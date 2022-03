Kanye West ha seppellito il personaggio di Pete Davidson nel video musicale “Easy”.

Kanye West Odio su Pete Davidson La versione cartoon della star di “Saturday Night Live” è stata ricordata nel suo nuovo video musicale per essere stata rapita e sepolta dal rapper.

Il video “Easy” porta in vita il successo virale del 44enne gioco di successo del rap occidentale a gennaio. “Sconfiggi il culo di Davidson”.

Kanye West può essere visto seppellire un personaggio come Pete Davidson nel suo nuovo video “Easy”. Getty Images; Instagram / Kanye Noi

Il personaggio di Davidson è stato rapito nel video musicale di Yeh. Instagram / Kanye West

Abbandono Per lo più clip di argilla Sulla sua pagina Instagram di mercoledì, può essere visto seduto in cima a una bara di legno mentre fa il rap occidentale in un video in bianco e nero. Successivamente, la versione in creta del rapper può essere vista portare una borsa sopra la testa di un personaggio come Davidson e rapirlo.

Quindi afferra il personaggio di Davidson e lo guida attraverso un veicolo a 4 ruote in un’area abbandonata, seppellendo il collo del fumetto prima di piantare semi di rosa sulla sua testa.

L’Occidente è raffigurato mentre sparge semi di rosa intorno alla testa di Davidson. Instagram / Kanye West

I fiori alla fine sbocciano e Davidson, che è ancora vivo, ne raccoglie diversi e li vede caricati su un camioncino.

Il film è un chiaro riferimento al dono occidentale di una moglie divorziata – e fidanzata di Davidson – Kim Kardashian. Rose in un camion Il giorno di San Valentino.

Davidson è stato oggetto di numerosi scandali sugli ultimi social media di West da quando ha iniziato a frequentare Kim Kardashian. Giacomo Devani

“Tutti vivevano felici, tranne Skate, sai chi. JK, sta bene. Gratta la parola “SKETE” e leggi la legge finale.

Solo il tempo dirà se Davidson ha davvero danneggiato la clip o se gli piace Ridere, Come ha fatto quando ha sentito parlare per la prima volta di Dis.

Kardashian e la star “SNL” sono state fuse per la prima volta nell’ottobre 2021. Elder Ortones / SplashNews.com

“Pete pensa che sia assolutamente esilarante”, ha detto un insider a Page Six a gennaio. “Non è solo questo – pensa tutto [tabloid drama with him, West and Kardashian] È divertente. Gli piace. “

Il video ha debuttato poco dopo l’annuncio ufficiale del giudice dell’Alta Corte di Los Angeles Kardashian. Essere legalmente isolati.