L’inaugurazione è fissata per il 7 aprile

18:35: Tim Healy di Newsday riporta (Collegamento Twitter) che la lega e la federazione hanno anche concordato una serie di partite o tournée in varie destinazioni al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Durante il prossimo CBA, organizzeranno eventi in Messico, Asia, Porto Rico, Londra, Repubblica Dominicana e Parigi.

17:25: Jared Diamond riporta dal Wall Street Journal (su Twitter) che dal 2023 il programma sarà adeguato in modo che ogni squadra giochi tutti i 29 concorrenti in ogni stagione. Verrà determinato il formato esatto, ma queste partite saranno accompagnate da una diminuzione del numero di partite all’interno delle divisioni in cui giocherai. In precedenza, le squadre hanno giocato 19 partite a stagione contro tutti e quattro i loro avversari nelle divisioni.

14:34: Con il nuovo contratto collettivo in vigore, la giornata di apertura sarà fissata per il 7 aprile, come riportato per la prima volta da Bob Nightengale di USA Today (Twitter collegamenti). Sarà una stagione da 162 partite con la paga piena del giocatore, con la fine della stagione posticipata di tre giorni e un double-header installato per compensare l’inizio in ritardo di una settimana. Gli Spring Training Games inizieranno intorno al 18 marzo.

I giocatori potranno fare rapporto allo Spring Training domani, Tweet Jeff Bassan di ESPN. La data del rapporto di primavera obbligatorio è domenica 13 marzo secondo Chelsea Jane dal Washington Post.

La MLB ha annunciato ieri che cancellerà le partite fino al 13 aprile. Tuttavia, i progressi nelle trattative di oggi hanno portato la lega a ritrattare quella posizione. Nulla è stato ufficializzato alla fine del campionato – molto probabilmente, questo è in attesa della ratifica della proprietà questa sera, che dovrebbe essere una formalità. A quel punto, la Lega fa un annuncio ufficiale sul programma. Presumibilmente, ha riportato le partite originariamente programmate che erano state nominalmente eliminate ieri, ma non si sa ancora.