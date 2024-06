Lily Johannes, 16 anni, segna un gol nella sua prima partita internazionale con la squadra nazionale femminile degli Stati Uniti

CNN

È stato un debutto internazionale memorabile per il fenomeno del calcio sedicenne Lily Johannes, dopo che l’adolescente ha segnato un gol contro… Nazionale femminile degli Stati Uniti Martedì hanno battuto la Corea del Sud 3-0.

Il giovane è stato inserito come sostituto nella seconda metà dell’amichevole e ha segnato entro 10 minuti dall’entrata, completando un calcio d’angolo ben battuto all’82’.

L’americana, che gioca per il club olandese dell’Ajax, è apparsa emozionata mentre festeggiava il gol con il resto dei suoi compagni di squadra.

“È un sogno diventato realtà”, ha detto Johannes dopo la partita. colloquiodopo che è diventato Il terzo giocatore più giovane Segnare per la squadra femminile statunitense.

“Ho immaginato questo scenario nella mia mente, quante volte prima di questa partita mi è venuta l’idea di entrare e segnare.

“È stato davvero un grande supporto da parte dei miei compagni di squadra che mi sono corsi incontro, il che ha reso il tutto ancora più speciale. Sono davvero felice, davvero emozionato.”

Johannes ha avuto la sua prima apparizione da un nuovo regista americano Emma Hayesche ha impressionato il centrocampista durante il recente ritiro.

“Non sembra che abbia 16 anni”, ha detto Hayes dopo la partita. esp. “Lei sa cosa penso. L’ho davvero incoraggiata e volevo che fosse in questa formazione.”

I giocatori statunitensi festeggiano insieme dopo che Johannes ha segnato il suo primo gol.

Il giovane centrocampista è nato in Virginia ma Trasferirsi nei Paesi Bassi Con la sua famiglia nel 2017.

Il suo talento attirò rapidamente l’attenzione della potenza del calcio Ajax, e non passò molto tempo prima che la sensazione fosse integrata nella prima squadra.

Nel novembre dello scorso anno, quando aveva solo 16 anni, è diventata la giocatrice più giovane a giocare da titolare una partita della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League.

“È una calciatrice naturale e ha fiducia nelle sue capacità. Penso che giocare in Europa l’abbia aiutata e accelerata.

“È stata esposta a situazioni a cui non sono stati esposti molti adolescenti americani di 16 anni, e questo dimostra che c’era maturità in lei anche in giovane età.”

I gol di Crystal Dunn e Sophia Smith hanno dato il controllo agli Stati Uniti Signore Taegukprima che lo sciopero di Johannes culminasse in un’altra notte di successo per gli americani.

La giovane spera di essere parte integrante della squadra mentre Hayes cerca di inaugurare una nuova era per la quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile dopo non essere riuscita a raggiungere almeno le semifinali del torneo lo scorso anno per la prima volta in assoluto. .

L’ormai ex allenatore del Chelsea ha vinto le sue prime due partite, entrambe contro la Corea del Sud.