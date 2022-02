Lotta Wisconsin vs Michigan: Juan Howard attacca l’allenatore in mezzo al caos dopo che Badgers ha battuto Wolverine

Il caos è esploso dopo l’osservazione n. 15 del Wisconsin Michigan, 77-63, domenica pomeriggio a Madison, Wisconsin. È iniziato come un serio scambio di linee di stretta di mano post-partita tra l’allenatore del Michigan Juan Howard e l’allenatore del Wisconsin Greg Card, che è rapidamente degenerato in una lotta a tutti gli effetti che ha coinvolto giocatori e allenatori di entrambe le squadre.

La follia è esplosa poco dopo il clacson finale, quando Kart ha affrontato Howard, che sembrava essere lento nell’entrare nella linea della stretta di mano, ed era vicino al tavolo dei marcatori. Kart ha impedito a Howard di superarlo, ei due si sono scambiati le parole prima che le tensioni scoppiassero.

Howard spinse il dito in faccia a Gardiner, portando a un dibattito ancora più acceso, prima che l’assistente allenatore di Howard, Joe Grabenhaft, del Wisconsin, iniziasse uno sciopero a braccia aperte prima di fare uno swing. Le cose si sono intensificate rapidamente da lì quando i giocatori hanno litigato.

Con solo 15 secondi rimasti nel gioco, le Cartes hanno chiamato un timeout perché i Badgers erano in vantaggio 76-61. Questa decisione sembra aver turbato Howard, che alla fine ha portato a un post-partita teso.

“Ovviamente, non gli piaceva il fatto che avessi chiamato la scadenza per ripristinare la chiamata di 10 secondi”, ha detto Kart a CBS Sports sui commenti di Howard prima dell’incidente. “Avevamo solo 4 secondi perché la palla attraversasse la metà campo. Non volevo mettere i miei ragazzi in panchina in una posizione scramble, quindi ho preso il timeout. Non gli piaceva che arrivasse attraverso la linea della stretta di mano”.

In una conferenza stampa post-partita, Howard ha ammesso di essere surriscaldato perché era in ritardo.

“Non mi è piaciuta la scadenza che hanno chiamato e sono stato completamente onesto”, ha detto. “All’epoca pensavo che non fosse necessario, soprattutto perché era un grande fronte. … Pensavo che non fosse giusto nei confronti dei nostri compagni”.

Howard, riferendosi alla scadenza tardiva, lo ha descritto come “ricordandolo”. L’allenatore del Michigan ha difeso le sue azioni, notando che Kart era entrato in contatto con la linea della stretta di mano.

“Penso che sia molto spiacevole per qualcuno toccarmi”, ha detto. “Questo è ciò che l’ha aumentato. … All’epoca, ho pensato che fosse ora di proteggermi.”

Il direttore di atletica leggera del Wisconsin Chris McIntosh ha parlato con i media dopo la partita, dicendo di aver contattato il commissario dei Big Ten Kevin Warren in merito all’incidente e sperando che la lega agisse “rapidamente e in modo aggressivo”.

“Abbiamo personale colpito e ferito”, ha detto. “È difficile per me comporre musica da solo per proteggere il nostro staff e il nostro team che non ha provocato questo evento. È stato chiaramente filmato in televisione oggi e non so se ci vorrà molto tempo per risolverlo”.

Michigan AT Warde Manuel si scusa per la risposta.

“Nessuno del nostro staff o degli studenti-atleti ha motivo di entrare in conflitto fisico con gli altri indipendentemente da fattori motivazionali”, ha affermato Manuel in una nota. “Sono venuto e mi sono scusato [Wisconsin administration] Per un comportamento del tutto inaccettabile. Esamineremo la situazione più da vicino e lavoreremo con la conferenza Big Ten mentre determinano la loro azione disciplinare e se è necessaria un’azione disciplinare”.