio Esterna USB DAC e Amplificatore ad Alta risoluzione 24 bit/192 kHz, Super X-Fi, Multi-Canale, Surround discreto 7.1, Ingresso Ottico, Uscita Ottica, Line-in 149,99 €

145,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SURROUND DISCRETO 7.1 CON SUPER X-FI E DOLBY DIGITAL LIVE - Supporta surround discreto e virtuale fino a 7.1 canali con tre tipi di diffusione dell'audio surround: 1. Tecnologia Super X-Fi che ricrea l'esperienza di ascolto di un sistema multi-altoparlante in cuffia, 2. Celebre elaborazione Sound Blaster Surround Virtualization gestita da algoritmi in grado di ottimizzare le informazioni spaziali dell'audio in entrata per un'esperienza uditiva completa e coinvolgente, 3. Dolby Digital Live

COMUNICAZIONE OTTIMIZZATA CON SMARTCOMMS KIT E CRYSTALVOICE - Una suite di funzioni di comunicazione intelligenti che semplificano il modo in cui rispondi alle chiamate di lavoro sulla Windows 10. Attiva VoiceDetect per attivare automaticamente l'audio del microfono, o eliminare il rumore di fondo statico ambientale alla chiamata tramite la nostra funzione di cancellazione del rumore bidirezionale NoiseClean. CrystalVoice esalta la voce per registrazioni e comunicazioni di gioco chiare

CONNETTITI CON TUTTO - Con una nuova porta di ingresso ottico aggiuntiva, ora è molto più facile collegare più dispositivi audio, da microfoni esterni e cuffie, a piattaforme come PC, Mac, console di gioco e addirittura i sistemi di altoparlanti multi-canale. Basta alimentare Sound Blaster X4 tramite la porta USB-C e godersi un audio di alta qualità con qualsiasi contenuto. Il Sound Blaster X4 è anche un amplificatore per cuffie in grado di gestire cuffie con qualità da studio fino a 600 Ω

FACILE ACCESSO A TUTTI I CONTROLLI - Scegli tra tre modalità EQ o riprogrammale. Ci sono anche i pulsanti di attivazione/disattivazione per il silenziamento diretto del microfono, Direct Mode, Super X-Fi e SXFI BATTLE Mode, nonché pulsante per passare dagli altoparlanti (Line-out) alle cuffie. Dopo una singola configurazione, regola istantaneamente i livelli di volume tra due sorgenti audio (SPDIF / Ottica / USB) con la funzione Audio Balance tramite la manopola del volume

GIOCA E ASCOLTA COME PREFERISCI – Scegli tra SXFI BATTLE Mode o Scout Mode e vinci negli FPS. Configura ogni elemento delle tue impostazioni audio o disattivali completamente tramite l'app Creative. Accedi all'intera gamma di regolazioni audio tramite l'app per PC o apporta rapide regolazioni alle impostazioni EQ dallo smartphone. Tutti ciò tenendo conto della promessa audio Sound Blaster, con chiarezza audio di 114 dB e riproduzione ad alta risoluzione a 192kHz/24-bit

Scheda Audio Usb, TechRise Scheda Audio Esterna con Adattatore Usb c Jack 3.5 per Windows, Mac OS X, Linux, PS4 - Plug And Play 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abilita la connettività USB con le esistenti cuffie audio, auricolari, altoparlanti o microfono da 3.5 mm.

Caratteristiche: microfono e suono On/Off, controllo del volume (su/giù), audio out/in, ingresso microfono, ideale per il gioco, il video e per godersi la musica.

È perfetta per bypassare una scheda audio difettosa, una porta audio o come rimpiazzo per un adattatore audio USB rotto.

Lascia collegato un hub USB o un dock per evitare di scollegarlo.

Basta collegare e riprodurre, nessun driver è necessario. Compatibile con qualsiasi sistema standard di classe audio USB abilitato, tra cui da Windows XP a 8.1, Linux, Mac OS X e Google Chromebook. READ 40 La migliore convertitore mp3 del 2022 - Non acquistare una convertitore mp3 finché non leggi QUESTO!

