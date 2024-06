GameStop balza mentre il trader ‘Roaring Kitty’ pubblica un’enorme posizione azionaria di $ 116 milioni

Il trader preferito dalla folla di Reddit possiede 5 milioni di azioni di GameStop per un valore di 115,7 milioni di dollari al prezzo di chiusura di venerdì, secondo uno screenshot dell’account pubblicato sul forum r/SuperStonk di Reddit. Il conto mostrava anche una posizione di 120.000 opzioni call in GameStop con un prezzo di esercizio di 20 dollari con scadenza il 21 giugno, acquistate per circa 5,68 dollari per opzione. Le azioni GameStop hanno chiuso venerdì a 23,14 dollari.

Il post non è stato verificato in modo indipendente dalla CNBC. In particolare, non ha pubblicato post nella famigerata chat room di WallStreetBets dove ha pubblicato tutti i suoi aggiornamenti commerciali al culmine della mania di GameStop più di tre anni fa. Sebbene il nome utente sia lo stesso del nome utente.