Chick-fil-A annuncia che non servirà più pollo senza antibiotici

Chick-fil-A ha annunciato che passerà dal pollo senza antibiotici a partire da questa primavera, citando motivi di fornitura, in un aggiornamento condiviso giovedì.

“Per mantenere la fornitura del pollo di alta qualità che vi aspettate da noi, Chick-fil-A passerà da Never Use Antibiotics (NAE) a No Antibiotics Important to Human Medicine (NAIHM) a partire dalla primavera del 2024, “si legge nell'annuncio. .

Non è stata annunciata alcuna scadenza specifica per l'attuazione della modifica.

Secondo il sito web Chick-fil-A, NAE significa che non vengono utilizzati antibiotici di alcun tipo nella zootecnia, mentre NAIHM “limita l’uso di quegli antibiotici che sono importanti per la medicina umana e sono comunemente usati per curare le persone, e consente la uso esclusivo di antibiotici per animali”. Se l'animale e le persone che lo circondano sono infetti dalla malattia.

Chick-fil-A era già passato al pollo senza antibiotici nel 2014 e nel 2019 ha finalmente raggiunto l’obiettivo di offrire pollo senza antibiotici in tutte le catene di ristoranti.

Chick-fil-a non offrirà più pollo senza antibiotici nei suoi negozi. Tamara Beckwith/New York Post

“Guardando al futuro, la disponibilità di pollo di alta qualità che soddisfi i nostri rigorosi standard è diventata una preoccupazione. Questo cambiamento ci consente di garantire non solo di poter continuare a fornire pollo di alta qualità, ma anche pollo che soddisfa ancora i requisiti aspettative che i nostri clienti fanno affidamento su di noi per soddisfarle”, ha dichiarato un portavoce di Chick-fil-A a Fox News Digital in una nota.

Secondo Reuters, l'annuncio è stato inviato anche agli utenti dell'app.

Anche Panera Bread ha recentemente abbandonato la sua politica anti-antibiotici sui suoi prodotti a base di carne di maiale e tacchino, scrivendo che tale politica limitava le opzioni della sua catena di approvvigionamento, secondo i documenti ottenuti da Reuters.

Tyson Foods ha annunciato l’estate scorsa che avrebbe reintroducito anche alcuni antibiotici nella sua catena di approvvigionamento di pollo, dopo aver eliminato gli antibiotici nel 2017.