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus Scheda audio di classe ultra SABRE32 e DAC PCI-e risoluzione da 32bit/384kHz, Dolby Digital e DTS, SNR fino a 122dB, sistema di illuminazione RGB 149,99 €

139,34 € disponibile 19 new from 136,09€

27 used from 104,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta dolby digital e dts - ora con il supporto alle codifiche dolby digital live e dts, per maggiori opzioni di trasmissione a dispositivi audio esterni l'ae-5 supporta anche audio discreto 5.1 e surround virtuale 7.1, oltre alla tecnologia di virtualizzazione surround di sound blaster

Potente amplificatore discreto per le cuffie - la scheda sound blasterx ae-5 plus è dotata di xamp, il nostro amplificatore discreto costruito su misura che sfrutta la tecnologia a doppia amplificazione per alimentare ogni padiglione singolarmente con un'impedenza d'uscita da 1 ω, oltre a comandare cuffie da studio fino a 600 ω, cuffie magneto-planari di alta gamma incluse

Pura qualità audio - dotata del dac pci-e di classe ultra sabre32 per erogare fino a 32 bit / 384 khz in riproduzione con un dnr di 122 dB, bassissima distorsione e jitter, la scheda ae-5 plus produce agevolmente audio ad alta risoluzione per giochi, musica e film; in altre parole, la scheda ae-5 plus supererà ogni aspettativa di qualsiasi audiofilo, grazie ad audio puro e prestazioni solide

Dai colore alla postazione da gaming - la scheda ae-5 plus è dotata di LED rgb personalizzabili sullo chassis, oltre ad una striscia luminosa esterna con la stessa tecnologia; goditi una sinfonia di luci e suoni con 16,8 milioni di colori che seguono diversi schemi selezionabili, tutto tramite il software sound blaster command per PC

Elaborazione fuori dal comune - l'interfaccia software sound blaster command offre ottimizzazione audio elaborata dall'hardware e controllo completo dell'uscita audio tramite sound blaster acoustic engine, per un'esperienza audio completa e personalizzata, con riproduzione cristallina della voce, segnali audio accurati e amplificazione dei bassi

CREATIVE Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition Scheda Audio di Classe Ultra SABRE32 da Gaming PCI-e da 32bit/384 kHz e DAC con Dolby Digital e DTS, Doppio Amplificatore per Cuffie Xamp, Snr da 122 Db 189,99 €

179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUPPORTA DOLBY DIGITAL E DTS - Ora con il supporto alle codifiche Dolby Digital Live e DTS, per maggiori opzioni di trasmissione a dispositivi audio esterni! L’AE-5 Plus Pure Edition supporta anche audio discreto 5.1 e surround virtuale 7.1, oltre alla tecnologia di virtualizzazione surround di Sound Blaster

DAI COLORE ALLA POSTAZIONE: l'AE-5 Plus Pure Edition si distingue per la meravigliosa finitura di colore bianco; sul corpo sono presenti LED RGB personalizzabili; sono disponibili anche quattro strisce LED RGB per decorare e rendere la tua postazione da gaming degna di r/battlestations. Una sinfonia di luci e suoni con 16,7 milioni di colori e design diversi tra cui scegliere; tutto tramite il software per PC Sound Blaster Command

POTENTE AMPLIFICATORE DISCRETO PER LE CUFFIE - La scheda Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition è dotata di Xamp, il nostro amplificatore discreto costruito su misura che sfrutta la tecnologia a doppia amplificazione per alimentare ogni padiglione singolarmente con un'impedenza d’uscita da 1 Ω, oltre a comandare cuffie da studio fino a 600 Ω, cuffie magneto-planari di alta gamma incluse

PURA QUALITÀ AUDIO - Dotata del DAC PCI-e di classe ultra SABRE32 per erogare fino a 32 bit / 384 kHz in riproduzione con un DNR di 122 dB, bassissima distorsione e jitter, la scheda AE-5 Plus Pure Edition produce agevolmente audio ad alta risoluzione per giochi, musica e film; in altre parole, la scheda AE-5 Plus Pure Edition supererà ogni aspettativa di qualsiasi audiofilo, grazie ad audio puro e prestazioni solide

ELABORAZIONE FUORI DAL COMUNE - L'interfaccia software Sound Blaster Command offre ottimizzazione audio elaborata dall'hardware e controllo completo dell'uscita audio tramite Sound Blaster Acoustic Engine, per un'esperienza audio completa e personalizzata, con riproduzione cristallina della voce, segnali audio accurati e amplificazione dei bassi

M-Audio AIR 192|6 - Scheda Audio e MIDI USB / USB-C, 2 Entrate, 2 Uscite per Registrazione Professionale su Mac o PC con Pacchetto Software incluso 149,99 €

