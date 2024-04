Il petrolio si stabilizza, le azioni salgono mentre le tensioni con l’Iran si allentano: i mercati si chiudono

(Bloomberg) – I mercati globali hanno mostrato segnali di stabilizzazione e i prezzi del petrolio sono scesi mentre i trader scommettevano che le tensioni in Medio Oriente non sarebbero aumentate in seguito all'attacco iraniano a Israele nel fine settimana. Le azioni europee e i futures sugli indici azionari statunitensi sono aumentati.

Il prezzo del petrolio è sceso a causa delle speculazioni secondo cui il conflitto sarebbe rimasto contenuto dopo che l’Iran ha affermato che “la questione può essere considerata chiusa” e il presidente Joe Biden avrebbe detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che gli Stati Uniti non avrebbero sostenuto un contrattacco israeliano. I titoli del Tesoro sono scesi dopo che i rendimenti erano scesi nella sessione precedente.

“Gli operatori di mercato non stanno certamente rinunciando alla speranza che gli eventi dello scorso fine settimana siano stati solo un evento irripetibile, mentre trattengono il fiato per ciò che potrebbe accadere dopo”, ha affermato Hebei Chen, analista di IG Markets.

Con gli investitori già preoccupati per un’inflazione stabile e la prospettiva di tassi di interesse più alti per un periodo più lungo, l’escalation in Medio Oriente ha iniettato nuova volatilità nei mercati. Molti analisti si aspettano che il prezzo del petrolio superi i 100 dollari al barile se il conflitto si espande, e si aspettano una fuga verso i titoli del Tesoro, l’oro e il dollaro, insieme a ulteriori perdite sul mercato azionario.

Per ora, l'attenzione tornerà sulla stagione degli utili di Wall Street, iniziata venerdì con numeri deludenti per le grandi banche e continua oggi con i rapporti di Goldman Sachs, Schwab e M&T Bank.

Questa settimana sono previsti anche numerosi dati economici, tra cui i dati sulla crescita cinese e i dati sull’inflazione in Giappone, zona euro e Regno Unito. Si terranno a Washington le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.

Separatamente, i prezzi dell’alluminio e del nichel sono aumentati dopo che le nuove sanzioni statunitensi e britanniche hanno vietato la consegna di qualsiasi fornitura russa dopo la mezzanotte di venerdì. In rialzo anche l'oro.

Le azioni sono scese in Asia, seguendo il calo delle azioni statunitensi venerdì, a causa dell'aumento dei rischi geopolitici, dei profitti bancari e della possibilità che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse elevati più a lungo.

Principali eventi di questa settimana:

Lunedì la produzione industriale nell'eurozona

Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, Impero manifatturiero, Inventari aziendali, lunedì

Imposte federali sul reddito dovute negli Stati Uniti, lunedì

Lunedì inizieranno a Washington le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Le principali riunioni ministeriali si terranno dal 17 al 19 aprile

Indice canadese dei prezzi al consumo, martedì

Prezzi immobiliari in Cina, vendite al dettaglio, produzione industriale, PIL, martedì

Richieste di disoccupazione nel Regno Unito, disoccupazione, martedì

Vendite domestiche della Nuova Zelanda, IPC, mercoledì

Indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona, mercoledì

Indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito, mercoledì

Disoccupazione in Australia, giovedì

Indice dei prezzi al consumo giapponese, venerdì

Venerdì inizieranno le elezioni indiane

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

Alle 8:04 ora di Londra l’indice Stoxx Europe 600 è cresciuto dello 0,3%.

I futures S&P 500 salgono dello 0,6%

I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,6%.

I futures Dow Jones Industrial Average salgono dello 0,4%

L’indice azionario MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,8%

L’indice MSCI Emerging Markets è sceso dello 0,6%

Valute

L'indice Bloomberg Dollar Spot è rimasto poco cambiato

L'euro è salito dello 0,1% a 1,0654 dollari

Lo yen giapponese è sceso dello 0,5% a 153,93 yen rispetto al dollaro

Nelle transazioni esterne lo yuan è cresciuto dello 0,1% a 7,2590 per dollaro

La sterlina britannica è salita dello 0,2% a 1,2471 dollari

Valute digitali

Bitcoin è aumentato del 4% a 66.423,43 dollari

Ethereum è salito del 5,4% a 3.235,58 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è aumentato di tre punti base al 4,55%.

Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni è salito di quattro punti base al 2,40%.

Il rendimento dei titoli decennali del Regno Unito è salito di cinque punti base al 4,18%.

Merce

Il greggio Brent è sceso dello 0,6% a 89,88 dollari al barile

L'oro spot è aumentato dello 0,4% a 2.354,20 dollari l'oncia

