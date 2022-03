Lanciato il potente satellite GOES-T per monitorare il tempo e il clima della Terra

Gli scienziati avranno presto un nuovo potente set di occhi nel cielo per studiare il tempo e il clima della Terra.

Il satellite GOES-T è decollato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida oggi (1 marzo) alle 16:38 EDT (2138 GMT), a bordo della United Launch Alliance (ULA) Missile Atlas V all’ultima frontiera. GOES-T schierato come previsto dalla fase superiore dell’Atlante V circa 3,5 ore dopo il decollo, i rappresentanti dell’ULA Confermato questa sera via Twitter.

GOES-T È la più recente navicella spaziale statunitense da 11,7 miliardi di dollari della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di quattro satelliti Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)-R. Il satellite si sta dirigendo verso un’orbita geostazionaria, a circa 22.300 miglia (35.900 km) sopra il nostro pianeta.

GOES-T svolgerà una serie di lavori da questa posizione, aiutando gli scienziati a monitorare i sistemi meteorologici e i rischi naturali in un ampio tratto dell’emisfero occidentale.

Il 1° marzo 2022 il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha lanciato il satellite GOES-T della NOAA dalla Cape Canaveral Space Force Station. (Credito immagine: NASA TV)

GOES-T sarà rinominato GOES-18 dopo aver raggiunto l’orbita geostazionaria. Inizierà quindi un lungo periodo di esecuzione.

“Inizialmente, sarà posizionato a 89,5 longitudine [degrees] Ovest, che è per gli Stati Uniti centrali, dove inizieranno i test post-lancio. Questo test continuerà per due mesi”, ha detto Dan Lindsay, scienziato del programma GOES-R della NOAA, durante una conferenza stampa televisiva venerdì (25 febbraio).

“E poi, a maggio, andrà alla deriva verso la posizione occidentale, a circa 137 [degrees] E Lindsey ha continuato a ovest, che si trova sopra il Pacifico orientale, quindi all’inizio del 2023 l’attuale piano prevede che GOES-18 sostituisca GOES-17.

GOES-17, lanciato nel 2018, è in funzione ma sta vedendo un Problema di raffreddamento Sul dispositivo Advanced Basic Imaging (ABI). Quando GOES-18 sarà completamente online, GOES-17 sarà messo in deposito orbitale e il nuovo veicolo spaziale prenderà il suo posto come satellite GOES West. (Sì, il sistema di denominazione è sconcertante.) I funzionari della NOAA hanno affermato che lavorerà insieme a GOES East per studiare metà del pianeta, dalla Nuova Zelanda alla costa occidentale dell’Africa.

Le applicazioni a terra di GOES-T includeranno la ricerca di tracce di tempeste nell’Oceano Pacifico e incendi negli Stati Uniti occidentali, comprese Alaska e Hawaii.

“È anche in grado di controllare il fumo”, ha detto Lindsay. “Questo è davvero importante, perché come tutti sappiamo, negli ultimi anni abbiamo avuto stagioni di incendi molto attive, specialmente negli Stati Uniti occidentali”.

“I previsori e i gestori delle emergenze sono in grado di utilizzare questi dati”, ha continuato Lindsay, per rilevare i punti caldi e quindi avvisare i vigili del fuoco e il pubblico su dove si trova l’incendio e anche dove si sta dirigendo il fumo. È davvero importante tenere traccia del fumo e tenerne traccia in termini di qualità dell’aria e altri potenziali rischi”.

Lindsey ha anche menzionato gli aerei come uno dei potenziali vettori di pericolo che GOES-T cercherà di gestire, cercando aerosol pericolosi sulle traiettorie di volo.

GOES-T Sports anche avanzato Fulmine mapper – una versione aggiornata di quelle sui precedenti satelliti GOES-R – che è stato ottimizzato per vedere l’ossigeno atomico. L’ossigeno atomico è eccitato dalle temperature e dalle pressioni che si verificano durante i fulmini, ha affermato Tewa Kpulun, capo della scienza Lightning Mapper (GLM) della compagnia aerea Lockheed Martin, nella stessa conferenza stampa.

Kpulun ha affermato che il GLM ha tre filtri ottici in grado di rimuovere l’abbagliamento solare, consentendo allo strumento di vedere “i fulmini durante il giorno senza catturare la luce in eccesso, un lavoro molto più difficile che vederlo brillare al buio”.

Kpulun ha aggiunto che i dati GLM “significano che otteniamo dettagli migliori sui fulmini prima che si sviluppi completamente una tempesta, che i meteorologi usano per prevedere come e dove si intensificherà il tempo pericoloso”.

L’immagine di un fulmine nel Midwest degli Stati Uniti è stata catturata il 9 maggio 2018 dal Lightning Mapper geostazionario a bordo del satellite GOES-17 della National Oceanic and Atmospheric Administration. (Credito immagine: NOAA)

Il satellite assisterà anche altre missioni nel monitoraggio clima spaziale Come le tempeste solari per proteggere satelliti, reti elettriche e altre infrastrutture. Eseguirà un’immagine dell’intero disco della Terra ogni 10 minuti utilizzando lo strumento Advanced Basic Imaging (ABI).

L’ABI ha 16 bande spettrali che vanno dal visibile all’infrarosso, ha affermato Daniel Gall, ingegnere di sistemi ABI senior presso L3Harris Technologies. “questo è [instrument] Fornisce tre volte le informazioni spettrali, quattro volte la risoluzione spaziale e una copertura cinque volte più veloce rispetto alla generazione precedente di questi fotografi”, ha detto Gal durante la conferenza stampa.

GOES-T ha diversi miglioramenti tecnici rispetto ai precedenti satelliti GOES-R, ha affermato Candice Carlisle, GOES-R Flight Project Manager presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland.

Ad esempio, lo strumento ABI di GOES-T contiene un radiatore riprogettato per migliorare il controllo termico. L’affidabilità aumenterà sia sul sistema di propulsione che sullo schema di illuminazione a causa della nuova elettronica e di altre modifiche. Carlisle ha aggiunto che il magnetometro del satellite sarà anche più preciso dei magnetometri precedenti grazie alla migliore stabilità.

Le prime immagini di GOES-T, supponendo che la messa in servizio sia andata bene, dovrebbero tornare sulla Terra a maggio o giugno. I funzionari della missione hanno rifiutato di rispondere pubblicamente alla domanda se avrebbero condiviso informazioni con la Russia, un paese attualmente soggetto alle sanzioni statunitensi a causa di ciò L’invasione russa dell’Ucraina.

“Continueremo [the conversation] Sulla bandiera di GOES-T”, ha detto Lindsay in risposta alla domanda, ma ha aggiunto che i funzionari avrebbero condotto un follow-up offline con il giornalista che chiedeva informazioni sulla questione.

