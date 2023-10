Le Migliori 10 gruppo di continuita del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore gruppo di continuita è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore gruppo di continuita assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 Gruppo di Continuità 2 Uscite Schuko Autonomia fino a 10min, PC o 40 min, Modem Stabilizzazione AVR Potenza 750 VA 60,99 € disponibile 16 used from 57,33€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Massima Protezione: da black out, sbalzi di tensione ed interferenze elettromagnetiche. Autonomia fino a 10 minuti con 1 PC o 40 minuti con modem router (potenza 750 VA).

Protezione Garantita: per PC Windows, DVR e sistemi di Videosorveglianza, Modem WiFI ADSL/Fibra, Registratore di Cassa. SCONSIGLIATO l'utilizzo con apparecchi dotati di alimentatore con PFC attivo (Server, PC gaming, Console Videogiochi, Workstation), lampade e motori elettrici per i quali consigliamo la linea EXA Plus di Tecnoware.

Stabilizzatore di Tensione Interno: la tecnologia AVR Plus di Tecnoware stabilizza costantemente la tensione in uscita, proteggendo ogni apparecchio connesso alle fluttuazioni di rete e limitando i rischi di sovraccarico, corto circuito o surriscaldamento.

Pronto all'Uso: Installazione in meno di 3 minuti e senza intervento del Tecnico. Ups dotato di 2 prese di uscita SCHUKO e di lungo cavo d'Ingresso con spina SCHUKO. Dimensioni di ingombro: L 10 x P 28 x H 14 cm.

Assoluta Silenziosità: Nessun rumore o fruscio, questo UPS può essere installato in qualsiasi ambiente sia domestico che lavorativo.

VulTech UPS650VA-LITE Gruppo di Continuità Offline, Nero 52,79 €

50,89 € disponibile 14 new from 50,89€

2 used from 41,59€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza 650 va (360 w)

2 prese bipasso/schuko

Protezioni avr, overload

APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT2200RMI2UC - Gruppo di continuità (UPS) 2.200VA (Montaggio a Rack 2U, Connesso al cloud, 8 uscite IEC-C13) 2.250,00 €

1.646,97 € disponibile 65 new from 1.646,97€

1 used from 1.646,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La serie APC Smart-UPS SMT-SmartConnect garantisce un backup di batteria e una protezione affidabile per server entry-level, switches e dispositivi di networking

APC SmartConnect è una funzione di monitoraggio remoto su cloud per UPS, accessibile da qualunque dispositivo collegato a Internet

Massima potenza in uscita 2.200 VA / 1.980 Watts - Uscita sinusoidale pura in batteria. Rackmount 2U

Interfaccia LCD con tasti di navigazione intuitivi – fornisce informazioni chiare ed accurate configurabile in più lingue

Include nella confezione: APC Smart-UPS SMT, manuale d’uso, SmartConnect QR code per configurazione, cavo USB, CD per Software

NJOY Echo Pro 3000 Gruppo di Continuità 3000VA 2400 Watt, Doppia Conversione On-Line Onda Sinusoidale Pura, 4 Uscite Schuko, USB, RS232, EPO, Slot SNMP, 6 Batterie 12V-7Ah - Garanzia 3 Anni 499,99 € disponibile 2 new from 499,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOPPIA TECNOLOGIA DI CONVERSIONE ON LINE: I sistemi UPS online vengono solitamente chiamati anche a doppia conversione, perché l'energia in ingresso viene convertita in corrente continua (DC) e quindi riconvertita in corrente alternata (AC)

ONDA SINUSOIDALE PURA: La serie Echo Pro ha un'uscita sinusoidale pura per fornire il massimo grado di compatibilità con l'elettronica attiva. I vantaggi del funzionamento delle utenze su un'onda sinusoidale pura includono una nitidezza ottimale della linea, senza distorsione armonica e rumore elettrico, funzionamento corretto e protezione per una maggiore durata dell'apparecchiatura

GESTIONE SOFTWARE: Avere accesso remoto a Echo Pro utilizzando lo speciale software incluso. Ciò fornirà tutte le informazioni necessarie sull'UPS e darà anche la possibilità di spegnere in sicurezza i sistemi informatici in caso di interruzione di corrente. Il software di comunicazione non solo può fornire una notifica in tempo reale dello stato dell'UPS, ma consente anche di assegnare azioni automatiche da eseguire in caso di un evento di alimentazione

SCHEDA SNMP (NON INCLUSA): Può essere un componente aggiuntivo perché aiuta a monitorare e gestire i dispositivi collegati su reti. Le applicazioni di monitoraggio remoto dell'UPS monitorano continuamente i segnali di allarme di problemi futuri, come il deterioramento delle prestazioni o il surriscaldamento della batteria, e inviano notifiche in tempo reale quando si sviluppano potenziali problemi. Ciò consente ai tecnici di effettuare riparazioni prima che si verifichino guasti gravi

ASSISTENZA & GARANZIA: La nostra squadra d’assistenza clienti professionale mira a fornire un servizio rapido e di qualità ai nostri clienti. Offriamo ai nostri clienti, per la serie ECHO, una garanzia di 3 anni (1 anno sulle batterie). Se hai bisogno di aiuto e supporto prima, durante e dopo l'acquisto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti READ 40 La migliore router adsl del 2022 - Non acquistare una router adsl finché non leggi QUESTO!

