Micron raggiunge livelli record poiché la domanda di intelligenza artificiale alimenta prospettive forti

Scritto da Medha Singh e Aditya Soni

(Reuters) – Il produttore di chip di memoria Micron Technology è salito a un livello record giovedì dopo che le sue ottime prospettive di fatturato hanno alimentato l'ottimismo secondo cui la crescente domanda di hardware per l'intelligenza artificiale porterà il fornitore Nvidia a nuovi livelli.

Il titolo è salito del 15%, sollevando il più ampio indice dei chip di Filadelfia del 3%. Micron, che riporta gli utili prima dei suoi concorrenti, aiuta a valutare una più ampia domanda di semiconduttori.

La società ha dichiarato mercoledì che i suoi chip di memoria a larghezza di banda elevata (HBM), che si riferiscono a semiconduttori ultraveloci utilizzati nello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, saranno esauriti per il 2024. Ha aggiunto che anche la maggior parte della sua fornitura è stata destinata al 2025. .

“La memoria è uno dei principali beneficiari dell’adozione dell’intelligenza artificiale e prevediamo una ripresa a forma di V nel settore, con ricavi in ​​crescita del 55% nel 2024 e del 35% nel 2025”, ha affermato Mark Haefele, chief investment officer di UBS Global Wealth Management. .

Micron, uno dei fornitori di chip HBM di Nvidia insieme alla SK Hynix della Corea del Sud, avrebbe dovuto aggiungere quasi 16 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato, in base al prezzo delle sue azioni di 110,92 dollari.

Il mercoledì prima dell'annuncio dei risultati, Micron veniva scambiato a circa 24 volte le stime degli utili a 12 mesi, rispetto a 14,53 del rivale più piccolo Western Digital.

Le azioni di Micron sono aumentate di oltre il 60% negli ultimi 12 mesi, sostenute dalla fiducia degli investitori che la società aumenterà la propria quota nel mercato HBM ad alto margine quest'anno e il prossimo.

Sumit Sadhana, chief business officer di Micron, ha detto mercoledì a Reuters che la società ha acquisito nuovi clienti per i prodotti HBM che non ha ancora annunciato.

Le sue previsioni per il trimestre corrente per un margine lordo rettificato del 26,5%, più o meno 1,5%, erano anche superiori alle stime di mercato del 20,8%, data l'offerta relativamente scarsa di nuovi chip HBM, che dà ad aziende come Micron un maggiore potere di determinazione dei prezzi.

“L'offerta limitata, l'aumento della domanda e la normalizzazione delle scorte in eccesso, insieme all'aumento del volume HBM, stanno determinando miglioramenti significativi dei prezzi”, hanno affermato gli analisti di Piper Sandler.

(Segnalazione di Medha Singh a Bengaluru; montaggio di Pooja Desai e Shinjini Ganguly)