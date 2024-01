Le Migliori 10 anycubic photon del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore anycubic photon è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore anycubic photon assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Anycubic Photon Mono M5s Stampante 3D a Resina LCD Monocromatico 12K da 10,1", Autolivellamento Intelligente, Intelligente ed Efficiente, Dimensioni di Stampa di 200x123x218 mm³ (5,4L) 599,99 € disponibile 2 new from 599,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.【Dettagli Esquisiti 12K】La stampante 3D resina Anycubic Photon Mono M5s è dotata di uno schermo LCD 10,1 Pollici 12K, con una risoluzione HD di 11520*5120 e un alto rapporto di contrasto di 480:1, raggiungendo una precisione XY di 19 x 24 micron, garantendo che i dettagli intricati delle vostre stampe 3D siano precisi come i capelli umani. (e il periodo di garanzia dello schermo LCD è di 6 mesi)

2.【Autolivellamento Intelligente】Anycubic Photon Mono M5s stampante resina 3d Leveling-Free, Un salto per il successo di stampa 3D. Un sensore meccanico sul braccio a sbalzo rileva l'adattamento tra la piattaforma di stampa e il modulo di livellamento flottante. Automaticamente lo regola in base ai risultati del rilevamento. Ciò elimina il rischio di errori di livellamento e migliora il tasso di successo di stampa.

3.【Stampa Ad Alta Velocità 105 mm/h*】La stampante 3D resina 12k Anycubic Photon Mono M5s è in grado di stampare 3 volte più veloce ad alta velocità con una velocità media di 105 mm/h*. Utilizza una La pellicola di rilascio ad alta velocità di terza generazione, con una minore forza di rilascio, viene utilizzata per ridurre l'altezza di rilascio, aumentare la velocità di distacco e garantire il successo della stampa.

4.【Intelligente ed Efficiente】Prima della stampa, Anycubic Photon Mono M5s effettua controlli automatici del dispositivo e della resina per garantire un'avvio senza problemi. Inoltre, il rilevamento dello stato di stampa della Anycubic resina stampante 3D è in grado di segnalare e analizzare i comuni errori di stampa iniziale, migliorando così l'efficienza complessiva della stampa 3D.

5.【Aggiornato Anycubic Photon Workshop 3,1】Nella nuova versione del software di slicing Anycubic Photon Workshop 3,1, È stata aggiunta in anticipo la nuova opzione "Modalità intelligente" per Anycubic Photon Mono M5s stampante a resina, è in grado di adattare intelligentemente i parametri di esposizione parametri di esposizione in base ai dettagli e alle dimensioni del modello, riducendo così il rischio di di errori di stampa causati da impostazioni improprie dei parametri.

Anycubic Stampante 3D Resina Photon Mono M5s Pro 14K con Livellamento Automatico, Velocità 3 Volte Superiore, Mini Riscaldatore e Purificatoree e Altro Ancora, Per i Giocatori 3D Dalle Mille Esigenze 639,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ①【Ultra-Alta Risoluzione 14K】Dotato di un display monocromatico da 10,1 pollici con una risoluzione di 13312x5120, il Photon Mono M5s Pro offre una risoluzione XY di 16,8x24,8μm - una precisione di stampa paragonabile allo spessore di un capello. L'uniformità della luce è stata migliorata all'85%, garantendo i dettagli più piccoli e i bordi nitidi.

②【Livellamento Automatico】Anycubic Photon Mono M5s Pro adotta una nuova soluzione di Livellamento Automatico che, attraverso la tecnologia della piattaforma flottante e i sensori interni, apporterà gli aggiustamenti necessari per garantire una stampa uniforme e all'interno di un range accettabile per ottenere un risultato migliore.

③【Velocità 3 Volte Superiore】Con una velocità di stampa media fino a 105mm/h, il Photon Mono M5s Pro offre un'esperienza di stampa rapida della resina. Adotta la pellicola ACF ad alta velocità di terza generazione con una forza di distacco ridotta, garantendo elevate percentuali di successo riducendo l'altezza di distacco e aumentando la velocità di sollevamento.

④【Mini Riscaldatore e Purificatore】Il nuovo modulo Air Heater & Purifier integra il riscaldamento dell'aria con la purificazione, offrendo un controllo indipendente e una facile installazione. Il coperchio è realizzato in materiale ignifugo di grado ingegneristico, testato a 0°C e in condizioni di funzionamento continuo in ambiente reale, per garantire un funzionamento sicuro e duraturo in ambienti difficili.

