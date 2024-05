Lovers & Friends Festival 2024 annullato a causa del “tempo pericoloso”

Meno di 15 ore prima dell’inizio previsto del festival, il Lovers & Friends Festival 2024 è stato cancellato a causa del “tempo pericoloso”, hanno detto gli organizzatori dell’evento in un post sul loro sito web.

Il festival di un giorno, che avrebbe dovuto iniziare sabato a mezzogiorno a Las Vegas, si stava preannunciando come il sogno di un mixtape millenario diventato realtà con set di Usher, i Backstreet Boys, Janet Jackson e Alicia Keys. Ma è crollato pochi istanti prima che le porte si aprissero, con i piani falliti nel periodo precedente l’inizio.

Al momento dell’annuncio gli spettatori del concerto da tutto il mondo erano già arrivati ​​a Las Vegas. La formazione era una cornucopia di artisti nei primi anni 2000, con Ja Rule, Ashanti, Mary J. Blige, Gwen Stefani, Monica, Brandy, Nas, Mia, Snoop Dogg, Ciara, Ludacris e molti altri.

Lovers & Friends ha debuttato nel 2022 dopo che il coronavirus ne aveva ritardato il lancio anni prima. Nel suo primo anno, l’evento di due giorni si è chiuso presto dopo che i partecipanti hanno sentito degli spari e sono fuggiti verso le uscite. L’anno scorso è tornato senza problemi e includeva esibizioni di Mariah Carey, 50 Cent e Missy Elliott. Live Nation è stato il promotore del festival di quest’anno e non ha risposto immediatamente per commentare la cancellazione.

Leggi la dichiarazione di cancellazione completa di seguito:

“Gli organizzatori del Lovers & Friends Festival hanno monitorato il tempo per diversi giorni e si stanno preparando in modo proattivo per un sabato ventoso. Tuttavia, il Servizio meteorologico nazionale ha ora emesso un avviso di vento forte, compresi venti pericolosi sostenuti da 30 a 35 mph con raffiche probabili a velocità superiori a 60 mph, seguendo il consiglio del Servizio Meteorologico Nazionale e in consultazione con i funzionari del governo locale, dobbiamo prendere la decisione più sicura per i nostri fan, artisti e staff e annullare il Festival of Lovers and Friends di domani.

“Questa è stata una decisione estremamente straziante perché ci rendiamo conto che i fan hanno viaggiato da tutto il mondo per godersi questa straordinaria formazione di stelle e aspettavano con ansia questo evento da mesi. Abbiamo fatto tutto il possibile per creare un grande evento per voi , e siamo delusi quanto te.

“I titolari dei biglietti che hanno acquistato i biglietti direttamente tramite Front Gate Tickets riceveranno un rimborso entro 30 giorni dal metodo di pagamento originale.”