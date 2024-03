I figli di John Candy ricordano il defunto attore nel trentesimo anniversario della sua morte

I figli di John Candy rendono omaggio al padre tre decenni dopo la sua morte.





Lunedì Jennifer Candy Sullivan ha pubblicato un dolce regalo Foto di famiglia retrò Di se stessa con il suo defunto padre e il fratello minore Chris Candyposando con John all'aperto.





Jennifer (44 anni) ha scritto: “30 anni fa, in questo giorno… sento che la vita è con te e senza di te. Mi manchi e ti amo sempre ❤️.” #junkandi“.





Chris, 39 anni, ha condiviso un'istantanea di Zio Buck Un attore che indossa una camicia stampata multicolore in stile hawaiano, sorride alla telecamera sotto un raggio di sole.





“Tutto il mio affetto ai miei genitori oggi. #junkandi“, ha scritto Chris V Didascalia dell'immagine.





Il cittadino canadese, morto per insufficienza cardiaca il 4 marzo 1994, all'età di 43 anni, è stato ricordato lunedì da amici e colleghi che hanno detto a PERSONE Palle spaziali La star era “bella proprio come vuoi che sia”, ha detto la sua ex co-protagonista SCTV E A casa da solo Costar Catherine O'Hara.





“La commedia di John è ancora fresca, ma i miei ricordi di lui hanno le parole 'gentilezza' e 'dolcezza' nei titoli”, Candy. Aerei, treni e automobili L'attore Steve Martin ha detto a PEOPLE.





Mentre il spruzzo L'attore amava far incazzare chi lo circondava e apprezzava anche sentire un po' di buon umore.





“Quando ero con John, faceva qualcosa che pochissime persone divertenti e famose fanno: rideva delle battute degli altri”, ha detto John Turtletaub, che ha diretto Candy nella commedia sportiva del 1993. Correva alla grande.





Turteltaub, 60 anni, della defunta star ha aggiunto: “In realtà è un grosso problema. Ha fatto sentire le persone benvenute. Ha fatto sentire le persone desiderate”.





John Candy a Los Angeles il 12 aprile 1993.

Harry Langdon/Getty Images



Chris e Jane avevano già onorato il loro defunto padre l'anno scorso, nel ventinovesimo anniversario della sua morte, attraverso foto commemorative sui social media.





“Sarai sempre in giro ❤️ Ci mancherai sempre ❤️ Sarai sempre amato ❤️”, ha commentato Jane. Immagine adorabile Fin da piccola sorride in cucina con suo padre.





“Invio affetto a mio padre oggi. 29 anni fa ho iniziato un nuovo viaggio”, ha scritto Chris nella sua didascalia accanto alla frase. Istantanea di Candy. “Mi manchi e ti penso tanto. Ti penso ancora ogni giorno. La perdita non è mai facile ma posso dire ottimisticamente che è uno dei più grandi insegnanti della vita.”





La rivista PEOPLE ha confermato nell'ottobre 2022 che la famiglia Kandy sta lavorando con il cittadino canadese Ryan Reynolds e Colin Hanks su un documentario sull'eredità dell'attore e comico, attraverso la società Maximum Productions di Reynolds.





“La famiglia di Candy sta facendo ogni sforzo per accedere al suo archivio e ai filmati home video”, disse all'epoca a PEOPLE un rappresentante di Reynolds.