⑤【Rilevamento Intelligente】Anycubic Photon Mono M5s Pro ha una nuova funzione di rilevamento residui di resina. Durante la discesa, utilizza algoritmi meccanici per identificare i residui di resina nel contenitore della resina, prevenendo danni allo schermo LCD. Nel processo di stampa, l'IA calcola e regola l'altezza di distacco in tempo reale per migliorare successo e velocità.

ANYCUBIC Stampante 3D Resina Photon Mono 2 con LCD Monocromatico Ultra 4K+ da 6,6 Pollici, Stampante di Nuova Generazione con Un Volume di Stampa 3D di 2,09 Litri, Perfetta per I Principianti 249,00 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore reti ombreggianti giardino del 2022 - Non acquistare una reti ombreggianti giardino finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche 【Upgrade Dello Schermo】Il ANYCUBIC Photon Mono 2 utilizza uno schermo monocromatico LCD da 6,6 pollici, con una risoluzione di 4096 * 2560, che consente di riprodurre in modo più accurato i modelli di stampa 3D e di mostrare dettagli più sottili.(e il periodo di garanzia dello schermo LCD è di 6 mesi)

【Volume di Stampa più Grande】ANYCUBIC Photon Mono 2 con un grande volume di costruzione di 143 x 89 x 165 mm (2,09 litri), uoi stampare un modello di grandi dimensioni o eseguire la stampa in batch in un unico lavoro, risparmiando tempo e migliorando notevolmente la produttività.

【Aggiornamento Della Sorgente Luminosa】La matrice LighTurbo aggiornata utilizza una lente ottica di texture ad alta precisione che fornisce una fonte di luce parallela stabile e uniforme, riducendo efficacemente le linee di strato e eliminando le linee della griglia. Pertanto, la stampante 3D a resina ANYCUBIC Photon Mono 2 può rendere i dettagli del modello più vivaci e la superficie del modello delicata e liscia, offrendo agli utenti un'esperienza di stampa confortevole.

【Software di Slicing Professionale】Il nuovo software di slicing Anycubic Photon Workshop 3.0 completamente rivisitato è disponibile gratuitamente e per sempre. La nuova versione presenta miglioramenti complessivi delle prestazioni per il slicing, l'aggiunta di supporti e la disposizione del modello, insieme a nuove funzioni come la riparazione del modello, semplificando il processo e migliorando la facilità d'uso, ottieni una stampa di alta qualità con facilità.

【Aggiornamento Della Piattaforma di Stampa】La piattaforma di stampa ANYCUBIC Photon Mono 2 è dotata di un processo di incisione laser con un'eccellente planarità, che aumenta l'adesione del modello e migliora notevolmente il tasso di successo della stampa. I modelli stampati non si staccano e non si deformano.

ANYCUBIC Photon D2 DLP Stampante 3D Resina, Stampanti 3D ad Alta Precisione e Stampa Silenziosa, 3D Printer ad Lunga durata, Dimensioni di Stampa Migliorate di 130x73x165mm 599,99 € disponibile 3 new from 599,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ': la stampante 3D Anycubic Photon D2 è dotata di un'unità di lenti a microspecchio di Texas Instruments, uno dei principali produttori di tecnologie per proiettori DLP. La Photon D2 utilizza migliaia di specchi (DMD) per focalizzare la luce direttamente sul fondo del serbatoio di resina della stampante 3D, riducendo al minimo la distorsione e la dispersione della sorgente luminosa

: grazie all'algoritmo di doppia uniformità della luce, la stampante 3D a resina Photon D2 è in grado di aumentare l'uniformità della luce fino a oltre il 92%. La risoluzione XY del Photon D2 è di 51 micron. I passi causati dai singoli strati non sono visibili. I bordi sono dritti e nitidi e anche i dettagli più piccoli sono molto precisi. Ad occhio nudo, le stampe appaiono precise e possono sicuramente competere con le stampanti LCD 6K.

: il consumo energetico è di soli 15 W, pari a 1/4 della potenza di una stampante LCD. Genera meno calore e può dissiparlo direttamente senza bisogno di una ventola. Di conseguenza, la macchina funziona a un basso livello di rumorosità di 35 decibel, quasi impercettibile. Il metallo tagliato al laser, appositamente sviluppato, migliora significativamente l'adesione della lastra

: la stampante 3D Anycubic Photon D2 utilizza un proiettore DLP con un'aspettativa di vita di oltre 20.000 ore. 92% di trasmissione della luce in vetro temperato invece di uno schermo LCD, in modo da non dover cambiare spesso lo schermo. Il risparmio è di circa il 75% rispetto alle stampanti LCD. Il volume di stampa di Anycubic Photon D2 o raggiunge 130,56 mm*73,44 mm*165 mm.

