Lo Starliner della Boeing è pronto per il suo storico lancio da astronauta dopo anni di ritardi

Dopo anni di ritardi e vertiginosi contrattempi durante i voli di prova, lo Space Shuttle Starliner della Boeing è finalmente pronto a lanciare il suo equipaggio inaugurale.

La missione è sulla buona strada per decollare dalla Florida già il 6 maggio, trasportando gli astronauti della NASA Suni Williams e Butch Wilmore. Stazione Spaziale InternazionaleIl blocco segnerebbe una vittoria storica e tanto attesa per il programma Starliner.

“La progettazione e lo sviluppo sono difficili, soprattutto un veicolo spaziale umano”, ha detto Mark Nappi, vicepresidente della Boeing e responsabile del programma Starliner, durante una conferenza stampa giovedì. “Ci sono state molte cose straordinarie lungo il percorso che abbiamo dovuto superare. … Ha sicuramente reso la squadra più forte. Sono molto orgoglioso di come hanno superato ogni sfida che abbiamo affrontato e ci hanno portato fino a questo punto .

I funzionari della Boeing e della NASA hanno deciso giovedì di procedere con il tentativo di lancio entro due settimane. Tuttavia, Ken Powersachs, amministratore associato della NASA Direzione della missione delle operazioni spazialiHa osservato che il 6 maggio “non è una data magica”.

“Inizieremo quando saremo pronti”, ha detto.

In caso di successo, lo Starliner attraccherà La navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX Fornire personale completo all'avamposto orbitante con astronauti della NASA e delle sue agenzie spaziali partner in missioni regolari sulla stazione spaziale.

Uno scenario del genere, in cui sia la Crew Dragon che la Starliner continuerebbero a volare, è uno scenario che l’agenzia spaziale americana attende da tempo.

“Questa è storia in divenire”, ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson della prossima missione Starliner del 22 marzo. Conferenza stampa. “Siamo ora nell'età d'oro dell'esplorazione spaziale.”

SpaceX e Boeing hanno sviluppato i rispettivi veicoli sotto la NASA Piano di squadra aziendale, in collaborazione con appaltatori del settore privato. Fin dall'inizio, l'agenzia spaziale mirava a far sì che entrambe le entità operassero contemporaneamente. Ciascuna delle navette Crew Dragon e Starliner fungerà da backup per l'altra, dando agli astronauti la possibilità di continuare a volare anche se problemi tecnici o altri contrattempi causano l'atterraggio di una delle navette.

Inizialmente la NASA non aveva previsto, tuttavia, che il Crew Dragon di SpaceX avrebbe funzionato da solo per quasi quattro anni prima che lo Starliner di Boeing realizzasse il suo primo volo di prova con equipaggio.

Nei primi giorni del programma, esso fornito Contratti SpaceX e Boeing Nel 2014, la NASA ha favorito Boeing – uno stretto alleato dalla metà del 20° secolo – rispetto a SpaceX, ha affermato l'agenzia federale. Parvenu relativamente giovane e capriccioso.

Recentemente, nel 2016, la NASA ha pianificato il suo programma L'equipaggio dello Starliner sconfigge il Drago sulla rampa di lancio.

Ma la rivalità tra Boeing e SpaceX ha preso una svolta netta nel 2020. I passi falsi sono intriganti Durante un volo di prova dello Starliner l'anno prima, i funzionari della NASA e della Boeing stanno cercando di capire cosa è andato storto. Starliner non attraccò alla stazione spaziale in quella missione a causa di problemi software, incluso un problema con l'orologio interno della navicella. Sosta alle 11.00.

Nel frattempo, SpaceX ha fatto la storia nel maggio 2020 con il lancio del suo volo di prova Demo-2, trasportando gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley in una missione di due mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La Crew Dragon di SpaceX effettua missioni regolari trasportando astronauti della NASA e pagando clienti e turisti. La navicella spaziale ha ora inviato in orbita 13 missioni con equipaggio.

Boeing, tuttavia, ha trascorso anni alle prese con una serie di sfide, incluso un elenco di problemi scoperti durante lo Space Shuttle del 2022. Secondo volo di prova al minimo. Anche la divisione aerei commerciali della Boeing ha dovuto affrontare una serie di scandali, tra cui quello 737 massima crisi E recenti problemi di controllo qualità sono stati evidenziati dopo l'esplosione di un tappo della porta Volo dell'Alaska Airlines A gennaio ha danneggiato il marchio dell'azienda.

