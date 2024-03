Gli ex dipendenti della Blue Origin vogliono raccogliere l'elio-3 dalla luna

Nel corso di miliardi di anni, la superficie della Luna è stata bombardata dal vento solare, che trasporta particelle ad alta energia che includono una risorsa molto ricercata, l'elio-3. Sebbene l'elemento sia raro sulla Terra, recentemente è diventato richiesto da molti industrie, comprese quelle che lavorano nel calcolo quantistico e nei reattori a fusione nucleare.

L’elio-3 è stato ritenuto così prezioso che un’azienda è disposta ad andare sulla luna per procurarselo. La startup Interlune con sede a Seattle ha recentemente annunciato di aver raccolto 15 milioni di dollari in finanziamenti come parte del suo piano per raccogliere e vendere risorse naturali dalla luna. L’azienda vuole inizialmente concentrarsi sulla raccolta dell’elio-3, che può vendere a clienti governativi e commerciali nei settori della sicurezza nazionale, dell’informatica quantistica, dell’imaging medico e dell’energia da fusione. Interlune.

“C’è una domanda crescente di elio-3 in industrie fiorenti e potenzialmente mega”, ha affermato in una nota Alexis Ohanian, uno dei principali investitori nell’ultimo round di finanziamento di Interlon. “Abbiamo investito in Interlune perché l’accesso all’abbondante deposito di elio-3 e ad altre preziose risorse naturali sulla Luna e oltre sbloccherà o accelererà i progressi tecnologici attualmente ostacolati dalla mancanza di approvvigionamento”.

Interlune è stata fondata nel 2020 dall'ex presidente di Blue Origin Rob Meyerson e dall'ex capo architetto Gary Lai, nonché da Harrison Schmitt, l'unico membro vivente dell'Apollo 17, l'ultima missione con equipaggio della NASA sulla luna. “Per la prima volta nella storia, la raccolta delle risorse naturali dalla Luna è diventata tecnologicamente ed economicamente possibile”, ha affermato Merson in una nota.

Ciò è certamente possibile, ma l’azienda deve ancora sviluppare un modo per farlo. L’ultimo round di finanziamenti è un buon inizio, ma c’è ancora molta strada da fare. Interlune sta progettando il suo primo lander robotico, che controllerà i livelli di elio-3 nel sito lunare che l'azienda ha scelto per la sua corsa iniziale.

Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, Interlune spera di lanciare una nuova era per l’economia lunare, diventando la prima a raccogliere e vendere le risorse naturali estratte dalla Luna. Secondo il Legge sull'esplorazione e l'uso delle risorse spazialiEmesso nel 2015, qualsiasi risorsa ottenuta nello spazio è di proprietà dell'entità che l'ha estratta.

un'idea Estrai risorse dalla luna e da altri corpi celesti Questa idea circola da un po’ di tempo, ma pochissime aziende hanno compiuto passi sostanziali per realizzarla. La NASA ha recentemente annunciato la stessa cosa Piani per esplorare le fonti di raccolta dalla Luna Nei prossimi dieci anni sosterrà i piani di Artemis, sperando di avviare un'estrazione su larga scala di detriti lunari entro il 2032 ed estrarre risorse come acqua, ferro e metalli rari.

Lo spazio ha sicuramente tutte le carte in regola, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima di poter iniziare a vendere le risorse cosmiche. Poiché non esistono ancora regolamenti in vigore, c’è anche il rischio aggiuntivo di una corsa per estrarre quante più risorse possibili o di modificare la composizione della Luna o di altri oggetti nello spazio.

