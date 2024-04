Il tuo oroscopo di giovedì 25 aprile 2024

Allerta Luna

Evita di fare acquisti o di prendere decisioni importanti dalle 18:00 alle 21:00, ora di Chicago. Successivamente, la Luna si sposta dallo Scorpione al Sagittario.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Dal 1 aprile Mercurio è retrogrado nel tuo segno. Oggi “stazioni live”. Sì, questo significa che Mercurio retrogrado è finito. Tuttavia, oggi in particolare, è un buon giorno per fare progetti perché le tue discussioni con gli altri saranno forti e dirette. “Ora ascolta questo. Ora ascolta questo.”

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Poiché Mercurio retrogrado è terminato oggi, la tua capacità intellettuale di condurre ricerche e cercare risposte a vecchi problemi sarà eccellente. Stai all'erta. I segreti potrebbero essere svelati. Cerca risposte in luoghi inaspettati.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Una conversazione con un amico, magari una persona creativa o artistica, sarà diretta e significativa. Hai qualcosa da dire e loro ti ascolteranno. Potrebbe anche essere uno scambio vantaggioso per te perché vedi modi per adattare gli obiettivi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Mercurio è retrogrado dall'inizio del mese e ciò sta accadendo nella parte superiore del tuo grafico. Oggi Mercurio “staziona direttamente”. Pensa seriamente alle idee che hai riguardo alla direzione che prenderai nella vita. Allo stesso modo, una conversazione con il tuo capo o un genitore sarebbe significativa.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo è un grande giorno per studiare e imparare cose nuove. È anche un ottimo giorno per concentrarsi su documenti, manoscritti e progetti di scrittura importanti. Le questioni legali possono essere risolte insieme alle situazioni mediche. Nuove idee di viaggio possono essere entusiasmanti!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I conflitti con partner e amici intimi, soprattutto riguardo a tasse, debiti, eredità o proprietà condivisa, potrebbero essere risolti oggi. All'improvviso tutto va perfettamente al suo posto. (Chi lo sapeva?) Ciò potrebbe liberare opportunità di viaggiare o esplorare strade nell’istruzione superiore, nell’editoria e nel diritto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dal 1 aprile, Mercurio è retrogrado in opposizione al tuo segno, il che ti ha sicuramente attirato opportunità di riconnetterti con ex partner, ex coniugi e amici del tuo passato. Oggi Mercurio “staziona direttamente”. È un bel giorno per fare progetti!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I problemi con il tuo lavoro e la tua salute sono stati afflitti da errori ed errori insensati, nonché da ritardi dovuti a Mercurio retrogrado, che ha influenzato (forse la scelta sbagliata delle parole?) dal 1 aprile. Oggi “Stazioni Mercurio dirette” (prima di andare avanti). Ottima giornata per portare a termine le cose!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo è un giorno forte per le discussioni tra partner romantici. È un giorno potente per fare progetti per il futuro o per mettere le carte in tavola e diventare realistici sulla direzione in cui sta andando la relazione. Questo è anche un ottimo giorno per pianificare le vacanze o interagire con i tuoi figli.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il tema di questo mese è stato il ricongiungimento familiare e un maggiore coinvolgimento nelle questioni domestiche e familiari. Tuttavia, oggi è il momento di mettere le cose in ordine, riportare l’ordine nella tua casa e fare progetti per la tua vita personale. Ciò può includere decisioni immobiliari.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

buone notizie! I ritardi nei trasferimenti, gli errori e i collegamenti contrastanti che hanno afflitto questo mese finiranno da oggi. Infatti, ironicamente, oggi è un giorno importante per fare progetti, studiare e imparare, o avere discussioni importanti con parenti e fratelli.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Dal 1 aprile, Mercurio è retrogrado nella tua casa del denaro, provocandoti ritardi finanziari. Da oggi tutto questo è finito. In effetti, oggi le stazioni Mercurio dirigono, il che significa che è un buon giorno per fare piani finanziari per il futuro. La tua fiducia è forte; Inoltre, sei ottimista e propositivo. Oh si!

Se il tuo compleanno è oggi

L'attrice Renée Zellweger (1969) condivide il tuo compleanno. Sei energico, determinato e hai un forte desiderio di avere successo. Le persone ti notano. Quest’anno è un periodo di nuovi inizi, avventure e grandi cambiamenti nella tua vita. Tieni gli occhi aperti per nuove opportunità e sii pronto ad agire. Potresti assumere un ruolo di leadership.