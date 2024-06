Kia richiama 463.000 SUV Telluride per il rischio che il sedile del conducente prenda fuoco

CNN

Kia ha avvertito i proprietari di circa 463.000 dei suoi famosi SUV Telluride negli Stati Uniti di tenerli parcheggiati all’esterno e lontano dagli edifici perché i sedili anteriori potrebbero iniziare a bruciare.

Secondo i documenti di richiamo depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, i comandi dei sedili elettrici anteriori dei SUV possono disallinearsi e bloccarsi se subiscono un duro colpo con qualcosa. Se ciò accadesse, il piccolo motore elettrico che muove il sedile potrebbe funzionare continuamente e surriscaldarsi.

Il richiamo riguarda i modelli Kia Telluride dal 2020 al 2024. Il Telluride, uno spazioso SUV con tre file di sedili, era un modello molto popolare per la casa automobilistica coreana. Progettato in California e costruito in Georgia, il Telluride è stato costruito appositamente per attirare gli americani. Quando uscì per la prima volta, I commercianti non potevano tenere scorte sufficienti per i clienti.

Kia ha notato per la prima volta il problema nel 2022, quando un cliente ha segnalato il fumo proveniente da sotto il sedile del conducente di un Telluride, secondo una cronologia fornita da Kia a NHTSA. Nel 2023, un altro cliente si lamentò di un odore di fumo proveniente dal sedile elettrico lato passeggero, che non funzionava.

Altri casi simili furono segnalati nello stesso anno. Nel 2024, almeno un proprietario di Kia ha riferito che il sedile del conducente ha preso fuoco durante la guida.

Un’indagine Kia ha concluso che il problema riguardava gli interruttori elettrici del sedile, che avrebbero potuto essere danneggiati in modo tale da causare il surriscaldamento del motore.

A partire dalla fine di luglio, Kia invierà lettere ai proprietari dei veicoli ritirati chiedendo loro di portare i loro SUV presso un concessionario Kia per la riparazione, senza alcun costo. I tecnici dell’assistenza del concessionario installeranno rinforzi e interruttori migliorati per evitare la bruciatura dei sedili. I proprietari che sospettano che il loro Telluride possa essere coinvolto possono contattare il servizio clienti Kia al numero 1-800-333-4542.

Kia ha richiamato più di 400.000 veicoli Telluride all’inizio di quest’anno Per un problema separato potresti lasciarli rotolare mentre sono in giardino.