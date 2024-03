Kate Middleton e William rompono il silenzio con un nuovo messaggio

TIl Principe e la Principessa del Galles sono stati “profondamente toccati” dall'ondata di sostegno e hanno continuato a chiedere privacy in una nuova dichiarazione in risposta all'annuncio di Kate di venerdì che le era stato diagnosticato un cancro e che era in cura.

“Il principe e la principessa sono stati estremamente toccati dai messaggi gentili che le persone hanno inviato qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta alla lettera di Sua Altezza Reale”, ha detto domenica al TIME un portavoce di Kensington Palace in una e-mail. “Sono stati estremamente toccati dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati che la loro richiesta di privacy sia stata compresa in questo momento”.

Per saperne di più: Olivia Munn invia un messaggio di sostegno alla collega malata di cancro Kate Middleton

La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a un'ondata globale di auguri, amore e sostegno in seguito alla rivelazione della diagnosi di cancro di Kate, che ha fatto seguito alle domande sulla sua salute dopo essere stata ricoverata in ospedale per due settimane per un intervento chirurgico addominale programmato a gennaio. I risultati dei test postoperatori hanno rivelato la presenza di cancro e ha iniziato la “chemioterapia preventiva” alla fine di febbraio.

Nel suo annuncio video, Kate ha detto che lei e suo marito stavano facendo tutto il possibile per affrontare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia, incluso prendersi del tempo per riprendersi dall'intervento chirurgico importante per iniziare il trattamento e, “soprattutto”, per spiegare tutto. ai loro tre figli prima che la notizia diventasse pubblica. I bambini ora sono lontani da scuola durante le vacanze di Pasqua.

Per saperne di più: Kate Middleton riceve la chemioterapia preventiva. Ecco di cosa si tratta

L'ultima dichiarazione di Kensington Palace ha ribadito la richiesta di privacy contenuta nell'annuncio originale di Kate, poiché la famiglia è stata sottoposta a un intenso controllo pubblico e dei media nelle settimane precedenti l'annuncio.

“Ci auguriamo che tu capisca che come famiglia ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento”, ha detto Kate nel suo videomessaggio. “Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di felicità e non vedo l'ora di tornare quando ne avrò la possibilità. Ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”.