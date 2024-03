Dovresti vendere la tua casa adesso o aspettare l'accordo immobiliare quest'estate?

New York

CNN

—



Mettere in vendita la tua casa in primavera è un gioco da ragazzi. Ma l'A Grande riorganizzazione immobiliare Complicare l'equazione.

Quella scossa viene da a Liquidazione da 418 milioni di dollari L'Associazione nazionale degli agenti immobiliari ha annunciato la scorsa settimana con gruppi di venditori di case che entrerà in vigore a luglio. La transazione elimina la commissione fissa del 6% pagata dal venditore, che alla fine rende la vendita della tua casa più economica dopo la transazione.

Ma vale la pena aspettare per mettere in vendita la tua casa e rischiare di venderla?

Vuoi scaricare scatole da un camion in movimento durante una bufera di neve o un'ondata di caldo quando è una piacevole giornata a 60 gradi?

Questo è uno dei motivi principali della primavera Una stagione molto apprezzata Compra una casa.

Per le famiglie con bambini questo è un ottimo momento per chiudere perché permette loro di restare nella stessa scuola.

In primavera, è più probabile che le persone ripaghino i prestiti contratti durante le vacanze, ha affermato Bill Crescenzo Jr., vicepresidente della divisione Southeast di Nation One Mortgage Corp.

Questa soluzione può mettere gli acquirenti di case in una posizione di enorme svantaggio.

Con il sistema attuale, la commissione dell'agente dell'acquirente viene inclusa nel totale pagato per una casa. Ciò significa che gli acquirenti possono pagare un extra per l'intera durata del mutuo.

Ma dopo la conclusione dell'accordo, molti devono pagare in anticipo la tariffa forfettaria agli agenti. Ciò può aumentare l’onere finanziario per gli acquirenti di case, in particolare per coloro che acquistano per la prima volta. E questo oltre a trovare tutti i soldi di cui hanno bisogno per l'acconto, le spese del funerale, un avvocato e tutti gli altri costi associati all'acquisto di una casa.

Pertanto, gli acquirenti potrebbero avere un maggiore incentivo a chiudere prima una casa.

Non vi è alcuna garanzia che un tribunale federale approvi l’accordo. Le incognite ad esso associate sono una ragione sufficiente per non aspettare di mettere in elenco la propria casa, ha detto Crescenzo. Dalle conversazioni che ha avuto con gli agenti immobiliari, ha detto che non vede alcun segno di ritardo nel processo di quotazione della transazione NAR.

“Non c'è motivo di aspettare”, afferma Mike Downer, un broker associato alla Coldwell Banker Realty a Naples, in Florida. “Il venditore non è attualmente tenuto a fornire alcun compenso all'agente dell'acquirente.”

Il più grande vantaggio di aspettare per mettere in vendita la tua casa fino al completamento della transazione è che un agente può ridurre la commissione molto più di quanto farebbe altrimenti. Inoltre, puoi evitare di pagare la commissione dell'agente dell'acquirente.

Ciò consentirà loro di intascare migliaia di dollari vendendo la loro casa.

Se vendere la tua casa è una decisione commerciale, il broker Mike Downer della Coldwell Banker Realty a Napoli, in Florida, ha detto che cerca di elencarla il prima possibile.

“Se sto cercando di testare il mercato, non c'è bisogno di elencarlo 1711291611,” Ha aggiunto.

Ma a suo avviso, i NAR non dovrebbero essere una considerazione importante quando arriverà il momento della risoluzione.

“Un agente che offre valore è sempre più prezioso di un agente che non fornisce valore”, perché ti aiuterà a guadagnare di più vendendo la tua casa, ha detto.