Bticino Legrand UPS monofase Gruppo di Continuità per PC LG-310082, Keor Multiplug, con Caricatore USB, 6 prese multistandard, Stabilizzazione AVR, 800 VA/480 W, Autonomia fino a 15 minuti 99,99 € disponibile 49 new from 99,50€

6 used from 91,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UPS Keor Multiplug gruppo di continuità con tecnologia line interactive

Controllo tramite CPU ed equipaggiato con una batteria al piombo di tipo ermetico regolata da valvola

Dotato di stabilizzatore elettronico (AVR) interno, assicura un'efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica

Appendibile a parete grazie al supporto in dotazione

APC Smart-UPS SMT - Gruppo di continuità (UPS), 3000VA Montaggio a Rack 2U - SMT3000RMI2U - Line Interactive, AVR, Display LCD, 8 uscite IEC-C13, 1 uscita IEC-C19, Powerchute Software Shutdown 2.000,00 €

1.852,97 € disponibile 1 used from 1.852,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La famiglia APC Smart-UPS SMT garantisce una protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione. Ideale per server, switch, hub e altri dispositivi di rete

Potenza in uscita 3000 VA / 2700 Watts - Onda sinusoidale pura in batteria. Modello Rackmount 2U

Gruppo di uscite commutabili per la gestione del carico. SmartSlot per aggiungere una scheda di rete (opzionale)

Display LCD: fornisce lo stato dell'UPS al primo sguardo, lo stato della batteria e del carico collegato

Include: Smart-UPS SMT, Manuale d'uso, CD con PowerChute Business Edition software, rack-mount staffe di supporto, cavi RS-232 / USB

Eaton 9PX2200IRT2U gruppo di continuità (UPS) 2200 VA 10 presa(e) AC 1.979,99 € disponibile 22 new from 1.979,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eaton 9PX2200IRT2U gruppo di continuità (UPS) 2200 VA 10 presa(e) AC

Atlantis OnePower PX1100, UPS Line Interactive 1100VA/550W, AVR (3 stadi), Onda PseudoSinusoidale, 4 prese IEC, 1 Batteria 12V 9Ah 79,90 €

75,89 € disponibile 21 new from 75,89€

5 used from 63,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1100VA, 550W

UPS Stepwave Line Interactive

Batteria 12V@9.0Ah

4 prese IEC

AVR multistadio

EPYC® QUANTUM - UPS per Computer, Gruppo di Continuità per PC, Potenza 2200VA/1320Watt, Tecnologia Line Interactive, AVR, 5 Uscite (2x Schuko + 3x IEC), Display LCD, Massime Autonomie 184,20 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore mobile tv angolare del 2022 - Non acquistare una mobile tv angolare finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche POTENZA AL TOP ► QUANTUM è il top di gamma tra i gruppi di continuità per PC, realizzato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Dotato di 5 uscite protette da batteria, e disponibile nelle versioni da 1500VA e da 2200VA, l’UPS può supportare dispositivi fino a 1320 Watt di potenza in uscita

MASSIMA AUTONOMIA ► Particolarmente indicato per computer ad alte prestazioni, come per chi necessita di mettere in sicurezza più dispositivi contemporaneamente, QUANTUM garantisce le più alte autonomie disponibili nel mercato degli UPS Line Interactive

STABILIZZATORE DI TENSIONE INTERNO ► QUANTUM è un UPS di tipo Line Interactive che, grazie alla tecnologia AVR, stabilizza costantemente la tensione in uscita, proteggendo gli apparecchi sensibili alle fluttuazioni di rete e limitando i rischi di sovraccarico, corto circuito o surriscaldamento

DISPLAY LCD ► Il display retroilluminato consente di verificare lo stato dell’UPS in qualunque momento. Potrai visualizzare in tempo reale i principali parametri operativi del sistema, come ad esempio la percentuale di carica delle batterie o la tensione in ingresso e uscita

SOFTWARE DI MONITORAGGIO ► Il gruppo di continuità è fornito di software dedicato completamente gratuito, compatibile con tutti i principali sistemi operativi, che ti consente di monitorare lo stato dell’UPS e di impostare le opzioni di auto-spegnimento secondo le tue preferenze

Green Cell® Gruppo di continuità UPS Potenza 600VA (360W) 230V Alimentatore protezione da sovratensioni line interactive AVR USB/RJ11 2X Schuko Uscite con Display LCD 66,74 €

64,95 € disponibile 10 new from 64,95€

13 used from 49,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'UPS Green Cell fornisce una protezione completa per qualsiasi apparecchiatura collegata durante la perdita di elettricità e picchi di tensione. Grazie a lui di emergenza avrete il tempo di salvare il vostro lavoro.

Il gruppo di continuità con potenza totale di 360W e una potenza apparente da 600VA è dotato di batterie ricaricabili AGM del marchio Green Cell, che assicurano parametri stabili e sicuri per il corretto funzionamento dei dispositivi collegati.

Grazie all'impiego delle più recenti tecnologie abbiamo raggiunto un brevissimo tempo d’intervento degli UPS in modalità di alimentazione a batteria, pari a 2-6 millisecondi,e un tempo di sostenimento dei dispositivi collegati fino a 20 minute.

Il software facile da usare offre versatili funzionalità di gestione dell'alimentatore UPS dal livello del computer. Invia notifiche, programma il tempo di funzionamento in modalità di emergenza, e molto altro ancora.

La forma della tensione: Onda sinusoidale modificata | Prese: 2x Schuko | Batteria: 1 x 12V/7Ah | Potere apparente: 600VA-999VA | Potenza: 360W

