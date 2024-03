Mercoledì le azioni di Trump Media and Technology Group (DJT) sono aumentate del 14% nel secondo giorno di negoziazione sul Nasdaq (^IXIC).

Le azioni della società madre della piattaforma di social media di Donald Trump Truth Social sono aumentate del 16% nel suo primo giorno di negoziazione ufficiale martedì. Da allora è diventato pubblico unire Con la società di acquisizione per scopi speciali Digital World Acquisition Corp. In un accordo approvato dagli azionisti la scorsa settimana.

La forte performance di DJT arriva nel contesto di un rimbalzo dei titoli meme, dove alcune operazioni considerate carenti di fondamentali hanno visto rendimenti strabilianti.

Secondo un documento depositato dalla Securities and Exchange Commission del DWAC, Trump Media ha perso 49 milioni di dollari nei primi nove mesi dello scorso anno e ha generato entrate per 3,4 milioni di dollari. Ai livelli attuali, la sua capitalizzazione di mercato è ora di circa 8 miliardi di dollari.

Anche altri nomi favorevoli ai meme come Reddit (RDDT) e GameStop (GME) hanno registrato enormi aumenti negli ultimi giorni, mentre gli asset più rischiosi come Bitcoin (BTC-USD) e le materie prime sono aumentati vertiginosamente dall'inizio dell'anno.

Alcuni nomi risalgono alla terra. Reddit e GameStop sono scesi rispettivamente di circa il 13% e il 16% nelle contrattazioni di mercoledì.

Breve interesse per le azioni DJT — Le scommesse sul fatto che il prezzo delle azioni scenderà anziché salire — ammontano a circa l'11% delle azioni in circolazione, secondo gli ultimi dati di S3 Partners. L'interesse medio a breve nelle società pubbliche scende a Intervallo dal 3% al 4%.

Le azioni di Trump Media sono aumentate il secondo giorno dal suo debutto sul mercato. (Agenzia di stampa)

L’ex presidente ha fondato Truth Social dopo essere stato espulso dalle principali app di social media come Facebook e Twitter, la piattaforma ora nota come X, in seguito alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio 2021. Da allora Trump è stato reintegrato sulle piattaforme.

Trump manterrà ca Quota del 60%. In Truth Social, una partecipazione che vale attualmente circa 4 miliardi di dollari. Il completamento della fusione arriva anche quando l’ex presidente deve affrontare una sanzione per frode di 454 milioni di dollari ed è nei guai Raccolta fondi per deficit Mentre si prepara alla rivincita nelle elezioni del 2024 contro il presidente Biden.

Ma Trump dovrà aspettare prima di incassare le sue azioni.

Secondo i termini della fusione, le parti interessate sono soggette a un periodo di lock-in di sei mesi prima che le azioni vengano vendute o trasferite. L'unica eccezione è se il consiglio di amministrazione della società vota per fornire un'esenzione speciale.

