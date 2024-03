“Le persone giuste per quello che facciamo”

Non c'erano scambi, ma, dice Radicevic, lui e Trey Brown “continuarono pazientemente ad arare i campi”. I Bengals mantennero il ritmo della guerra di trincea con 26 milioni di dollari in due anni per la produttività di Sheldon Rankins che spingeva il passante verso l'interno, che è ciò di cui avevano veramente bisogno. La chiamiamo doppia base.

Pensavano di poter prendere sia Rankins che Reeder, ma Reeder partì per Detroit alla fine della settimana.

“È stato un buon mercato per D-Tackles. Penso che molte squadre abbiano visto cosa stava succedendo nel draft e abbiano sentito il bisogno di spendere lì”, ha detto Radicevic. “Speravamo di provare a mantenere DJ. Sfortunatamente, non ha funzionato. Penso che Rankins farà un ottimo lavoro riempiendo un diverso tipo di vuoto.”

Senza Reeder, i Bengals fecero un passo indietro e guardarono il loro tabellone attraverso un grande obiettivo. Il miglior giocatore in un'ottima posizione. Ci sono stati alcuni addetti ai lavori del Bengala a cui è stato ricordato il momento dell'anno scorso in cui le operazioni per trattenere Bell e Hayden Hurst fallirono, e hanno rivolto la loro attenzione a Orlando Brown Jr.

C'erano alcuni giocatori interessanti (Chase Young), ma la posizione non solo doveva essere adatta, doveva essere anche adatta al valore, e l'accordo di un anno di Trent Brown ha risolto il puzzle con il placcaggio giusto nel giorno di apertura.

"Mi hanno detto che stavano solo cercando qualcuno con cui venire a giocare. Innanzitutto, hanno detto che credevano in me, credevano nel mio gioco, gli piaceva il mio gioco e hanno detto che il modo in cui gioco è tutto ciò in cui credono," Ha detto Brown.

Domenica Brown ha ricevuto una telefonata dal suo agente che diceva che i Bengals volevano portarlo per una visita e un esame fisico. Con giocatori come Orlando Brown e il centro dei Bengals Ted Karras che lo appoggiano, Trent Brown aveva un accordo in essere entro l'una di pomeriggio di martedì.

“Il punto su di lui è che è nella lega da tanto tempo, è un giocatore veterano che vuole vincere”, ha detto Orlando Brown Jr., che ha conosciuto Trent al Pro Bowl come i due migliori placcaggi della NFL.