129,00 € disponibile 18 new from 129,00€

24 used from 96,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interfaccia Audio con risoluzione a 24 bit/192 kHz per la registrazione e il monitoraggio su Mac o PC. Preamplificatori microfonici Crystal trasparenti ed eccezionali convertitori A/D

Bassa latenza - Circuito Hi-Speed USB / USB-C per una connessione veloce, con latenza complessiva record di soli 2,59 ms e cavi di collegamento USB e USB-C inclusi

Connessioni - Ingressi : Combo XLR+TRS da ¼”, 2 strumento da ¼”, uscite : stereo da ¼” e cuffie da ¼” con controllo di livello indipendente + Connettori MIDI In / Out a 5 pin

Ricca di funzioni e caratteristiche - Telaio in resistente metallo, grande manopola centrale per il volume, indicatori di livello a LED e manopola USB/Direct per il monitoraggio a latenza zero

Pacchetto software: Ableton Live Lite, Creative FX Collection, Xpand!2, Mini Grand, Touch Loops, Revalver, MPC Beats, 2GB di contenuto factory con libreria di strumenti F9 gratuita

M-Audio AIR 192|4 - Scheda Audio USB / USB-C, 2 Entrate, 2 Uscite per Registrazione Professionale su Mac o PC con Pacchetto Software incluso 119,99 €

105,00 € disponibile 20 new from 105,00€

14 used from 72,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interfaccia Audio con risoluzione a 24 bit/192 kHz per la registrazione e il monitoraggio su Mac o PC. Preamplificatori microfonici Crystal trasparenti ed eccezionali convertitori A/D

Bassa latenza - Circuito Hi-Speed USB / USB-C per una connessione veloce, con latenza complessiva record di soli 2,59 ms; cavi di collegamento USB e USB-C inclusi

Connessioni - Ingresso combinato XLR+TRS da ¼”, ingresso strumento da ¼”, uscite stereo da ¼” e uscita cuffie da ¼” con controllo di livello indipendente

Ricca di funzioni e caratteristiche - Telaio in resistente metallo, grande manopola centrale per il volume, indicatori di livello a LED e manopola USB/Direct per il monitoraggio a latenza zero

Pacchetto software: Ableton Live Lite, Creative FX Collection, Xpand!2, Mini Grand, Touch Loops, Revalver, MPC Beats, 2GB di contenuto factory con libreria di strumenti F9 gratuita

CREATIVE Sound Blaster Z SE - Scheda audio interna PCI-e da gioco e DAC, 24-bit/192 kHz, 116 dB SNR, ASIO, 600 ohm, microfono EQ, canale discreto 5.1/virtuale 7.1, Dolby Digital Live, DTS 79,99 € disponibile 15 new from 79,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Suono cristallino: goditi una qualità audio impressionante con un SNR fino a 116 dB con una frequenza di bit fino a 24 bit/192 kHz. La scheda audio dispone inoltre di connettori placcati in oro, una tecnologia di ottimizzazione degli altoparlanti e possibilità di codifica per contenuti digitali per le migliori prestazioni audio digitali. In combinazione con il supporto ASIO (Audio Stream Input/Output) il Sound Blaster Z SE fornisce segnali audio a bassa latenza e alta fedeltà del suono, anche in caso di registrazione audio.

SBX-GAMING EQ-PROFILE - Sarete i campioni con i nostri profili di gioco SBX aggiornati per titoli come Apex Legends, Fortnite, Overwatch, PUBG e molto altro ancora. Sincronizzati e ottimizzati per il migliore audio sui rispettivi giochi, potete giocare subito oppure ottimizzare ulteriormente gli EQ invece di dover ricreare i profili da zero. Basta selezionare il gioco corrispondente dal menù del nostro software Sound Blaster Command, e siete pronti a giocare.

Ottieni il meglio dal tuo sistema audio: l'amplificatore per cuffie incluso può facilmente gestire cuffie di qualità professionale fino a 600 ohm, per ottenere sempre il meglio dalle tue cuffie. Inoltre, abbiamo ampliato l'elenco dei profili per cuffie con i più recenti modelli come il Sennheiser HD 280 Pro, la Corsair HS50 e Philips Fidelio X2HR e ti garantiamo con il Sound Blaster Z SE un'esperienza di ascolto ottimale.

