40 La migliore vaporetto altroconsumo del 2022 – Non acquistare una vaporetto altroconsumo finché non leggi QUESTO!

Frescovapor deodorante Vaporetto PAEU0285 13,56 €

12,90 € disponibile 23 new from 12,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Miscelato con il vapore cattura gli odori e diffonde un piacevole profumo

Contenuto: 2 flaconi da 200 ml

Fragranza: pino

Compatibile con tutti i modelli di Polti Vaporetto con apposito dispenser per Frescovapor

Nettoyeur Vapeur à Main Portatif Portable Multi-Usage sous Pression avec 12 Accessoires pour Enlever Les Taches sur Les Sols, Tapis, Rideaux, Sièges de Voiture, Cuisine, Fenêtres, Salle de Bain 42,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vapore potente:Il volume è di 350 ml, 900-1050 W di potenza; Produci un potente vapore caldo pressurizzato (250-270F) per un massimo di 15 minuti! Tagliare grasso, malta o macchia con il nostro vapore ad alta pressione!Si consiglia di aggiungere 250 ml di acqua per evitare che l'acqua bollente trabocchi

Set di 12 accessori gratuiti: il nostro potente set di pulizia a vapore portatile include un esclusivo kit di accessori GRATUITO da 12 pezzi che include: ugello esteso, tazza spray da 3 pezzi con pennello, spray piegato, imbuto, misurino, tazza spray per porte e finestre, asciugamano da 2 pezzi Manicotto, piastra per spazzole, tazza a spruzzo lunga.

100% sicurezza Pulizia: Pulitore Vapore,-profondità e rimozione di grasso, macchie di Indoor e outdoor, quali: cucina, bagno, ripostiglio, terrazze, garage, Auto, finestra, Pavimento, materasso, tende, tappeti e molti altri

Multiuso: questo pulitore a vapore pressurizzato è un buon streamer all-in-one che può essere utilizzato all'interno e all'esterno. Inoltre, include anche un ugello di estensione per una mobilità estesa e una portata migliorata!

Uso multi-superficie: i set di pulitori a vapore portatili sono comodi per superfici sigillate come ceramica, laminato, granito, pavimenti in legno, ed è ottimo per lavelli, stufe, ripiani, frigoriferi, cucina, pavimento, soggiorno, finestre, servizi igienici, piastrelle, bagno, seggiolini auto e cerchioni, griglia, materassi, biancheria, copripiumino, tessuto e materiale divano, pantaloni, abiti, abbigliamento e tessuti!

Polti PAEU0336 Kit Filtri Anti Calcare per Scope a Vapore 19,90 € disponibile 12 new from 13,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Permette l'utilizzo di semplice acqua di rubinetto perché grazie all'azione delle resine in esso contenute i sali minerali vengono trattenuti

Contenuto: 2 filtri anti calcare

Compatibile con scope a vapore Vaporetto SV400_HYGIENE, SV420_FRESCOVAPOR, SV440_DOUBLE

Prodotto affidabile

Ariete 4167 Stiratrice Verticale, 1200 W, Piastra in Acciaio Inox, Vapore 20g/min, Capacità 260 ml, Bianco 40,00 €

34,90 € disponibile 32 new from 33,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pronta all'uso: ottimo per rinfrescare rapidamente in ogni momento uno o più capi senza l'utilizzo dell'asse da stiro

Ferro da stiro portatile: tienila sempre con te anche in valigia durante i tuoi viaggi per avere indumenti sempre stirati in ogni occasione

Stira in verticale: ottima per rinfrescare e stirare velocemente tendaggi, tessuti e indumenti direttamente dall'appendiabiti

Leggera e maneggevole: grazie al corpo slanciato ed all'impugnatura ergonomica con finitura soft touch, potrai stirare con leggerezza e senza fatica