: Anycubic Photon D2 è compatibile con Anycubic Photon Workshop (gratuito) e Chitu Slicing Software. Offriamo una garanzia di 1 anno sull'intera stampante (ad eccezione della pellicola FEP e del kit). Se avete domande, non esitate a contattarci. *Photon D2 non supporta le funzionalità della piattaforma cloud.

Per Anycubic Photon M3 Plus/Photon Mono X 6K Monocromatico Sostituzione dello schermo, 9,25 pollici monocromatico LCD 6K Light Curing Schermo di stampa con risoluzione 5760 x 3600 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Macchine compatibili: per la sostituzione dello schermo Anycubic Photon MonoX 6K/M3 Plus e altre stampanti 3d con schermo da 9,3 pollici

★ Alta precisione e risoluzione: schermo di stampa monocromatico da 9,3 pollici con risoluzione 5760 x 3600 per esprimere completamente i capelli, le dita e altri dettagli della figura

★ Durata della vita più lunga: gli schermi monocromatici durano 4 volte più a lungo rispetto agli schermi LCD RGB e riducono i costi

★ Maggiore volume di stampa: la sostituzione dello schermo da 9,3 pollici consente di stampare modelli di grandi dimensioni o più modelli contemporaneamente, aumentando efficacemente l'efficienza del lavoro

★Servizio clienti: personalizziamo l'imballaggio perfetto, ma poiché lo schermo è un prodotto fragile, a volte sarà danneggiato da logistica violenta durante il trasporto, si prega di verificare se il prodotto può essere utilizzato normalmente dopo aver ricevuto la merce, se c'è qualche problema, vi preghiamo di contattarci alla prima volta

Anycubic POT094 DIY 540,67 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Power Source type; funzionamento a mano

ANYCUBIC Resina per Stampante 3D Ad Alta Velocità, Stampa Fino a 3 Volte più Velocemente, Speciale per Anycubic Photon Mono M5s, Bassa Viscosità e Stabilità (Grigio ad Alta Velocità, 1kg) 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Stampa Fino a 3 Volte più Velocemente】ANYCUBIC resina per stampanti 3D ad alta velocità è stata appositamente sviluppata per Anycubic Photon Mono M5s. La sua bassa viscosità e alta attività contribuiscono a ridurre il tempo di esposizione e di indurimento, consentendo di ottenere una esperienza di stampa fino a 3 volte più veloce.

【Più Veloce e Più Presto】Il team di R&S di ANYCUIC ha sviluppato una resina ad alta velocità utilizzando materiali specifici per risolvere il problema del lungo tempo di stampa per gli utenti. ANYCUBIC resina ad alta velocità è particolarmente adatta per modelli di stampa di grandi dimensioni, con una maggiore velocità e un tempo di stampa più breve.

【Veloce e Stabile】La caratteristica di bassa viscosità consente alla ANYCUBIC resina ad alta velocità di dissipare il calore attraverso un flusso rapido quando la piattaforma viene sollevata e abbassata, evitando surriscaldamenti locali e, allo stesso tempo, riconsolidandosi rapidamente per garantire l'accuratezza della stampa.

【Robusto e Resistente】Nel processo di costruzione dei modelli, la ANYCUBIC resina ad alta velocità per stampanti 3D non è facilmente deformabile, conferendo una eccellente rigidità alle stampe e garantendo una precisa rappresentazione dei dettagli del modello.

【Pulisci Con Facilità】La bassa viscosità della Anycubic resina fotopolimerica ad alta velocità significa che essa è più solubile nell'alcool, consentendo una pulizia più rapida e una superficie del modello più pulita. READ 40 La migliore t deteinato del 2022 - Non acquistare una t deteinato finché non leggi QUESTO!

ANYCUBIC Kobra 2 Pro Stampante 3D,500 mm/s Velocità di stampa,20000mm/S ² Accelerazione,Livellamento Automatico LeviQ 2.0,App Stampa Remota WiFi,Aggiornamento di Precisione,220 * 220 * 250mm 359,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Stampa 10 Volte Più Veloce】 La velocità predefinita è di 300mm/s (massima di 500mm/s), con un'accelerazione massima di 20.000mm/S².L'Anycubic Kobra 2 Pro offre una velocità di stampa 10 volte superiore. Completa un modello Benchy in soli 18 minuti, risparmiando l'83% del tempo di stampa.

【Massime Prestazioni e Livellamento Automatico】: La stampante 3D Anycubic Kobra 2 Pro è alimentata da un processore dual-core Cortex-A7 da 1,2 GHz, che garantisce prestazioni di calcolo superiori e un controllo preciso dei motori. Inoltre, offre la funzione di livellamento automatico Leviq 2.0 con una compensazione intelligente dell'asse Z, consentendoti di personalizzare i valori di compensazione per stampe di alta qualità e di successo.