Ad un certo punto nel 2020, i funzionari della NASA hanno ammesso che un maggiore controllo era rivolto a SpaceX e alle sue rotte non ortodosse, mentre i problemi con lo Starliner di Boeing sono passati inosservati.

“Forse non ci sono così tante persone coinvolte in questo processo come dovremmo”, ha detto Steve Stich, Commercial Crew Program Manager della NASA, in una conferenza stampa del luglio 2020.

“Quando un fornitore (SpaceX) ha un approccio più nuovo di un altro, è naturale che un uomo dedichi più tempo a quel nuovo approccio, e non ci siamo presi il tempo di cui avevamo bisogno con l'approccio tradizionale (di Boeing).”

La divisione spaziale della Boeing opera separatamente dal suo gruppo di aerei commerciali, e i funzionari della NASA e dell’agenzia spaziale statunitense mantengono regolarmente questa distinzione.

I funzionari della NASA hanno chiarito che stanno lavorando a stretto contatto con Boeing come mai prima d'ora, con il personale a terra presso le strutture Boeing che supervisiona alcune delle correzioni che la compagnia ha apportato prima del prossimo volo Starliner.

“È una capacità importante per la NASA. Abbiamo firmato per farlo, e lo faremo e avremo successo”, ha detto Nubby giovedì. “Non penso che ciò che è importante per Boeing sia ciò che penso sia importante per questo programma .”

Tuttavia, Boeing e la NASA hanno una lunga lista di problemi da risolvere.

Ad esempio, durante l'ultimo test di volo nel 2022, gli ingegneri hanno scoperto che le linee di sospensione del paracadute dello Starliner avevano una soglia di guasto inferiore a quanto inizialmente previsto.

Gli ingegneri della NASA e della Boeing hanno risolto il problema all'inizio di quest'anno, ma Stich ha detto giovedì che i paracadute saranno al primo posto mentre eseguono alcuni controlli dell'ultimo minuto prima del decollo.

Si è scoperto che parte del nastro utilizzato per fissare i cablaggi era infiammabile e la Boeing ha dovuto rimuovere e sostituire circa un miglio di materiale, afferma Nappi.

Problemi di corrosione potrebbero richiedere la riprogettazione di alcune valvole sullo shuttle Boeing. Tale aggiornamento, tuttavia, non è previsto fino al secondo volo dell’equipaggio, previsto per il 2025.

Per l'equipaggio di lancio di maggio, ha detto Nappi a marzo, Boeing utilizzerà una “attenuazione perfettamente accettabile” che impedisce alle valvole di bloccarsi.

Nonostante la lunga strada verso la rampa di lancio, i due uomini al centro della prima missione dell'equipaggio della Starliner – Williams e Wilmore, due astronauti della NASA di lunga data – hanno detto di essere più ottimisti che mai quando sono arrivati ​​alla rampa di lancio.

“Il grande pubblico pensa che sia facile, ma non lo è: è davvero difficile”, ha detto Wilmore dopo essere arrivato giovedì al sito di lancio dello Starliner in Florida. “Non saremmo qui se non fossimo pronti. Siamo pronti. La navicella spaziale è pronta, gli equipaggi sono pronti.

Wilmore notò Conferenza stampa di marzo Non si aspettava che la navicella spaziale Starliner entrasse in alcuna “modalità di guasto”.

“Ma se succede qualcosa – poiché siamo tutti umani, non possiamo sistemare le cose – se succede qualcosa, abbiamo molteplici metodi di fallback”, ha detto. Conferenza stampaSpecificare metodi che diano agli astronauti la possibilità di assumere un maggiore controllo manuale sul veicolo spaziale nel caso qualcosa non andasse come previsto.

Williams ha detto durante un evento giornalistico di marzo: “Non saremmo seduti qui se non sentissimo – e dicessimo alle nostre famiglie quello che proviamo – fiducia in questo veicolo spaziale e nelle nostre capacità di controllarlo”.

Ha aggiunto in una conferenza stampa giovedì in Florida: “Ho piena fiducia non solo nelle nostre capacità e nelle capacità della navicella spaziale, ma anche nel nostro team di controllo missione, che è pronto per la sfida”.