Ricarica continua: il serbatoio estraibile può essere riempito direttamente sotto al rubinetto o con l’apposito misurino. In dotazione anche spazzola pelucchi e spazzola con setole

Steam Mop 10 in 1 4164 1500 W 0.35 Litri 75,00 €

49,00 € disponibile 46 new from 41,68€

11 used from 38,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vapore immediato: vapore pronto in pochi istanti per igienizzare tutta la casa

Corpo estraibile: scegli l’accessorio adatto per pulire la superficie che vuoi

10 funzioni in 1: kit completo di accessori intercambiabili per pulire e igienizzare qualsiasi superficie

Elimina il 99.9% dei germi e batteri: con la sola forza del vapore senza utilizzo di detergenti chimici, Steam Mop Foldable 10 in 1 igienizza e pulisce in modo continuo con un’autonomia di 18 minuti

BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop 17in1, Guanto che Emette Vapore, Testa Pivotante per Tutte le Superfici,Autoselect regolazione del vapore, 500ml, 1300W, Bianco Acqua 199,90 €

182,89 € disponibile 14 new from 180,00€

50 used from 109,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scopa a vapore lavapavimenti, ideale per una pulizia profonda. Elimina il 99,9% di germi e batteri con la semplice azione igienizzante del vapore e senza l'utilizzo di detergenti. Capacita 380 ml. Autoregolazione. Funzione extra vapore

Testa Pulente Ultrasottile e Pivotante per una pulizia impeccabile anche nelle aree difficilmente accessibili. Adatto per tutte le superfici, orizzontali e verticali. Generatore di vapore estraibile e portatile, per una maggiore comodità nell'utilizzo

10 Accessori per 17 funzioni in 1: compresa l'esclusiva testa 3in1 multifunzione, ideale per igienizzare le superfici verticali, rinfrescare i tessuti e stirare in verticale. Dotato di guanto emettente vapore per le superfici irregolari

Modello leggero e potente. Ideale per le Pulizie Domestiche. Facilita d'uso senza sforzi. Il panno in microfibra e nylon garantisce massima scorrevolezza ed efficacia di raccolta dello sporco. Pavimento asciutto in pochi secondi

1300 W, 230 Volt, Potenza Acustica 69 dB, Peso 1,75 Kg. Tempo di riscaldamento veloce in 15 secondi. Filo 7 metri. Dotato di Avvolgicavo. Testa girevole (180 gradi) READ 40 La migliore marche di aspirapolvere senza fili del 2022 - Non acquistare una marche di aspirapolvere senza fili finché non leggi QUESTO!

Pulitore a Vapore Portatile, MLMLANT Pulitori a vapore Portatili Multiuso con 9 Accessori per Rimuovere le Macchi da Pavimena, Moquette, Tende, Seggiolini Auto, Cucina, Cimici, Bagni e Altro 42,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Offerta per 9 accessori: questo potente set di pulitori di vapori palmari include kit di accessori in 9 pezzi che include: ugello prolungato, coppa spray con pennello, spray piegato, imbuto, misurino, coppa spray per porte e finestre, manicotto per asciugamani, piastra pennello, tazza spray lunga.

★Potente vopare caldo: 1050 w di potenza, capacità del serbatoio dell'acqua fino a 350ml.L'effetto migliore quando si utilizza meno di 250 ml; esegue un potente vopare caldo pressurizzato (250-270f) per un massimo di 25 minuti tagliare qualsiasi grasso, muffa, malta o macchia con il nostro piroscafo ad alta pressione

★Senza chimica e sicura: 100% privo di sostanze chimiche senza fumi o residui nocivi; include un blocco di sicurezza sulla maniglia e un cappuccio di sicurezza per una maggiore tranquillità per la tua sicurezza evitare l'uso di prodotti chimici nocivi per la pulizia di ripiani, pavimenti, tavoli, giocattoli per bambini, toilette, servizi igienici, bagni, tappeti, finestre, scatole per animali e altro

