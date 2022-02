Il capitano di Destiny 2 Zavala, Lance Riddick, parla del futuro del suo personaggio

Lance Riddick, l’attore dietro il tenente Daniels in il cavo E Sharon the Doorman, nei film di John Wick, è anche la voce di uno dei personaggi più antichi e importanti di Destiny: il comandante dell’Avanguardia Titano Zavala.

Riddick è anche un accanito Destino 2 giocatore. E non è timido al riguardo.

Per anni, Reddick ha interagito regolarmente con i fan di Destiny sul suo Twitter personale condividendo video Ha il record nel suo armadietto o Registrazione dei caratteri richiesti dai fan usando la voce del personaggio di Zavala. ma con il capitano L’ultima battaglia di Zavala con la morte nella stagione di Mukhtar – E Attori famosi hanno espresso l’apparente volontà di Bungie di uccidere i Vanguard – Sto iniziando a preoccuparmi per il futuro di uno dei miei personaggi preferiti di Fate.

In una recente intervista a Destiny 2: La regina delle streghe, l’imminente espansione del gioco, ha chiesto al Game Director Joe Blackburn e al Project Leader Blake Battle come la presenza di Riddick nella community influisca sul suo personaggio. L’amore dei suoi fan per lui e il suo apparente amore per i fan renderanno difficile uccidere il futuro leader della torre?

“Penso che le persone amino Lance Reddick, noi amiamo Lance Reddick, amiamo Zavala”, ha detto Blackburn. “Penso sicuramente che faremo sempre le scelte in base a ciò di cui Destiny ha bisogno prima. Ma di sicuro, amiamo avere Lance non solo come doppiatore, ma come guardia del corpo di prim’ordine. […] Ovviamente abbiamo dei piani per Zavala – Zavala potrebbe andare in modi diversi – ma Lance è un attore molto resiliente sul suo set. […] Questo ci lascia la porta spalancata con Zavala”.

Zavala ha molto peso nella storia di Destiny, poiché interpreta sia un burocrate stabile che un leader di livello, a seconda della situazione. È difficile pensare a come la storia del destino in “The Saga of Light and Darkness” possa andare avanti senza la sua voce ronzante, sicura ma tesa nel tuo orecchio. Blackburn sembra parlarne qui. Anche se è certamente possibile che qualcosa possa succedere a Zavala in futuro, sembra che potrebbe avere un po’ di sviluppo del personaggio da affrontare prima.

Tuttavia, c’è sempre una fitta di paura per i personaggi amati e per il destino che potrebbe capitargli. Quindi ho inviato la citazione di Blackburn allo stesso Riddick per avere la sua opinione sul futuro di Zavala.

Bene, prima di tutto, è divertente, perché in una delle ultime sessioni di registrazione, in realtà ho chiesto loro se mi stavano uccidendo”, ha detto Reddick in una e-mail a Polygon. Gli hanno risposto. (Ovviamente non direi di cosa si tratta [winky-face emoji]). Ad ogni modo, è difficile per me in qualche modo avere un’idea dell’arco narrativo del mio personaggio di Zavala nel corso degli anni perché lavorare al gioco è stato piuttosto instabile nel bel mezzo del resto della mia carriera di attore, ma anche, anche se interpreto quasi Destiny ogni giorno (ormai faccio anche parte di un clan), non appena gioco a ogni iterazione del gioco, nel tempo dimentico la storia e mi concentro solo sulla forza, sull’ottenere grandi armi e sul macinare playlist. Alla fine della giornata, sono solo un grande fan a cui è capitato di dare la voce a uno dei personaggi”.

Foto: Mat Hayward / Getty Images per Activision

Quando Reddick dice “sessioni di registrazione recenti”, non è chiaro se lo intendesse per le sessioni imminenti regina delle streghe Espansione o qualcosa del genere in arrivo. Con il numero di hit e “off” nelle sue registrazioni, è anche possibile che la sessione di registrazione a cui si riferiva sia già passata nel gioco, forse quando Zavala ha quasi ottenuto la registrazione più grande dell’ultimo anno. Ad ogni modo, è bello vedere che la voce dietro Zavala è in grado di rilassarsi e distendersi in un modo in cui il suo personaggio non potrebbe mai, anche se Reddick alimenta un Warlocknonostante le riprese di Titan Vanguard.

Ho chiesto a Reddick come tratta la community di Destiny e perché si dedica così tanto tempo alla sua giornata per chattare con loro.

“Onestamente, comunico con i fan di Destiny in modo diverso perché interagiscono con me in modo diverso rispetto agli altri miei fan”, ha detto. “Non credo che la base di fan sia necessariamente più grande di altre basi di fan (soprattutto i fan di John Wick e cespuglio ammiratori), ma sono i più colpiti dalla rabbia. E per un po’ ho sentito che nient’altro che avevo fatto nella mia carriera fosse importante per loro. È come, “È Zavala, e potrebbe fare altre cose a volte, ma non possiamo preoccuparci! È Zavala!”

Anche se Zavala non è sempre stato il personaggio più popolare nella comunità di Destiny, in parte a causa della sua riluttanza a volare e vendicarsi di Cayde-6 in abbandonato Reddick ha contribuito a cambiare questa narrativa trattando con i giocatori. Ma da quello che ho sentito, Reddick si è sempre divertito a trattare con i giocatori di Destiny. Alcuni anni fa, ho sentito una voce sul fatto che Reddick si fosse offerto volontario per aiutare Bungie a emergere Destino 2 Ai fan entusiasti agli stand, quindi per finire l’intervista, gli ho chiesto se si ricordava di averlo fatto.

“In realtà, l’ho fatto due volte”, ha detto Riddick. “Ero al lancio iniziale nel 2014, e poi di nuovo, penso che fosse Las Vegas, quando stavano lanciando Destino 2. In realtà c’è una mia foto all’evento di lancio con Common e Joe Manganiello. È stato divertente. Nella prima festa ho giocato un bel po’. All’epoca non ero un gran giocatore, quindi ero un po’ riconoscente, ma è stato divertente. Nel Destino 2 All’inizio ero più disinvolto, quindi ho fatto una grande presentazione sul palco. Mi sentivo come Steve Jobs, quindi è stato fantastico. 🙂 Poi ho incontrato molte persone che lavoravano allo sviluppo del gioco, oltre all’allora CEO di Bungie. È stato fantastico”.

Reddick ha superato Zavala ed è diventato un caro membro della comunità. I fan apprezzano il fatto che il popolare attore e doppiatore ami Destiny e i fan condividono quell’amore. E anche se non so dove andrà il personaggio di Zavala in futuro – anche se ho grandi speranze che sarà in giro da molto tempo ormai – è chiaro che Reddick sarà sempre un altro Guardiano.