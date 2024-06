MrBeast: YouTuber che sta abbattendo la serie T per la maggior parte degli abbonati

MrBeast ha superato T-Series diventando il canale più grande di YouTube in una lunga battaglia per attirare il maggior numero di abbonati.

La società musicale indiana T-Series, che carica trailer e video musicali, ha detenuto il record per il canale YouTube più grande per cinque anni, prima di essere estromessa domenica.

MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, era in realtà la persona con il maggior seguito.

In un post successivo, MrBeast ha affermato che il suo canale ha stabilito il record per il maggiore aumento giornaliero di abbonati, che sabato sono aumentati di oltre 2 milioni.

La T-Series ha stabilito il record nel 2019 superando PewDiePie – con lo YouTuber svedese che ha detto “tutto ciò che serve è un’enorme entità aziendale con ogni canzone di Bollywood” in un video musicale che spiega la sua sconfitta.

“Non scrivetemi per chiedermi soldi, io do soldi perché mi rende felice”, dice agli spettatori la descrizione del suo canale, riferendosi all’enorme quantità di denaro – misurata in milioni – che ha elargito nel corso del suo canale YouTube. carriera.