★Senza chimica e sicura: 100% privo di sostanze chimiche senza fumi o residui nocivi; include un blocco di sicurezza sulla maniglia e un cappuccio di sicurezza per una maggiore tranquillità per la tua sicurezza evitare l'uso di prodotti chimici nocivi per la pulizia di ripiani, pavimenti, tavoli, giocattoli per bambini, toilette, servizi igienici, bagni, tappeti, finestre, scatole per animali e altro

★ Miglior servizio e promessa: La vostra comodità e soddisfazione per la pulizia è il nostro obiettivo. Vi promettiamo se avete qualche problema che lo risolviamo appena possibile !!! Basta ordinarlo.

Ariete 4146 XVapor Deluxe - Pulitore a Vapore Mobile, 5 bar, Vano Portaccessori Integrato, Autonomia fino a 55', Cavo 6 m, 1500W, Bianco 120,00 €

75,99 € disponibile 26 new from 75,99€

1 used from 60,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L’efficacia del vapore: detergi ed igienizza la tua casa con la sola forza naturale del vapore, senza l’utilizzo di detergenti o sostanza chimiche evitando rischiose allergie ed intolleranze

Lunga autonomia: oltre un’ora di potente vapore per igienizzare al meglio tutte le superfici di casa

Pulito impeccabile: grazie ai 1500 watt di potenza il vapore è pronto in pochi istanti. La pressione di 5 bar assicura la tenuta costante del getto vapore garantendo una pulizia profonda ed efficace

Ricco kit di accessori: nel comodo vano integrato potrai riporre i numerosi accessori in dotazione per averli sempre pronti a portata di mano

Accessori: tubi prolunga, spazzola, accessorio lavavetri, spazzolino rotondo grande e piccolo, imbuto, misurino, beccuccio 90°, spazzola tessuti con panno cuffia, panno in microfibra per pavimenti

Nuovo Pulitore a Vapore Original, Pulitore a Vapore Portatile Multiuso con 9 Accessori per Rimuovere le Macchie da Seggiolini Auto, Cucine, Bagni, con Finestre e Altro 66,99 €

40,99 € disponibile 1 used from 31,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Riscaldamento rapido e potente: il pulitore a vapore in pressione ha una potenza di 900-1050 W heating riscaldamento rapido con 3-4 minuti di riscaldamento. La tecnologia QUICKSTEAM offre 1050 W di potenza; fornendo vapore caldo potente pressurizzato (105°C) per un massimo di 15-20 minuti.

★ 100% Nessuna sostanze chimiche liberamente.Pulizia: profondità e rimozione di grasso, macchie di Indoor e outdoor, quali: cucina, bagno, ripostiglio, terrazze, garage, Auto, finestra, Pavimento, materasso, tende, tappeti e molti altri.

★ Semplice e sicuro: collegare l' unità desiderata ugello o adattatore e tenere al nostro bilancia e diritto o leggermente inclinato e vapore continuo le aree che desidera pulire. Per una maggiore mobilità un cavo di alimentazione lungo 9,8 piedi.

★ Capacità e utilizzo: 350 ml di acqua, dopo solo riscaldamento per 3 minuti, il tempo di utilizzo del vapore completo è di circa 15 minuti. Si consiglia di utilizzare acqua da 250 ml per evitare il trabocco dell'acqua.