Suono surround realistico: immergiti completamente nei tuoi giochi con il nostro suono surround. La Sound Blaster Z SE ora supporta il 7.1 virtuale su cuffie e altoparlanti e il discreto 5.1 per altoparlanti. Si può anche passare via software dalle cuffie agli altoparlanti, se si desidera aumentare i bassi o avere un volume inferiore con le cuffie. Come opzioni di uscita aggiuntive per dispositivi esterni, la Z SE supporta anche Dolby Digital Live e la codifica DTS.

Comunicazione cristallina. La confezione include i preset per microfono EQ che ottimizzano il microfono delle cuffie integrato. Ad esempio, la durezza del suono viene ridotta per un suono più naturale o per aumentare la nitidezza vocale. Insieme alla tecnologia CrystalVoice del nostro software Sound-Blaster Command, che rimuove eco e rumori ambientali, la Z SE è perfetta per i giochi e anche per una migliore comunicazione per le videoconferenze home-office.

Audient EVO 4 Scheda audio USB, Audio Interface per la produzione di musica (2 in / 2 out) USB audio-interfaccia, Alimentazione phantom 48 Volt, 2 preamplificatori microfonici 116,40 € disponibile 16 new from 116,40€

2 used from 97,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interfaccia audio USB 2 in / 2 out, smartgain, smart touchpoint, funzione loopback, USB 2.0 ad alta velocità, 24 bit 44,1 - 96 khz, 113 dB gamma dinamica ad/da

2 preamplificatori microfonici con guadagno 58 dB, 2 ingressi mic/line combinati tramite connettori combo xlr/jack, uscita cuffie indipendente con jack da 6,3 mm

Ingresso strumento discreto jfet, comando rotante multifunzionale con anello LED, mixer software a "bassa latenza" basato su dsp con matrice di routing flessibile

Elegante alloggiamento da tavolo, alimentazione phantom a 48 volt (anche per il funzionamento su bus), mac classcompliant, windows (7/8/10), connessione iOS e alimentazione tramite USB-c

Ambito di consegna: evo 4 interfaccia audio USB, cavo USB 1,5 m ampio pacchetto software audient arc per il download di software

ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II, Scheda madre gaming AMD X570 ATX, PCIe 4.0, 12 + 4 fasi di alimentazione, WiFi 6E (802.11ax), Lan 2.5 Gb, 2x M.2, USB 3.2 Gen 2 Tipo C, Aura Sync RGB 445,00 €

371,44 € disponibile 49 new from 361,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con il modulo ASUS TPM-SPI (non incluso)

Socket AM4: Pronta per le CPU AMD Ryzen Serie 5000 / 5000 G / 4000 G / 3000 / 3000 G / 2000 / 2000 G

Soluzione di alimentazione ottimale : 12+4 fasi di alimentazione con connettore ProCool II, induttanze in lega e condensatori durevoli per supportare processori multi-core. Raffreddamento completo : dissipatore di calore con chipset passivo, dissipatore di calore VRM con heatpipe da 8 mm, doppio dissipatore di calore M.2 integrato e collettore della pompa dell'acqua

Rete ad alte prestazioni: LAN 2.5 Gbps e Intel Gigabit Ethernet con ASUS LANGuard, WiFi 6E (802.11ax) con MU-MIMO e teaming gateway tramite GameFirst V. Migliore connettività di gioco : supporta PCIe 4.0, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 e dispone di doppi connettori M.2, USB 3.2 Type-A e USB 3.2 Gen 2 Type-C

Ottimizzazione a 5 vie : ottimizzazione automatica dell'intero sistema, inclusi overclocking e profili di raffreddamento personalizzati READ 40 La migliore riproduttore musicale android del 2022 - Non acquistare una riproduttore musicale android finché non leggi QUESTO!

