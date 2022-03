Blocco della MLB: si dice che gli aggiornamenti in tempo reale della Lega assumano automaticamente un “tono minaccioso” prima della scadenza

Il lockout imposto dal titolare della Major League Baseball è in grado di compromettere la regular season. Lunedì segna la scadenza autoimposta della Lega per quando dovrebbe essere raggiunto un nuovo contratto collettivo, prima che le partite della stagione regolare vengano annullate. Questa è la prima volta in 27 anni che le partite della stagione regolare sono state colpite dallo sciopero. (Stagione 2020 sostituita da epidemia.)

Durante la riunione di lunedì, la MLB ha dichiarato di essere pronta a saltare un mese di partite per la MLBPA e ha assunto un tono più minaccioso. Lo riporta l’atleta Evan Trellich. All’inizio di questo mese il commissario Rob Manfred ha affermato che le partite mancanti sono state un “effetto devastante” sul gioco, con parole vuote nelle settimane successive. Le due parti si sono incontrate lunedì alle 10:00 ET a Jupiter, in Florida, ed erano in viaggio fino a sera. Manfred ha detto a un giornalista sul loro sito “Ci lavoro” Dopo aver incontrato i giocatori alle 18:00 ET.

Ecco la cronologia per il CBS Sports Lockout, Ma la versione breve è che i proprietari hanno mantenuto i blocchi quando il precedente CBA è scaduto. Non furono costretti a farlo, ma fu bollato come una manovra difensiva. La lega ha aspettato più di sei settimane per fare la sua prima proposta. Le due parti hanno avuto diversi colloqui faccia a faccia con alcuni punti chiave, inclusa l’imposta sulla riserva di concorrenza; Condivisione dei guadagni; La ripartizione dei giocatori che si qualificano per la posizione di Super Two presso la giuria; E il salario minimo della lega.

CBS Sports offre annunci live dei colloqui lunedì. Li puoi trovare qui sotto.