★Set accessori: nostro Steam Cleaner Set risolto un gratis Set di accessori: tubo flessibile prolunga, lunga ugello di spruzzo, ugello per porta/finestra, porta finestra/piastra bocchetta, ugello di spruzzo, spazzola rotonda, imbuto, misurino e asciugamano manica

Vaporetto Smart 100_T 1500 W 2 Litri 229,00 €

135,00 € disponibile 42 new from 133,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore di Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,99%* di virus, germi e batteri

Caldaia ad alta pressione 4 BAR, emissione vapore regolabile fino a 110 g/min, riscaldamento rapido 2 minuti

Serbatoio estraibile trasparente, ampia capacità 2 litri, autonomia illimitata sistema autorefill

9 accessori in dotazione con spazzola Vaporforce, parking accessori integrato

Spia pronto vapore e segnale mancanza acqua, tasto accensione ON/OFF; Sistema di pulizia caldaia e maniglia di trasporto ergonomica

BISSELL SteamShot, Pistola a Vapore Portatile, 2635J 59,99 €

55,89 € disponibile 14 new from 55,89€

3 used from 49,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potente pistola a vapore dotata di vapore generato a 1050 watt di potenza e 4.5 bar di pressione

Include diversi accessori per la pulizia di cucine, bagni, fughe, finestre ed altro ancora

Grilletto per erogazione vapore su richiesta, con dispositivo di sicurezza integrato

L'acqua viene portata alla temperatura di ebollizione in 60 secondi

Pulizia senza agenti chimici - utilizza soltanto acqua del rubinetto per garantire un'igiene naturale

Polti Vaporetto SV440_Double Scopa vapore doppia funzione con pulitore portatile, con spazzola Vaporforce, 15 in 1 139,00 €

79,99 € disponibile 28 new from 77,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore della scopa a vapore Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,9%* di virus, germi e batteri. 2 prodotti in 1, pulisce fino a 15 diverse superfici

Riscaldamento rapido: 15 secondi, spia pronto vapore, potenza 1500 W

Regolazione vapore, serbatoio estraibile per un'autonomia di lavoro illimitata

Filtro Anticalcare solo acqua di rubinetto

11 accessori in dotazione per pulire fino a 15 superfici diverse

Bioecologico pino - antischiuma paeu0086 11,90 € disponibile 16 new from 11,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Deodorante che previene la formazione di schiuma nel filtro ad acqua di Lecologico e Lecoaspira

Contenuto: 20 fialette da 5 ml

Aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori all’interno del secchio di raccolta

Composizione: eugenol, citral, cinnamal

Comforday NUOVO ORIGINALE Pulitorea Vapore, Pulitore a Vapore Portatile Multiusi con 9 Accessori per Rimuoverea le Macchi da Pavimena, Moqueta, Tena, Seggiolini Auto, Cucini, Bagni e Altro 59,99 €

40,99 € disponibile 1 used from 29,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ 100% privo di sostanze chimiche: pulizia profonda e rimozione di grasso, macchie nelle aree interne ed esterne come: cucina, bagno, ripostiglio, terrazza, garage, auto, finestra, pavimento, materasso, tende, tappeti e molti altri .

★ Forza vapore: irradia sotto pressione potente caldo vapore continuo fino a 15-22 minuti; pulisce una varietà di superfici, compreso, Tappeto, banchi, pavimenti, sostanze, veicoli e altro ancora;

★ Semplice e sicuro: collegare l' unità desiderata ugello o adattatore e tenere al nostro bilancia e diritto o leggermente inclinato e vapore continuo le aree che desidera pulire o disinfettare; per una maggiore mobilità un cavo di alimentazione lungo 9,8 piedi

★ Capacità & uso: la capacità pari a 250 ML di acqua che un tempo di utilizzo di circa 15 minuti a vapore intera, dopo solo 3 minuti Tempo di riscaldamento

★ Set accessori: nostro Steam Cleaner Set risolto un gratis Set di accessori: tubo flessibile prolunga, lunga ugello di spruzzo, ugello per porta/finestra, porta finestra iastra bocchetta, ugello di spruzzo, spazzola rotonda, imbuto, misurino e asciugamano manica – Set accessori è limitato, rapido accedere prima azione termina Confronta con articoli simili READ 40 La migliore cucce per cani da esterno del 2022 - Non acquistare una cucce per cani da esterno finché non leggi QUESTO!

