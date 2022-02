La NASA ci informerà tutti sulla missione lunare Artemis 1 oggi. Come seguirli online.

La NASA fornirà un aggiornamento sulla missione lunare Artemis 1 oggi (24 febbraio) e puoi sintonizzarti online.

Artemide 1 Sarà il primo lancio in assoluto della nuova NASA sistema di lancio spaziale (SLS) megarazzo. La missione invierà una capsula Orion senza pilota intorno alla luna, per assicurarsi che il binario SLS-Orion sia pronto per trasportare gli astronauti all’agenzia. Programma Artemide Esplorazione della luna.

Artemis 1 dovrebbe attualmente essere lanciato sulla sua piattaforma di lancio presso il Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida a metà marzo prima del lancio ad aprile o maggio. Impareremo gli ultimi progressi della missione e le tempistiche durante la conferenza stampa di giovedì, che inizierà alle 13:30 EST (1830 GMT). Puoi ascoltarlo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione della NASA, o direttamente tramite l’agenzia .

Video: L’enorme razzo lunare Artemis 1 della NASA si incontra in questo epico timelapse



La partecipazione al bando sarà:

Tom Whitmer, vicedirettore associato per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione presso la sede della NASA a Washington

Mike Bolger, Direttore del programma Exploration Ground Systems presso KSC

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1 presso la sede della NASA

SLS verrà lanciato a metà marzo-Orione Lo stack consentirà alla NASA di eseguire un pre-test critico.

“Questo test finale, noto come prova, condurrà il team di lancio attraverso le operazioni per caricare il propellente nei serbatoi del razzo ed eseguire un conto alla rovescia completo per il lancio. Dopo una prova di successo, la NASA riporterà il gruppo del razzo al Vehicle Assembly Building per la finale controlli e fissare una data di lancio ufficiale”, hanno affermato i funzionari dell’Agenzia Scritto nell’aggiornamento di martedì (22 febbraio).

“Attraverso le missioni Artemis, la NASA farà sbarcare la prima donna e le prime persone di colore sulla luna, aprendo la strada all’esistenza a lungo termine della luna e fungendo da trampolino di lancio sulla strada per Marte”, hanno aggiunto.