M-Audio AIR 192|14 - Scheda Audio e MIDI USB / USB-C, 8 Entrate, 4 Uscite - per Registrazione Professionale su Mac o PC con Pacchetto Software incluso 329,99 €

279,00 € disponibile 15 new from 278,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Selezione di componenti esclusivi e risoluzione a 24 bit/192 kHz per la registrazione e il monitoraggio professionale su Mac o PC. Preamplificatori microfonici Crystal trasparenti e convertitori A/D

Bassa latenza - Circuito Hi-Speed USB / USB-C per una connessione veloce, con latenza complessiva record di soli 2,59 ms e cavi di collegamento USB e USB-C inclusi

Ingressi : 4 XLR+TRS da ¼", 2 strumento da ¼” e 2 di linea da ¼”; Uscite: stereo da ¼” con interruttore Direct mono/Stereo; 2 AUX da ¼” assegnabili; 2 cuffie da ¼” + Connettori MIDI In / Out

Ricca di funzioni e caratteristiche - Telaio in resistente metallo, grande manopola centrale per il volume, indicatori di livello a LED e manopola USB/Direct per il monitoraggio a latenza zero

Pacchetto software: Ableton Live Lite, Creative FX Collection, Xpand!2, Mini Grand, Touch Loops, Revalver, MPC Beats, 2GB di contenuto factory con libreria di strumenti F9 gratuita

LEAGY Scheda Audio Esterna a 6 canali USB 2.0 Esterna 5.1 Surround Sound Ottico S/PDIF Scheda Audio Adattatore per PC Portatile Registrazione Compatibile con Windows 10/8/7/XP, Nero 18,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scheda audio esterna USB 6 canali 5.1 audio. Registra e riproduci audio digitale e analogico senza scheda audio nel computer. Questa scheda audio offre una soluzione di qualità per aggiornare l'audio del PC o del portatile.

Questo dispositivo supporta 32 KHz, 44,1 KHz e 48 KHz in registrazione digitale e analogica, e in riproduzione audio digitale/analogica. Supporta la funzione di registrazione analogica, riproduzione Full duplex / registrazione streaming audio senza scheda audio in PC; in modalità di riproduzione digitale, riceve un flusso audio dal PC tramite un'interfaccia USB e trasmette i dati audio secondo AESEBU, IEC60958, SPDIF standard di interfaccia consumer.

Requisiti di sistema: Win10/98/8/7/2000/XP/Mac OS 9.1 (la versione + Mac ha solo 2 canali di riproduzione). [GARANZIA]: State tranquilli con la garanzia mondiale di 12 mesi di LEAGY se vi sono problemi di qualità, si prega di contattare il nostro servizio direttamente per ricevere assistenza.

Detailed Instruction Manual: http://www.mediafire.com/file/z3thzzvbao21sh8/LEAGY_Sound_Card_Manual.rar/file

WIN 10 Driver:www.mediafire.com/file/341rrtqvnpeasja/%2528BY_LEAGY%2529_CM6206_WIN10-1.01%2528QR%2529_1.zip/file VISTA WIN7 WIN8 XP Driver:www.mediafire.com/file/2u24mqtn6lqx4ef/%2528BY_LEAGY%2529_CM6206LX-1.08%2528ER%2529_20130114.7z/file

Presonus Audiobox Itwo Studio Bundle Scheda Audio USB, Daw, Microfono, Cuffie e Cavi, Nero/Blu 189,00 €

156,95 € disponibile 8 new from 156,95€

1 used from 122,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bundle interfaccia audio, DAW, microfono, cuffie e cavi

Interfaccia audio USB per computer ed iPad con 2 preamplificatori microfonici combo con phantom 48V, MIDI

Microfono a condensatore a diaframma largo

Include il pluripremiato Studio One Artist DAW, Ableton Live Lite DAW e la suite di software Studio Magic con oltre $ 1.000 USD di strumenti virtuali aggiuntivi, plug-in di effetti, loop e altro

Cuffie professionali

CSL - Scheda Audio USB Esterna Windows Mac Linux- 1x Ingresso Microfono 1x Uscita Cuffie - Dynamic 3D Surround Sound 7.1-4 Tasti Funzione Mic Mute, Audio off, Volume - LED 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche applicazione / requisiti di sistema: per Microsoft Windows / Linux | PC / Notebook / Tablet con una porta USB libera | compatibile con Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 / Windows 11 e Mac OS X 10.9.2 【✓ Garanzia di 24 Mesi 】【★ Servizio Clienti eccellente★】

PHOINIKAS Scheda Audio Esterna, Adattatore Audio USB con Jack per Cuffie e Microfono da 3,5 mm, Controllo Volume, Riproduzione plug-in Scheda Audio Stereo, per Windows, Mac, Linux, PC, laptop, desktop 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità: compatibile con tutti i sistemi più comuni, tra cui Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Mac IOS, ecc. Allo stesso tempo è possibile collegare più dispositivi USB o interfacce da 3,5 mm a PC, laptop, PS4, Xbox One, ecc., come tastiera, mouse, lettori di schede, webcam, lettori MP3, telefono, microfono, ecc.