Black+Decker Fsmh1321Jsm-Qs Scopa A Vapore Lavapavimenti Steam Mop, Bianco Acqua 189,90 €

146,91 € disponibile 11 new from 146,91€

60 used from 103,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1300 W e capacità 500 ml

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Tecnologia Autoselect di regolazione del vapore per tutte le superfici

Funzione extra vapore e testa lavapavimenti snodabile

Vasta dotazione di accessori per 13 funzioni in 1

Polti Vaporetto Lecoaspira, Pulitore A Vapore E Aspirapolvere Con Filtro Ad Acqua, Bianco Verde 699,00 €

465,00 € disponibile 4 new from 465,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore di Polti Vaporetto Lecoaspira uccide ed elimina il 99,99%* di virus, germi e batteri.

Sistema integrato di pulizia: pulitore a vapore e aspirapolvere con filtro ad acqua

Pulitore a vapore con caldaia ad alta pressione fino 6 a BAR, autonomia illimitata e vapore regolabile per pulizie profonde di tutti i pavimenti e superfici lavabili di casa.

Aspirapolvere con filtro ad acqua, per aspira sporco secco e liquido. Particolarmente consigliato ai soggetti allergici, il filtro ad acqua intrappola le particelle più sottili, pollini ed allergeni.

Regolazione aspirazione e vapore automatica con 10 programmi disponibili, per aspirare e lavare le superfici con un solo prodotto. 15 accessori in dotazione

YISSVIC Pulitore a Vapore Portatile, 350ml Pulitori a Vapore Multiuso, 9 Accessori, per Cucina, sul Pavimento, al Bagno, sul Lavandino, ecc 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pulitore a Vapore 9 in 1-Il pulitore a vapore portatile Yissvic è dotato di 9 accessori intercambiabili. L'ugello a 180 gradi riesce a passare in spazi ristretti e sotto ai mobili. Il serbatoio dell'acqua da 350 ml di grande capacità e il cavo di alimentazione lungo 3 metri possono lavorare per un tempo molto lungo.

Pulizia Ultra-Profonda-Potenza 1050 W + 3 bar di pressione, elimina facilmente olio, polvere e macchie, con 110 gradi di vapore ad alta temperatura, lavoro continuo per 7-10 minuti, in grado di sciogliere efficacemente l'olio ostinato nella cappa o nel frigorifero, uccide il 99,99% dei batteri.

Sicuro e Semplice-Si riscalda in 2-3 minuti e basta avviarlo con un solo pulsante. Il pulitore a vapore Yissvic utilizza il principio della decontaminazione fisica, non contiene componenti chimici come detergenti e può essere utilizzato per pulire bottiglie e giocattoli per bambini, le coperture di sicurezza impediscono ai bambini di scottarsi accidentalmente e la protezione dell'asciugatura a secco offre una maggiore sicurezza.

Ampia Gamma di Applicazioni-Il pulitore a vapore multifunzione Yissvic è adatto per pulire superfici come ceramica, granito, marmo, pavimenti in legno, ecc. È anche particolarmente indicato per frigoriferi, lavelli, cucine, soggiorni, finestre, bagni, sedili per auto, box, barbecue, giochi per bambini, materassi, copripiumino, divani, ecc.

Accessori-Oltre a fornirti 9 tipi di accessori come misurini, imbuti, spazzole rotonde in nylon, ugelli e tubi (vedi le immagini e le istruzioni del prodotto per ulteriori informazioni), ti preghiamo di contattarci e riceverai una risposta entro 24 ore.

POLTI | Spazzolone Per Vaporetto [SLDB2566] 18,75 € disponibile 11 new from 18,75€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POLTI | Spazzolone Per Vaporetto - Attenzione! L'articolo si presenta con gli attacchi guaina, tubi e spazzole come da foto. Verificate la corrispondenza con quello in vostro possesso. I tubi si acquistano separatamente.

