Godzilla x Kong supera le aspettative con 80 milioni di dollari

“Godzilla x Kong: The New Empire” ha raggiunto il primo posto al botteghino, incassando più del previsto 80 milioni di dollari da 3.861 sale del Nord America al suo debutto.

Verso il fine settimana, si prevedeva che Monster Mashup avrebbe guadagnato tra $ 50 e $ 55 milioni per iniziare. Ma “Godzilla x Kong”, che vede mostri ultraterreni unirsi per salvare il pianeta, ha beneficiato di diversi fattori, tra cui l’entusiasmo del pubblico (ha ottenuto un “A-” CinemaScore) e le vendite premium di grande formato (che rappresentano il 48% dei biglietti). ).

È il secondo debutto major per la Warner Bros. Records. e MonsterVerse della Legendary, dopo “Godzilla” del 2014 (93 milioni di dollari) ma prima di “Kong: Skull Island” del 2017 (61 milioni di dollari) e “Godzilla: King of the Monsters” del 2019 (47,7 milioni di dollari). ) e “Godzilla vs. Kong” del 2021 (31 milioni di dollari mentre era su HBO Max). “Godzilla x Kong” ha avuto anche il secondo weekend di apertura nazionale più importante dell'anno, appena dietro al film della Warner Bros.. e Legendary, “Dune: Parte seconda: 82,5 milioni di dollari”.

I film “Godzilla” e “Kong” tendono ad essere particolarmente grandi successi al botteghino internazionale, e “The New Empire” probabilmente non sarà diverso. The New Empire ha un budget di produzione di 135 milioni di dollari, quindi deve avere risonanza con gli acquirenti di biglietti in tutto il mondo.

Il film “Godzilla x Kong” è stato ampiamente superato da “Ghostbusters: Frozen Empire” di Sony, che si rivolge a un gruppo demografico simile (e per coincidenza ha anche la parola “Impero” nel titolo). La commedia soprannaturale è arrivata al secondo posto, con 15,6 milioni di dollari provenienti da 4.345 sale, un netto calo del 65% rispetto al suo debutto. Dopo due settimane dall'uscita, Ghostbusters ha incassato 73 milioni di dollari al botteghino nazionale. È costato 100 milioni di dollari, escluse le ingenti spese di marketing, quindi ci vorrà una seria forza al botteghino per giustificare il ritorno dello studio nel business degli acchiappafantasmi.

“Kung Fu Panda 4”, prodotto da Universal e DreamWorks Animation, è rimasto al terzo posto con 10 milioni di dollari in 3.582 sale. Ad oggi, il film d’animazione per famiglie ha incassato 151 milioni di dollari in Nord America e oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Dune: Part Two” è sceso al numero 4 nel suo quinto fine settimana sul grande schermo. L'epopea di fantascienza ha raccolto 9,85 milioni di dollari durante il fine settimana e finora 251 milioni di dollari a livello nazionale. Attualmente è il film con il maggior incasso dell'anno con 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film horror religioso di Sydney Sweeney “Immaculate” ha occupato la top five con 3,2 milioni di dollari provenienti da 2.362 location, in calo del 41% rispetto al fine settimana precedente. Neon sostiene il film, che ha incassato 11,1 milioni di dollari dopo due settimane nelle sale.

