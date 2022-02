Il trailer di Elvis esce con Austin Butler che canta i classici di Presley – The Hollywood Reporter

Il primo trailer di Elvis È arrivato, e sì, è davvero una star Maggiordomo Austin Cantando come Presley.

Prima dell’uscita del film, cineasta Baz Luhrmann Butler ha tirato il sipario e ha discusso del loro lavoro su un’autobiografia musicale appariscente e intensa durante una conferenza stampa virtuale. Il regista ha chiarito che il film sarebbe uscito solo nelle sale. Esplorerai l’immagine della Warner Bros. La vita del tardo Presley in tre sezioni; Luhrmann ha descritto la storia del re del rock and roll come “una tela meravigliosa per esplorare l’America”.

Elvis Ci sono voluti più di due anni a causa dell’epidemia. Partecipa alla recitazione Tom Hanks Ha fatto notizia a livello internazionale nel marzo 2020 quando è diventato tra le prime grandi star ad annunciare la propria presenza contrarre il corona virusaccaduto durante Elvis Produrre. Il vincitore dell’Oscar interpreta il famigerato colonnello Tom Parker, il manager di Presley. Il trailer inizia e Parker dice che alcuni lo vedranno come il cattivo nella storia.

La star trentenne Butler ha parlato dell’enorme compito di incarnare la leggenda della musica, scomparsa nel 1977 all’età di 42 anni. “Quando è iniziato il processo, ho provveduto a far corrispondere la mia voce. Ha instillato paura. Ha appiccato un incendio”, ha detto Butler. “Per un anno prima di iniziare le riprese, stavo provando per la voce”.

Luhrmann ha spiegato che il film presentava la voce dell’Elvis di un giovane maggiordomo e un mix di nastri Butler e Presley di Elvis di mezza età.

“Ho guardato il più possibile, più e più volte”, ha detto Butler riguardo allo studio dell’abbondanza di film e feste di Presley. “Sento una tale responsabilità verso Elvis ed Elvis [ex-wife] Priscilla e [daughter] Lisa Marie e tutte le persone che lo amano così tanto in tutto il mondo”.

Elvis Arriverà nelle sale il 24 giugno.

Guarda il trailer qui sotto.