ECOLOGICAL SYSTEM 2085, 1020, 1030 R, FOREVER EXCLUSIVE, FOREVER PRESTIGE, CLASSIC55, PRO70, PRO80, CLASSIC65, ECO PRO 3.0, PRO90 TURBO, ECOLOGICAL SYSTEM 2085

1300, 2300, 2300 KIT PRO, LEADER, 2085 *20 ANNI*, ECOLOGICAL, 1030 R NO VOLT, ECO PRO 3000, VAPORETTOT ECO PRO 3000 NO VOLT ULTIMA V, ECO PRO 3000 LUX, ECO PRO 3000 BASIC, ECO PRO 3300 PLUS NO VOLT, ECO PRO 3000 LUX KIT PRO, ECO PRO 3100 No Volt, GENIE, ECO PRO, 1000 NO, 900, 1000 GIALLO, SPRINT, SPRINT KIT, 1020 *FR* c/HP007, 1600, 2600, 2600 KIT, 1500, 1500 KIT, MULTI SYSTEM, EDITION, TROLLEY, EVOLUTION, DYNAMIC, EDITION DISINFECTOR, CIMEX ERADICATOR, EVOLUTION KIT

1020 NO VOLT, PLUS NO VOLT, 2100 NO VOLT, 2200 R, 1030 NO VOLT, 1500, 1500 KIT NO VOLT, PLUS KIT NO VOLT, 2400 NO VOLT IMQ, 2500 NO VOLT IMQ, PRO 4000, EUROVAPOR SUPER POWER NO VOLT *EU*, MONDIAL VAP 2000 SUPER POWER NO VOLT SPL, EURO 4500, 1500 KIT PRO

Ricambi e Accessori Originali Polti

Polti Vaporetto Eco PRO 3.0 - Pulitore a Vapore 4,5 Bar, Uccide ed Elimina il 99,99%* di Virus, Germi e batteri, 2L, 2000W 329,00 €

234,85 € disponibile 15 new from 234,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore di Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,99%* di virus, germi e batteri.

Caldaia ad alta pressione fino a 4.5 bar; Tappo di sicurezza 2 l

Erogazione vapore regolabile fino a 110 g/min

Made in italy, 9 accessori in dotazione

Ruote in dotazione: Sì

H.Koenig NV6200 Generatore di Vapore, 4 bars, autonomia 45min, capacità 1,5L + Accessori, 2000W, Giallo/Nero 89,90 € disponibile 6 new from 84,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza: 2000w

Pressione: 4 bar

Capacità delle riserva: 1.5L

Preriscaldamento: 8min; autonomia: 45min di utilizzo continuo

Accessori inclusi: tubo prolungatore, tubo flessibile con pistola a vapore, spazzola grande, spazzolina per vetri, gancio, imbuto, caraffa per lo riempimento

H.Koenig NV60 Pulitore a Vapore, 1000 W, 0.25 Litri, plastica, Black, Yellow 29,90 € disponibile 7 new from 26,45€

1 used from 20,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza: 2000w

Voltaggio: 830 v

Pressione del vare: 4.2 bar

6 beccucci, 1 imbuto, 1 contitore graduato

Euronovità Pulitore portatile macchina pulitrice a vapore elettrica con 9 accessori inclusi ,potenza 1050W 34,99 € disponibile 3 new from 26,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serbatoio acqua 0.3 l tempo di riscaldamento di 2 minuti

Temperatura caldaia 135 gradi

Ugello tubo di prolunga con ugello misurino tramoggia spazzola piatta spazzola tessuti

Accessorio spruzzatore spazzolino spugnetta di cotone raccordo prolunga

Il colore del prodotto verrà inviato in base alla disponibilità di magazzino

Electrolux EENL56CB UltraEnergica Aspirapolvere Senza Sacco, 750 W, 1.5 Litri, Acciaio, Blu 158,50 € disponibile 6 new from 158,50€

19 used from 125,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche "UltraEnergica è la nostra scopa elettrica per le pulizie complete a 360° della casa. Il modello EENL56CB senza sacco, con capiente contenitore della polvere da 1,5 litri, è la più attezzata con: spazzola multi-superficie per pavimenti duri e tappeti, turbospazzola, mini turbospazzola e spazzola parquet."

