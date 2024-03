Il sequel di Young Sheldon ottiene l'ordine per la serie CBS

Emily Osment e Montana Jordan in Il giovane Sheldon.

Bill Ennoshita/Warner Brothers

Come si addice a un franchising iniziato con La teoria del Big BangIl suo mondo continua ad espandersi.

La CBS ha ufficialmente ordinato uno spin-off di Il giovane Sheldon – Stesso A la grande esplosione Prequel – che si concentrerà su Georgie (Montana Jordan), il fratello maggiore di Sheldon, e la sua fidanzata, Mandy (Emily Osment), mentre crescono la loro giovane famiglia in Texas. Il progetto è in lavorazione da gennaio e dopo la chiusura delle trattative era previsto un ordine diretto alla catena.

Il giovane Sheldon I produttori esecutivi Chuck Lorre, Stephen Molaro e Steve Holland continueranno i loro ruoli nella nuova serie, che farà parte del programma della CBS per il 2024-25. Warner Bros.Televisione La TV, la casa di Laurie da molto tempo, sta producendo.

Acquisizione della vista secondaria: sarà una vista multi-camera, anziché una singola fotocamera Il giovane Sheldon – confermerà inoltre che Lorre ha una serie sulla CBS per la 22esima stagione consecutiva, risalente alla prima apparizione di Due uomini e mezzo Nel 2003. Il giovane Sheldon L'altra commedia attuale della CBS di Lore, Bob Hearts AbisholaEntrambi sono alle ultime stagioni.

“da La teoria del Big Bang A Il giovane Sheldon“Il mondo della famiglia Cooper è stato molto speciale per noi”, hanno dichiarato Lowry, Molaro e Holland in un comunicato. “Siamo così entusiasti di continuare le loro storie attraverso gli occhi di Georgie e Mandy”.

Il presidente di CBS Entertainment, Amy Reisenbach, ha aggiunto: “È stato un onore trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper, e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy. Chuck e Steve hanno fatto un lavoro magistrale sviluppando questi personaggi e intrattenendo generazioni di fan con storie commoventi.” E l'interconnessione portata in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con impazienza il prossimo capitolo di questo amato universo.

Lorre e Warner Bros. La TV sta sviluppando anche un altro prodotto La teoria del Big Bang Uno spin-off di Max, uno spin-off live-action della serie originale. I dettagli su questo progetto vengono tenuti segreti.

IL Il giovane Sheldon Lo spin-off è il terzo ritiro consecutivo della CBS per la stagione 2024-25, che si unisce NCIS: Origini (un prequel che segue una versione più giovane del personaggio di Mark Harmon) e un dramma medico adiacente a Sherlock Holmes WatsonProtagonista Maurice Castagna. La rete avrà anche Kathy Bates in testa Matlock Reboot e commedie multi-camera La casa di Bubbache ha ricevuto ordini in serie nella primavera del 2023 ma è stato sospeso dopo gli scioperi dell'anno scorso.