【Precisione Avanzata】 Il sistema di estrusione a corto raggio consente un controllo preciso del filamento per la stampa di materiali flessibili. L'ottimizzazione del flusso d'aria e le ventole ad alta velocità dissipano rapidamente il calore, riducendo al minimo le imperfezioni tra gli strati. La struttura di movimento stabile con guide in metallo ad albero doppio per gli assi X/Y, cuscinetti SG15 e viti a doppio passo per l'asse Z assicura stampe veloci e affidabili.

【Ottimizzazione della Qualità di Stampa】 Con la funzione di compensazione delle vibrazioni con un solo clic, la stampante è in grado di eliminare le risonanze degli assi X/Y, assicurando una stampa precisa e stabile. L'utilizzo del "controllo del flusso" garantisce una retrazione intelligente, distribuendo uniformemente il materiale su ogni strato per una stampa omogenea e di alta qualità.

【Controllo APP Intelligente】 dopo aver aggiornato il firmware della stampante alla versione 3.0.5 o superiore, l’app anycub offre supporto per varie funzioni, tra cui la ricerca online nella libreria di modelli, la supervisione video in tempo reale e il monitoraggio dello stato, l’affettatura e la stampa online, la registrazione time-lapse, nonché il controllo e la gestione a distanza.

ANYCUBIC Wash and Cure 3 Plus Macchina di Lavaggio e Cura 2 in 1, Aggiornamento delle Dimensioni, Progettazione Luci a Collo d'oca Flessibile, Dimensioni Massima di Lavaggio 228 * 128 * 260mm³ 219,99 €

179,00 € disponibile 1 used from 169,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ①【Dimensioni Migliorate, Capacità Aumentata】Rispetto all'Anycubic Wash & Cure Plus, il volume di lavaggio del cestello è aumentato di circa il 13,4% a 7,6 litri, e il volume totale del secchio di lavaggio è di 12 litri, adatto a stampanti 3D a fotopolimerizzazione leggera di 10,6 pollici e meno. Allo stesso tempo, la dimensione di indurimento è aumentata del 42%, fino a φ220*260 millimetri, per ospitare modelli più grandi in una singola sessione di post-elaborazione.

②【Potenziamento Parziale】L'innovativo design delle luci a collo d'oca flessibile dell'Anycubic Wash & Cure 3 Plus aumenta il valore energetico di 30.000 uW/cm²* nell'intervallo di irradiazione da 1 a 3 cm, migliorando notevolmente l'effetto di indurimento su dettagli come la parte superiore del modello e la gonna della figura.

③【Miglior Indurimento Completo】L'Anycubic Wash & Cure 3 Plus presenta una nuova disposizione di perle di agnello combinate con una sorgente luminosa a lente. Rispetto alla precedente generazione Anycubic Wash & Cure Plus, offre un miglioramento del 20% nell'uniformità di indurimento*. Ciò si traduce in una guarigione complessiva più completa ed esaustiva del modello, garantendo una migliore qualità e coerenza.

④【Design a Doppio Strato, Risparmio di IPA】Il cesto di pulizia in materiale PP a doppio strato supporta il lavaggio con piattaforma. È dotato di due altezze regolabili, 150 mm e 250 mm, consentendo l'utilizzo di piattaforme di stampa da 6,6 a 10,6 pollici, massimizzando l'efficienza nell'uso dell'alcool. È stato adottato un nuovo piano di indurimento a doppio strato, che aumenta il numero di modelli induriti per ciclo e migliora notevolmente l'efficienza di indurimento.

⑤【Operazione Semplice, Silenziosa ed Efficiente】Pulizia e indurimento duali, selezione con un clic; La modalità di indurimento migliorata con luce a collo d'oca può essere attivata e disattivata facilmente con un clic. Il tempo di pulizia e indurimento può essere facilmente regolato da 1 a 30 minuti a piacere. Progettazione sigillata e ottimizzazione software riducono il rumore[1], creando un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole.

ANYCUBIC Pellicola di Rilascio FEP Film da 5 Pezzi per stampante 3D ANYCUBIC Photon Mono X/Mono X 6K/M3 Plus/Mono X2, Spessore 175 * 260 MM 0,15 mm 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni del prodotto: 175 x 260 mm.

Adatta per Anycubic Photon Mono X/Mono X 6K/M3 Plus/Mono X2.

Resistente alle alte temperature (fino a 204°C), resistente agli agenti chimici

Resistente ai raggi UV, trasmissione della luce fino al 95%.

Facile da installare, con istruzioni di installazione sulla confezione (lingua italiana non garantita) READ I titoli tecnologici completano il trend rialzista nel più ampio rally azionario