Include: Spazzola parquet per la cura dei pavimenti in legno o delicati e Mini turbo Spazzola: spazzola rotante per la rimozione massima dei peli di animali e dei capelli dai tessuti.

Vaporetto SV240 1300 W 0.32 Litri 119,00 €

89,50 € disponibile 10 new from 88,38€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore della scopa a vapore Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,9% di virus, germi e batteri. Scopa a vapore doppia funzione con pulitore portatile integrato

Pronto all’uso in soli 30 secondi e con un pratico serbatoio d’acqua da 320 ml ad auto-riempimento per pulizie senza attese

Manopola di regolazione vapore, per selezionare la corretta quantità di vapore per ogni superficie da trattare

Leggero e maneggevole pesa solo 1.6 kg e con un raggio d’azione di 5.5 metri permette di pulire senza fatica

Accessoriato: 14 accessori inclusi di cui 3 panni, per pulire tante superfici differenti con la forza igienizzante del vapore

Pulitore portatile macchina pulitrice 34,99 € disponibile 2 new from 34,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serbatoio acqua 0,3 l, tempo di riscaldamento di 2 minuti

Temperatura caldaia 135 gradi

Ugello, tubo di prolunga con ugello, misurino, tramoggia,spazzola piatta,spazzola tessuti

Accessorio spruzzatore,spazzolino,spugnetta di cotone, raccordo prolunga

N.B; il colore del prodotto verrà inviato in base alla disponibilità di magazzino READ 40 La migliore pentole bialetti del 2022 - Non acquistare una pentole bialetti finché non leggi QUESTO!

Clatronic DR 3280 Macchina a Vapore 95,00 € disponibile 6 new from 90,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2500 w

4 bar

Incl. 10 accessori

Incl. 2 ugelli a getto

Lettore di carte SumUp Air per pagamenti con carta di debito, credito, Apple Pay, Google Pay. Dispositivo portatile contactless - avvicina soltanto la carta, il telefono o in modalità Chip & Pin 59,99 €

25,00 € disponibile 7 new from 25,00€

1 used from 28,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TOTALE TRASPARENZA: nessun contratto, costo o commissioni aggiuntive. Con il terminale SumUp potrai beneficiare del Bonus POS offerto alle piccole e medie attività, liberi professionisti, lavoratori autonomi e artigiani. Pagherai soltanto l'1.95% per i pagamenti su tutte le carte di debito o di credito.

FACILE DA USARE: nessuna lunga installazione, puoi impostarlo in soli 5 minuti in modo semplice. Fino a 500 transazioni con una sola ricarica. Supporto clienti gratuito che risponderà a tutte le tue domande tramite telefono, email o chat.

PER TUTTE LE CARTE E METODI DI PAGAMENTO: I tuoi clienti possono pagare avvicinando la loro carta, telefono o con metodo Chip & PIN. Accetta tutte le carte di debito e i Bancomat (Maestro, V PAY), carte di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay) e persino Google e Apple Pay.

PAGAMENTO VELOCE, FACILE ED EFFICACE: i pagamenti vengono elaborati in 2-3 giorni lavorativi e vengono accreditati direttamente sul tuo conto. Portalo ovunque e accetta pagamenti nel modo più semplice e veloce.

APP IOS / ANDROID: collega il tuo dispositivo SumUp Air al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e accetta pagamenti ovunque tu sia. SumUp Air funziona insieme all’app gratuita di SumUp. Dai un’occhiata all’andamento delle tue vendite direttamente dalla tua Dashboard.

