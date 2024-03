Fonti – Il primo ad ingaggiare il marchese 'Hollywood' Brown

L'ex ricevitore dei Baltimore Ravens e degli Arizona Cardinals, Marquese “Hollywood” Brown, dovrebbe firmare un contratto annuale del valore di 11 milioni di dollari con i Kansas City Chiefs, hanno riferito fonti ad Adam Schefter di ESPN giovedì sera.

La mossa dà al quarterback Patrick Mahomes l'aggiornamento a ricevitore largo che la squadra stava cercando dal Super Bowl.

Nonostante abbiano uno dei gruppi di wide receiver meno produttivi della NFL, il mese scorso i Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers conquistando il loro secondo Lombardi Trophy consecutivo. L'esordiente Rashee Rice è diventato una valida opzione nel gioco dei passaggi, ma per il resto i Chiefs si sono affidati ai passanti e agli stop mentre inseguono un altro titolo.

Mahomes ha completato il 77% dei suoi passaggi con sei touchdown e nessuna intercettazione quando ha preso di mira Rice; Quel numero è sceso al 57% quando si prendeva di mira qualsiasi altro ricevitore largo, così come più intercettazioni (nove) che touchdown (sei) mentre il tasso di caduta di tutti gli altri ricevitori al di fuori di Rice era tre volte superiore (dal 3% al 10%).

Brown potrebbe essere il partner perfetto per il nuovo look della Rice ora che il tight end Irv Smith Jr. recentemente firmato è accoppiato con il tight end Travis Kelce.

In Un post su Instagram Giovedì sera, Brown ha pubblicato una sua foto in uniforme da Chiefs, scrivendo: “Blessed Beyond Measures… Excited to Be Apart Of Chiefskingdom”. Nel post, ha incluso anche uno screenshot di un campo di reclutamento che il capo allenatore Andy Reid gli aveva apparentemente inviato il giorno prima.

Brown, che è stato ceduto dai Ravens ai Cardinals nel 2022, non ha ricevuto un contratto a lungo termine in vista della stagione 2023 ed è stato ostacolato da un infortunio al tallone la scorsa stagione.

Gli infortuni sono stati un fattore recente per Brown, che non gioca un’intera stagione dal 2020.

Brown, che compirà 27 anni il 4 giugno, ha concluso il 2023 con 574 yard in carriera in 14 partite. Ha avuto 51 ricezioni e quattro touchdown su 101 bersagli, il suo terzo anno consecutivo con bersagli a tre cifre. Tuttavia, ha stabilito i minimi della carriera in media per bersaglio (5,68) e yard dopo la ricezione (164).

È entrato nella NFL come 25a scelta nel draft 2019 dei Ravens. Ha 313 ricezioni in carriera per 3.644 yard e 28 touchdown. La sua unica stagione da 1.000 yard è arrivata nel 2021 per Baltimora, quando ha ricevuto 91 passaggi per 1.008 yard.

Josh Weinfuss di ESPN, ESPN Stats & Information e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.