Funzione personalizzata: la scheda audio ha una vasta gamma di effetti sonori, è possibile passare da "EQ", ha anche un display mini LED, un suono surround, un controllo del volume, un microfono e un controllo del volume, è possibile modificare i tradizionali regolatori di volume e aumentare il livello audio del gioco. Inoltre, con un cavo da 120 cm è possibile posizionare la scheda audio ovunque.

Scheda audio multiporte: la scheda audio esterna di PHOINIKAS è una scheda audio con chip audio, ha 6 porte di cui 3 porte USB 2.0 e le altre porte da 3,5 mm. Le porte possono essere collegate simultaneamente, non sono necessari adattatori aggiuntivi.

Plug & Play Scheda audio USB: l'adattatore audio USB di PHOINIKAS può essere utilizzato per sostituire una scheda audio difettosa o una porta audio. È possibile aggiungere una porta da 3,5 mm al computer tramite la porta USB. È possibile collegare dispositivi con prese da 3,5 mm / 2.0 femmina USB tramite l'interfaccia USB: cuffie, altoparlante, microfono o dispositivo USB. Plug and Play, nessuna potenza di driver.

Focusrite Scarlett - Interfaccia audio USB di terza generazione 450,00 € disponibile 8 new from 450,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Otto dei migliori preamplificatori microfonici che la gamma Scarlett ha mai visto, ora con modalità aria commutabile per dare alle tue registrazioni un suono più luminoso e più aperto.

I convertitori ad alte prestazioni consentono di registrare e mixare fino a 24-bit/192 kHz

Due ingressi per collegare la chitarra o il basso.

Quattro uscite monitor con tecnologia anti-thump e commutazione degli altoparlanti, e funzionalità talkback integrata con microfono integrato sul pannello frontale.

Otto ingressi di linea bilanciati per il collegamento di sintetizzatori, tamburi e altre fonti a livello di linea.

ASUS Xonar SE - Scheda audio da gioco 5.1 PCIe con audio ad alta risoluzione a 192kHz/24 bit e SNR a 116dB 49,99 €

41,98 € disponibile 38 new from 41,56€

17 used from 35,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTENZIONE! Verifica se i tuoi componenti (memorie RAM, processore) siano compatibile con questa scheda madre prima di acquistarla!

192kHz/24-bit, riproduzione a 5.1 canali e cuffie da 300ohm per bassi migliorati ed un suono chiaro e dettagliato

Un sonoro Hi-fidelity avvolgente con un rapporto segnale-rumore di 116 dB (SNR)

Il software Xonar Audio Center offre un'esperienza user-friendly attraverso un'interfaccia invitante e intuitiva

L'esclusiva tecnologia Hyper Grounding assicura un efficace blocco del rumore e riduce la distorsione audio e le interferenze incrociate

SSL 2 Solid State Logic USB 2.0 Interfaccia audio 189,00 € disponibile 16 new from 189,00€

10 used from 154,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 previi di micro di alta gamma (130,5 dein / 62 dde guadagno)

Connettori neutrik e potenziometri Alps di qualità da studio professionale

Amplificatore per cuffie ad alta corrente

Convertitori akm a 24-bit / 192 khz

Realce analogico legacy 4k ispirato alle console serie sl4000

Donkey pc - Scheda audio PCI Express 5.1 ad alte prestazioni audio diretto e 3D Sound. Supporta uscita 6 canali DAC 5.1 Surround per Home Cinema e giochi. 20,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualità audio 5.1 senza pari. Sistema audio 3D 5.1, perfetto per film e giochi.

Supporta uscita 6 canali DAC 5.1 surround per home cinema e giochi.

Supporta ingressi analogici Line-in, Mic-in, Aux, CD. Supporta A3D e DS3D, Directsound 3D e EAX.

Supporta audio posizionali 3D basati su C-media C3DX HRTF. Chipset C-Media CM8738 PCI-6CH-LX

Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8/10 e PC a 32/64 bit slot PCI-Express

LEAGY, Scheda Audio Esterna a 6 canali USB 2.0 Esterna 5.1 Surround Sound Ottico S/PDIF Scheda Audio Adattatore per PC Portatile Registrazione Compatibile con Windows 10/8/7/XP, Bleu 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scheda audio esterna USB 6 canali 5.1 audio. Registra e riproduci audio digitale e analogico senza scheda audio nel computer. Questa scheda audio offre una soluzione di qualità per aggiornare l'audio del PC o del portatile.

