Il tuo oroscopo di mercoledì 24 aprile 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti. La luna è in Scorpione.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo è un buon giorno per concludere affari relativi a eredità, tasse, debiti, questioni assicurative e proprietà condivisa. Questo perché sei in uno stato d’animo pratico. Sei sensibile e disposto a fare il possibile per trovare soluzioni che funzionino per te.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Potresti impegnarti in discussioni pratiche con partner e amici intimi e concentrarti sulle responsabilità reali. Se è così, sappi che potresti dover andare più della metà strada quando hai a che fare con gli altri. Preparatevi a collaborare e a scendere a compromessi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Questa è sicuramente una giornata produttiva per te, anche se potresti preferire lavorare da solo o dietro le quinte. Tuttavia, tutto ciò che fai impressionerà i capi e le persone autorevoli. Ti vedranno laborioso e affidabile. (Non fa mai male avere un ottimo giornalismo.)

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I bambini potrebbero rappresentare una responsabilità maggiore oggi. Nel frattempo, questa è una giornata eccellente per educare i bambini o le giovani menti. È anche un ottimo giorno per affinare una tecnica o praticare qualcosa per migliorare la tua tecnica nello sport o nelle arti dello spettacolo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le discussioni familiari andranno bene, soprattutto se coinvolgono un membro della famiglia più anziano, o forse queste discussioni riguardano un membro della famiglia più anziano. Fortunatamente, tutti hanno uno stato d’animo pratico e realistico, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse limitate.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questo è un buon giorno per studiare o imparare qualcosa perché hai la pazienza per farlo così come la perseveranza nell’imparare qualcosa di nuovo. Qualunque cosa tu faccia oggi, la farai con attenzione; E non trascurerai i dettagli. Sarai come il saggio falegname: “Misura due volte; Taglia una volta.”

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa è una giornata produttiva per te, soprattutto in termini di gestione delle questioni finanziarie. Qualunque cosa tu faccia, non ti perderai nulla. Se fai acquisti, comprerai oggetti pratici e durevoli e cercherai cose in saldo perché sei in uno stato d'animo saggio ed economico.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi hai una visione più sobria e realistica della vita, che ti aiuterà a resistere alle avversità, se necessario. Puoi anche chiedere consiglio a una persona più anziana o con più esperienza che possa offrirti supporto emotivo o suggerirti risposte pratiche e immediate.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La ricerca di qualsiasi tipo andrà bene perché sei nel giusto stato d’animo per farlo. Sei interessato ai risultati pratici. Sarai attento ai dettagli e persistente nella ricerca di risposte e dati che ti aiuteranno. I risultati potrebbero aiutare un membro della famiglia o una situazione domestica.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Ascolta il consiglio di un amico più grande o più esperto oggi perché è molto probabile che ti avvantaggi. Dopotutto, non è necessario reinventare la ruota. Perché non ti alzi sulle spalle di chi ti ha preceduto? Una buona giornata per discutere degli obiettivi futuri.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi impressionerai le figure autoritarie (compresa la polizia) con i tuoi suggerimenti pratici. Per natura sei un futurista, ma ciò non significa che non puoi risolvere i problemi di oggi. In effetti, sei molto creativo e innovativo! Potresti vedere la soluzione a un vecchio problema persistente.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Questa è una settimana impegnativa e attiva per voi e molti di voi desiderano viaggiare o fare qualcosa che allarghi i propri orizzonti. Potrebbe anche piacerti imparare e scoprire cose nuove. Oggi è un ottimo giorno per ripassare i dettagli necessari per pianificare il viaggio. Hai anche la mentalità perfetta per studiare e imparare qualcosa di nuovo.

Se il tuo compleanno è oggi

La cantante, attrice e regista Barbra Streisand (1942) condivide il tuo compleanno. Sei leale, leale, generoso e di buon cuore, motivo per cui sei sempre pronto ad aiutare gli altri. Questo è l'ultimo anno di un ciclo di nove anni per te, il che significa che è tempo di lasciare andare le persone, i luoghi e le cose che ti hanno trattenuto.