Ed O’Neill è stato riluttante a interpretare Donald Sterling nella serie FX

Nuova serie drammatica sportiva Tagliare Debuttando martedì, lo show FX su Hulu vede un’altra potenziale stella nell’attore veterano Ed O’Neill, noto per i suoi ruoli da protagonista in Sposato con figli E Famiglia moderna.

Ma martedì a mezzogiorno Spettacolo di Rich EisenO’Neal ha detto che era molto riluttante a interpretare l’ex proprietario dei Los Angeles Clippers Donald Sterling. La serie di sei episodi copre il tumultuoso regno di Sterling con i Clippers, comprese le sue osservazioni e comportamenti razzisti che lo hanno portato a essere costretto a vendere la squadra.

“Sarò onesto con te; assomigli proprio a quel ragazzo e parli come lui”, disse Eisen. “Quanto hai guardato i nastri di Donald Sterling e cose del genere?”

“Prima di tutto, ero un po’ titubante nel farlo”, ha detto O’Neill. “Ricordo quando è successo… quando sono usciti i nastri, ho pensato: ‘Non andrà bene.'” E poi, quando ho ricevuto la chiamata che volevano che suonassi con gli Sterling… ho pensato: Oh mio Dio, non ne so niente.

Ma O’Neill ha detto di aver riconsiderato la cosa dopo aver letto la sceneggiatura alla produttrice esecutiva Jenna Welsh, che è anche creatrice e showrunner della serie.

“Anche allora, ho detto: ‘Penso che ce la farò'”, ha detto O’Neill. “Hanno detto: ‘Pranzi con lei?’” Pensavo di non voler intraprendere quella strada perché sapevo dove mi avrebbe portato.

Anche mentre andavamo al ristorante, O’Neill disse nella sua mente che stava “già scrivendo la mia lettera di uscita”.

Poi si è seduto con Welch.

“Ha detto qualcosa del tipo: ‘Spero davvero che tu ci pensi.’ E io ho detto: ‘Oh, lo penso’. L’ho detto e… la mia mente dice: ‘Cosa hai appena detto?'”

In tutta serietà, O’Neill ha detto che considerava il ruolo una sfida enorme.

“Immagino che volessi sfidare me stesso”, ha detto O’Neill. “Penso che a volte… in alcuni inning, non usi molto motore, è più o meno il 70%… ho pensato: ‘Arriveremo a 100, fino in fondo.'”

Anche se Eisen e O’Neill si sono divertiti a raccontare la sua riluttanza ad accettare il ruolo, non c’era niente di divertente nello stesso Sterling.

“È un vero sospiro di sollievo”, ha commentato Aizen.

“Non ci sono altri ruoli come questo, pochissimi ruoli come Donald Sterling”, ha detto O’Neill. “Ovviamente quella era la mia esitazione.”

