Kevin Bacon dice che parteciperà al ballo di fine anno della “Footloose” High School

Kevin Bacon è pronto per andare al ballo di fine anno.

Questa settimana, Bacon ha annunciato in una palestra piena di studenti della Payson High School dello Utah, dove è stato girato il suo famoso film “Footloose”, che sarebbe apparso al ballo di fine anno della scuola.

Ciò avviene dopo che gli studenti hanno lanciato una campagna invitando l'attore a partecipare all'evento. È previsto il trasferimento della Payson High School alla fine dell'anno scolastico.

La campagna sui social media #BacontoPayson è stata uno sforzo di gruppo che ha coinvolto gli studenti in remake coreografici di film e video nella speranza di catturare l'attenzione di Baconto.

In uno spot pubblicitario trasmesso suOggiDopo la proiezione, Bacon ha ringraziato gli studenti per il loro invito, definendo il film e il liceo “una parte importante della mia vita”.

Quando ha annunciato il suo arrivo, gli studenti riuniti a scuola hanno acclamato l'annuncio.

CBS/Getty Images “Footloose” è diretto da Herbert Ross e scritto da Dean Pitchford. Qui, al centro, è mostrato Kevin Bacon nei panni di Ren.

“Grazie ragazzi. Balliamo”, ha detto Bacon.

Pubblicato nel 1984, “Footloose” vede Bacon nei panni di un adolescente che si trasferisce in una piccola città che vieta di ballare e lavora per abrogare la severa misura. Il tutto culmina in una scena di concerto, grazie in parte a Kenny Loggins, che sembra ancora risuonare.