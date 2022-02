La giuria continuerà ad ascoltare la causa di Sarah Palin contro il Times

La giuria ha continuato martedì ad ascoltare la causa per diffamazione di Sarah Pauline contro il New York Times.

UN Lo ha detto lunedì il giudice federale Aveva pianificato di archiviare il caso, stabilendo che il team legale della signora Pauline non era riuscito a soddisfare i più alti standard legali richiesti per dimostrare che era stata diffamata quando il giornale era stato pubblicato. Editoriale 2017 Travisa la sua retorica politica con una sparatoria di massa.

Quella decisione aggiunse una svolta inaspettata e insolita, con il tribunale arbitrale che ancora deliberava. Il giudice Jet S. Ragoff ha detto che avrebbe permesso alla giuria di continuare a soppesare le argomentazioni di entrambe le parti. Se il verdetto è a favore della signora Pauline, il verdetto sarà annullato e il caso verrà archiviato, ha affermato.

Il giudice ha sottolineato di aver capito che la sua parola non sarebbe stata l’ultima in questo caso. La signora Pauline, ex governatore dell’Alaska e candidata alla vicepresidenza repubblicana nel 2008, probabilmente farà appello. La sua decisione di consentire alla giuria di continuare a soppesare le prove e giungere a una conclusione aveva lo scopo di evitare complicazioni se il caso fosse stato ascoltato dalla Corte d’Appello.