Questo dispositivo supporta 32 KHz, 44,1 KHz e 48 KHz in registrazione digitale e analogica, e in riproduzione audio digitale/analogica. Supporta la funzione di registrazione analogica, riproduzione Full duplex / registrazione streaming audio senza scheda audio in PC; in modalità di riproduzione digitale, riceve un flusso audio dal PC tramite un'interfaccia USB e trasmette i dati audio secondo AESEBU, IEC60958, SPDIF standard di interfaccia consumer.

Requisiti di sistema: Win10/98/8/7/2000/XP/Mac OS 9.1 (la versione + Mac ha solo 2 canali di riproduzione). [GARANZIA]: State tranquilli con la garanzia mondiale di 12 mesi di LEAGY se vi sono problemi di qualità, si prega di contattare il nostro servizio direttamente per ricevere assistenza.

Detailed Instruction Manual: http://www.mediafire.com/file/z3thzzvbao21sh8/LEAGY_Sound_Card_Manual.rar/file

WIN 10 Driver:www.mediafire.com/file/341rrtqvnpeasja/%2528BY_LEAGY%2529_CM6206_WIN10-1.01%2528QR%2529_1.zip/file VISTA WIN7 WIN8 XP Driver:www.mediafire.com/file/2u24mqtn6lqx4ef/%2528BY_LEAGY%2529_CM6206LX-1.08%2528ER%2529_20130114.7z/file

CREATIVE Il 7.1 DAC e amp Sound Blaster GC7 per Lo Streaming di Gioco Offre Pulsanti programmabili, Battle Mode, Scout Mode, GameVoice Mix, Dolby Audio Compatibile con PC, PS4/PS5, Nintendo Switch 149,99 €

129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONTROLLI RAPIDI CON I PULSANTI PROGRAMMABILI| Progettata con controlli semplici e intuitivi a una mano da utilizzare per la regolazione rapida sul momento. Integra inoltre 4 pulsanti interamente programmabili con i profili audio preferiti o con macro per manovre rapide durante le trasmissioni in diretta. Puoi personalizzarla ulteriormente l’illuminazione RGB con i tuoi colori preferiti per armonizzarla con i colori del resto dell'apparecchiatura

DOPPIO DSP CON UN'INCREDIBILE ELABORAZIONE DELL'AUDIO| La scheda Sound Blaster GC7 ti offre capacità di elaborazione dell'audio di fascia alta grazie ai chip DSP Super X-Fi e Sound Blaster. Immergiti nell'olografia audio iperrealistica di Super X-Fi, che ricrea nelle cuffie il palcoscenico audio a più altoparlanti; o vivi la serie completa di miglioramenti audio perfezionati da Sound Blaster in questi ultimi 30 anni

STANA I NEMICI| La scheda Sound Blaster GC7 integra sia SXFI BATTLE Mode che Scout Mode. BATTLE Mode utilizza alla perfezione la tecnologia Super X-Fi per offrirti effetti audio realistici, con direzione e distanza, e consentirti di localizzare esattamente la posizione di una sorgente sonora. Scout Mode è incentrata sul rilevamento: effetti audio migliorati e diretti alle orecchie per consentirti di percepire istantaneamente anche il minimo rumore del nemico

BILANCIAMENTO AUDIO DI GIOCO E CHAT| Alza il volume della chat durante i meeting strategici e abbassalo per concentrarti sul gioco, senza uscire dalla schermata di gioco! Ti basta ruotare la manopola GameVoice Mix per modificare il volume di gioco e della chat quando ti serve. La scheda Sound Blaster GC7 è inclinata a la posizione ideale per facilitare il controllo a una mano in ogni configurazione di gioco e consentirti di modificare le impostazioni senza staccare lo sguardo dallo schermo

DAC DA AUDIOFILI PER UN AUDIO CRISTALLINO| Grazie al DAC per audiofili AKM4377, la scheda Sound Blaster GC7 riduce i rumori di fondo e la distorsione e rende più percettibili i singoli effetti audio. Riproduzione PCM fino a 24bit/192kHz e audio di alta qualità indipendentemente dalla sorgente utilizzata. Il surround virtuale 7.1 ti regala inoltre un'esperienza cinematografica sia nelle cuffie che negli altoparlanti e Dolby Audio READ 40 La migliore convertitore audio del 2022 - Non acquistare una convertitore audio finché non leggi QUESTO!

Depusheng T6 Scheda audio portatile a 6 canali Console di missaggio Mixer audio Integrato 16 DSP 48V Alimentazione phantom Supporta connessione BT MP3 per registrazione su computer, bande 98,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa è una console mixer a 6 canali multifunzione con scheda audio. Può soddisfare molte esigenze degli utenti, come la produzione di musica domestica, lo streaming live, le cover di canzoni K e così via.

Bluetooth integrato, funziona con tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Il mixer ha attivato il guadagno in ingresso, la regolazione del suono alto e basso. L'alimentazione phantom 48V incorporata è adatta per l'alimentazione diretta al microfono a condensatore.

Porta di uscita per cuffie ad alta definizione, lettore MP3, con scheda audio, può connettersi direttamente al PC.

Il mixer è piccolo e leggero, può essere collegato direttamente all'USB del PC per l'alimentazione direttamente, senza bisogno di alimentazione aggiuntiva. Può essere azionato tramite connessione USB a un computer, elimina il fastidio di utilizzare un adattatore esterno, è possibile utilizzare anche l'alimentazione mobile, l'adattatore USB o AC / DC per l'alimentazione.

UGREEN Scheda Audio USB Esterna, Adattatore Audio USB a Jack da 3.5mm per Cuffie Microfono Stereo Casse, Compatibile con Windows, Mac OS, Linux, PS5, Plug And Play 13,99 €

11,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [ Economico & Pratico ] UGREEN scheda audio USB esterna è un metodo economico per sostituire la scheda audio rotta, o aggiungere un’interfaccia microfono per il tuo laptop con eccellente qualità audio, tatto piacevole, design pulito ed elegante.

[ Stupendo Suono Stereo ] Con il chip intelligente, evita efficacemente le interferenze elettromagnetiche, garantisce il suono stereo ad alta fedeltà. Ideale per parlare su teamspeak ai videogiochi o su videochiamata via Skype, Messenger con i tuoi amici.

[ Ampia Compatibilità ] UGREEN adattatore audio supporta PS5, PS4, PS4 pro, PS4 slim, raspberry pi, mac mini, mac, desktop, laptop, cuffie, altoparlante, microfono ecc. NOTA: questa scheda audio non supporta PS3, Wii, Wii U, Xbox, tv, auto.

[ Facile da Usare ] Nessun driver richiesto. Plug and play. Compatibile con Windows 10/ 8/ 7, Mac OS, Linux, Chrome OS. Nota: la porta microfono supporta solo trs (3 pin), non supporta ts(2 pin), trrs(4 pin), si prega di fare riferimento al terza immagine.

[ Design User-Friendly ] Con un cavo di 15cm è più comodo per collegare altoparlante, auricolare e microfono , rispetto agli altri adattatori audio, questo design evita efficacemente di occupare lo spazio dell’altra interfaccia del tuo computer.

SSL Solid State Logic - SSL2+, interfaccia audio 249,00 € disponibile 10 new from 249,00€

3 used from 178,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 ingressi / 4 uscite.

2 pre-amplificatori microfonici di alta gamma (130,5 dB ON / 62 dB di guadagno).

Connettori Neutrik e potenziometri Alps di qualità da studio professionale.

2 amplificatori per cuffie ad alta corrente.

Convertitori AKM a 24-bit / 192 kHz; miglioramento analogico Legacy 4K ispirata alle console serie SL4000.

Humax Ricevitore Satellitare HD con codifica S2 HD-3601S2 + scheda Tivùsat & Amazon Basics Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 1,8 m 123,05 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto 1: Decoder satellitare DVB-S2 con profilo HEVC Main 10 (10 bit)

Prodotto 1: Certificato tivùsat e fornito completo di scheda tivùsat pronta per l’attivazione

Prodotto 1: Dispone dell’esclusiva funzione “Easy HD” che permette di disporre i canali con precedenza a quelli in alta definizione

Prodotto 1: Si collega al televisore attraverso un cavo Hdmi (non incluso) oppure Scart (non incluso)

Prodotto 2: I contatti placcati oro 24 K offrono una migliore resistenza alla corrosione e un migliore trasferimento del segnale.

